Tarifele vamale americane lovesc în plin Bulgaria. EXPORTURILE vor scădea cu o treime

16:20

Sezonul din 2025 al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzată de Antena 1, este unul dintre cele mai urmărite din istoria show-ului, nu numai datorită dinamicii dintre concurenți, ci și unui personaj extravagant cu replici memorabile: George Ivănescu, supranumit „Jaguarul”. George Ivănescu, poreclit „Jaguarul”, s-a făcut remarcat prin stilul vestimentar extravagant, replicile îndrăznețe, iar în scurt timp […]