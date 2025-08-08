Apelul românilor din Cernăuți către ministrul de Externe. „Trebuie să avem în continuare acest drept”
HotNews.ro, 8 august 2025 22:40
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit vineri cu românii din Cernăuți, care i-au cerut să facă demersuri pe lângă autoritățile ucrainene pentru protejarea unităților de învățământ cu predare în limba română, transmite Agerpres. Președintele…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
22:40
Apelul românilor din Cernăuți către ministrul de Externe. „Trebuie să avem în continuare acest drept” # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit vineri cu românii din Cernăuți, care i-au cerut să facă demersuri pe lângă autoritățile ucrainene pentru protejarea unităților de învățământ cu predare în limba română, transmite Agerpres. Președintele…
22:40
SuperLiga: FCSB s-a despărțit de un fotbalist: „Sunt multe echipe din străinătate care îl doresc” # HotNews.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) și-a reziliat contractul cu FCSB, a anunțat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrației al campioanei en-titre a României. Extremă dreapta, Băluță mai avea contract cu FCSB până în vara anului…
22:30
Summer Well Festival – Trei zile de realitate suspendată între viziune curatorială și energie colectivă # HotNews.ro
Zeci de mii de oameni, un line-up impresionant și un teritoriu creativ transformat într-un playground urban în care muzica, moda și arta au dictat ritmul. Domeniul Știrbey este, din nou, scena unei experiențe colective care…
Acum o oră
22:10
Acordul de armistițiu la care lucrează SUA și Rusia înaintea summitului Trump-Putin. Reacția președintelui ucrainean # HotNews.ro
Washingtonul și Moscova își propun să ajungă la un acord pentru a opri războiul din Ucraina, care ar consfinți ocupația rusă pe teritoriul cucerit în timpul invaziei militare, a relatat Bloomberg News, vineri, potrivit Reuters.…
Acum 2 ore
21:30
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, solicitare către Nicușor Dan pentru decorarea post-mortem a Rodicăi Coposu. „O datorie morală” # HotNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) va transmite luni către Președinția României „o solicitare oficială ca doamna Steluța Lucia Rodica Coposu, sora personalității politice democrate Corneliu Coposu, victimă a totalitarismului…
21:10
Premierul Ilie Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de avere. „Un gest de responsabilitate” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan solicită tuturor miniștrilor din cabinetul său să își publice declarațiile de avere și de interese, arată un comunicat de presă al Guvernului României, transmis vineri seară. Bolojan motivează acțiunea „în contextul angajamentului…
21:10
Cum interpretează un lider PNL mesajele PSD. „E evident că actuala conducere încearcă să se mențină” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a declarat vineri la Digi 24 că el consideră că a fost „un calcul politic la mijloc” când Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat că partidul său se va reuni într-o…
Acum 4 ore
20:40
Veniturile din arendă: Ghid ANAF și explicații suplimentare – formularul 112, Declarația Unică, impozit, CASS și alte aspecte # HotNews.ro
ANAF a venit recent cu un ghid și o serie de explicații suplimentare privind impozitarea arendei și declarațiile care se depun de către arendaș (fermier, societate agricolă) și arendator (proprietarul terenului dat în arendă). Citește…
20:40
Cum se fac plățile de la Pilonul II după pensionare și ce se întâmplă cu banii rămași dacă nu ai moștenitori / Toate explicațiile # HotNews.ro
„Aceste plăţi care se vor face eşalonat vor fi garantate. Niciodată nu vor încasa mai puţin decât au primit când au intrat în fondul de plată”, a dat asigurări Ileana Horvath, director pe sectorul de…
20:30
Anunțul premierului polonez după discuția cu Zelenski. Tusk, despre posibilitatea unei pauze în războiul din Ucraina # HotNews.ro
O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk, vineri, în timp ce Casa Albă și Kremlinul merg înainte cu discuțiile pentru un summit între președinții Donald Trump…
20:20
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost redeschis publicului. Valoarea lucrărilor se ridică la 22 de milioane de lei # HotNews.ro
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost redeschis publicului, vineri, a anunțat Consiliul Județean Hunedoara, pe Facebook. Scopul proiectului a fost de a conserva, restaura și pune în valoare monumentul arheologic, mai spun…
19:50
