Horoscop weekend 9-10 august. Zodia care trebuie să ia o hotărâre dificilă în relaţia de cuplu
ObservatorNews, 8 august 2025 23:00
Luna Plină aduce pentru toate zodiile momente de claritate, decizii importante și schimbări neașteptate. În timp ce unele semne primesc recunoaștere în carieră sau își clarifică relațiile, altele se confruntă cu surprize financiare ori emoționale. Intrarea Lunii în Pești schimbă tonul spre introspecție și latura personală, iar careul cu Uranus aduce imprevizibilul în prim-plan.
• • •
Horoscop săptămânal Fecioară 11-15 august. Nativii în zodia Fecioară au şanse să primească propuneri de colaborare care vin din direcţii neaşteptate. Relaţiile trec printr-o perioadă dinamică, unde socializarea este unul dintre cele mai importante aspecte.
Horoscop săptămânal Balanţă 11-15 august 2025. Săptămâna aduce pentru aceşti nativi claritate în carieră, șanse financiare prin colaborări și oportunități în dragoste. Mercur își reia mersul direct, deblocând proiecte amânate, iar Venus alături de Jupiter promite sprijin, inspirație și întâlniri cu oameni influenți.
Horoscop săptămânal Scorpion 11-15 august 2025. Mercur își reia mersul direct, Venus și Jupiter deschid uși spre recunoaștere profesională, iar veștile bune pe plan financiar nu întârzie să apară
Horoscop săptămânal Săgetător 11-15 august 2025. Începutul săptămânii îi provoacă pe Săgetători să își lărgească orizonturile, atât în plan personal, cât și profesional.
Horoscop săptămânal Capricorn 11-15 august 2025. Capricornii au parte de o săptămână a clarificărilor financiare și a consolidării relațiilor importante.
Horoscop săptămânal Vărsător 11-15 august 2025. Vărsătorii intră într-o perioadă favorabilă pentru parteneriate, proiecte comune și îmbunătățirea stilului de viață. Mercur, revenit la mers direct, aduce claritate în relații și colaborări, iar conjuncția Venus-Jupiter promite un mediu de lucru mai plăcut și oportunități de creștere profesională și financiară.
Horoscop săptămânal Peşti 11-15 august 2025. Peștii au parte de o săptămână în care ordinea și inspirația merg mână în mână. Mercur, revenit la mers direct, aduce claritate în muncă și rutină, iar conjuncția Venus-Jupiter aprinde sectorul creativității, oferind șansa de a transforma o pasiune într-un proiect bănos.
Horoscop săptămânal Gemeni 11-15 august. Marte, care activează în aspect armonios cu Mercur, îţi dă determinarea să acţionezi rapid pentru a valorifica noile oportunităţi. Săptămâna aceasta, Jupiter şi Venus îţi pot deschide calea către o nouă relaţie.
Horoscop săptămânal Rac 11-15 august. Pe nativii în Rac îi aşteaptă un val de energie pozitivă şi încredere în propriile forţe. Pe plan emoţional, racii vor fi în centrul atenţiei celor dragi şi persoanelor cu intenţii sincere.
Horoscop săptămânal Leu 11-15 august. Nativii în zodia Leu au parte de un plus de şarm şi carismă în această săptămână datorită lui Mercur. De asemenea, leii ar putea să îşi revizuiască strategia financiară în această perioadă, fiindcă ar putea rezolva nişte probleme legate de bani.
"Trei incendii simultane nu sunt o coincidență". Europa, în alertă din cauza incendiilor # ObservatorNews
Concediu de coşmar pentru mii de turişti din Grecia. Oamenii au rămas blocaţi de vântul puternic în porturi după ce navigaţia feriboturilor a fost parţial interzisă. Rafalele, care au făcut şi două victime, au reaprins focarele în mai multe zone ale ţării. Focul le dă bătăi de cap şi turcilor. Strâmtoarea Dardanele a fost închisă din cauza unui incendiu de vegetaţie.
Horoscop săptămânal Berbec 11-15 august. Nativii în Berbec se pot aştepta la o veste bună legată de un proiect amânat sau de o plată întârziată. Venus şi Jupiter susţin atmosfera caldă din cuplu, iar nativii singuri se pot aştepta să îşi găsească pe cineva.
