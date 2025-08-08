Momentul în care un tren cu pasageri spulberă o dubă blocată pe calea ferată, între bariere, în Polonia
Imagini șocante surprind impactul violent dintre un tren de pasageri și o dubă, pe un pasaj feroviar din localitatea poloneză Wola Filipowska. Deși vehiculul a fost spulberat, șoferul și pasagerii trenului au scăpat nevătămați. Poliția a publicat înregistrarea ca avertisment pentru toți șoferii care ignoră regulile de siguranță la trecerile la nivel.
• • •
Interzis pe viață pe stadion, un suporter din UK a găsit o soluţie inedită. Urmăreşte meciurile din copac # ObservatorNews
Un suporter britanic al clubului Epsom & Ewell, care are interdicţie pe viață pe stadion după critici dure la adresa conducerii, și-a găsit propria tribună: un copac aflat lângă arenă. De acolo, Richard Lambert, fost cronicar al echipei timp de două decenii, urmărește toate meciurile și continuă să scrie rezumate, hotărât să nu renunțe la pasiunea lui.
Viktor Orban cere urgent un summit UE-Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina # ObservatorNews
Premierul ungar Viktor Orban a declarat, într-un interviu acordat postului public de radio, că Rusia și Europa ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta modalitățile de încheiere a războiului din Ucraina, transmite MTI, citat de Agerpres.
INFOGRAFIE. Câţi bani au românii în Pilonul II de pensii şi cât a strâns "cel mai bogat viitor pensionar" # ObservatorNews
Peste 8.3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii. Cele 7 fonduri private care administrează banii din Pilonul II au strâns până acum peste 150 de miliarde de lei (n.r la finalul anului 2024), adică mai mult de 30 de miliarde de euro.
Datornicii, blocați de stat: ce nu vor mai putea face cei care nu-și plătesc impozitele sau amenzile # ObservatorNews
Pentru ca primăriile să nu mai stea "cu mâna întinsă" la Guvern, statul va adopta o serie de măsuri care să creasă încasările la bugetele locale. Conform măsurilor propuse, dacă ai restanțe la impozite sau amenzi, nu vei mai putea să vinzi sau să cumperi o maşină. Nici să obții autorizații de construcție sau să-ți recuperezi permisul suspendat. Proiectul de lege a fost pus în transparenţă.
Germania suspendă exporturile militare către Israel după planul de a ocupa oraşul Gaza. Reacţii dure în lume # ObservatorNews
Germania anunță că suspendă exporturile militare către Israel, ca reacție la planul lui Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza. Devine "din ce în ce mai dificil de înţeles" cum planul militar israelian va permite atingerea obiectivelor sale în Fâşia Gaza şi "în aceste circumstanţe, guvernul german nu autorizează, până la noi ordine, exporturi de echipamente militare susceptibile să fie utilizate în Fâşia Gaza", a declarat cancelarul într-un comunicat.
La numai 11 ani, Eduard este multiplu campion internaţional la matematică. Visează să ajungă la NASA # ObservatorNews
Avem în jur de 200.000 de copii geniali, cu o capacitate intelectuală impresionantă, dar statul nu face nimic să-i sprijine. Este şi cazul lui Eduard, un elev de 11 ani din Caracal care a reuşit să ia locul întâi la unul dintre cele mai prestigioase competiţii de matematică din lume. Este la a treia medalie de aur din palmaresul lui - şi ar fi putut fi mai multe. Singurul lucru care îl ţine pe loc sunt posibilităţile materiale. Părinţii lui fac apel la autorităţi pentru a-i susţine performanţele.
Policlinica Titan, cu sute de pacienţi zilnic şi igrasie până la etajul 4: Sperăm să nu ne prindă un cutremur # ObservatorNews
Într-o clădire cu pereți scorojiți, igrasie și risc seismic, sute de pacienți vin zilnic să se trateze. Vorbim despre Policlinica Titan, una dintre cele mai mari din București, care așteaptă de ani de zile să fie reabilitată. Deși instanța a decis că Primăria Capitalei trebuie să o consolideze, n-a fost niciodată prioritară în buget. Clădirea găzduieşte 30 de medici din mai multe specialităţi, la care ajung zilnic aproape 500 de pacienţi.
