Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru discuții privind Ucraina
Gândul, 9 august 2025 07:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețelele sociale, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
08:00
Un turist de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul său a fost recuperat de Salvamont din Munții Făgăraș # Gândul
Un bărbat de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul acestuia a fost recuperat în noaptea de vineri spre sâmbătă de salvamontiști din Munții Făgăraș. Salvamont Sibiu a intervenit, după un apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munții Făgăraș. Echipa Salvamont s-a deplasat […]
Acum 15 minute
07:50
Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de nou-promovata Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă. Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (15), cu un șut de la circa 25 de metri, deviat de fundașul bosniac Omar Pasagic. Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Kopic: „Am fost obosiți, am […]
07:50
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru discuții privind Ucraina # Gândul
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețelele sociale, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a […]
07:50
Alex Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB, astfel că este acum jucător liber de contract. Mihai Stoica, managerul de la FCSB, a confirmat că Alexandru Băluță va juca în străinătate. FCSB a scăpat de Alex Băluță, care și-a reziliat contractul! „A semnat încetarea” „Pe lista de campionat sunt 21 de jucători în afara celor formați […]
Acum 30 minute
07:40
La Repubblica: Ce îl sperie pe Vladimir Putin după trei ani și jumătate de război în Ucraina /Liderul Rusiei vrea evitarea războiului NUCLEAR cu NATO # Gândul
Rusia este, conform estimărilor experților guvernamentali britanici, în cea mai slabă poziție de la începerea războiului din Ucraina, iar președintele Vladimir Putin pare înclinat să accepte concesii, ținând cont de temerile unui conflict militar atomic cu Alianța Nord-Atlantică, comentează cotidianul italian La Repubblica. Au trecut aproape trei ani și jumătate de la izbucnirea războiului din […]
07:40
Dinamo a învins pe Metaloglobus 1-0, dar Zeljko Kopic nu e mulțumit. „Am fost obosiți, fizic și psihic. Nu am avut reacție” # Gândul
Dinamo a învins nou-promovata Metaloglobus, 1-0, în etapa 5 a Superligii. Golul a fost marcat de Cătălin Cîrjan, cu un șut de la 25 de metri. Dinamo a reușit a doua victorie consecutivă, după ce a învins FCSB etapa trecută și e pe locul 5. Au jucat echipele: METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio, Caramalău, Pasagic, A. […]
Acum o oră
07:30
Două zodii urcă pe culmile NOROCULUI până la final de august. Se dărâmă orice barieră din calea lor # Gândul
Două zodii se vor ridica pe culmile norocului până la finalul lunii august și vor depăși toate obstacolele care le stăteau în cale. Acestea vor reuși să dărâme orice barieră profesională sau personală, fiind apreciate de șefi și obținând recunoaștere pentru eforturile lor. De asemenea, oportunitățile de promovare și premiile vor veni ca o recompensă […]
07:30
Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Kopic: „Am fost obosiți, am supraviețuit, dar am fost fără reacție” # Gândul
Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de nou-promovata Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă. Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (15), cu un șut de la circa 25 de metri, deviat de fundașul bosniac Omar Pasagic. Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Kopic: „Am fost obosiți, am […]
07:20
9 AUGUST, calendarul zilei: Marcy din serialul „Familia Bundy” împlinește 67 de ani, Eric Bana 57/ Este ucisă Sharon Tate # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 9 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Amanda Bearse, născută pe 9 august 1958 în Winter Park, Florida, este o actriță şi regizoare americană, cunoscută mai ales pentru rolul Marcy Rhoades/D’Arcy în popularul sitcom Married… with Children (1987-1997). A […]
