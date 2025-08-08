Gică Popescu și golul care îi ține amintirea vie pe White Hart Lane
Sport.ro, 8 august 2025 18:30
În 1995, fundașul român aducea victoria lui Tottenham în marele derby cu Arsenal.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
18:40
”Nu o să ies de aici cu viață”. A marcat o ”dublă” și a declanșat iadul la doi pași de România # Sport.ro
O echipă tare din țara vecină este foarte aproape de eliminarea din cupele europene.
Acum 10 minute
18:30
FCSB este aproape de o calificare în play-off-ul Europa League, după ce a câștigat meciul tur cu Drita, scor 3-2, la București.
18:30
Roger Federer a împlinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic # Sport.ro
Roger Federer va domina în aceste aspecte istorice ale tenisului până la proba contrarie.
18:30
În 1995, fundașul român aducea victoria lui Tottenham în marele derby cu Arsenal.
Acum o oră
18:00
Universitatea Craiova s-a impus pe teren propriu cu 3-0 în fața celor de la Spartak Trnava, în turul trei preliminar al Conference League.
17:50
Jefte Betancor a plecat de la Olympiacos fără meci oficial! Cu cine a semnat golgheterul Greciei # Sport.ro
Jefte Betancor (32 de ani), fostul atacant de la FC Voluntari, Farul sau CFR Cluj, a avut un sezon de vis în Grecia, iar acum a schimbat echipa.
17:50
Fotbalistul de 18 ani ar putea reveni pe teren chiar de ziua lui.
17:40
Cristiano Ronaldo (40 de ani) este legitimat la Al Nassr din ianuarie 2023.
Acum 2 ore
17:30
UEFA a anunțat arbitrul pentru Drita - FCSB. Amintiri neplăcute pentru campioana României # Sport.ro
După 3-2 la București, FCSB va juca la Priștina returul contra celor de la Drita din turul 3 preliminar Europa League, joi, de la 21:00, în direct pe VOYO.
17:20
După 3-2 la București, FCSB va juca la Priștina returul contra celor de la Drita din turul 3 preliminar Europa League, joi, de la 21:00, în direct pe VOYO.
17:10
Selecționerul pregătește schimbări pentru amicalul cu Canada și duelul cu Cipru din preliminariile CM 2026.
17:00
Continuă războiul dintre Barcelona și Ter Stegen! Germanul a luat o nouă decizie controversată # Sport.ro
Marc-André ter Stegen (33 de ani) este în război cu cei de la Barcelona.
17:00
FRF și LPF au modificat un articol din regulament ca urmare a unor critici lansate de Gigi Becali din cauza situației în care se află Malcom Edjouma, mijlocașul lui FCSB.
17:00
FCSB - Drita a contat pentru prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar din UEFA Europa League.
16:40
Reghecampf, primul interviu după ce a semnat în Sudan: „Vreau să câștig Champions League al Africii” # Sport.ro
Antrenorul român a semnat cu Al-Hilal Omdurman și visează la trofeul suprem pe continent.
Acum 4 ore
16:30
Dennis Man (26 de ani) este pe cale să plece de la Parma și să semneze cu PSV Eindhoven, campioana din Eredivisie.
16:30
FCSB a câștigat dramatic meciul cu Drita, scor 3-2, din turul trei preliminar al Europa League. Meciul a fost LIVE pe PRO TV și VOYO.
16:30
Ciprian Marica, verdict sumbru pentru FCSB după remontada cu Drita: ”Un singur lucru e cert” # Sport.ro
FCSB a câștigat meciul cu Drita după un act secund senzațional.
16:20
Discurs nesportiv? Naomi Osaka, criticată intens pentru ce a spus după finala pierdută la Montreal în fața puștoaicei Victoria Mboko # Sport.ro
Naomi Osaka, tulburată de eșecul suferit în finala Openului Canadian.
16:10
Louis Munteanu, la ora adevărului. Ce se întâmplă cu marele transfer după meciul cu Braga? # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a confirmat contra portughezilor de la Braga că suma de 18 milioane de euro înaintată de patronul Nelu Varga pentru un transfer în străinătate reprezintă doar o himeră.