Sindicaliştii îl acuză pe directorul general al Poştei Române de management defectuos: "Va intra în colaps" # ObservatorNews
Preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), Florin Ghiorgiu, a acuzat că Poşta Română este în colaps prin managementul defectuos pe care îl aplică directorul general, Valentin Ştefan. Acesta a subliniat în cadrul unei conferinţe de presă că, în fiecare lună, sunt desfiinţate structuri poştale, scrie Agerpres.
Trupul unui bărbat dispărut în urmă 28 de ani, găsit intact într-un ghețar din Pakistan: "Era de necrezut" # ObservatorNews
Trupul unui bărbat din Pakistan, dispărut în urmă cu 28 de ani, a fost găsit intact într-un ghețar din regiunea Kohistan. Identificarea a fost posibilă datorită actului de identitate găsit asupra lui, după ce topirea gheții i-a scos corpul la suprafață.
Mircea Abrudean: Nu se naţionalizează nimic. Banii sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului # ObservatorNews
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat vineri că banii din Pilonul II rămân proprietatea contribuabilului. Acesta a adăugat că opţiunea de retragere iniţială de 25% este "mai generoasă" decât în multe sisteme asemănătoare din UE, scrie Agerpres.
Cum se răzbună India pe Trump: Opreşte achizițiile de arme americane după tarifele pentru petrolul rusesc # ObservatorNews
India a suspendat temporar planurile de achiziție de armament american, ca reacție la tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump asupra exporturilor indiene, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia, relatează Reuters. Şi Bloomberg dezvăluie că totul a pornit după ce tensiunile dintre Trump și premierul indian Narendra Modi au atins punctul culminant într-o convorbire telefonică de pe 17 iunie când negociau taxele vamale.
Reguli noi în spitale. Managerii, obligați să facă publice date despre activitatea lor # ObservatorNews
Managerii de spitale vor fi obligați să publice online date detaliate despre activitatea medicală, economică și administrativă, inclusiv indicatori de performanță pentru ei și șefii de secție, informează Agerpres. Măsura, aprobată de Guvern la solicitarea Ministerului Sănătății, vizează creșterea transparenței și evaluarea obiectivă a conducerii unităților sanitare, pe baza feedback-ului real al pacienților.
Năsui: Plata eşalonată a pensiei private este o încălcare a proprietăţii, un fel de expropriere lentă # ObservatorNews
Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, consideră că plata pensiei private în tranșe încalcă dreptul de proprietate și acordul inițial care a stat la baza Pilonului 2, potrivit Agerpres.
Are 10 ani, dar CV-ul ei bate multe biografii de adulți: dublă campioană mondială, premiul pentru cea mai bună dansatoare la World Dance Masters, top 12 la Youth America Grand Prix, aur la Dance World Cup și o invitație specială pentru a dansa în „Spărgătorul de nuci” la Jakarta. Nu, nu e un scenariu de film. E povestea reală a Ilincăi Bendeac, mica balerină care face România mândră și care tocmai a fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
Guvernul a aprobat vineri, printr-un memorandum, organizarea concursului pentru ocuparea a 404 posturi din 19 creşe, informează Agerpres.
Premierul polonez Donald Tusk a declarat vineri, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că este posibil ca războiul din Ucraina să cunoască în curând o pauză, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
Iancu Guda: Modificările la Pilonul II și III sunt foarte bune, o aliniere la practicile internaționale # ObservatorNews
Analistul financiar Iancu Guda apreciază că modificările referitoare la felul în care se distribuie banii din pensia privată (Pilonul II şi III) sunt foarte bune şi reperezintă o aliniere la toate bunele practici internaţionale, scrie Agerpres.