Avertismentul UE pentru Israel, după ce a fost aprobat planul de ocupare a orașului Gaza # HotNews.ro
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat vineri planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza și de a-i expulza pe palestinieni, avertizând că „o astfel de decizie trebuie să aibă consecințe” asupra relațiilor…
19:30
SuperLiga: Un fost fotbalist de la Dinamo a vrut să vândă un jucător la FCSB. „Chiar am vorbit cu Gigi Becali” # HotNews.ro
Ousmane N`Doye (47 de ani), care a jucat la mai multe echipe din România, are o academie de fotbal în țara sa natală, Senegal, și a dezvăluit că intenționează să vândă jucători în Europa. Fostul…
19:30
300 de kilograme de brânză de la o stână izolată din Broșteni, recuperate cu elicopterul Black Hawk / Cum a decurs misiunea # HotNews.ro
Aproximativ 300 de kilograme de brânză a ciobanilor din Munții Broștenilor au fost preluate, joi, cu un elicopter SMURD Black Hawk, de către autoritățile din județul Suceava, conform Prefecturii Suceava. Gestul a venit în timpul…
19:20
SuperLiga: Antrenorul Rapidului, descris de un fost elev. „Primele rezultate sunt și conjuncturi” # HotNews.ro
Claudiu Keșeru, care a fost pregătit de Costel Gâlcă la FCSB, a vorbit despre decizia fostului său antrenor de a semna cu Rapid București, cu care Gâlcă se află la startul etapei a 5-a pe…
19:10
VIDEO Incendii violente în mai multe zone din Grecia. În unele locuri pompierii pot interveni doar pe cale aeriană # HotNews.ro
Un incendiu de vegetație a ucis cel puțin o persoană și a mistuit case și terenuri agricole într-o localitate de lângă Atena, vineri, în timp ce pompierii greci se străduiau să stingă o serie de…
19:00
Două trupe românești anunță că nu vor mai concerta la festivalul UNTOLD. „Neînțelegeri rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă” # HotNews.ro
Trupele Vama și Paraziții au anunțat, joi, că nu vor mai concerta la festivalul Untold de la Cluj-Napoca, care se desfășoară zilele acestea. Una dintre cele două trupe a dezvăluit că decizia vine în urma…
Acum 6 ore
18:40
Lukașenko neagă că va mai candida la președinția Belarusului, cu o glumă despre Trump. Ce a spus despre zvonurile că va fi urmat de fiul său # HotNews.ro
Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a declarat într-un interviu publicat vineri că nu intenționează să candideze pentru încă un mandat, negând totodată că îl vede pe fiul său drept succesor, relatează Reuters. Lukașenko, un apropiat al…
18:10
Trump, ordin secret pentru Pentagon. Armata SUA, autorizată să intervină împotriva cartelurilor de droguri din străinătate # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat în secret o directivă către Pentagon pentru a începe utilizarea forței militare împotriva anumitor carteluri de droguri din America Latină pe care administrația sa le consideră organizații teroriste, au…
17:50
Am fost la Ghighiu, lângă Ploiești, la Hadâmbu de la Iași și la Nechit de la Neamț. Am umblat prin mănăstiri cu o singură întrebare: de ce avem grădini zoologice în mănăstirile românești? E o…
17:40
Rețeaua „Paradigma Muncitorească”. Cum ajung tineri din România să fie coordonați din Rusia pentru a-l lăuda pe Stalin și Kim Jong-un # HotNews.ro
Trei studenți din Iași coordonează, sub sigla „Comunism Științific”, mai multe canale social media prin care atacă stânga „mic-burgheză” din România (feministă, pro-LGBT, pro-Palestina) și prin care spală dictatori comuniști precum Stalin și Kim Jong-Un,…
17:40
Ministrul Finanțelor, detalii despre noua procedură de despăgubire pentru imobilele confiscate în comunism. „Un pas important spre închiderea acestui capitol dureros din istoria României” # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Guvernul a adoptat în ședința de vineri ordonanța care reia procedurile de despăgubire în acord cu decizia din februarie 2025 prin care Curtea Constituțională a României (CCR) a…
17:20
Tensiuni în coaliție. Dominic Fritz, replică pentru Grindeanu: „Românii așteaptă de la coaliție reforme, nu ceartă” # HotNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, apără decizia formațiunii sale de a nu participa la funeralii fostului președinte Ion Iliescu și cere celor de PSD să treacă peste nemulțumiri și să revină „la muncă ” pentru a…
17:20
Tânăra de 19 ani moartă la spitalul din Brașov la o săptămână după ce a născut avea o infecţie, au stabilit legiştii # HotNews.ro
Tânăra de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o infecţie bacteriană, arată rezultatul necropsiei transmis procurorilor care anchetează împrejurările…
17:20
