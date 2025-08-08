Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Donald Trump. Reacția Mexicului (New York Times)
Digi24.ro, 8 august 2025 21:10
Preşedintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forţa militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, scrie vineri The New York Times, citând surse despre care afirmă că au cunoştinţă de această decizie, relatează agenţia EFE, scrie Agerpres.
• • •
Dominic Fritz, reacție față de revolta PSD privind funeraliile lui Ion Iliescu: E regretabil că suntem în acest suspans # Digi24.ro
Dominic Fritz a vorbit, vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre nemulțumirea PSD vizavi de atitudinea Uniunii Salvați România în contextul funeraliilor lui Iliescu. Social-democrații s-au arătat deranjați de decizia USR de a boicota acest evenment, și au refuzat chiar să participe la o sedință a Coaliției, aparent din acest motiv. Președintele USR a spus, însă, că nu vede niciun obstacol în colaborarea cu PSD, și afirmă că „este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans, pentru că până la urmă cetățenii se așteaptă de la noi nu să activăm în tot felul de certuri pe Facebook și la televiziuni, ci se așteaptă să ne facem treaba”.
Doi străini care lipeau în Chişinău afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei, reţinuţi. Ar fi fost instruiţi în Serbia și Bosnia # Digi24.ro
Doi bărbaţi originari din Helsinki şi Sevastopol au fost reţinuţi, vineri, la Chişinău, fiind suspectaţi că au lipit afişe cu conţinut de chemare la ură socială, interetnică şi religioasă. Afişele foloseau imaginea Maiei Sandu şi a mitropolitului Basarabiei. Autorităţile suspectează că scopul lor era perturbarea procesului electoral, transmite Ziarul de Gardă.
Pompierii români trimiși în Grecia. Prima misiune de stingere a unui incendiilor de pădure. Intervenția este dificilă # Digi24.ro
Pompierii români aflați în Grecia intervin, vineri, la un incendiu de vegetație care a izbucnit în apropierea localității Charvalo, în regiunea Attica de Est, transmite IGSU.
Germania suspendă exporturile de arme către Israel, din cauza extinderii ofensivei din Gaza # Digi24.ro
Berlinul este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Israelului, dar este din ce în ce mai incomod cu strategia acestuia privind Gaza.
Planul de cucerire al lui Benjamin Netanyahu. Cum ar putea fi izolat orașul Gaza și strămutați două milioane de palestinieni # Digi24.ro
Vestea deciziei guvernului israelian de a prelua controlul asupra orașului Gaza este întâmpinată cu disperare de către palestinieni. Guvernul israelian va încerca din nou să forțeze întreaga populație a orașului să se mute în sud, un proces care, potrivit rapoartelor, ar putea fi finalizat în două luni. O populație civilă de două milioane de oameni ar urma să fie astfel relocată, să primească ordine și să fie ținută în viață, mai mult sau mai puțin, prin furnizarea haotică - și, în cazul punctelor de distribuție, adesea letală - a unor cantități minime de ajutor, în timp ce locurile pe care le numesc „acasă” ar fi distruse sistematic, scriu jurnaliștii BBC.
Digi Talks la UNTOLD X cu Florin Negruțiu şi Edsta: Dracula are un branding mai bun decât România # Digi24.ro
Anul acesta, Digi Talks aduc la ediția aniversară Untold X campania “Împreună, fără ură”, un apel la toleranță, dialog și empatie. Prima discuție a fost deschisă de jurnalistul Florin Negruțiu, care l-a avut invitat pe EDSTA, influencer și regizor stabilit în New York.
Ce spune Dominic Fritz, întrebat dacă ia în calcul scenariul retragerii PSD de la guvernare # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat, vineri la Digi24, că nu crede în scenariul retragerii social-democraților de la guvernare, deoarece PSD a semnat de curând acordul de constituire a coaliției și nu s-a întâmplat nimic care să contravină acestui document. Președintele USR a subliniat că „ţara aşteaptă reforme”.
