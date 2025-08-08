A plecat de la FCSB! Anunț în direct: „Am semnat în seara asta!”

13:30

Naționala U17 a României va juca pentru locurile 21-24 la Campionatul European de handbal feminin, după ce a suferit a 4-a înfrângere de la turneul din Muntenegru: 26-32 vs. Islanda.Naționala U17 de handbal feminin a României are parte de un turneu de coșmar la Campionatul European organizat în Muntenegru. Până în acest moment, elevele lui Alin Bondar au adunat 4 înfrângeri și au făcut 2 egaluri, urmând să lupte pentru locurile 21-24. ...