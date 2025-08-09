Un incendiu la Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul spaniol José Maria Bellido

G4Media, 9 august 2025 06:40

Un incendiul izbucnit vineri seara în Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul acestui oraş din sudul Spaniei, potrivit căruia monumentul, inclus în...   G4Media.ro.

Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate, după aproape 24 de ani G4Media
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să...   G4Media.ro.
BREAKING Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina....   G4Media.ro.
Declin al acţiunilor companiilor europene de apărare, vineri, după informaţii privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina G4Media
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din...   G4Media.ro.
BREAKING Președintele Trump anunță că negociază ”schimburi de teritorii” între Ucraina și Rusia / Președintele Zelenski a respins constant cedarea de teritorii G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri seară la Casa Albă că negocierile pentru un acord de pace în Ucraina sunt „foarte aproape” de finalizare...   G4Media.ro.
Preşedintele USR anunță că vrea candidat comun cu PNL la Primăria București G4Media
Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat vineri că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar trebuie organizate alegeri parţiale şi a...   G4Media.ro.
Comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani G4Media
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, transmite News.ro. Într-o postare pe X, NASA...   G4Media.ro.
Ciprian Ciucu (PNL): PSD nu face gesturi simbolice, sper să nu fie un calcul de genul ”căutăm un pretext să ieşim de la guvernare” / Lucrurile stau economic mai prost decât se știe G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un...   G4Media.ro.
Autorităţile fiscale ar putea publica lista datornicilor la stat, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) G4Media
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar...   G4Media.ro.
Bosch și VW anunță un parteneriat istoric pentru a lansa un software de conducere autonomă „Made in Europe” G4Media
Bosch și Volkswagen au anunțat un parteneriat major pentru a aduce condusul automatizat de la un produs de nișă la un produs de masă, începând...   G4Media.ro.
Pisicile ne-au păcălit ani la rând. Descoperirea făcută de cercetători ar putea schimba tot ce știam până acum despre feline G4Media
Pisicile au o aură misterioasă. Sunt animale inteligente, cu personalități marcate de o doză semnificativă de independență și o fascinație constantă pentru rutină. Felinelor le place...   G4Media.ro.
Românii din Cernăuţi i-au cerut ministrului de Externe să intervină pentru salvarea învăţământului în limba română G4Media
Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ...   G4Media.ro.
Trupele Paraziții și Vama se retrag de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD G4Media
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente...   G4Media.ro.
Avertismentul presei germane: Întâlnirea Trump – Putin poate duce la redesenarea Europei de Est, nu doar a Ucrainei G4Media
Nikolas Busse, editorialistul influentului ziar german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), a lansat un avertisment la adresa liderilor europeni înainte de posibila întâlnire dintre președintele american...   G4Media.ro.
O româncă a fost salvată de la înec în Creta de un polițist din Sebeș aflat în concediu G4Media
Un poliţist de la Serviciul Rutier din Sebeş, aflat în concediu în Creta, a salvat de la înec o tânără româncă luată de valuri şi...   G4Media.ro.
Britanicii fentează Legea privind Siguranța Online / Traficul proxy din Regat a crescut cu 65%, ca urmare a folosirii tot mai răspândite a soluțiilor de VPN G4Media
Pe fondul furorii generate de creșterea utilizării VPN-urilor în Marea Britanie, mulți utilizatori privesc proxy-urile ca o alternativă potențială la acest serviciu. The Register expune aceste tendințe,...   G4Media.ro.
Pompierii români din Grecia participă la prima misiune de stingere a unui incendiu de vegetaţie G4Media
Pompierii români aflaţi în Grecia intervin vineri la un incendiu de vegetaţie izbucnit în apropierea localităţii Charvalo, în regiunea Attica de Est, transmite Agerpres. ”În...   G4Media.ro.
O nouă pastilă pentru slăbit oferă o alternativă „convenabilă” la tratamentele injectabile (studiu) G4Media
Un studiu în cadrul căruia a fost evaluată o nouă pastilă pentru slăbit cu administrare zilnică a constatat că persoanele care iau acest medicament pot...   G4Media.ro.
OpenAI l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, la un turneu de şah pentru AI G4Media
Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de şah AI (inteligenţă...   G4Media.ro.