07:10
CULISELE înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare dezvăluie de ce a fost închis tot timpul sicriul fostului șef al statului # Gândul
Gândul a aflat culisele înmormântării lui Ion Iliescu chiar de la coordonatorul serviciilor funerare, care a vorbit în premieră cu jurnaliștii, la o zi după încheierea funeraliilor de stat. „Până la momentul decesului nu am putut da niciun fel de informații nici colegilor mei, nici altor instituții”, a povestit Vlad Andrei Cristea, președintele Asociației Serviciilor […]
Acum 8 ore
00:50
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei şi exporturilor Bulgariei, cu un declin estimat de 32,8% al livrărilor către piaţa americană. Potrivit lui Doncho Barbalov, adjunct al ministrului Economiei şi Industriei, această scădere reprezintă aproximativ 1,5% din exporturile totale ale Bulgariei. În termeni macroeconomici, impactul asupra PIB-ului în 2025 […]
00:30
După întâlnirea cu Zelenski, Oana Țoiu a discutat și cu românii din Cernăuți: „31 august devine Ziua Limbii Române și în Ucraina” # Gândul
După ce s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți oficiali, ministra de Externe Oana Țoiu (USR), s-a întâlnit vineri cu comunitatea de români din Cernăuți. Ministra din partea Guvernului Bolojan a anunțat că 31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina, potrivit MEDIAFAX. „Am vrut în primul rând să le […]
Acum 12 ore
23:50
Ford amână până în 2028 lansarea de noi modele electrice. Compania americană schimbă STRATEGIA # Gândul
Ford Motor amână lansarea următoarelor două generaţii de vehicule electrice, din considerentul că piața americană s-a schimbat, iar acum cererea se concentrează mai mult pe modele mici ca dimensiune și accesibile ca preț. Producătorul auto american şi-a informat recent furnizorii că noua camionetă complet electrică, care urma să fie produsă la fabrica din Tennessee, va […]
23:30
Microsoft a realizat o listă cu „meseriile viitorului”. Ce joburi vor dispărea din cauza revoluției A.I. # Gândul
Apariția lui ChatGPT le-a adus oamenilor o nouă modalitate pentru găsirea informațiilor, planificări și îmbunătățirea comunicării. Pe de altă parte, tehnologia revoluționară vine cu un mare dezavantaj: ar putea duce la dispariția multor locuri de muncă. Într-un raport realizat de Microsoft, s-a descoperit că munca la birou ar putea dispărea în viitor, deoarece inteligența artificială […]
23:30
A murit Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13. NASA: Curajul său a transformat o posibilă tragedie într-un succes din care am învățat enorm # Gândul
Administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, a anunțat că fostul astronaut Jim Lovell, comandantul misiunii lunare Apollo 13, a decedat pe 7 august 2025, în Lake Forest, Illinois. Avea 97 de ani. NASA a transmis condoleanțe familiei căpitanului, a cărui „muncă a inspirat milioane de oameni de-a lungul deceniilor”. „Caracterul și curajul neclintit al lui […]
23:30
Efectul Iliescu în Coaliție. Ciprian Ciucu speră că amenițarea PSD de a debarca în OPOZIȚIE este un joc politic intern # Gândul
Liderul PSD Sorin Grindeanu anunță convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru luni, în urma tensiunilor create în Coaliția de guvernare din cauza poziției unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale pentru fostul președinte Ion Iliescu. „Sper să nu fie un calcul de genul să căutăm un pretext să ieșim de la guvernare. Partidul […]
23:20
Cele 40 de joburi care vor dispărea în următorii 10-20 ani, din cauza AI. O mare companie a făcut o listă cu 40 de meserii care vor rezista în viitor # Gândul
Apariția lui ChatGPT le-a adus oamenilor o nouă modalitate pentru găsirea informațiilor, planificări și îmbunătățirea comunicării. Pe de altă parte, tehnologia revoluționară vine cu un mare dezavantaj: ar putea duce la dispariția multor locuri de muncă. Într-un raport realizat de Microsoft, s-a descoperit că munca la birou ar putea dispărea în viitor, deoarece inteligența artificială […]