Horoscop săptămânal Taur 11-15 august. Mercur te ajută să clarifici chestiuni legate de chestiuni administrative în familie, acte sau discuţii cu rudele. Nativii în Taur se pot concentra pe negocierile financiare, iar dialogurile constructive în relaţii vor curge fără probleme.
O nouă amendă pentru Albert NBN, la Untold. A fost sancţionat pentru limbajul vulgar folosit pe scenă # ObservatorNews
Trapperul Albert NBN a fost amendat după concertul său în cadrul ediţiei aniversare Untold X. Acesta a fost sancţionat contravenţional de autorităţi după ce, în timp ce se afla pe scenă, a folosit limbaj vulgar şi expresii jignitoare în versurile pieselor sale. În iulie, acesta a stârnit controverse după ce a rostit fraze jignitoare la adresa României, fapt pentru care a fost amendat cu 3.000 de lei.
Iancu Guda: Modificările la Pilonul II și III sunt foarte bune, o aliniere la practicile internaționale # ObservatorNews
Analistul financiar Iancu Guda apreciază că modificările referitoare la felul în care se distribuie banii din pensia privată (Pilonul II şi III) sunt foarte bune şi reperezintă o aliniere la toate bunele practici internaţionale.
Muncitorii de pe Autostrada Moldovei rămân în concediu forţat până când autorităţile găsesc bani pentru lucrări. Cel mai mare constructor român şi-a tras utilajele pe dreapta pentru că sute de kilometri de drumuri de mare viteză vor fi scoşi din PNRR şi nu se ştie care va fi soarta lor.
Ziua Internațională a Pisicii. Felina care a "condus" o mașină de poliție în Maramureș, amendată cu mângâieri # ObservatorNews
Este Ziua Internațională a Pisicii. Sigur, ele sunt sărbătorite în fiecare zi, dar astăzi este şi oficial. Românii au cele mai multe pisici ca animale de companie dintre toţi europenii. Peste 4 milioane de feline trăiesc în casele şi în curţile noastre. Şi, bineînţeles, în inimile noastre.
Clubul Bellagio din Mamaia, unde se ţineau cele mai extravagante petreceri de pe litoral în anii 2010, a ars ca o torţă. Clădirea, abandonată de ani buni, nu mai era racordată la utilităţi. Din acest motiv, pompierii au stabilit că focul a fost pus intenţionat. Clubul a fost ridicat fără autorizaţie de construcţie, iar pe teren se aude că se va construi un ansamblu imobiliar.
Litoralul, la "minus infinit". Monumentele istorice, victimele birocrației: "Pe vremuri, era crema cremelor" # ObservatorNews
În afară de a admira marea, turiştii care ajung pe litoral nu prea au ce vedea. Monumentele istorice si clădirile simbol din Mamaia şi Constanţa sunt în paragină. Starea de degradare este atât de mare încât au devenit un pericol pentru turişti şi au fost închise. Planuri de refacere sunt, dar birocraţia pune beţe în roate, iar trecerea timpului nu face decât să aducă obiectivele mai aproape de colaps. Ministrul Turismul a recunoscut, în exclusivitate pentru Observator, că suntem la "minus infinit".
ANIMAŢIE. Cum putea fi evitată tragedia din Sibiu unde un tată şi fiul lui au murit electrocutaţi # ObservatorNews
Tragedie cumplită într-o familie din Sibiu. Un tată şi fiul lui de nouă ani au murit electrocutaţi în timp ce se jucau lângă o piscină gonflabilă în curtea casei. Apa a ajuns pe un prelungitor aruncat pe iarbă. Astfel de improvizaţii pot fi mortale, atrag atenţia specialiştii.
Femeie, înjunghiată din senin de un necunoscut, în București. Nimeni nu s-a oprit să o ajute # ObservatorNews
Atac șocant, în plină zi, pe o stradă din București. O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată de patru ori de un bărbat pe care nu l-a mai văzut niciodată, sub privirile trecătorilor. Rănită grav, victima a fost nevoită să sune singură la 112, în timp ce martorii au asistat nepăsători. După cinci ore de căutări, polițiștii l-au prins pe agresor.