Premierul Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a cerut vineri tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună...   G4Media.ro.
Descoperire fascinantă: O planetă gigant în Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem solar G4Media
Astronomii au găsit dovezi solide ale existenței unei planete gigant gazoase în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru – Alpha Centauri, situat la...   G4Media.ro.
Întâlnirea Trump-Putin de săptămâna viitoare ar putea avea loc în Ungaria, Italia, Elveția sau Emirate G4Media
O întrevedere la nivel înalt între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este planificată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat un...   G4Media.ro.
Creșterea vânzărilor de autoturisme în China încetinește în luna iulie / Cererea pentru mașini hibride este, și ea, în scădere G4Media
Creșterea de autovehicule noi în China a încetinit în luna iulie, parțial din cauza scăderii cererii pentru vehicule hibride. Reuters relatează că acest declin vine pe fondul...   G4Media.ro.
Pastele de vineri seara / Farfalle cu fructe de mare și mazăre congelate și roșii cherry de sezon. O rețetă cu care te poți simți la mare chiar dacă ai rămas acasă G4Media
Pentru cine și-a făcut un obicei din a prepara în fiecare vineri seara, adică repede și bun, un fel de paste diferit, iată o rețetă...   G4Media.ro.
VIDEO Afișe instigatoare la ură care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați instruiți în tabere rusești de gherilă din Serbia și Bosnia G4Media
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, a reținut doi cetățeni străini care lipeau în Chișinău afișe cu conținut de chemare la ură socială,...   G4Media.ro.
Autoritatea Aeronautică Civilă, acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei G4Media
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de...   G4Media.ro.
Afișe care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, lipite pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați care au intrat vineri dimineață în Republica Moldova G4Media
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Chișinău, afișe cu conținut de chemare la ură socială,...   G4Media.ro.
Acces liber pentru alpinişti pe 97 de vârfuri din Nepal pentru a atenua presiunea asupra Everestului G4Media
Nepalul oferă, pentru următorii doi ani, acces liber pe 97 de vârfuri himalayene izolate în încercarea de a diversifica turismul montan şi de a atenua...   G4Media.ro.
Corpul de Control al Ministerului Mediului: Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva / Raportul a fost trimis la Parchetul General G4Media
Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 – 2024, relevă...   G4Media.ro.
Cum ar putea arăta acordul între Rusia și Statele Unite privind războiului din Ucraina / Kievul ar putea fi forțat să-și retragă trupele din teritorii pe care încă le controlează, oferind Moscovei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe front (surse) G4Media
Washingtonul și Moscova încearcă să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea cimenta anexarea de către Rusia a...   G4Media.ro.
Lamine Yamal și Robert Lewandowski, sancționați de UEFA pentru nerespectarea regulilor la un control antidoping G4Media
UEFA i-a sancționat pe Lamine Yamal și Robert Lewandowski cu câte 5.000 de euro amendă pentru că au încălcat Regulamentul Antidoping după ultimul meci al...   G4Media.ro.
Taxă de intrare în curtea cetății medievale Râșnov, din 13 august G4Media
Grădina Cetății Medievale Râșnov și Turnul Bathory vor putea fi vizitate, începând cu 13 august, doar pe bază de bilet de acces, anunță Primăria Râșnov,...   G4Media.ro.
Un nou val de caniculă a pus stăpânire pe Franţa / Temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius în weekend G4Media
Un nou val de caniculă sufocantă a cuprins vineri Franţa, peste zece departamente din sudul ţării fiind plasate sub alertă, în condiţiile în care temperaturile...   G4Media.ro.
Michael Storer susține că Tadej Pogacar a renunțat la o victorie de etapă în Turul Franței pentru a nu atrage antipatia fanilor francezi G4Media
În podcastul „Hotseat” de la Domestique, ciclistul australian Michael Storer (Tudor) a susținut că Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), câștigătorul Turului Franței 2025, a renunțat...   G4Media.ro.
Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj / Statul rămâne beneficiarul licenței G4Media
Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, anunță că statul român rămâne beneficiarul licenței, iar România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier...   G4Media.ro.