Digi Talks la UNTOLD X cu Teodora Tompea, Sore şi Ioana Ciurlea. "Cea mai mare dovadă de curaj - să îți ceri scuze" # Digi24.ro
“Cea mai mare dovadă de curaj e să îți ceri scuze” spune Sore, celebra cântăreață. Este și felul în care își crește fetița de 9 ani, pe care speră să o păstreze cât mai aproape de valorile și principiile sănătoase de viață. Sore s-a confruntat cu "hate-ul" din online încă din adolescență, atunci când activa în celebra trupă Lala Band.
Președintele Consiliului Concurenței, despre creșterile de prețuri: Situația nu arată rău, dar va exista o majorare a inflației # Digi24.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat, vineri, în cadrul emisiunii LIVE difuzată la Digi24, că, per ansamblu, situația creșterilor de prețuri „nu arată rău”, dar că estimările arată o majorare a inflației de la 6% la 7-8%.
Modificările la Pilonul II de pensii. Dominic Fritz: „Cred că e corect că proiectul a fost restras”. Explicațiile liderului USR # Digi24.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, la Digi 24, despre proiectul privind Pilonul II de pensii, ce a ajuns pe masa Guvernului azi, dar care a fost amânat pentru o ședință ulterioară.
O ordonanță de urgență modifică procedura de despăgubire pentru imobilele confiscate de comunişti. „O veste aşteptatǎ de mulți români” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, vineri, adoptarea unei ordonanţe care aduce modificări în procedura de despăgubire pentru imobilele confiscate în perioada comunistă. Vot fi 7 tranşe anuale sau o plată unică de 40% pentru cei care renunţă la eşalonare.
Ilie Bolojan le cere miniștrilor să publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor” # Digi24.ro
Premierul solicită miniștrilor publicarea declarațiilor de avere și de interese, în spiritul principiilor transparenței și integrității. „Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern”, a declarat Ilie Bolojan.
Fritz despre scandalul „neterminații de la USR”: Să ne întoarcem la un ton normal și să avem o dezbatere despre moștenirea lui Iliescu # Digi24.ro
Invitat la Digi24 Dominic Fritz a luat poziție în legătură cu foarte recentul scandal în care un deputat PSD, Voicu Vușcan, a criticat declarațiile USR-ului prin care se cerea anularea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu.Vușcan a vorbit despre „neterminații de la USR” și a spus că la următoarea moțiune de cenzură va vota căderea guvernului.
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump # Digi24.ro
Întreaga lume așteaptă să afle deznodământul celei mai așteptate întâlniri la nivel înalt de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina: cea dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Washingtonul și Moscova urmăresc să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar consolida ocuparea, de către Rusia, a teritoriilor capturate în timpul invaziei militare, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, citate de Bloomberg. Zelenski riscă să i se prezinte o înțelegere de tipul „acceptă sau renunță” în ceea ce privește cedarea a părți din teritoriul ucrainean, în timp ce Europa se teme că va fi lăsată să monitorizeze încetarea focului câtă vreme Putin își reconstruiește forțele.
Ucraina își retrage civilii din zonele periculoase ale orașului Herson și contraatacă în regiunea rusă Krasnodar. 12 soldați uciși # Digi24.ro
Ucraina a anunțat evacuarea a sute de persoane din Korabel, un district al orașului Herson, din sudul Ucrainei, după ce Rusia a avariat grav, săptămâna trecută, singurul pod care lega suburbia de restul orașului. Atacul asupra podului a stârnit temeri că rușii intenționează să recucerească Herson, anunță Politico. Rusia a ocupat orașul cu 300.000 de locuitori în primele zile ale atacului său la scară largă asupra Ucrainei, în 2022, dar a fost alungată ulterior. Între timp, au loc pierderi de cealaltă parte a baricadei, Ucraina anunțând că a ucis 12 soldați în regiunea Krasnodar din Rusia, conform Kyiv Independent.
Control la Romsilva: Pierderi financiare mari la 6 direcții silvice Romsilva, 5 ani la rând. Raportul a fost trimis Parchetului General # Digi24.ro
Concluziile raportului Corpului de Control al Ministerului Mediului la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva arată că șase direcţii silvice precum Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 - 2024. Documentul a fost trimis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) pentru a face cercetări specifice.