Ilie Bolojan le cere miniştrilor să publice declaraţiile de avere şi de interese, în ciuda deciziei CCR # ObservatorNews
Premierul României, Ilie Bolojan, a cerut tuturor miniştrilor să transmită declaraţiile de avere şi de interese depuse după numirea în funcţie către Cancelaria Prim-Ministrului. Împreună cu acestea, prim-ministrul a solicitat şi acordul miniştrilor pentru publicarea declaraţiilor pe site-ul Guvernului României, se arată într-un comunicat de presă.
Posibil atac hibrid al Rusiei: Ar fi contaminat intenționat petrolul destinat României # ObservatorNews
Scenariu şoc luat în calcul de statul român. Rusia ar fi contaminat intenționat petrolul din Azerbaidjan destinat României și altor țări europene. Țițeiul, amestecat cu clorină, putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de carburanţi.
Coaliţia este la un pas de destrămare! PSD va decide luni dacă rămâne la guvernare alături de USR. Social-democraţii sunt nemulţumiţi de declaraţiile liderilor Uniunii Salvaţi România referitoare la funeraliile lui Ion Iliescu. Potrivit unor surse însă, miza scandalului e legată de împărţirea a zeci de funcţii de prefect şi şefi de agenţii.
Statul dă 100 de milioane de euro anual pe chirii. Printre cele mai scumpe, cele ale ICCJ și CSM # ObservatorNews
100 de milioane de euro! Atât cheltuie statul pe chirii, într-un an! Guvernul vrea să strângă cureaua şi să renunţe la contractele păguboase. Unul dintre acestea e încheiat de Ministerul Muncii. Instituţia plăteşte peste 30.000 de euro pe lună pentru sediul aflat într-un hotel, unde mai lucrează o sută de angajaţi.
Revoltă în Mureș, după ce criminalul Emil Gânj e liber de o lună. Se tem că va ucide iar # ObservatorNews
De o lună de zile, criminalul din Mureş, un individ extrem de periculos, este liber ca pasărea cerului. Poliţia încă nu a reuşit să îi dea de urmă, deşi susţine că îl caută zi şi noapte cu sute de agenţi, jandarmi, salvamontişti cu drone şi câini de urmă după ce şi-a omorât şi incendiat fosta iubită. Localnicii se tem pentru viaţa lor şi sunt revoltaţi că statul cheltuie enorm pentru căutări, dar în zadar. Bărbatul ar putea veni oricând să le facă rău.
Propunerea pregătită de Putin, pentru ca Trump să recunoască teritoriile ocupate de Moscova în Ucraina # ObservatorNews
Astăzi expiră termenul impus de preşedintele Donald Trump lui Vladimir Putin pentru a încheia războiul din Ucraina. Liderul rus şi cel de la Casa Albă urmează să se întâlnească în zilele următoare, însă fără Volodimir Zelenski şi alţi reprezentanţi europeni. Putin ar urma să-i ceară lui Trump să recunoască regiunile ocupate şi îi va propune, în schimb, afaceri de miliarde de dolari.
Primarii se revoltă că sunt lăsați fără consilieri și polițiști locali. "Cum poți să ai performanță?" # ObservatorNews
Mii de funcționari din primării vor fi daţi afară, iar localităţile mici rămân fără poliţişti locali. În plus, primăriile nu vor mai primi bani de la Guvern pentru a plăti salariile. Sunt câteva dintre prevederile pachetului doi de reforme pentru reducerea deficitului bugetar. Ca să crească încasările la bugetele locale, statul pune presiune şi pe datornici: cine are restanțe la impozite sau amenzi nu va mai putea vinde sau cumpăra mașini sau obţine autorizaţii de construcţie.
În cât timp vrea Guvernul să îi lase pe români să își ia pensiile private. "Poate nu mai apuci" # ObservatorNews
Atac la fondurile private de pensii, la care cotizează 9 milioane de viitori pensionari. Guvernul vrea să schimbe regulile în timpul jocului. Banii strânși în fondurile private nu vor mai putea fi retrași deodată, aşa cum este în prezent, ci etapizat. Mai exact, 25% din sumă la pensionare iar apoi eşalonat, pe o perioadă de 10 ani. Experţii susțin că noul proiect ține cont de interesele fondurilor de pensii private și nu ale beneficiarilor, mai ales că speranţa de viaţă este printre cele mai mici din Uniunea Europeană. În urma presiunilor publice, Guvernul a amânat azi adoptarea hotărârii.