15:50
Poza asta tocmai a devenit legendară: Bianca Andreescu a prevestit succesul Victoriei Mboko la Montreal # Sport.ro
Bianca Andreescu, alături de Victoria Mboko, probabil cea mai surprinzătoare câștigătoare a Openului Canadian.
15:40
Lovitură de imagine pentru o echipă din Liga 2! A semnat un atacant școlit la Academia lui PSV Eindhoven # Sport.ro
Sepsi OSK, formația din Sfântu Gheorghe care țintește revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, a oficializat vineri transferul atacantului muntenegrean Boris Cmiljanic.
15:40
„E prea mult” Gabriela Ruse, victima unor abuzuri incredibile: ce i s-a spus după eliminarea suferită la Cincinnati # Sport.ro
Gabriela Ruse, victima unor atacuri josnice, în mediul online.
15:40
Mihai Rotaru nu a lăsat loc de interpretări, chiar dacă U. Craiova a făcut spectacol cu Spartak Trnava # Sport.ro
Mihai Rotaru nu a lăsat loc de interpretări și a anunțat pe ce se concentrează U. Craiova după victoria cu Spartak Trnava.
15:10
Situația lui Vinicius la Real Madrid devine din ce în ce mai tensionată.
15:00
Universitatea Craiova cedează un fotbalist în Liga 2 la o zi după victoria cu Spartak Trnava # Sport.ro
La mai puțin de 24 de ore după ce a demolat-o pe Spartak Trnava, scor 3-0, în Conference League, Universitatea Craiova a făcut o mutare neașteptată pe piața transferurilor.
15:00
Metaloglobus – Dinamo, LIVE TEXT pe Sport.ro! "Câinii", cu moral de fier înaintea duelului cu Metaloglobus # Sport.ro
Metaloglobus – Dinamo, primul duel din etapa cu numărul cinci din Superliga.
14:50
FCSB i-a pus o clauză imensă lui Andrei Gheorghiță pentru nivelul Superligii.
14:40
Mourinho, pregătit să-i dea o lovitură de proporții echipei sale de suflet! Vrea să "fure" de la Inter jucătorul promovat de Chivu # Sport.ro
Jose Mourinho, antrenorul care a scris istorie pe banca lui Inter și a rămas un idol absolut pentru fanii "nerazzurri", este pe cale să facă un gest care n-o să le pice bine fanilor.
Acum 6 ore
14:30
Sorin Paraschiv și-a deschis școală de fotbal împreună cu Adrian Neaga: "Eu vreau să cred că devin un antrenor mai bun decât am fost ca jucător" # Sport.ro
Sorin Paraschiv (44 de ani) și Adrian Neaga (46 de ani), foști colegi la Steaua / FCSB, Volin Luțk și echipa națională a României, au creat o școală de fotbal împreună.
14:20
Concurență pentru Dennis Man la PSV? Olandezii insistă pentru un puști brazilian de 8 milioane de euro # Sport.ro
Deși numele lui Dennis Man este subliniat cu roșu pe lista de transferuri a celor de la PSV Eindhoven, campioana Olandei lucrează în paralel și la aducerea unui alt fotbalist de bandă dreaptă.
14:00
Răzvan Lucescu a început războiul psihologic după PAOK - Wolfsberger 0-0: "Presiunea e pe umerii lor acum!" # Sport.ro
Răzvan Lucescu mută presiunea în tabăra adversă după remiza albă obținută de PAOK pe teren propriu, 0-0 cu austriecii de la Wolfsberger.
14:00
Gigi Becali a analizat prestația jucătorilor de bază de la FCSB și a tras concluziile.
13:40
MM Stoica a reacționat a doua zi după nebunia 3-2 cu Drita: „La alții se lăsa cu amenințări și plecat acasă” # Sport.ro
Mihai Stoica a reacționat a doua zi după nebunia FCSB - Drita 3-2.
