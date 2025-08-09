Psihologia fericirii: Spune NU acestor 5 capcane mentale

16:10

Opoziția dintre planetele Marte și Saturn, din 8 august 2025, va determina mai multe semne zodiacale să renunțe la relațiile care nu le mai sunt de folos. Asfel că aventura în necunoscut va fi de preferat decât rămânerea într-o relație, un loc de muncă sau o situație de viață care le înăbușă spiritul. Această schimbare de direcție va fi vindecătoare, eliberatoare și înviorătoare.