22:40
„Pele al Palestinei”, ucis într-un atac israelian. Eric Cantona: „Cât vom mai permite acest genocid?” # Gândul
Fostul fotbalist palestinian, Suleiman Al-Obeid, poreclit „Pele palestinian”, a fost ucis într-un atac israelian, în timp ce aștepta ajutor umanitar în Fâșia Gaza. Cunoscut drept „Pele al Palestinei”, fostul jucător al echipei naționale palestiniene de fotbal Suleiman Al-Obeid, născut în 1984, în orașul Gaza, a fost ucis miercuri, când militarii israelieni „au vizat persoane care […]
22:20
Preşedintele USR, Dominic Fritz a subliniat că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar, trebuie organizate alegeri parţiale. Alegerea USR este deputatul Cătălin Drulă „care este bine pregătit pentru un astfel de post”. Fritz merge pe varianta candidatului unic de Dreapta la București. Cătălin Drulă a anunțat deja că intenționează să […]
22:20
Suleiman Obeid, fost fotbalist palestinian, a fost ucis într-un atac israelian. Eric Cantona: „Cât vom mai permite acest genocid?” # Gândul
Fostul fotbalist palestinian, Suleiman Al-Obeid, poreclit „Pele palestinian”, a fost ucis într-un atac israelian, în timp ce aștepta ajutor umanitar în Fâșia Gaza. Cunoscut drept „Pele al Palestinei”, fostul jucător al echipei naționale palestiniene de fotbal Suleiman Al-Obeid, născut în 1984, în orașul Gaza, a fost ucis miercuri, când militarii israelieni „au vizat persoane care […]
22:10
SUA și Rusia încearcă să obțină acordul aliaților europeni asupra planului de pace /Ucraina riscă să PIARDĂ teritoriile ocupate # Gândul
Statele Unite și Rusia poartă negocieri specifice asupra împărțirii teritoriilor din estul Ucrainei, o ipoteză fiind oprirea conflictului pe actuala linie a frontului, afirmă surse diplomatice, înaintea summitului președinților american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin. Oficialii americani și ruși discută despre un acord asupra teritoriilor ucrainene, înaintea întâlnirii președinților Donald Trump și Vladimir […]
22:10
Reclamele de la Zara, retrase din cauza modelelor cu siluete „nesănătoase” care ar fi încurajat ANOREXIA # Gândul
Două reclame ale brandului Zara au fost retrase din Marea Britanie, la ordinul Autorității pentru Standardele Publicității din Marea Britanie, din cauza unor modele cu siluete considerate „nesănătoase”, ce ar fi încurajat anorexia și o dietă alimentară iresponsabilă. În una dintre reclame, umbrele erau aplicate încât picioarele modelului să pară „subțiri”, iar corpul să pară […]
22:00
Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de AVERE: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală # Gândul
Ilie Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului. Premierul României le-a mai solicitat membrilor cabinetului să publice documentele și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea […]
22:00
Israelul CRITICĂ dur decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament /Netanyahu se declară ”dezamăgit” # Gândul
Guvernul Benjamin Netanyahu a criticat vehement, vineri seară, decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament către Israel, denunțând o presupusă recompensare a grupului islamist Hamas. Premierul Benjamin Netanyahu l-a sunat pe cancelarul Friedrich Merz și s-a declarat ”dezamăgit” de hotărârea Germaniei. Netanyahu a susținut că Germania nu mai ajută Israelul, deși Berlinul oferă sprijin […]
21:50
Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import # Gândul
În timp ce este preocupat pentru reducerea taxelor și a datoriei naționale a Statelor Unite, care a ajuns la 36 trilioane de dolari, președintele Donald Trump își extinde revoluția mișcării „Make America Great Again” (Să facem America măreață din nou) prin revenirea la rețeta originală a băuturii răcoritoare Coca-Cola și complimentarea unei reclame controversate la […]
21:40
O femeie și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, în secret. Poliția Locală a identificat-o: „În spatele fiecărei canapele se află un nume” # Gândul