Româncă, acuzată că a drogat și jefuit mai mulți bătrâni în Italia. Drogurile, găsite la un control de rutină # ObservatorNews
O tânără româncă de 20 de ani a fost arestată în Italia, fiind acuzată că a drogat și jefuit mai mulți vârstnici în Genova. Anchetatorii cred însă că nu a acționat singură și caută doi posibili complici, printre care și o altă româncă. Povestea a ieșit la iveală după ce victimele, ajunse la spital în stare gravă, au povestit cum au fost atrase în capcană.
Putin a discutat la telefon cu Xi Jinping și alți 3 șefi de stat despre SUA şi războiul din Ucraina # ObservatorNews
Președintele rus, Vladimir Putin, a vorbit la telefon cu omologul său chinez, Xi Jinping, potrivit presei de stat de la Beijing. Tot vineri, liderul de la Kremlin a discutat telefonic și cu președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, respectiv cu președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev. În ambele conversații, Putin și-a informat aliații în legătură cu situația din Ucraina și discuțiile avute cu reprezentanții SUA.
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 9 august, şi duminică, 10 august, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
Kelemen Hunor, despre pensia privată: Este economisirea cetăţeanului, el decide cum dispune de suma depusă # ObservatorNews
Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a declarat vineri să statul nu poate să spună unui om cum să îşi folosească proprii bani. Acesta a subliniat că pensia privată este "economisirea cetăţeanului" şi doar acesta decide cum dispune de suma depusă, scrie Agerpres.
Statul nu mai are bani pentru Autostrada Moldovei. Constructorul a blocat lucrările # ObservatorNews
Blocaj major pe autostrada Moldovei, A7. Constructorul român de pe sectorul Focșani-Bacău-Pașcani îşi trimite muncitorii în concediu forţat după ce statul nu a mai plătit lucrările deja executate.
Ce a rămas din fostul club Bellagio, mistuit de un incendiu devastator. Imagini după dezastru # ObservatorNews
Clubul Bellagio, cândva celebru pe litoral dar lăsat în paragină de câţiva ani, a ars din temelii ieri în centrul staţiunii Mamaia. Clădirea nu era asigurată. De mai mulți ani clubul se afla în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor din România, care purta discuţii pentru ca imobilul să fie preluat de Primăria Constanța. Acum, nu mai poate fi vorba despre aşa ceva pentru că nu a mai rămas în urmă mai nimic. Din fericire, nu au fost victime.
Vremea de mâine 9 august. Canicula pune stăpânire pe întreaga ţară. Maxime, între 30 şi 37 de grade # ObservatorNews
Vremea se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării, local va fi canicularã. Maximele se vor încadra între 30 şi 37 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 9 august.
Traian Băsescu mai aşteaptă până îşi primeşte privilegiile. Hotărârea de Guvern, amânată # ObservatorNews
Traian Băsescu mai are de aşteptat până când va primi înapoi beneficiile de fost preşedinte al României. Potrivit unor surse Observator, adoptarea Hotărârii de Guvern în acest sens a fost amânată, până când apare motivarea CCR pe subiect.
Vacanţă de coşmar pentru o familie aflată în concediu în Maramureş. Un băiat de 7 ani a fost muşcat de o viperă în timpul unei drumeţii. Părinţii copilului au sunat disperaţi la 112, dar salvamontiştii plecaţi să-l ajute pe copil au realizat că nu pot ajunge la el în timp util, din cauza drumului accidentat. Aşa că a fost nevoie de un elicopter pentru salvarea băiatului.
În această perioadă a anului, românii, în special cei interesaţi cu adevărat, se pot bucura de un nou fenomen al naturii extrem de spectaculos, Perseidele.