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis după lucrările de restaurare finanțate din fonduri europene # Digi24.ro
Consiliul Judeţean Hunedoara a anunţat, vineri, redeschiderea oficială a unuia dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului naţional - Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, după finalizarea lucrărilor de conservare, restaurare şi punere în valoare.
Aleksandr Lukașenko, întrebat dacă vrea un nou mandat prezidențial: „Trump are 80 de ani și arată decent, eu sunt mai tânăr” # Digi24.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, pare că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat prezidențial. Lukașenko a fost întrebat despre planurile sale într-un interviu acordat revistei americane Time, citat de agenția de știri de stat a Republicii Belarus „Belta”.
Narendra Modi a avut o discuţie cu Vladimir Putin. Ce planuri are premierul Indiei cu „prietenul” său # Digi24.ro
Premierul indian Narendra Modi a avut vineri o discuţie cu preşedintele rus Vladimir Putin, pe care spune că se va bucura să îl primească „mai târziu anul acesta” în India, transmite AFP.
Un incendiu de pădure de proporţii a izbucnit la sud-est de capitala Greciei, Atena, şi arde necontrolat, alimentat de vânturi puternice, a anunţat vineri serviciul local de pompieri, informează DPA.
Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre” # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, vineri, la a patra ediţie a formatului trilateral al miniştrilor de Externe din România, Ucraina şi Republica Moldova, că acest format contribuie la asigurarea unei conectivităţi transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina şi Republica Moldova şi la o bază solidă pentru prosperitatea comună.
Rusia şi Europa ar trebui să ţină un summit cât mai curând posibil pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, a declarat premierul ungar Viktor Orban, într-un interviu pentru postul public de radio, transmite MTI.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului îi cere lui Nicușor Dan să o decoreze post-mortem pe Rodica Coposu # Digi24.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) va transmite luni, 11 august, către Președinția României, o solicitare oficială ca Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu, victimă a totalitarismului comunist, să fie decorată post-mortem.
Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj. Statul rămâne beneficiarul licenței # Digi24.ro
Ministrul Economiei Radu Miruță a anunțat că statul român rămâne beneficiarul licenței, iar România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj. În acest, sens, Executivul a adoptat, în ședința de vineri, o hotărâre de Guvern.
Guvernul extinde un program de investiții ca să continue restaurarea muzeelor „Enescu” şi „Kalinderu”. Anul finalizării lucrărilor # Digi24.ro
Executivul a adoptat, vineri, o hotărâre de Guvern care permite extinderea cu încă 4 ani a unuia dintre cele mai ample programe de investiții în patrimoniul cultural, derulat cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Astfel, vor fi continuate lucrările de consolidare și restaurare a Muzeul Național „George Enescu” – Palatul Cantacuzino și Muzeul „Dr. Ioan și Nicolae Kalinderu”, finalizarea acestora fiind 30 iunie 2029. Valoarea totală a investiției se ridică la 280 milioane euro, jumătate din sumă fiind asigurată prin bugetul de stat.
Singura comună din județul Bistriţa-Năsăud care a anunțat că anulează zilele localităţii, invocând austeritatea # Digi24.ro
O singură comună din judeţul Bistriţa-Năsăud a anunţat public, până la această dată, că anulează evenimentele programate la mijlocul lunii august pentru a marca zilele localităţii, invocând măsurile de austeritate.
Nava spațială care ar putea trimite omenirea într-o călătorie de 250 de ani spre necunoscut. Ce ar presupune „sociocrația” de la bord # Digi24.ro
Dacă oamenii vor călători vreodată spre o altă stea, misiunea va dura probabil mai multe vieți. Generații vor trăi și vor muri fără să pună vreodată piciorul pe o planetă din alt sistem solar, cunoscând doar nava spațială pe care s-au născut, scrie The Times.
Victoria Stoiciu (PSD): Pilonul II de pensii n-a fost despre oameni. Schimbările protejează interesul financiar al administratorilor # Digi24.ro
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu transmite vineri, pe Facebook, că „«sensibilitatea» guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”, acuzând că, odată cu schimbarea legislației pentru Pilonul II de pensii, „eliminarea retragerii integrale și împingerea către rente viagere derizorii nu protejează «viitorul pensionarului», protejează interesul financiar al administratorilor”.