Poliția Locală din Sectorul 6 a amendat o femeie care și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, fără să știe că pe el avea numele și adresa. Polițiștii locali spun că „în spatele fiecărei canapele sau a unui sac de gunoi aruncat” se află un nume. Pe strada Brașov, polițiștii au găsit textile, șase uși, două […]
21:30
Trump își extinde revoluția „MAGA” în blugii americani și băuturile răcoritoare, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import # Gândul
În timp ce este preocupat pentru reducerea taxelor și a datoriei naționale a Statelor Unite, care a ajuns la 36 trilioane de dolari, președintele Donald Trump își extinde revoluția mișcării „Make America Great Again” (Să facem America măreață din nou) prin revenirea la rețeta originală a băuturii răcoritoare Coca-Cola și complimentarea unei reclame controversate la […]
21:10
Bloomberg: Oficiali americani și ruși lucrează la un acord privind TERITORII din Ucraina, în contextul unei întâlniri Trump-Putin # Gândul
Oficiali americani și ruși lucrează la un acord privind teritorii din Ucraina, pentru o întâlnire la nivel înalt între președintele SUA Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, potrivit unor persoane la curent cu chestiunea. SUA lucrează pentru a obține acceptul Ucrainei și al aliaților săi europeni […]
21:00
Trump își extinde revoluția MAGA în industria blugilor și producția Coca-Cola în timp ce propune tarife crescute pentru a reduce datoria SUA # Gândul
În timp ce este preocupat pentru reducerea taxelor și a datoriei naționale a Statelor Unite, care a ajuns la 36 trilioane de dolari, președintele Donald Trump își extinde revoluția mișcării „Make America Great Again” (Să facem America măreață din nou) prin revenirea la rețeta originală a băuturii răcoritoare Coca-Cola și complimentarea unei reclame controversate la […]
20:30
Curtea de Conturi acuză: Autoritatea Aeronautică Civilă a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei # Gândul
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de audit publicat pe site-ul instituției. Curtea de Conturi arată în raport că Autoritatea Aeronautică a refuzat să vireze la bugetul statului în 2023 suma de 7,8 milioane de lei, adică […]
20:20
Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan # Gândul
Liderul USR Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale luate de Coaliția de guvernare. Este posibil să fie nevoie de mai mult timp pentru a fi vizibile efectele pozitive, afirmă el la Digi24. Dar, subliniază Fritz, România va găsi înțelegere de la piețele financiare și Comisia Europeană, este de părere Fritz. […]
20:20
Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva/ Raportul Corpului de Control, trimis la Parchet # Gândul
Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 – 2024, arată concluziile raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), raport ce a fost trimis la Parchet. „La nivelul RNP Romsilva, evoluţia indicatorului financiar de performanţă […]
20:10
Traficul maritim prin Strâmtoarea Dardanele a fost temporar oprit, din cauza incendiilor forestiere din nord-vestul Turciei, a anunțat Ministerul Transporturilor de la Ankara. Traficul prin Strâmtoarea Dardanele, o importantă rută pentru transportul maritim internațional, a fost oprit ca măsură de precauție, deoarece incendiile s-au răspândit în zona din apropierea orașului Canakkale. Un număr de locuitori […]
20:00
O primărie din țară anunță trecerea la AUSTERITATE: Anulăm Zilele Comunei pentru a direcționa fondurile către investiții esențiale # Gândul
Primăria unei comune din țară a anunțat că va anula festivalul dedicat „Zilelor Comunei”. Motivul: În contextul actual, marcat de măsurile de austeritate, primăria trebuie să direcționeze fondurile către investițiile esențiale. Primarul, viceprimarul și membrii Consiliului Local din comuna Feldru, Bistrița-Năsăud, au decis împreună să nu mai organizeze evenimentul „Zilele Comunei Feldru”, potrivit Radio Șomeș. „În […]
19:40
