Gică Popescu și golul care îi ține amintirea vie pe White Hart Lane

Sport.ro, 8 august 2025 18:30

În 1995, fundașul român aducea victoria lui Tottenham în marele derby cu Arsenal.

Acum 5 minute
18:40
”Nu o să ies de aici cu viață”. A marcat o ”dublă” și a declanșat iadul la doi pași de România Sport.ro
O echipă tare din țara vecină este foarte aproape de eliminarea din cupele europene.
Acum 10 minute
18:30
Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita Sport.ro
FCSB este aproape de o calificare în play-off-ul Europa League, după ce a câștigat meciul tur cu Drita, scor 3-2, la București.
18:30
Roger Federer a împlinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic Sport.ro
Roger Federer va domina în aceste aspecte istorice ale tenisului până la proba contrarie.
18:30
Acum o oră
18:00
Universitatea Craiova, direct în top după meciul cu Spartak Trnava! Sport.ro
Universitatea Craiova s-a impus pe teren propriu cu 3-0 în fața celor de la Spartak Trnava, în turul trei preliminar al Conference League.
17:50
Jefte Betancor a plecat de la Olympiacos fără meci oficial! Cu cine a semnat golgheterul Greciei Sport.ro
Jefte Betancor (32 de ani), fostul atacant de la FC Voluntari, Farul sau CFR Cluj, a avut un sezon de vis în Grecia, iar acum a schimbat echipa.
17:50
Veste bună pentru Farul! Ce se întâmplă cu puștiul dorit de granzii Superligii Sport.ro
Fotbalistul de 18 ani ar putea reveni pe teren chiar de ziua lui.
17:40
Încă un superstar vine lângă Cristiano Ronaldo la Al Nassr: ”Negocieri deschise” Sport.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) este legitimat la Al Nassr din ianuarie 2023.
Acum 2 ore
17:30
UEFA a anunțat arbitrul pentru Drita - FCSB. Amintiri neplăcute pentru campioana României Sport.ro
După 3-2 la București, FCSB va juca la Priștina returul contra celor de la Drita din turul 3 preliminar Europa League, joi, de la 21:00, în direct pe VOYO.
17:20
17:10
Schimbări la națională! Fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu Sport.ro
Selecționerul pregătește schimbări pentru amicalul cu Canada și duelul cu Cipru din preliminariile CM 2026.
17:00
Continuă războiul dintre Barcelona și Ter Stegen! Germanul a luat o nouă decizie controversată Sport.ro
Marc-André ter Stegen (33 de ani) este în război cu cei de la Barcelona.
17:00
Becali a cerut, LPF și FRF s-au conformat! Federația anunță schimbarea regulamentului Sport.ro
FRF și LPF au modificat un articol din regulament ca urmare a unor critici lansate de Gigi Becali din cauza situației în care se află Malcom Edjouma, mijlocașul lui FCSB.
17:00
Cele mai tari imagini din FCSB - Drita 3-2. Meciul s-a văzut la Pro TV și pe VOYO Sport.ro
FCSB - Drita a contat pentru prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar din UEFA Europa League.
16:40
Reghecampf, primul interviu după ce a semnat în Sudan: „Vreau să câștig Champions League al Africii” Sport.ro
Antrenorul român a semnat cu Al-Hilal Omdurman și visează la trofeul suprem pe continent.
Acum 4 ore
16:30
Antrenorul lui PSV Eindhoven s-a răzgândit. Ce spune acum despre Dennis Man Sport.ro
Dennis Man (26 de ani) este pe cale să plece de la Parma și să semneze cu PSV Eindhoven, campioana din Eredivisie.
16:30
Gigi Becali l-a văzut pe Juri Cisotti în FCSB - Drita 3-2 și a tras o concluzie Sport.ro
FCSB a câștigat dramatic meciul cu Drita, scor 3-2, din turul trei preliminar al Europa League. Meciul a fost LIVE pe PRO TV și VOYO.
16:30
Ciprian Marica, verdict sumbru pentru FCSB după remontada cu Drita: ”Un singur lucru e cert” Sport.ro
FCSB a câștigat meciul cu Drita după un act secund senzațional.
16:20
Discurs nesportiv? Naomi Osaka, criticată intens pentru ce a spus după finala pierdută la Montreal în fața puștoaicei Victoria Mboko Sport.ro
Naomi Osaka, tulburată de eșecul suferit în finala Openului Canadian.
