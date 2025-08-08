Cătălin Cîrjan rămâne realist după ce i-a adus lui Dinamo a doua victorie consecutivă: „Îmi doresc să duc această echipă cât mai sus”
Primasport.ro, 9 august 2025 00:30
Cătălin Cîrjan rămâne realist după ce i-a adus lui Dinamo a doua victorie consecutivă: „Îmi doresc să duc această echipă cât mai sus”
Acum 15 minute
00:30
00:30
VIDEO | Teja, dezamăgit de cum a pierdut cu Dinamo. ”Am dominat la toate capitolele”
Acum o oră
00:10
Victoria cu FCSB, doar o iluzie pentru Dinamo? „Jocul nu a fost slab, ci foarte slab” / „Kopic avea ochii ieşiţi din cap cum au caii când văd focul” | VIDEO EXCLUSIV
00:10
Inter Milano, victorie în inferioritate numerică cu AS Monaco
00:10
VIDEO | ”Mult sub nivelul nostru”. Zeljko Kopic, concluzii fără menajamente
Acum 2 ore
23:30
VIDEO | Metaloglobus – Dinamo 0-1. ”Câinii” suferă şi leagă victoriile
23:10
Jucării sexuale aruncate pe teren la meciuri din WNBA. Cum gestionează situaţia liga americană
22:50
Lovitură în Superliga! Gicu Grozav a semnat până în 2027
22:50
VIDEO | Metaloglobus – Dinamo 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb al gazdelor anulat la VAR
Acum 4 ore
22:40
Thuringer HC – Gloria Bistriţa 27-34, în cadrul unui turneu amical jucat în Cehia
22:40
Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen, victorii în prima zi a Turneului Memorial ”Constantin Tită”
22:10
MM Stoica a anunţat în direct o revenire de senzaţie la FCSB: „Ne poate ajuta. S-a antrenat în bază” . Jordan Gele, back in business? „Trebuie să vorbim şi cu Gigi” | EXCLUSIV
21:50
Alertă la FCSB! Jucătorul pe care Gigi Becali îl consideră indispensabil ar putea fi OUT pentru returul cu Drita: „Are piciorul foarte umflat” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren. “Am ajuns la destinaţia finală!”
21:50
VIDEO | Metaloglobus – Dinamo 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cîrjan deschide scorul
21:40
Vitesse Arnhem va dispărea după 133 de ani. ”Oraşul şi-a pierdut o parte din ADN-ul său”
21:30
VIDEO EXCLUSIV | Alexandru Băluţă şi-a reziliat contractul cu FCSB. MM Stoica a anunţat unde va merge experimentatul jucător
21:30
VIDEO | Metaloglobus – Dinamo 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
21:10
Hansi Flick a fost suspendat un meci de către UEFA
21:00
VIDEO | Steaua – Concordia Chiajna 4-1. ”Militarii” încep perfect sezonul
20:50
Dennis Man şi-a dat acordul! Schimbă echipa şi va juca în Champions League
Acum 6 ore
20:40
VIDEO | Steaua – Concordia Chiajna 2-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Pacionel aduce gazdele în avantaj
20:30
OpenAI l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, la un turneu de şah pentru AI
20:20
Marele fotbalist portughez Joao Moutinho a lăudat fotbalul românesc. ”Au crescut mult în ultimii ani”
20:10
Lamine Ghezali şi-a găsit echipă la scurt timp după despărţirea de UTA ! Unde va evolua fostul jucător de la Dinamo
20:00
Universitatea Craiova, amendată de UEFA după meciul cu FK Sarajevo! Mirel Rădoi nu a fost iertat de forul european: „Este vinovat”
19:50
VIDEO | Steaua – Concordia Chiajna 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ruben egalează
19:40
Sosit ca o mare vedetă în Gruia la începutul verii, jucătorul e OUT de la CFR Cluj! Decizie surprinzătoare luată de Dan Petrescu
19:40
Jannik Sinner s-a calificat pentru Turneul Campionilor 2025
19:20
Universitatea Craiova, amendată de UEFA după meciul cu Spartak Trnava! Mirel Rădoi nu a fost iertat de forul european: „Este vinovat”
19:10
Radu Petrescu şi Rareş Vidican arbitrează meciurile de sâmbătă din Superligă
19:10
Daria Vrînceanu, medalie de argint la triplusalt, la Campionatele Europene U20, cu cea mai bună performanţă din carieră
19:10
VIDEO | Steaua – Concordia Chiajna 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Bălaşa deschide scorul
19:00
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor 1-4. Victorie facilă pentru orădeni
18:50
Campioana CSM Bucureşti câştigă în faţa vicecampioanei Corona Braşov, la Cupa Dunărea
Acum 8 ore
18:40
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor 0-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Hora dublează avantajul oaspeţilor
18:30
Jefte Betancor, atacantul ce a impresionat în fotbalul românesc, a semnat cu o nouă echipă
18:20
Ethan Nwaneri a semnat prelungirea contractului cu Arsenal Londra
18:10
Ianis Hagi a luat decizia finală şi este aşteptat la negocieri! Clubul la care vrea să evolueze internaţionalul român.
17:50
Robert Vişan, unul din cei mai importanţi impresari români, a decedat
17:40
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Chiriţoiu deschide scorul
17:30
OFICIAL | A plecat de la Universitatea Craiova şi va evolua la altă echipă din România, la scurt timp după ce şi-a prelungit contractul: „Mult succes”
17:10
Mircea Lucescu, decizie bombă! Va convoca în premieră un jucător la echipa naţională pentru acţiunea din septembrie
17:10
Novak Djokovic, în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad la Atena
17:10
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
16:50
OUT din primul 11 al FCSB-ului! Decizie radicală luată de Gigi Becali la o zi după „remontada” cu Drita: „Eşti echipă mare”
16:50
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul echipei pe care o susţine, un suporter urmăreşte toate meciurile dintr-un copac
Acum 12 ore
16:30
S-au stabilit meciurile din turul 3 al Cupei României. Echipe importante din Liga 2 intră în competiţie
16:20
”Am învăţat lecţii foarte grele anul acesta”. Arina Sabalenka a recunoscut că a trecut prin momente delicate
16:10
Selecţionat pentru prima dată în ”All Blacks” pentru Rugby Championship, Leroy Carter a trăit momente stresante: câinele i-a mâncat paşaportul