Strâmtoarea Dardanele, închisă din cauza unui incendiu de vegetaţie / Mai multe persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei G4Media
Un incendiu forestier cu propagare rapidă, izbucnit în nord-vestul Turciei, a condus vineri la evacuarea populaţiei din zonă şi la suspendarea temporară a traficului maritim...   G4Media.ro.
Republica Moldova, câmp de testare pentru noile rețele de influență AUR: rețeaua de site-uri care preia propaganda partidului extremist G4Media
Analiză realiză de think-tank-ul Watchdog.md, semnată de Rodica Pîrgari: Republica Moldova se pregătește pentru un scrutin decisiv, care va contura direcția de dezvoltare a țării....   G4Media.ro.
FOTO Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost redeschis publicului printr-un proiect european de referință G4Media
Consiliul Județean Hunedoara a organizat vineri, 8 august, evenimentul „Ziua Porților Deschise” la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Evenimentul a marcat redeschiderea...   G4Media.ro.
Ce înseamnă MIAU: Nașterea unei relații, dar și a unei campanii pentru primul sanctuar pentru pisici din țară G4Media
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicii (8 august), Asociația de protecție a animalelor Sache aduce în prim-plan complexitatea relației dintre pisici și oameni – o...   G4Media.ro.
Victoria Stoiciu (PSD), despre intenția de plafonare a retragerilor de la Pilonul II: „Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă G4Media
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu critică intenția guvernului Bolojan de a plafona la 25% retragerile din Pilonul II de pensii, acuzând o “sensibilitate” a executivului “lobby-ul...   G4Media.ro.
Coco Gauff, declarație de război înainte de US Open: „Dacă e un turneu pentru care să mor, ăsta este” G4Media
Coco Gauff (locul 2 WTA) a mărturisit că va da totul la ultimul Grand Slam al anului, US Open, pentru a repeta performanța din 2023,...   G4Media.ro.
Îndemn la vot pentru George Simion pe rețeaua ilegală a fugarului pro-rus Ilan Șor din Republica Moldova. Procurorii moldoveni au găsit mesajele la percheziții G4Media
Membrii rețelei ilegale a lui Ilan Șor din Republica Moldova au mobilizat electoratul moldovean la vot masiv pentru candidatul extremist George Simion la alegerile prezidențiale...   G4Media.ro.
Bulgarii ocupă locul al treilea în Europa în privinţa speranţei de viaţă sănătoasă, potrivit datelor Eurostat G4Media
Bulgaria ocupă locul al treilea între 30 de ţări europene în privinţa speranţei de viaţă sănătoasă, conform datelor Eurostat publicate vineri, transmite Agerpres. Bulgarii au...   G4Media.ro.
Ministerul Culturii: Muzeele „Enescu” şi „Kalinderu”, finalizate până în 2029 / 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană vor fi realizate sau restaurate cu 280 de milioane de euro G4Media
Lucrările de consolidare şi restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu” – Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu” vor fi finalizate până la...   G4Media.ro.
Hamas afirmă că decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza înseamnă „sacrificarea” ostaticilor G4Media
Israelul se pregătește să comită o „nouă crimă de război” prin planul său de a prelua controlul asupra orașului Gaza, „o aventură criminală care îl...   G4Media.ro.
Protest în Piața Victoriei, pe 10 august, anunțat de comunitatea „Corupția ucide”: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor” G4Media
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la...   G4Media.ro.
Tânăra de 19 ani moartă în Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov la o săptămână după ce a născut / Legiștii au stabilit că avea o infecţie bacteriană G4Media
Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o...   G4Media.ro.
Brandurile readuc sexul în publicitate – acum cu vedete de pe OnlyFans G4Media
După ani de prudență în marketing, tot mai multe branduri revin la reclame centrate pe sex. Diferența față de trecut? Strategiile includ acum creatori de...   G4Media.ro.
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul echipei pe care o susţine, un suporter din Anglia urmăreşte toate meciurile dintr-un copac G4Media
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări...   G4Media.ro.
De ce l-au martirizat pesediștii pe Ion Iliescu și cum l-a judecat deja propriul popor  G4Media
Pentru o zi, Palatul Cotroceni a fost al lor. Foști lideri PSD – Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu – s-au așezat cuminți...   G4Media.ro.