Ciorbă la 10 de lei pe Litoral în plin sezon. Unde se petrece minunea și care sunt motivele # Gândul
Hotelierii au redus drastic tarifele de cazare în timpul săptămânii, chiar dacă este plin sezon estival. În acest demers li s-au alăturat și patronii de restaurante și terase, care au venit și ei cu prețuri foarte atractive la mâncare. Unul din motive este și absența turiștilor goniți nu numai de prețuri, dar și de canicula […]
19:10
Ultimul sketch al lui Mihai Bendeac despre decesul lui Ion Iliescu face furori pe TikTok: Le atrag atenția celor care desfac sticlele de șampanie # Gândul
Din 2010, actorul Mihai Bendeac l-a parodiat deseori pe fostul președinte Ion Iliescu în câteva sketch-uri ale emisiunii de comedie „În Puii Mei”, difuzată pe Antena 1. După ce fostul președinte al României a murit la vârsta de 95 de ani, pe 5 august, actorul a făcut un ultim sketch despre acesta pe pagina sa […]
Acum 24 ore
18:50
J. D. Vance: Marea Britanie și SUA au „dezacorduri” cu privire la Gaza, dar scopuri COMUNE în regiune # Gândul
Marea Britanie și Statele Unite ar putea să aibă dezacorduri cu privire la modul de abordare a crizei din Gaza, dar au obiective comune în regiune, a declarat vicepreședintele american J.D. Vance la începutul unei întrevederi cu ministrul britanic de Externe David Lammy. Vance, care a criticat anterior Marea Britanie și Partidul Laburist, a aterizat […]
18:50
Ultimul sketch al lui Mihai Bendeac despre decesul lui Ion Iliescu face furori pe TikTok. Ce actori l-au mai imitat pe fostul președinte # Gândul
Din 2010, actorul Mihai Bendeac l-a parodiat deseori pe fostul președinte Ion Iliescu în câteva sketch-uri ale emisiunii de comedie „În Puii Mei”, difuzată pe Antena 1. După ce fostul președinte al României a murit la vârsta de 95 de ani, pe 5 august, actorul a făcut un ultim sketch despre acesta pe pagina sa […]
18:50
Kremlin: Xi Jinping susține inițiativa lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului din Ucraina printr-un ”plan pe termen LUNG” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a convenit cu omologul său chinez, Xi Jinping, că este necesară ”o soluție pe termen lung” pentru oprirea conflictului militar din Ucraina, anunță Kremlinul, care solicită constant negocieri asupra arhitecturii de securitate a Europei. ”În spiritul parteneriatului complet și al interacțiunilor strategice dintre cele două țări, președintele Federației Ruse i-a prezentat […]
18:40
Administratorii de fonduri salută proiectul Legii de plată. APAPR: „Un pas necesar către maturizarea sistemului de PENSII private” # Gândul
Proiectul legii de plată a pensiilor private, aflat în primă lectură pe masa ședinței de Guvern de vineri și care a declanșat numeroase reacții publice de la publicarea în transparență decizională, este salutat de oficialii Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), cei responsabili de gestionarea și creșterea contribuțiilor virate de contribuabili. Potrivit reprezentanților […]
18:20
România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj/ Miruță: Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță că statul român rămâne beneficiarul licenței, iar România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj. „Am semnat astăzi hotărârea de Guvern prin care România primește licența pentru exploatarea grafitului din Gorj. Nu pleacă în mâini străine. Va aduce locuri de muncă, dezvoltare și mândrie pentru […]
18:10
Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025. Programul complet al evenimentelor și prețurile la care vă puteți aștepta # Gândul
Anul acesta, prețurile de la Untold au ținut cont de creșterea TVA (taxa pe valoare adăugată), așa că, dacă vorbim despre băuturi (alcoolice sau nonalcoolice) cei care ajung la festival trebuie să își pregătească serios cardul. Potrivit publicației locale Monitorul de Cluj, o sticlă cu apă plată, la 500 de mililitri, costă 14 lei. Aceeași sumă e trecută […]
18:10
O fabrică ceaușistă care producea 800.000 de CĂMĂȘI pe an își închide porțile după 45 ani! Ultimul raport al directorului general era îngrijorător # Gândul
