La doar 10 ani, dublă campioană mondială la balet. Povestea Ilincăi Bendeac, înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Cel mai fierbinte show al verii. Comentat la cafeaua de dimineață, dar și la întâlnirea cu prietenii din weekend. Ispitele care știu să întoarcă capul fiecărui om care le cunoaște, dar și să-i capteze atenția pentru o discuție de neuitat. Un format prezent la fiecare eveniment care contează. Insula Iubirii ajunge, în această seară, la festivalul Summer Well, la Domeniul Știrbey.