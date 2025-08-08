Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

Întreaga lume așteaptă să afle deznodământul celei mai așteptate întâlniri la nivel înalt de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina: cea dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Washingtonul și Moscova urmăresc să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar consolida ocuparea, de către Rusia, a teritoriilor capturate în timpul invaziei militare, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, citate de Bloomberg. Zelenski riscă să i se prezinte o înțelegere de tipul „acceptă sau renunță” în ceea ce privește cedarea a părți din teritoriul ucrainean, în timp ce Europa se teme că va fi lăsată să monitorizeze încetarea focului câtă vreme Putin își reconstruiește forțele.