Știrile zilei, 8 august 2025. O tânără de 19 ani a murit la câteva zile după ce a născut # ObservatorNews
Știrile zilei, 8 august 2025, prezentate de Nadina Câmpean.
Trupele Vama şi Paraziţii şi-au anulat concertele la festivalul Untold. Vama ar fi trebuit să concerteze sâmbătă, la ora 18.40, iar Paraziţii ar fi trebuit să concerteze vineri, la ora 21.55. De asemenea, la o zi după ce a cântat la acelaşi festival, Albert NBN a fost amendat de autorităţi cu suma de 1.000 de lei, pentru limbajul vulgar şi expresiile jignitoare folosite.
Interzis pe viață pe stadion, un suporter din UK a găsit o soluţie inedită. Urmăreşte meciurile din copac # ObservatorNews
Un suporter britanic al clubului Epsom & Ewell, care are interdicţie pe viață pe stadion după critici dure la adresa conducerii, și-a găsit propria tribună: un copac aflat lângă arenă. De acolo, Richard Lambert, fost cronicar al echipei timp de două decenii, urmărește toate meciurile și continuă să scrie rezumate, hotărât să nu renunțe la pasiunea lui.
Viktor Orban cere urgent un summit UE-Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina # ObservatorNews
Premierul ungar Viktor Orban a declarat, într-un interviu acordat postului public de radio, că Rusia și Europa ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta modalitățile de încheiere a războiului din Ucraina, transmite MTI, citat de Agerpres.
Momentul în care un tren cu pasageri spulberă o dubă blocată pe calea ferată, între bariere, în Polonia # ObservatorNews
Imagini șocante surprind impactul violent dintre un tren de pasageri și o dubă, pe un pasaj feroviar din localitatea poloneză Wola Filipowska. Deși vehiculul a fost spulberat, șoferul și pasagerii trenului au scăpat nevătămați. Poliția a publicat înregistrarea ca avertisment pentru toți șoferii care ignoră regulile de siguranță la trecerile la nivel.
INFOGRAFIE. Câţi bani au românii în Pilonul II de pensii şi cât a strâns "cel mai bogat viitor pensionar" # ObservatorNews
Peste 8.3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii. Cele 7 fonduri private care administrează banii din Pilonul II au strâns până acum peste 150 de miliarde de lei (n.r la finalul anului 2024), adică mai mult de 30 de miliarde de euro.
Datornicii, blocați de stat: ce nu vor mai putea face cei care nu-și plătesc impozitele sau amenzile # ObservatorNews
Pentru ca primăriile să nu mai stea "cu mâna întinsă" la Guvern, statul va adopta o serie de măsuri care să creasă încasările la bugetele locale. Conform măsurilor propuse, dacă ai restanțe la impozite sau amenzi, nu vei mai putea să vinzi sau să cumperi o maşină. Nici să obții autorizații de construcție sau să-ți recuperezi permisul suspendat. Proiectul de lege a fost pus în transparenţă.
Germania suspendă exporturile militare către Israel după planul de a ocupa oraşul Gaza. Reacţii dure în lume # ObservatorNews
Germania anunță că suspendă exporturile militare către Israel, ca reacție la planul lui Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza. Devine "din ce în ce mai dificil de înţeles" cum planul militar israelian va permite atingerea obiectivelor sale în Fâşia Gaza şi "în aceste circumstanţe, guvernul german nu autorizează, până la noi ordine, exporturi de echipamente militare susceptibile să fie utilizate în Fâşia Gaza", a declarat cancelarul într-un comunicat.
La numai 11 ani, Eduard este multiplu campion internaţional la matematică. Visează să ajungă la NASA # ObservatorNews
Avem în jur de 200.000 de copii geniali, cu o capacitate intelectuală impresionantă, dar statul nu face nimic să-i sprijine. Este şi cazul lui Eduard, un elev de 11 ani din Caracal care a reuşit să ia locul întâi la unul dintre cele mai prestigioase competiţii de matematică din lume. Este la a treia medalie de aur din palmaresul lui - şi ar fi putut fi mai multe. Singurul lucru care îl ţine pe loc sunt posibilităţile materiale. Părinţii lui fac apel la autorităţi pentru a-i susţine performanţele.