Cea mai bine conservată deltă din Europa, o zonă care găzduiește o varietate impresionantă de specii de plante și animale, Delta Dunării atrage anual numeroși turiști români și străini dornici să viziteze acest loc impresionant, un adevărat spectacol al naturii.
Un ucrainean aflat în Munții Maramureșului a cerut ajutorul Salvamont. Tânărul a anunțat că este deshidratat şi nu are provizii # Digi24.ro
Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş participă, vineri după-amiază, la o acţiune de recuperare a unui cetăţean ucrainean rătăcit în munţi. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 23 de ani, care este deshidratat şi nu are provizii.
A cincea zi în care pompierii și 3 elicoptere intervin să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Focul s-a extins pe 10 hectare # Digi24.ro
Este a cincea zi în care pompierii se luptă să stingă incendiul de vegetaţie uscată, stuf şi fond forestier care a izbucnit pe 4 august în localitatea Chilia Veche, din judeţul Tulcea, informează IGSU. Focul se manifestă într-o zonă greu accesibilă pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. Trei elicoptere Black Hawk au transportat, vineri, 30 de pompieri în zona afectată și încearcă să stingă flăcările cu sistemul Bambi Bucket.
Medicii legiști au stabilit din ce cauză a murit tânăra de 19 ani la o săptămână după ce a născut la maternitatea din Brașov # Digi24.ro
Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o infecţie bacteriană, arată rezultatul necropsiei transmis procurorilor care anchetează împrejurările în care a survenit decesul. Femeia, mamă a doi copii, a ajuns de la Maternitate la Spitalul de Urgenţă în şoc toxico-septic.
Ce soluție a găsit un suporter britanic pentru a vedea meciurile echipei favorite, după ce a primit interdicție pe viață la stadion # Digi24.ro
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări toate meciurile echipei sale favorite dintr-un copac, relatează L'Equipe.
Efectul majorării TVA și a accizelor asupra ratei anuale a inflației în trimestrul III. Avertisment din partea BNR: „Un amplu salt” # Digi24.ro
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA şi a accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă. Inflaţia va cunoaşte însă o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026, arată banca centrală. Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a analizat şi aprobat vineri Raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025.
Ion Iliescu a murit. Și odată cu el, am pierdut nu doar un fost președinte, ci și cel mai comod paravan pentru neputințele noastre. Trecerea lui Ion Iliescu din spațiul prezentului în cel al memoriei istorice nu este doar un eveniment biografic, ci și un moment de răscruce pentru România. Zeci de ani, Iliescu a fost simultan o memă politică și un țap ispășitor convenabil: întruchiparea unui trecut incomod, a tranziției frânte și a compromisurilor postcomuniste. A fost ușor să-l blamăm pentru tot ce nu a mers bine după 1989. Mai greu a fost – și încă este – să privim în oglindă și să recunoaștem complicitățile noastre pasive, eșecurile instituțiilor și limitele propriei noastre maturități civice.
Guvernul a alocat 250 milioane lei pentru a continua lucrările la noul sediul al Spitalui de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță de urgență care asigură fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, unitate aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Valoarea totală a proiectului este de peste 2 miliarde de lei, din care o parte este acoperită prin fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar restul de 40% va fi acoperit prin alocarea sumei de 250 milioane lei din bugetul MAI.
Ziua Internațională a Pisicii, sărbătorită astăzi în întreaga lume. Românii sunt cei mai mari iubitori ai acestor feline din UE # Digi24.ro
Capricioase, amuzante, cu personalitate și preferințe clare - indiferent de ceea ce-și dorește sau le solicită stăpânul - curioase, active sau, dimpotrivă, extrem de leneșe, pisicile sunt niște mici aristocrate cu blană. În Egiptul antic erau venerate precum niște zeițe, iar ele n-au uitat asta. Pisica este regina locuinței, iar stăpânul... chiriașul. Cei care le iubesc au astăzi motive pentru a sărbători: 8 august este Ziua Internațională a Pisicii. În România, trăiesc cele mai multe astfel de animale de companie din întreaga Uniune Europeană: peste 4,3 milioane.