16:10
Louis Munteanu, la ora adevărului. Ce se întâmplă cu marele transfer după meciul cu Braga? Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a confirmat contra portughezilor de la Braga că suma de 18 milioane de euro înaintată de patronul Nelu Varga pentru un transfer în străinătate reprezintă doar o himeră.
15:50
Poza asta tocmai a devenit legendară: Bianca Andreescu a prevestit succesul Victoriei Mboko la Montreal Sport.ro
Bianca Andreescu, alături de Victoria Mboko, probabil cea mai surprinzătoare câștigătoare a Openului Canadian.
15:40
Lovitură de imagine pentru o echipă din Liga 2! A semnat un atacant școlit la Academia lui PSV Eindhoven Sport.ro
Sepsi OSK, formația din Sfântu Gheorghe care țintește revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, a oficializat vineri transferul atacantului muntenegrean Boris Cmiljanic.
15:40
„E prea mult” Gabriela Ruse, victima unor abuzuri incredibile: ce i s-a spus după eliminarea suferită la Cincinnati Sport.ro
Gabriela Ruse, victima unor atacuri josnice, în mediul online.
15:40
Mihai Rotaru nu a lăsat loc de interpretări, chiar dacă U. Craiova a făcut spectacol cu Spartak Trnava Sport.ro
Mihai Rotaru nu a lăsat loc de interpretări și a anunțat pe ce se concentrează U. Craiova după victoria cu Spartak Trnava.
15:10
Ruptură între Vinicius și Real Madrid: „Va face ce vrea” Sport.ro
Situația lui Vinicius la Real Madrid devine din ce în ce mai tensionată.
15:00
Universitatea Craiova cedează un fotbalist în Liga 2 la o zi după victoria cu Spartak Trnava Sport.ro
La mai puțin de 24 de ore după ce a demolat-o pe Spartak Trnava, scor 3-0, în Conference League, Universitatea Craiova a făcut o mutare neașteptată pe piața transferurilor.
15:00
Metaloglobus – Dinamo, LIVE TEXT pe Sport.ro! "Câinii", cu moral de fier înaintea duelului cu Metaloglobus Sport.ro
Metaloglobus – Dinamo, primul duel din etapa cu numărul cinci din Superliga.
14:50
Sumă fabuloasă pentru Superliga! Cât ar trebui să plătească ”U” Cluj pentru Ghorghiță Sport.ro
FCSB i-a pus o clauză imensă lui Andrei Gheorghiță pentru nivelul Superligii.
14:40
Mourinho, pregătit să-i dea o lovitură de proporții echipei sale de suflet! Vrea să "fure" de la Inter jucătorul promovat de Chivu Sport.ro
Jose Mourinho, antrenorul care a scris istorie pe banca lui Inter și a rămas un idol absolut pentru fanii "nerazzurri", este pe cale să facă un gest care n-o să le pice bine fanilor.
Acum 6 ore
14:30
Sorin Paraschiv și-a deschis școală de fotbal împreună cu Adrian Neaga: "Eu vreau să cred că devin un antrenor mai bun decât am fost ca jucător" Sport.ro
Sorin Paraschiv (44 de ani) și Adrian Neaga (46 de ani), foști colegi la Steaua / FCSB, Volin Luțk și echipa națională a României, au creat o școală de fotbal împreună.
14:20
Concurență pentru Dennis Man la PSV? Olandezii insistă pentru un puști brazilian de 8 milioane de euro Sport.ro
Deși numele lui Dennis Man este subliniat cu roșu pe lista de transferuri a celor de la PSV Eindhoven, campioana Olandei lucrează în paralel și la aducerea unui alt fotbalist de bandă dreaptă.
14:00
Răzvan Lucescu a început războiul psihologic după PAOK - Wolfsberger 0-0: "Presiunea e pe umerii lor acum!" Sport.ro
Răzvan Lucescu mută presiunea în tabăra adversă după remiza albă obținută de PAOK pe teren propriu, 0-0 cu austriecii de la Wolfsberger.
14:00
Gigi Becali nu s-a abținut după ce l-a văzut pe Octavian Popescu cu Drita Sport.ro
Gigi Becali a analizat prestația jucătorilor de bază de la FCSB și a tras concluziile.
13:40
MM Stoica a reacționat a doua zi după nebunia 3-2 cu Drita: „La alții se lăsa cu amenințări și plecat acasă” Sport.ro
Mihai Stoica a reacționat a doua zi după nebunia FCSB - Drita 3-2.