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a pierdut 1,7 miliarde € prin PNRR. "S-au dus pe apa sâmbetei" # ObservatorNews
Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat, vineri la Oradea, că proiectul de reformă a administrației publice propune reducerea cu 20% a costurilor de funcționare pentru primării, prefecturi și cabinetele miniștrilor, măsură ce va duce la reducerea schemelor de personal cu mii de posturi la nivel național. Totodată, serviciile sociale gestionate în prezent de primării urmează să treacă în subordinea instituțiilor deconcentrate din Ministerul Muncii, pentru o mai bună organizare. În plus, primăriile vor primi competențe extinse pentru controlul activităților firmelor de jocuri de noroc, inclusiv stabilirea zonelor și condițiilor de autorizare a caselor de pariuri.
Observator de bine, 8 august 2025. Vaccin împotriva cancerului de cap și gât, testat în Anglia # ObservatorNews
Observator de bine, 8 august, prezentat de Ioana Scărlătescu.
Cum au murit tatăl şi fiul de 9 ani electrocutați în piscina gonflabilă. Erau în vacanţă cu familia la Sibiu # ObservatorNews
Un accident şocant a adus moartea într-o familie de saşi din Sibiu. Un tată în vârstă de 43 de ani și fiul său de 9 ani, cetăţeni germani, au murit electrocutați, sub privirile terifiate ale celor dragi. Băiatul se juca în piscina gonflabilă din curte, iar tatăl a vrut să facă o glumă şi să îşi arunce şi soţia în apă, lângă cel mic. A lovit piscina, iar apa a sărit pe o pompă conectată la un prelungitor.
Un tată singur şi bolnav de cancer a devenit millionar peste noapte, după ce a câştigat la loto în Anglia # ObservatorNews
Un tată singur, bolnav de cancer, din oraşul britanic Norfolk a devenit milionar peste noapte. Bărbatul a imortalizat momentul când l-a anunţat pe fiul său că, de acum, tatăl său este bogat.
În vreme ce în multe ţări europene, tinerii se întreabă: "Ce facultate să aleg?" sau "Ce destinaţie să mai vizitez anul acesta?", în România dilema este alta. 6 din 10 tineri se întreabă "Oare o să îmi permit vreodată să plec undeva?" sau, şi mai grav, "Ce fac cu viaţa mea, de fapt?". Cam aceasta este realitatea pe care ne-o confirmă şi reconfirmă cifrele Eurostat: tinerii români sunt printre cei mai săraci din Uniunea Europeană.
Tânără mămică din Braşov a murit, după ce i s-a făcut rău chiar când o externa. Acasă mai avea un copil # ObservatorNews
Este anchetă la Maternitatea din Braşov după ce o mamă, de numai 19 ani a murit la câteva zile după ce a născut natural. Tinerei i s-a făcut brusc rău, chiar în ziua în care urma să se externeze, şi pentru că starea ei s-a deteriorat rapid, medicii au transferat-o la spitalul judeţean. Deşi a fost operată de urgenţă şi i s-a scos uterul, tânăra a murit. Ea mai avea acasă încă un copil.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 8 august 2025.
Ce se schimbă la Pilonul II de pensii. Explicațiile șefului ASF privind limitarea retragerilor de bani # ObservatorNews
Guvernul a discutat în primă lectură proiectul privind plata pensiilor private, a anunțat vineri, 8 august, Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), într-o declaraţie de presă de la Guvern. Potrivit modificărilor propuse, românii care contribuie la pensiile private, Pilonul II şi III, nu vor mai putea retrage integral sumele acumulate după împlinirea vârstei de 65 de ani. Trei sferturi din banii strânși în anii de cotizație vor putea fi retrași doar în tranșe lunare, plafonate.
Jaf de aproape 1 milion € în Saint Tropez. Hoţii acţionau când oaspeţii milionari erau la masă sau la sală # ObservatorNews
Două turiste britanice au fost jefuite de genți Birkin, bijuterii și bani în valoare de un milion de euro din camera lor de hotel în timpul unei vacanțe în Saint Tropez, scrie The Telegraph.
