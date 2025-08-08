BREAKING | Femeie, înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei! Ce au descoperit polițiștii despre atacator
Cancan.ro, 9 august 2025 00:00
O femeie a fost înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei! Polițiștii au descoperit câteva informații despre atacator! Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba! O femeie de 48 […]
Acum o oră
00:00
8 august 2025
23:50
Iubita doctoriță îl ţine pe Dorian Popa în priză! „Frumoasă și deșteaptă”, dar prea ocupată să fie lângă el # Cancan.ro
După ce a încheiat o relație de aproape 11 ani cu Babs în 2023, Dorian Popa a găsit dragostea într-o tânără studentă la Medicină, Andreea, pe care a cerut-o și de soție în mai puțin […]
23:50
Detalii EXPLOZIVE din culisele emisiunii cu care şefii de la ProTV vor să rupă audienţa. ”Scaunul fierbinte”, pregătit pentru vedetele din showbiz! # Cancan.ro
Toamna se apropie cu pași repezi, iar televiziunile își pregătesc terenul cu noile producții cu care speră să crească audiența. Dacă vă spuneam că Antena 1 a scos proiecte longevive din grilă, care au fost […]
23:50
CANCAN.RO detonează bomba! Oana Monea s-a “iubit” cu Alin Simoiu, după ce au ruinat un cuplu la Insula iubirii, dar… A lăsat-o cu ochii-n soare! # Cancan.ro
După ce v-am dezvăluit ce ispite s-au cuplat între ele sezonul acesta, CANCAN.RO detonează altă bombă! Am aflat cu cine s-ar fi iubit Oana Monea, după ce i-a luat mințile lui Marius, iubitul Biancăi Giurcă, […]
23:50
Ema Karter i-a spus ADIO bossului de la RXF! L-a prins cu mâţa-n sac şi nu l-a mai iertat # Cancan.ro
Despărțire subită în showbiz! După ce a declarat că s-a lăsat de filmele pentru adulți și și-a făcut o nouă relație alături de organizatorul galelor RXF, Ema Karter este din nou singură! CANCAN.RO a aflat […]
Acum 2 ore
23:30
Maria de la Insula Iubirii a spus, în sfârșit, adevărul despre joburile ei din Anglia. De ce a tras ca un hamal 17 ore pe zi # Cancan.ro
Mulți s-au întrebat de ce a ales Maria Avram să aibă cinci joburi în trecut. Concurenta de la Insula Iubirii a rupt tăcerea și a spus motivul pentru care muncea din greu în fiecare zi! […]
22:40
Surpriză! Unde ai mai văzut-o pe Bianca înainte să apară la Insula Iubirii 2025. Ai recunoscut-o? # Cancan.ro
Ți se pare cunoscută Bianca de la Insula Iubirii? Unde ai mai văzut-o pe tânără înainte să apară la Insula Iubirii 2025? Tu ai recunoscut-o? Nu este total străină de camerele de filmat! Iată despre […]
Acum 4 ore
22:00
Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă # Cancan.ro
Festivalul UNTOLD 2025 a suferit modificări de ultim moment în program, după ce două dintre cele mai așteptate trupe, Vama și Paraziții, și-au anulat participarea. Motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă! Trupa […]
21:20
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român de Externe # Cancan.ro
În cadrul întâlnirii trilaterale România – Ucraina – Republica Moldova, ministrul de Externe basarabean, Mihai Popşoi, a susținut că Rusia va continua acțiunile de destabilizare în rândul populației din Republică, având scopul de a influenţa […]
20:40
Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui # Cancan.ro
Nicușor Dan a încurcat înmormântarea lui Ion Iliescu! Ce a făcut președintele României? S-a creat haos din această cauză! Este ireal! Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba! Inițial, Nicușor Dan […]
Acum 6 ore
19:50
Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit # Cancan.ro
Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit? Unul dintre cele mai râvnite și frumoase orașe de pe litoralul Italiei, Portofino, ia măsuri pentru a […]
19:50
Vești proaste! Toți românii cu carduri de energie trebuie să știe! Există o schimbare majoră pe final de 2025! De ce trebuie să țină cont beneficiarii? Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce […]
19:40
Bombă la Insula Iubirii! Ei formează noul cuplu din acest sezon! Au bifat prima vacanţă împreună, iar CANCAN.RO are dovada # Cancan.ro
