Ralf Schumacher: „Îmi pot imagina clar că Lewis Hamilton se va retrage la sfârșitul anului. Poate decide să facă filme”

11:50

Cântăreața Ionela Guzic (35 de ani) i-a chemat pe fanii olteni la stadion pentru meciul Universitatea Craiova - Spartak Trnava, scor 3-0, din turul 3 preliminar al Conference League.Nu mai puțin de 22.644 de spectatori au privit de pe stadionul Ion Oblemenco cum Universitatea Craiova a „zdrobit-o” pe Trnava.Ionela Guzic, una dintre cele mai înfocate susținătoare a oltenilor, a postat un clip cu care i-a îndemnat pe suporteri să umple arena.GALERIE FOTO. ...