Guvernul nu a adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe pentru Traian Băsescu
Bursa, 8 august 2025 20:00
Proiectul de hotărâre prin care urma să fie schimbată destinaţia unui imobil al RAAPPS, în vederea atribuirii unei locuinţe pentru fostul preşedinte Traian Băsescu, nu a fost aprobat în şedinţa de vineri a Guvernului. Documentul prevedea transformarea unei locuinţe de protocol de pe strada Emile Zola din Bucureşti în reşedinţă oficială, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2015.
Guvernul nu a adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe pentru Traian Băsescu