13:40
Dan Șucu poate răsufla ușurat! Acționarii de la Genoa, achitați într-un dosar de fraudă după o plângere a partenerilor americani # Sport.ro
Conducerea clubului Genoa, din care face parte și omul de afaceri Dan Șucu, a fost exonerată de orice vină într-o anchetă care viza majorarea de capital de 40 de milioane de euro, scrie publicația italiană Tuttosport.
13:40
Urmărit de zece milioane de oameni, Carlos Alcaraz e dezgustat de social media: „Nimic nu e mai rău” # Sport.ro
Carlos Alcaraz are un palmares „extraterestru” în 2025: 48 de victorii și 6 înfrângeri.
13:20
Ilie Dumitrescu, impresionat de ce a văzut în Bănie: "E cea mai bună versiune a Craiovei!" A numit imediat jucătorii cheie # Sport.ro
Universitatea Craiova a făcut spectacol cu Spartak Trnava, scor 3-0, în prima manșă a turului trei preliminar din Conference League, iar prestația oltenilor l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu.
13:10
Echipa patronată de Dan Șucu s-a înțeles cu încă un jucător.
13:00
Valeriu Iftime, despre preluarea clubului Genoa de către Dan Șucu: "Mi-a spus domnul Becali de ce a luat-o. Nu vă spun pentru că râde aparatul de filmat" # Sport.ro
Deși spune că nu are o rivalitate cu patronul Rapidului, finanțatorul lui FC Botoșani l-a "înțepat" discret pe omologul bucureștean.
12:50
Un dublu campion al României îl apără pe eroul FCSB-ului în fața lui Becali: "Să aibă răbdare cu el, va fi determinant!" # Sport.ro
Dennis Politic, extrema pentru care Gigi Becali a plătit un milion de euro în această vară, a devenit salvatorul neașteptat al FCSB-ului în meciul de coșmar cu FC Drita, scor 3-2, în preliminariile Europa League.
12:40
Alexandru Musi a venit cu explicația! Ce declarase pe vremea când era jucătorul FCSB-ului # Sport.ro
Alexandru Musi a oferit o declarație interesantă pe vremea când evolua la FCSB, în urma unui derby cu Dinamo.
Acum 8 ore
12:10
Care sunt șansele de calificare ale lui FCSB, CFR și Craiova în play-off-ul competițiilor europene # Sport.ro
Se cunosc șansele de calificare ale echipelor românești în play-off-ul competițiilor europene, după rezultatele din manșa tur.
12:10
"Au venit de 3 ori la București pentru el!" Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB # Sport.ro
Un jucător de top de la FCSB, sub lupa unui club important din Europa.
11:50
La 18 ani, Victoria Mboko a câştigat turneul de la Montreal, primul său titlu WTA.
11:40
Revoluție în primul 11 la FCSB! Cum arată echipa pentru Slobozia după revenirea a două nume grele # Sport.ro
După o seară europeană dramatică, în care a revenit de la 0-2 cu Drita și a câștigat cu 3-2, FCSB își schimbă fața pentru duelul din campionat cu Unirea Slobozia.
11:20
Declarație neașteptată a antrenorului de la Braga după victoria cu CFR: „Este ceva ce ei au reușit să facă, iar noi” # Sport.ro
Antrenorul lui Braga a oferit o declarație neașteptată, imediat după victoria cu CFR Cluj.
11:20
Un patron din Liga 1 participă la maratoane, dar își liniștește fanii: "Stați liniștiți, nu debutez la echipă ca alți patroni burtoși!" # Sport.ro
Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1.
11:00
A chinuit-o pe CFR Cluj și acum a pierdut șocant! Lugano a fost umilită acasă în cupele europene # Sport.ro
Lugano, adversara lui CFR Cluj din turul doi al Europa League, a fost spulberată la meciul de acasă din preliminariile Conference League.
11:00
FCSB a tremurat serios pentru victorie în fața kosovarilor de la FC Drita, scor 3-2, într-un meci în care a revenit spectaculos de la 0-2.
10:40
Radu Drăgușin, lecție de empatie! Promisiunea făcută lui Maddison, care a suferit aceeași accidentare ca românul # Sport.ro
Vești teribile la Tottenham, unde mijlocașul James Maddison a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și va lipsi de pe gazon între 6 și 7 luni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.