Policlinica Titan, cu sute de pacienţi zilnic şi igrasie până la etajul 4: Sperăm să nu ne prindă un cutremur # ObservatorNews
Într-o clădire cu pereți scorojiți, igrasie și risc seismic, sute de pacienți vin zilnic să se trateze. Vorbim despre Policlinica Titan, una dintre cele mai mari din București, care așteaptă de ani de zile să fie reabilitată. Deși instanța a decis că Primăria Capitalei trebuie să o consolideze, n-a fost niciodată prioritară în buget. Clădirea găzduieşte 30 de medici din mai multe specialităţi, la care ajung zilnic aproape 500 de pacienţi.
Sindicaliştii îl acuză pe directorul general al Poştei Române de management defectuos: "Va intra în colaps" # ObservatorNews
Preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), Florin Ghiorgiu, a acuzat că Poşta Română este în colaps prin managementul defectuos pe care îl aplică directorul general, Valentin Ştefan. Acesta a subliniat în cadrul unei conferinţe de presă că, în fiecare lună, sunt desfiinţate structuri poştale, scrie Agerpres.
Trupul unui bărbat dispărut în urmă 28 de ani, găsit intact într-un ghețar din Pakistan: "Era de necrezut" # ObservatorNews
Trupul unui bărbat din Pakistan, dispărut în urmă cu 28 de ani, a fost găsit intact într-un ghețar din regiunea Kohistan. Identificarea a fost posibilă datorită actului de identitate găsit asupra lui, după ce topirea gheții i-a scos corpul la suprafață.
Mircea Abrudean: Nu se naţionalizează nimic. Banii sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului # ObservatorNews
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat vineri că banii din Pilonul II rămân proprietatea contribuabilului. Acesta a adăugat că opţiunea de retragere iniţială de 25% este "mai generoasă" decât în multe sisteme asemănătoare din UE, scrie Agerpres.
Cum se răzbună India pe Trump: Opreşte achizițiile de arme americane după tarifele pentru petrolul rusesc # ObservatorNews
India a suspendat temporar planurile de achiziție de armament american, ca reacție la tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump asupra exporturilor indiene, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia, relatează Reuters. Şi Bloomberg dezvăluie că totul a pornit după ce tensiunile dintre Trump și premierul indian Narendra Modi au atins punctul culminant într-o convorbire telefonică de pe 17 iunie când negociau taxele vamale.
Reguli noi în spitale. Managerii, obligați să facă publice date despre activitatea lor # ObservatorNews
Managerii de spitale vor fi obligați să publice online date detaliate despre activitatea medicală, economică și administrativă, inclusiv indicatori de performanță pentru ei și șefii de secție, informează Agerpres. Măsura, aprobată de Guvern la solicitarea Ministerului Sănătății, vizează creșterea transparenței și evaluarea obiectivă a conducerii unităților sanitare, pe baza feedback-ului real al pacienților.
Năsui: Plata eşalonată a pensiei private este o încălcare a proprietăţii, un fel de expropriere lentă # ObservatorNews
Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, consideră că plata pensiei private în tranșe încalcă dreptul de proprietate și acordul inițial care a stat la baza Pilonului 2, potrivit Agerpres.
Are 10 ani, dar CV-ul ei bate multe biografii de adulți: dublă campioană mondială, premiul pentru cea mai bună dansatoare la World Dance Masters, top 12 la Youth America Grand Prix, aur la Dance World Cup și o invitație specială pentru a dansa în „Spărgătorul de nuci” la Jakarta. Nu, nu e un scenariu de film. E povestea reală a Ilincăi Bendeac, mica balerină care face România mândră și care tocmai a fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
Managerii de spitale, obligați să facă publice date despre activitatea lor. Decizia Ministerului Sănătății # ObservatorNews
Managerii de spitale vor fi obligați să publice online date detaliate despre activitatea medicală, economică și administrativă, inclusiv indicatori de performanță pentru ei și șefii de secție, informează Agerpres. Măsura, aprobată de Guvern la solicitarea Ministerului Sănătății, vizează creșterea transparenței și evaluarea obiectivă a conducerii unităților sanitare, pe baza feedback-ului real al pacienților.
Guvernul a aprobat vineri, printr-un memorandum, organizarea concursului pentru ocuparea a 404 posturi din 19 creşe, informează Agerpres.
Premierul polonez Donald Tusk a declarat vineri, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că este posibil ca războiul din Ucraina să cunoască în curând o pauză, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