S-a format un nou cuplu la Insula Iubirii! Ispitele din acest sezon nu pierd timpul deloc, se pare! Ba mai mult, cei doi îndrăgostiți din sezonul actual au bifat deja prima vacanță împreună! Citiți mai […]
19:30
Horoscop 9 august 2025. Previziunile astrale pentru prima zi de weekend vin cu vești bune! Potrivit astrelor, o zodie are mare succes în afaceri. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă poziția planetelor. […]
19:10
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată # Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu crucea controversată de la mormântul lui Ion Iliescu? Surpriză la doar câteva ore de la înmormântarea sa! Coroana adusă de partenera sa de viață, Nina Iliescu, a atras toate privirile! Imaginile […]
19:00
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie. „Am suferit pentru poza asta de m-am tavalit la propriu” # Cancan.ro
Raluca Bădulescu pare că a descoperit rețeta tinereții veșnice. Blondina arată mai bine acum la 50 de ani decât în tinerețe și poate concura chiar și cu fetele de 20 de ani. După ce și-a […]
19:00
Răzbunare cruntă a milionarului cu 19 copii care a dezlănțuit iadul în familie! S-a însurat cu femeia de serviciu și i-a lăsat o avere de 43 de milioane de lire! # Cancan.ro
Milionarul de origine britanică Roger Mason, tată a nu mai puțin de 19 copii, a declanșat un scandal uriaș în propria familie după o decizie șocantă! După o viață întreagă în care și-a construit un […]
Acum 8 ore
18:30
A anunțat că e gravidă, dar a primit numai JIGNIRI! Actrița din România e uluită: „Nu am înțeles și nu…” # Cancan.ro
A dat marea veste că este însărcinată, dar a fost criticată dur! Actrița din România este de-a dreptul uluită! A primit numai jigniri pe rețelele de socializare! Iată cum a reacționat în urma comentariilor! Fiica […]
17:50
Test de inteligență pentru genii | Mutați un singur autoturism, pentru a elibera complet traficul # Cancan.ro
Ești pregătit pentru un nou test de inteligență? Dacă da, ești în locul potrivit! Tot ce trebuie să faci este să muți un singur autoturism, pentru a elibera complet traficul. Provocarea este pentru genii! Atenție! […]
17:50
Ion Iliescu, singurul președinte al României care a reușit această performanță. Legătura lui cu Biserica Palatului Cotroceni # Cancan.ro
După moartea fostului președinte Ion Iliescu, survenită pe data de 5 august 2025 și la onorabila vârstă de 95 de ani, oamenii au început să discute din nou despre legătura sa cu credința și patrimoniul […]
17:30
Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională # Cancan.ro
Unii pensionari din România riscă să rămână fără pensie din cauza unei greșeli! Anunțul a fost făcut de Casa Națională! Ce trebuie să știi cu privire la documentele necesare? Iată despre ce este vorba! Casa […]
17:20
Femeie de afaceri, găsită moartă pe o barcă de lux! Condițiile misterioase i-au uluit pe anchetatori # Cancan.ro
Moarte la malul mării, sună ca un roman de Agatha Christie, dar este ce a pățit o tânără cu afaceri în domeniul modei. Condițiile misterioase în care s-a petrrecut tragedia i-au uluit pe anchetatori. Martha […]
17:10
Fostele lui Dany Boy s-au aliat! Ireal ce i-a putut face concurentul de la Insula Iubirii ispitei Mădălina: ”Și el, și părinții lui…” # Cancan.ro
Maria Covasă și ispita Mădălina Maricuț s-au împăcat și au venit să comenteze noul sezon din Insula Iubirii, la CANCAN pe Insulă, emisiunea pe care o puteți vedea în fiecare marți, miercuri și joi, de […]
16:50
Îl mai știi pe Hamude de la Insula Iubirii? Cum arată acum concurentul care a băgat mâna în foc și s-a ars, fiind înșelat de iubită # Cancan.ro
Tu îți mai amintești de Hamude la Insula Iubirii? Puțini știu cum arată concurentul care a băgat mâna în foc și s-a ars! A crezut în partenera sa de atunci, Loredana, până în ultima clipă, […]
Acum 12 ore
16:20
Cum a reacționat Jennifer Lopez după ce a fost umilită în Istanbul. A fost împiedicată să intre într-un magazin Chanel # Cancan.ro
