Propunerea pregătită de Putin, pentru ca Trump să recunoască teritoriile ocupate de Moscova în Ucraina

Avem în jur de 200.000 de copii geniali, cu o capacitate intelectuală impresionantă, dar statul nu face nimic să-i sprijine. Este şi cazul lui Eduard, un elev de 11 ani din Caracal care a reuşit să ia locul întâi la unul dintre cele mai prestigioase competiţii de matematică din lume. Este la a treia medalie de aur din palmaresul lui - şi ar fi putut fi mai multe. Singurul lucru care îl ţine pe loc sunt posibilităţile materiale. Părinţii lui fac apel la autorităţi pentru a-i susţine performanţele.