Reacții rapide ale economiștilor după decizia BNR: „Recesiunea este scenariul de bază. Datoria externă pe termen scurt este cât rezervele valutare”. Cazul Japoniei # HotNews.ro
La scurtă vreme după ce BNR a publicat decizia de politică monetară, economiștii au transmis primele lor rapoarte, acestea nefiind deloc optimiste. BRD, ale cărei estimări au avut de-a lungul timpului un grad ridicat de…
17:10
VIDEO Camerele de bord ale autobuzelor și taxiurilor, cea mai nouă metodă de supraveghere publică # HotNews.ro
Suntem în plină eră a camerelor video publice și private, la care au acces autoritățile pentru a supraveghea activitatea din trafic și în spațiile publice. Unele țări permit inclusiv aplicarea de sancțiuni de către poliția…
17:00
O nouă schimbare la categoriile exceptate de la plata asigurării de sănătate: Guvernul s-a răzgândit la o lună de la luarea deciziei # HotNews.ro
Pacienții neasigurați care suferă de boli cronice incluse în programele naționale de sănătate vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, inclusiv din afara programului de sănătate respectiv, fără plata contribuției…
17:00
Vladimir Putin l-a sunat pe Xi Jinping pentru a-l informa în privința discuțiilor cu SUA. Ce i-a transmis președintele Chinei # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin l-a sunat pe omologul său chinez, Xi Jinping, pentru a-l informa cu privire la cele mai recente discuții dintre Moscova și Washington în privința conflictului din Ucraina, a anunțat Kremlinul vineri,…
Acum 8 ore
16:50
Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri se afla un proiect de Hotărâre prin care fostul președinte Traian Băsescu ar fi primit înapoi casă de protocol. Decizia a fost amânată însă de…
16:40
Lider PSD, despre proiectul privind Pilonul 2 de pensii: „«Sensibilitatea» guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă” # HotNews.ro
Senatoarea Victoria Stoiciu, vicepreședintă PSD, a vorbit despre proiectul de lege privind pensiile private, vineri, într-o postare pe Facebook, și a acuzat guvernul Bolojan că „vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare”. Pe…
16:30
Va avea România o lege împotriva femicidului? Peste 15.000 de oameni cer statului „să protejeze toate femeile” / Ce spune Ministerul Justiției # HotNews.ro
O petiție semnată de peste 15.000 de oameni va fi trimisă, la începutul săptămânii viitoare, către Guvern, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne. Semnatarii cer autorităților să protejeze femeile: „Nu putem accepta această normalizare a…
16:30
Va plăti statul român tratamentul Laviniei în Belgia? „Încă nu există niciun demers care să ne fi fost adus la cunoștință” # HotNews.ro
Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, spune că, la peste două săptămâni de la transferul surorii ei într-un spital din Belgia, după 53 de zile de internare în Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, încă…
16:20
„Văd, în stânga și în dreapta, multă indignare pentru că banii din pilonul II de pensii nu pot fi scoși o dată toată suma” # HotNews.ro
Modificarea la pilonului II de pensii care nu va permite românilor să retragă toți banii la pensionare este una legitimă întrucât acest acest pilon nu funcționează ca un fond de investiții ci este unul de…
16:20
Ministrul Educației: „Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an” / „Dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult” # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit vineri pe B1 TV despre discuțiile cu sindicatele implicate în forme de protest și a spus că din partea lui există „deschidere totală” în ceea ce privește propunerile care…
16:10
Ce e în spatele deciziei lui Grindeanu de a convoca luni conducerea PSD pentru evaluarea Coaliției după atacurile USR la Ion Iliescu: „Supărarea e mare, dar ce să se întâmple?” # HotNews.ro
După ce Sorin Grindeanu a convocat luni o ședință a BPN pentru a lua o poziție oficială după recentele atacuri ale USR la adresa fostului președinte Ion Iliescu, HotNews a stat de vorbă cu mai…
16:10
Hamas amenință cu „sacrificarea ostaticilor” după ce Israelul a aprobat ocuparea orașului Gaza # HotNews.ro
Cei 49 de oameni ținuți în continuare ostatici de Hamas, de la atacul sângeros de la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului, vor plăti pentru decizia Israelului, a transmis astăzi, 8 august, mişcarea islamistă palestiniană…
15:30
Prima reacție din USR la modificările la Pilonul 2 de pensii: „O încălcare a proprietății private” # HotNews.ro
Retragerea a maximum 25% din banii din pilonul 2 de pensii după obținerea deciziei de pensionare, măsură anunțată de Guvernul Bolojan, este o „încălcare a proprietății private”, acuză deputatul USR Claudiu Năsui. El consideră că…
