Fritz despre scandalul „neterminații de la USR”: Să ne întoarcem la un ton normal și să avem o dezbatere despre moștenirea lui Iliescu

Întreaga lume așteaptă să afle deznodământul celei mai așteptate întâlniri la nivel înalt de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina: cea dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Washingtonul și Moscova urmăresc să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar consolida ocuparea, de către Rusia, a teritoriilor capturate în timpul invaziei militare, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, citate de Bloomberg. Zelenski riscă să i se prezinte o înțelegere de tipul „acceptă sau renunță” în ceea ce privește cedarea a părți din teritoriul ucrainean, în timp ce Europa se teme că va fi lăsată să monitorizeze încetarea focului câtă vreme Putin își reconstruiește forțele.