Domninic Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeralii, corectă. Pentru PSD e o perioadă de doliu dificil de gestionat emoţional # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că pentru coaliţie este important, „după această săptămână dificilă” să se întoarcă la muncă pentru cetăţeni. Fritz a precizat că este o perioadă de doliu pentru PSD, dar că USR a luat decizia corectă de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte, Ion Iliescu.
PSD și USR se ceartă pe funcții, al doilea pachet fiscal întârzie. Ce posturi de conducere se negociază # Digi24.ro
Coaliția de guvernare a pus pe pauză discuțiile despre pachetul fiscal promis pentru luna iulie, și care trebuia să vină cu o reformă amplă a administrației, din cauza neînțelegerilor privind împărțirea funcțiilor în stat. PSD a anunțat că nu mai participă la ședințele Coaliției, acuzând atitudinea pe care USR a avut-o față de moartea lui Ion Iliescu, în timp ce liderii USR susțin că social-democrații blochează de fapt discuțiile pentru că nu sunt de acord să cedeze unele posturi.
Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone # Digi24.ro
Al cincilea grup de luptători voluntari ai Legiunii Ucrainene a semnat vineri contracte cu Forțele Armate Ucrainene în Lublin, sud-estul Poloniei.
Ministerul Sănătății a extins vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță prin care Ministerul Sănătății extinde vaccinarea gratuită anti-HPV. Astfel, de la 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV va fi asigurat gratuit pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, prin Programul Național de Vaccinare (PNV). Actul normativ prevede și un set de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.
Hotărârea prin care Guvernul urma să-i atribuie lui Traian Băsescu o nouă casă de protocol a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței de către premierul Ilie Bolojan, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Proiectul prevedea alocarea unei locuințe în zona de nord a Capitalei pentru fostul președinte, după ce acesta a cerut să îi fie restabilite privilegiile retrase în urmă cu trei ani.
Noi reguli pentru spitalele publice. Managerii vor fi obligați să publice date despre activitatea medicală, economică şi administrativă # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că managerii de spitale publice vor fi obligaţi să ofere pe site-ul unităţii medicale „date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie”. Astfel, vor fi făcute publice numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor.
Un tânăr din Giurgiu a rămas fără mașina cu care a mers să arunce deșeuri pe un câmp. A primit și o amendă uriașă # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din oraşul Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, a fost amendat cu 30.000 de lei şi i-a fost indisponibilizată autoutilitara pe care o conducea după ce ar fi abandonat ilegal aproximativ 200 de kilograme de deşeuri provenite din construcţii şi renovări, dar şi resturi menajere, pe un câmp din afara localității.
Trenul Kiev–București, testat pentru prima dată vineri. Ucraina va sărbători oficial Ziua Limbii Române, anunță ministrul Oana Țoiu # Digi24.ro
Un tren de test care leagă România de Ucraina, prin Republica Moldova, pleacă vineri seară din Kiev și urmează să ajungă sâmbătă la București. Anunțul a fost făcut de ministrul român de Externe, Oana Țoiu, aflată la Cernăuți, unde a participat la o întâlnire trilaterală cu omologii săi din Ucraina și Republica Moldova.
Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva # Digi24.ro
Procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva a fost organizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, fiind evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, precizează Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Precizările Agenției vin după ce ministra Mediului, Diana Buzoianu, s-a declarat nemulțumită de rezultatul concursului.
Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului. Doar el decide cum dispune de suma depusă # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus vineri că statul nu poate spune unui om cum să îşi folosească banii, iar pensia privată este „economisirea cetăţeanului” şi doar el decide cum dispune de suma depusă.
Cristian Păun, despre creșterea impozitelor pe proprietate: Ar trebui să facem o diferență între locuințe și casele de vacanță # Digi24.ro
Economistul Cristian Păun a vorbit la Digi24 despre pachetul 2 de măsuri fiscale care va aduce și impozite mai mari pe proprietate și a precizat că „ar trebui să facem o distincție între impozitele pe proprietate, acolo unde tu locuiești, versus impozitele aferente caselor de vacanță.”
Ordinul lui Xi Jinping, după ce 10 oameni au murit în urma unor inundații istorice în China # Digi24.ro
Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri presa de stat.