15:10
Banca Centrală „îngheață”dobânda cheie, de teama presiunilor inflaționiste ale măsurilor guvernamenale # HotNews.ro
BNR a păstrat la 6,5%, conform așteptărilor, nivelul principalului său instrument de politică monetară- dobânda cheie, iar ochii economiștilor vor fi foarte atenți la comunicatul publicat pentru a vedea calculele BNR privind impactul măsurilor fiscale…
15:10
Crin Antonescu anunță că nu vrea pensia specială de fost parlamentar: „Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan” # HotNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din partea coaliției, Crin Antonescu, critică într-o postare pe Facebook atitudinea lui Nicușor Dan și a membrilor USR care nu au participat la funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu,…
15:10
Toate magazinele din Bulgaria trebuie să afișeze de azi preţurile atât în leva, cât și în euro # HotNews.ro
Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând din 8 august, să afişeze preţurile bunurilor atât în moneda națională, leva, cât şi în euro. Regula se aplică deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale și face parte…
15:00
StartupCafe.ro: Cum se pregătește Goodwill Consulting pentru una dintre cele mai intense perioade din istoria sa recentă – și ce caută la viitorii colegi # HotNews.ro
Într-un moment în care fondurile europene devin motorul investițiilor private și publice din România, companiile de consultanță joacă un rol esențial în canalizarea acestor resurse. Iar când vorbim despre volum, amploare și rezultate concrete, Goodwill…
Acum 12 ore
14:50
Un bărbat care a creat un lanț de restaurante cu tema Donald Trump riscă să fie deportat din SUA # HotNews.ro
Roland Beainy, un tânăr de 28 de ani originar din Liban care este proprietarul unui grup de restaurante din Texas care îl celebrează pe Donald Trump, este anchetat de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE),…
14:40
Modificările la Pilonul II de pensii generează un nou conflict în Coaliție. Keleman Hunor: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!” # HotNews.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că nu au existat consultări în coaliție pe acest subiect. Reacția vine după ce pe agenda Guvernului s-a aflat un proiect de leger privind pensiile private obligatorii. Guvernul a decis…
14:20
Spitalele vor fi obligate să afișeze pe site feedback-ul primit de la pacienți / Ce alte noi reguli le sunt impuse # HotNews.ro
Spitalele vor fi obligate să afișeze pe site-ul propriu numărul de transferuri către alte unități medicale, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziție publică, dar și feedback-ul primit din partea pacienților. Guvernul a aprobat,…
14:20
Președintele Nicușor Dan a readus la modă un cuvânt ce va rămâne în istoria anului 2025: „DEBANDADĂ”, însă debandadă nu este doar în magistratură, ci peste tot în România, scrie Dragoș Damian, CEO al Terapia…
14:20
Cum funcționează Pilonul 2 de pensii în Bulgaria, dat ca exemplu de un director din ASF # HotNews.ro
„Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde să-ți poți retrage toți banii”, a spus vineri Ileana Horvath, directoare în ASF, cu responsabilități pe pensiile private, care a oferit drept model de inspirație pentru…
14:10
Antena 1 a anunțat când va avea premiera The Ticket, show cu premiu de 100.000 de euro. Mihai Bendeac și Delia, printre jurați # HotNews.ro
Show-ul produs de Mona Segall va începe în toamnă la Antena 1, The Ticket fiind o competiție unică, un spectacol în care aplauzele sunt transformate pe loc în bani, potrivit trustului Intact. Emisiunea va debuta…
14:00
StartupCafe.ro: Cum îți deschizi o firmă în 2025: pașii esențiali pentru antreprenori la început de drum # HotNews.ro
Ai un mini business la început de drum și vrei să-l faci să meargă fără bătăi de cap? Află cum îți deschizi o firmă în 2025, ce alegi între PFA și SRL și ce cont…
13:50
Vaccin anti-HPV gratuit până la vârsta de 26 de ani: care sunt pașii pentru a te vaccina gratuit # HotNews.ro
Vaccinarea gratuită împotriva HPV până la vârsta de 26 de ani intră în linie dreaptă: vaccinul va putea fi ridicat din farmacie cu rețetă de la medic și fi decontat integral de Casa de Asigurări…
13:40
Autorităţile locale vor putea reţine o parte din ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local / Cum motivează Guvernul # HotNews.ro
În România există „foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi”, spune vicepremierul Tanczos Barna, care a anunțat modificări legislative în privința beneficiarilor de ajutoare sociale.…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.