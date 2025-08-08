BVB a închis în creştere pe majoritatea indicilor ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii

19:20

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a declarat că nu intenţionează să candideze pentru încă un mandat şi a respins speculaţiile potrivit cărora fiul său, Nikolai, l-ar putea succeda în funcţie, conform Reuters, care afirmă cele ce urmează. Liderul de la Minsk, aflat la putere de peste trei decenii, a glumit că preşedintele american Donald Trump and #8222;arată decent and #8221; la aproape 80 de ani, dar a precizat că viitorul preşedinte al Belarusului ar trebui and #8222;să nu strice nimic imediat and #8221; şi să evite and #8222;o prăbuşire revoluţionară and #8221;.