Jennifer Lopez a avut parte de un moment la care nu se aștepta, în timpul vizitei sale la Istanbul. Agentul de pază de la intrarea unui magazin Chanel a decis că vedeta, cunoscută la nivel […]
16:10
Cum arată locul de suflet al lui Ion Iliescu de care nu s-a putut despărţi. O persoană importantă îl aştepta seară de seară # Cancan.ro
Ion Iliescu și soția sa, Nina, au avut o căsnicie de invidiat. Au fost împreună de când aveau 18 ani și în ciuda faptului că nu au putut avea copii, nimic nu le-a putut zdruncina […]
16:00
Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu ar putea fi vândută. Ce profit colosal ar aduce # Cancan.ro
Ion Iliescu a încetat din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României a murit după o lungă suferință cauzată de o boală nemiloasă. Ultimele săptămâni de viață […]
15:10
Cu ce se ocupă David, fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc. David s-a mutat în Olanda și s-a angajat # Cancan.ro
Iuliana Marciuc se pregătește pentru o toamnă plină de proiecte și momente speciale în familie. Vedeta TVR va relua în grila televiziunii publice emisiunile „Duelul pianelor” și „Destine ca-n filme”, continuând în același timp colaborarea […]
15:10
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa” # Cancan.ro
Pe 11 august 2025, ProMotor lansează episodul cu numărul 80 al seriei „Podcast cu Prioritate”, avându-l ca invitat pe actorul și producătorul Codin Maticiuc. Episodul este disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu […]
15:00
O româncă de 20 de ani a comis-o grav în Italia! Acuzată că seda bătrâni, apoi le fura banii # Cancan.ro
Autoritățile italiene investighează un caz complex de furt și agresiune asupra unor persoane vulnerabile, în care principala suspectă este o femeie în vârstă de 20 de ani, de cetățenie română. Ancheta, coordonată de poliția din […]
14:20
Concurentul care nu suportă Insula iubirii 2025. A criticat dur emisiunea și regretă enorm participarea # Cancan.ro
Sezonul 2025 al emisiunii „Insula Iubirii” a adus în fața telespectatorilor noi cupluri curajoase, gata să își testeze relația în fața camerelor de filmat și a ispitelor. Printre aceștia se numără și George Vornicu, care […]
14:00
Ioan Becali a luat foc, după ce Nicușor Dan a refuzat să meargă la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Bă, să nu te duci…” # Cancan.ro
Giovanni Becali a avut o reacţie acidă la adresa lui Nicuşor Dan! Preşedintele României a decis să nu se prezinte la funeraliile lui Ion Iliescu, iar gestul său a fost taxat dur de mulţi, inclusiv […]
13:20
Răsturnare de situație la Insula iubirii 2025! Andrei a iertat-o pe Ella? ”Nunta este pe 13 septembrie” # Cancan.ro
Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” continuă să surprindă publicul cu întorsături neașteptate de situație. Una dintre cele mai urmărite povești din acest sezon este cea a Ellei și a lui Andrei, un cuplu care […]
13:00
Mădălina de la Insula Iubirii l-a ”distrus” pe Şerban Huidu! Declaraţiile au scos-o din minţi pe ispită și n-a mai rezistat: „Creierul i-a rămas, dar e atrofiat” # Cancan.ro
Maria Covasă și ispita Mădălina de la Insula Iubirii au venit să comenteze împreună noile episoade ale show-ului, la CANCAN pe Insulă. Cele două au îngropat definitiv securea războiului, spun cum li s-a schimbat viața […]
12:40
Oana Monea de la Insula iubirii 2025 a făcut semipareză! Ispita de la Antena 1 a ajuns de urgență la spital # Cancan.ro
Oana Monea, una dintre cele mai cunoscute ispite de la show-ul „Insula Iubirii”, a trecut recent printr-o perioadă dificilă de sănătate, care a necesitat intervenție medicală de urgență. Vedeta a fost diagnosticată cu o semipareză, […]
11:50
Carnea pe care majoritatea românilor o evită! Este mai sănătoasă și mai savuroasă decât cea de porc sau vită # Cancan.ro
În bucătăria tradițională românească, friptura de porc și tocănița de vită sunt vedetele farfuriei. Totuși, printre aceste alegeri populare se ascunde o opțiune mai ușoară și mai sănătoasă, pe care puțini o iau în considerare: […]
Acum 24 ore
11:20