O fabrică de confecții din Tulcea, care era considerată simbol al puterii, al mândriei naționale și una dintre realizările de top ale regimului ceaușist, și-a închis porțile în 2025. Era o fabrică de cămăși de o calitate deosebită, care erau cumpărate de clienți din Germania, Franța, Grecia, Marea Britanie și Italia. Producea 800.000 de cămăși […]
17:50
The New York Times: Pentagonul, instruit în secret de Trump să folosească forțele armate împotriva CARTELURILOR din America Latină # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a semnat în secret o directivă instruind Pentagonul să folosească forța militară împotriva anumitor carteluri de droguri din America Latină, pe care Administrația Trump le-a declarat organizații teroriste, potrivit unor persoane familiarizate cu chestiunea. Ordinul oferă o bază oficială pentru posibilitatea unor operațiuni militare directe împotriva cartelurilor, pe mare și pe […]
17:50
Dan Andronic: „Evenimentul Zilei” a fost un ziar anti-Iliescu, însă publicația nu a fost niciodată sub sancțiuni prezidențiale din cauza asta # Gândul
Într-un editorial publicat după funeraliile lui Ion Iliescu, jurnalistul Dan Andronic a prezentat într-un editorial despre raporturile ziarului „Evenimentul Zilei”, înființat pe 22 iunie 1992 de către Mihai Cârciog, Cornel Nistorescu și Ion Cristoiu, cu regimul condus de fostul președinte. Se vorbește prin media cum cotidianul, numit „Bulina Roșie” în prima sa fază a existenței, […]
17:40
New York Times: Pentagonul, instruit în secret de Trump să folosească forțele armate împotriva CARTELURILOR din America Latină # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a semnat în secret o directivă instruind Pentagonul să folosească forța militară împotriva anumitor carteluri de droguri din America Latină, pe care Administrația Trump le-a declarat organizații teroriste, potrivit unor persoane familiarizate cu chestiunea. Ordinul oferă o bază oficială pentru posibilitatea unor operațiuni militare directe împotriva cartelurilor, pe mare și pe […]
17:40
Uniunea Europeană critică planul Israelului de extindere a ofensivei în Fâșia Gaza /„Este necesar ARMISTIȚIU acum” # Gândul
Uniunea Europeană a îndemnat, vineri, Guvernul Benjamin Netanyahu să revină asupra deciziei de extindere a ofensivei din Fâșia Gaza, cerând și grupului islamist Hamas să elibereze imediat ostaticii israelieni. ”Decizia Guvernului israelian de a extinde operațiunea militară în Gaza trebuie reanalizată. În același timp, trebuie eliberați toți ostaticii, care sunt ținuți în condiții inumane. Iar […]
17:30
Alexandru Nazare: Am deblocat procesul de despǎgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a notat într-o postare pe Facebook că în ședința de Guvern de vineri a fost adoptată ordonanța care reia procedurile de despăgubire în acord cu Decizia 43/205 a Curții Constituționale din februarie 2025, privind imobilele confiscate în perioada comunistă. Ministrul arată că prin acest act s-au instituit norme care să protejeze […]
17:20
Premierul Ilie Bolojan „prioritizează” proiectele de investiții cu mâna altora. Termenul „investiții” apare de 78 de ori în programul de guvernare al Cabinetului de coaliție. Încă din Preambulul documentului aflăm că Bolojan își propune „prioritizarea și continuarea investițiilor, asigurarea unui climat predictibil pentru mediu de afaceri”. Însă, episodul din ședința de Guvern de vineri arată […]
17:20
Controale ANPC la peste 1.000 de firme. Bilanț după patru zile de „foc”: 1.033 de amenzi, în valoare de peste 5,8 milioane lei # Gândul
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat, în perioada 4-8 august 2025, peste 1.000 de operatori economici din întreaga țară, pentru a vedea dacă respectă legislația privind protecția consumatorilor. ANPC cere toleranța zero față de practicile care pun în pericol siguranța alimentară Comisarii au aplicat 1.033 de amenzi, în valoare totală de peste 5,8 […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.