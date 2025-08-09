Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase

21:30

Dominic Fritz a vorbit, vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre nemulțumirea PSD vizavi de atitudinea Uniunii Salvați România în contextul funeraliilor lui Iliescu. Social-democrații s-au arătat deranjați de decizia USR de a boicota acest evenment, și au refuzat chiar să participe la o sedință a Coaliției, aparent din acest motiv. Președintele USR a spus, însă, că nu vede niciun obstacol în colaborarea cu PSD, și afirmă că „este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans, pentru că până la urmă cetățenii se așteaptă de la noi nu să activăm în tot felul de certuri pe Facebook și la televiziuni, ci se așteaptă să ne facem treaba”.