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială # ObservatorNews
Marea întâlnire care, în viziunea presedintelui american, ar putea aduce sfârşitul războiului din Ucraina începe să fie jalonată de multe semne de întrebare! Donald Trump a lansat varianta unei întrevederi faţă în faţă cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, Kremlinul a confirmat intenţia, însă preşedintele rus a evitat să ofere o dată exactă. E de notorietate, în relaţiile diplomatice bilaterale, că orice angajament luat de Moscova e precedat de întâlniri nesfârşit de lungi la nivel de eşaloane secundare din rândurile diplomaţilor celor două ţări, aşa că grabă lui Donald Trump ar putea să facă Moscova să dea înapoi. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Marius Ghincea, politolog şi cercetător la Institutul Federal de Tehnologie Zurich.
Ispită de la Insula Iubirii, păruită şi trântită la pământ de un fost iubit. Înainte, femeia îl pălmuise # ObservatorNews
Imagini inedite la malul mării. O fostă ispită de la Insula Iubirii a fost păruită şi trântită pe nisip de un fost iubit cu care se află în conflict.
Emil Gânj, căutat de o lună. Criminalul din Mureş ar avea o inteligență peste medie, spun anchetatorii # ObservatorNews
Polițiştii îl caută de o lună pe Emil Gânj, bărbatul din Mureş care şi-a ucis fosta parteneră şi a dat apoi foc casei. Nici recompensa de 5000 de euro pusă la bătaie, nici căutările în mai multe judeţe, nu au avut până acum, succes. La căutări s-au folosit până acum câini de urmă, ATV-uri, elicoptere și drone, dar verificările nu au dus la niciun rezultat. Şi nici sutele de piste oferite de diverse persoane, la 112 nu au ajutat la depistarea suspectului.
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 8 august 2025. Preţul la motorină premium a scăzut cu 6 bani # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 8 august 2025, preţul la motorină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
Curs BNR, 8 august 2025. Leul românesc pierde aproape 5 bani în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 8 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu lira sterlină.
Concedieri şi salarii plafonate. Ministerul Dezvoltării pregăteşte noi măsuri pentru a face economii la buget # ObservatorNews
Zeci de mii de posturi dispar din primării, prefecturi și poliția locală, iar cei cu datorii nu îşi mai pot obţine înapoi permisul suspendat. Sunt propunerile Ministerului Dezvoltării pentru a mai face economii la buget.
Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian # ObservatorNews
Traian Băsescu are o vilă de peste 240 de metri pătraţi pe strada Emile Zola din Capitală, în apropiere de locuinţa lui Adrian Năstase. Pe terenul de 541 de metri pătraţi pe care este amplasată vila este şi un garaj de 43 de metri pătraţi.
Guvernul a amânat cu o săptămână proiectul de lege privind plata pensiilor private - surse # ObservatorNews
Proiectul de lege care urma să schimbe regulile privind retragerea banilor din pilonii II și III nu a mai fost adoptat astăzi de Guvern. Potrivit surselor Observator, acesta a fost amânat cu o săptămână. Modificările propuse au stârnit deja critici din partea specialiștilor și a contribuabilor, care acuză lipsa de transparență și măsuri dezavantajoase. Concret, sumele acumulate în aceste conturi nu ar mai putea fi retrase integral la împlinirea vârstei de 65 de ani. Trei sferturi din banii strânși de-a lungul anilor vor putea fi retrași doar în tranșe lunare, plafonate.
Ședință de politică monetară la BNR. Analiştii se așteaptă la o menținere a dobânzii cheie # ObservatorNews
Banca Naţională Română anunţă, astăzi, dobânda de referinţă, acel procent important de care depind toate celelalte dobânzi din piaţă, de la credite, la depozite.
Sâmbătă, 9 august, este prăznuit Sfântul Apostol Matia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
9 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 august de-a lungul timpului.