După aproape două decenii de funcționare a sistemului de pensii private obligatorii (Pilon II) în România, autoritățile se pregătesc să schimbe regulile privind modul în care participanții își vor putea primi economiile acumulate. În ședința […]
11:10
Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la Antena 1 # Cancan.ro
O petrecere de la Insula Iubirii s-a transformat rapid într-un moment tensionat între doi concurenți, iar astfel, a apărut primul conflict intern din cadrul emisiunii. Marius Avram a fost cel care i-a reproșat lui Cristi […]
11:00
Scandal monstru în lumea TikTokerilor! Alin Borcan a bătut o ispită de la Insula iubirii pe plajă, în fața tuturor # Cancan.ro
Bătaie la malul mării între tiktokerul Alin si fosta lui iubită, ispita Dana. Cei doi nu au ținut cont că oricine i-ar fi putut vedea și și-au împărțit palme și picioare. Așa cum știm, fosta […]
10:40
În seara zilei de 7 august, la ora 19:00, Știrile Pro TV au fost prezentate, ca de obicei, de Andreea Esca, într-un context încărcat de semnificație: România marca ziua de doliu național instituită în memoria […]
10:40
Brooke Hogan se oferă să plătească pentru autopsia lui Hulk. Fiica legendei wrestlingului dorește să îndepărteze orice urmă de „speculații și incertitudini” din jurul morții tatălui său. Soția renumitului wrestler, Sky, a dezvăluit că nu […]
10:40
Un erou de război a fost înmormântat în mod anonim în același moment cu Ion Iliescu. Ilie Popa avea 106 ani # Cancan.ro
În timp ce România își concentra atenția asupra funeraliilor lui Ion Iliescu, într-un sat din Argeș, un erou de război care și-a riscat viața pentru țară a fost condus pe ultimul drum. Ilie Popa, veteran […]
10:40
Planul lui Netanyahu privind ocuparea capitalei Fâșiei Gaza a fost aprobat. Ce prevede acesta # Cancan.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineață un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, la câteva ore după ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul intenționează să preia controlul militar […]
10:40
SUA anunță o recompensă uriașă pentru arestarea președintelui unei țări din America Latină. „Unul dintre cei mai mari narcotraficanți din lume” # Cancan.ro
SUA au dublat recompensa pentru persoanele care oferă informații care ar putea duce la arestarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, la 50 de milioane de dolari, acuzându-l pe aceasta că este „unul dintre cei mai mari […]
10:00
O tânără în vârstă de doar 19 ani, mamă a doi copii, a murit la Spitalul Județean de Urgență din Brașov, la scurt timp după ce adusese pe lume al doilea copil. Evenimentul a avut […]
10:00
O turistă din Anglia care a venit să își petreacă vacanța pe litoralul românesc a avut parte de un șoc pe plajă! Femeia a ajuns pe litoral în speranța că se va relaxa și va […]
09:20
Ilie Bolojan, val de concedieri: 6.000 de posturi eliminate în noul pachet de măsuri fiscale # Cancan.ro
Peste 6.000 de posturi vor dispărea din administrația publică. Guvernul pregătește noi reguli pentru angajările și promovările în sistem. Guvernul continuă reformele în administrația publică printr-un al doilea pachet de măsuri fiscale, aflat acum în […]
08:40
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile # Cancan.ro
Capitala și multe orașe din România vor continua să se confrunte cu temperaturi extreme, cel puțin până în jurul datei de 19 august, potrivit prognozelor meteo actualizate. În această perioadă, aerul va fi încins de […]
08:40
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Concordia Chiajna, vineri, 8 august 2025, de la ora 19.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Concordia Chiajna, vineri, 8 august 2025, de la ora 19.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile […]
08:00
Antena 1, acuzată de „blat” la Insula Iubirii 2025: „Jaguarul e un actor angajat de televiziune ca să pară așa cum e” # Cancan.ro
Antena 1, acuzată că ar fi creat un personaj pentru rating la „Insula Iubirii 2025”. Misterul din jurul „Jaguarului”. Iată care este adevărul! Sezonul 2025 al emisiunii „Insula Iubirii” difuzată de Antena 1 a reușit […]
