DCNews, 9 august 2025 06:10
• • •
Alte ştiri de DCNews
Acum 30 minute
06:10
Acum 8 ore
00:10
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă # DCNews
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
00:00
Psihologul Maria Comăneanu dezvăluie cum funcționează cardurile psihologice, la DrPsy
8 august 2025
23:30
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
23:10
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
23:00
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor # DCNews
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
Acum 12 ore
21:50
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră # DCNews
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
21:30
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin # DCNews
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
21:30
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol # DCNews
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
20:50
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj # DCNews
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj
20:10
O membră a guvernului a demisionat, după ce a făcut o manevră de o "ipocrizie uluitoare"
19:30
Incendiu de proporții în Grecia: arde necontrolat/ Mai multe sate evacuate
18:50
Bon de pe litoralul românesc: Cât ajunge să coste un prânz banal. Și mai scandaloase sunt reacțiile. ”Dacă vrei `creveți saganaki`... SCOATE BANII, prăpăditule!” # DCNews
Bon de pe litoralul românesc: Cât ajunge să coste un prânz banal. Și mai scandaloase sunt reacțiile. ”Dacă vrei `creveți saganaki`... SCOATE BANII, prăpăditule!”
18:00
Viktor Orban cere un summit între Rusia și UE pentru a opri războiul din Ucraina
Acum 24 ore
17:40
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
17:30
Bulgarii, în top 3 speranță de viață sănătoasă. Elveţienii și danezii, în coada clasamentului publicat de Eurostat # DCNews
Bulgarii, în top 3 speranță de viață sănătoasă. Elveţienii și danezii, în coada clasamentului publicat de Eurostat
17:20
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui # DCNews
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
16:30
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică # DCNews
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
15:50
Rețeta virală de vară cucerește internetul: Înghețata de iaurt grecesc cu miere și fistic
15:50
Vizitatorii unui parc paleontologic au găsit, întâmplător, niște dinți de pterosaur
15:40
Vânzările de produse pentru pisici au crescut cu 19% pe eMAG în 2025. Peste jumătate dintre comenzi au fost plasate de femei # DCNews
Vânzările de produse pentru pisici au crescut cu 19% pe eMAG în 2025. Peste jumătate dintre comenzi au fost plasate de femei
14:50
Criza alimentară revine? Prețurile globale ating cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, în frunte cu uleiurile și carnea # DCNews
Criza alimentară revine? Prețurile globale ating cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, în frunte cu uleiurile și carnea
14:40
Kelemen Hunor: Guvernul nu poate decide ce fac românii cu banii lor din pensia privată
14:20
Înghețarea conflictului din Ucraina ar putea fi aproape, anunță Donald Tusk
13:50
Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță # DCNews
Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță
13:40
Atenționare de călătorie în Statele Unite ale Americii. MAE, informațiile zilei pentru români # DCNews
Atenționare de călătorie în Statele Unite ale Americii. MAE, informațiile zilei pentru români
13:40
Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava
13:10
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic # DCNews
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic
13:10
Astăzi se dă startul la „Cinema sub stele” în Sectorul 6! Parcurile se transformă în cinematografe în aer liber, timp de o lună # DCNews
Astăzi se dă startul la „Cinema sub stele” în Sectorul 6! Parcurile se transformă în cinematografe în aer liber, timp de o lună
12:30
De ce tot mai mulți tineri evită apelurile telefonice
12:00
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar # DCNews
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
11:40
Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge # DCNews
Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge
11:30
Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea # DCNews
Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea
11:10
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri
11:00
Ce efect are un post negru de 24 de ore asupra organismului? Un medic explică pas cu pas
11:00
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale
10:40
Un templu străvechi din Peru scoate la lumină dovezi ale unor sacrificii umane de acum 3.000 de ani # DCNews
Un templu străvechi din Peru scoate la lumină dovezi ale unor sacrificii umane de acum 3.000 de ani
10:30
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
10:30
Familia Regală a României, mesaj la moartea Rodicăi Coposu
10:30
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică # DCNews
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
10:20
O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie # DCNews
O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie
09:40
SUA dublează recompensa pentru capturarea lui Maduro. Câte milioane de dolari sunt pe capul său # DCNews
SUA dublează recompensa pentru capturarea lui Maduro. Câte milioane de dolari sunt pe capul său
09:30
Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final
09:10
Federațiile din Educație, demers pentru abrogarea Legii Bolojan
09:00
Ministrul Moșteanu, acuzat că a încălcat legea în zi de doliu național. Avocat: Nu conștientizează că Ministerul Apărării nu e o multinațională. Alarmă, domnule Bolojan! # DCNews
Ministrul Moșteanu, acuzat că a încălcat legea în zi de doliu național. Avocat: Nu conștientizează că Ministerul Apărării nu e o multinațională. Alarmă, domnule Bolojan!
08:50
MrBeast dezvăluie în premieră ce avere are: „Da, este adevărat”
08:50
Cea mai scumpă cafea din lume. Un kilogram costă cât jumătate de garsonieră în Chiajna
08:40
BANCUL ZILEI: Cu Zăpadă în Caraibe
08:20
Trafic dat peste cap în zona Băneasa. Podul spre Otopeni, închis
Ieri
00:00
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video # DCNews
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.