13:40
Dan Șucu poate răsufla ușurat! Acționarii de la Genoa, achitați într-un dosar de fraudă după o plângere a partenerilor americani Sport.ro
Conducerea clubului Genoa, din care face parte și omul de afaceri Dan Șucu, a fost exonerată de orice vină într-o anchetă care viza majorarea de capital de 40 de milioane de euro, scrie publicația italiană Tuttosport.
13:40
Urmărit de zece milioane de oameni, Carlos Alcaraz e dezgustat de social media: „Nimic nu e mai rău” Sport.ro
Carlos Alcaraz are un palmares „extraterestru” în 2025: 48 de victorii și 6 înfrângeri.
13:20
Ilie Dumitrescu, impresionat de ce a văzut în Bănie: "E cea mai bună versiune a Craiovei!" A numit imediat jucătorii cheie Sport.ro
Universitatea Craiova a făcut spectacol cu Spartak Trnava, scor 3-0, în prima manșă a turului trei preliminar din Conference League, iar prestația oltenilor l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu.
13:10
Dan Șucu s-a mai înțeles cu un jucător! Italianul semnează până în 2029 Sport.ro
Echipa patronată de Dan Șucu s-a înțeles cu încă un jucător.
13:00
Valeriu Iftime, despre preluarea clubului Genoa de către Dan Șucu: "Mi-a spus domnul Becali de ce a luat-o. Nu vă spun pentru că râde aparatul de filmat" Sport.ro
Deși spune că nu are o rivalitate cu patronul Rapidului, finanțatorul lui FC Botoșani l-a "înțepat" discret pe omologul bucureștean. 
12:50
Un dublu campion al României îl apără pe eroul FCSB-ului în fața lui Becali: "Să aibă răbdare cu el, va fi determinant!" Sport.ro
Dennis Politic, extrema pentru care Gigi Becali a plătit un milion de euro în această vară, a devenit salvatorul neașteptat al FCSB-ului în meciul de coșmar cu FC Drita, scor 3-2, în preliminariile Europa League.
12:40
Alexandru Musi a venit cu explicația! Ce declarase pe vremea când era jucătorul FCSB-ului Sport.ro
Alexandru Musi a oferit o declarație interesantă pe vremea când evolua la FCSB, în urma unui derby cu Dinamo.
Acum 8 ore
12:10
Care sunt șansele de calificare ale lui FCSB, CFR și Craiova în play-off-ul competițiilor europene Sport.ro
Se cunosc șansele de calificare ale echipelor românești în play-off-ul competițiilor europene, după rezultatele din manșa tur.
12:10
"Au venit de 3 ori la București pentru el!" Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB Sport.ro
Un jucător de top de la FCSB, sub lupa unui club important din Europa.
11:50
Victoria Mboko a câştigat turneul de la Montreal, la doar 18 ani Sport.ro
La 18 ani, Victoria Mboko a câştigat turneul de la Montreal, primul său titlu WTA.
11:40
Revoluție în primul 11 la FCSB! Cum arată echipa pentru Slobozia după revenirea a două nume grele Sport.ro
După o seară europeană dramatică, în care a revenit de la 0-2 cu Drita și a câștigat cu 3-2, FCSB își schimbă fața pentru duelul din campionat cu Unirea Slobozia.
11:20
Declarație neașteptată a antrenorului de la Braga după victoria cu CFR: „Este ceva ce ei au reușit să facă, iar noi” Sport.ro
Antrenorul lui Braga a oferit o declarație neașteptată, imediat după victoria cu CFR Cluj.
11:20
Un patron din Liga 1 participă la maratoane, dar își liniștește fanii: "Stați liniștiți, nu debutez la echipă ca alți patroni burtoși!" Sport.ro
Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1. 
11:00
A chinuit-o pe CFR Cluj și acum a pierdut șocant! Lugano a fost umilită acasă în cupele europene Sport.ro
Lugano, adversara lui CFR Cluj din turul doi al Europa League, a fost spulberată la meciul de acasă din preliminariile Conference League.
11:00
Singurul remarcat al lui Marica după FCSB - Drita 3-2: "A fost prezent, a creat panică!" Sport.ro
FCSB a tremurat serios pentru victorie în fața kosovarilor de la FC Drita, scor 3-2, într-un meci în care a revenit spectaculos de la 0-2.
10:40
Radu Drăgușin, lecție de empatie! Promisiunea făcută lui Maddison, care a suferit aceeași accidentare ca românul Sport.ro
Vești teribile la Tottenham, unde mijlocașul James Maddison a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și va lipsi de pe gazon între 6 și 7 luni. 
