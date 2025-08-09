Intel, sub presiune politică. Trump îl vrea plecat pe CEO din cauza legăturilor cu China

DCNews, 9 august 2025 09:30

Intel, sub presiune politică. Trump îl vrea plecat pe CEO din cauza legăturilor cu China

Acum 10 minute
09:30
Acum o oră
09:00
„Pacea” de la Casa Albă. Azerbairjanul și Armenia semnează un tratat de pace după 35 de ani de lupte DCNews
„Pacea” de la Casa Albă. Azerbairjanul și Armenia semnează un tratat de pace după 35 de ani de lupte
08:50
Cozi la ieşirea din ţară prin Giurgiu-Ruse şi aglomerație pe drumul către mare. Recomandările Centrului Infotrafic DCNews
Cozi la ieşirea din ţară prin Giurgiu-Ruse şi aglomerație pe drumul către mare. Recomandările Centrului Infotrafic
Acum 2 ore
08:30
Trump deschide discuția despre „schimburi teritoriale” în viitorul acord Rusia–Ucraina. Negocierile ar putea include zone aflate sub control rusesc DCNews
Trump deschide discuția despre „schimburi teritoriale” în viitorul acord Rusia–Ucraina. Negocierile ar putea include zone aflate sub control rusesc
08:10
Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin DCNews
Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin
Acum 4 ore
07:30
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska. Reacția Kremlinului DCNews
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska. Reacția Kremlinului 
07:20
BANCUL ZILEI: Ordine de la soție... DCNews
BANCUL ZILEI: Ordine de la soție...
06:10
Acum 12 ore
00:10
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă DCNews
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
00:00
Psihologul Maria Comăneanu dezvăluie cum funcționează cardurile psihologice, la DrPsy DCNews
Psihologul Maria Comăneanu dezvăluie cum funcționează cardurile psihologice, la DrPsy
8 august 2025
23:30
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit DCNews
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
23:10
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București DCNews
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
23:00
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor DCNews
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
21:50
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră DCNews
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
21:30
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin DCNews
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
21:30
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol DCNews
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
20:50
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj DCNews
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj
Acum 24 ore
20:10
O membră a guvernului a demisionat, după ce a făcut o manevră de o "ipocrizie uluitoare" DCNews
O membră a guvernului a demisionat, după ce a făcut o manevră de o "ipocrizie uluitoare"
19:30
Incendiu de proporții în Grecia: arde necontrolat/ Mai multe sate evacuate DCNews
Incendiu de proporții în Grecia: arde necontrolat/ Mai multe sate evacuate
18:50
Bon de pe litoralul românesc: Cât ajunge să coste un prânz banal. Și mai scandaloase sunt reacțiile. ”Dacă vrei `creveți saganaki`... SCOATE BANII, prăpăditule!” DCNews
Bon de pe litoralul românesc: Cât ajunge să coste un prânz banal. Și mai scandaloase sunt reacțiile. ”Dacă vrei `creveți saganaki`... SCOATE BANII, prăpăditule!”
18:00
Viktor Orban cere un summit între Rusia și UE pentru a opri războiul din Ucraina DCNews
Viktor Orban cere un summit între Rusia și UE pentru a opri războiul din Ucraina
17:40
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO DCNews
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
17:30
Bulgarii, în top 3 speranță de viață sănătoasă. Elveţienii și danezii, în coada clasamentului publicat de Eurostat DCNews
Bulgarii, în top 3 speranță de viață sănătoasă. Elveţienii și danezii, în coada clasamentului publicat de Eurostat
17:20
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui DCNews
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
16:30
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică DCNews
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
15:50
Rețeta virală de vară cucerește internetul: Înghețata de iaurt grecesc cu miere și fistic DCNews
Rețeta virală de vară cucerește internetul: Înghețata de iaurt grecesc cu miere și fistic
15:50
Vizitatorii unui parc paleontologic au găsit, întâmplător, niște dinți de pterosaur DCNews
Vizitatorii unui parc paleontologic au găsit, întâmplător, niște dinți de pterosaur
15:40
Vânzările de produse pentru pisici au crescut cu 19% pe eMAG în 2025. Peste jumătate dintre comenzi au fost plasate de femei DCNews
Vânzările de produse pentru pisici au crescut cu 19% pe eMAG în 2025. Peste jumătate dintre comenzi au fost plasate de femei
14:50
Criza alimentară revine? Prețurile globale ating cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, în frunte cu uleiurile și carnea DCNews
Criza alimentară revine? Prețurile globale ating cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, în frunte cu uleiurile și carnea
14:40
Kelemen Hunor: Guvernul nu poate decide ce fac românii cu banii lor din pensia privată DCNews
Kelemen Hunor: Guvernul nu poate decide ce fac românii cu banii lor din pensia privată
14:20
Înghețarea conflictului din Ucraina ar putea fi aproape, anunță Donald Tusk DCNews
Înghețarea conflictului din Ucraina ar putea fi aproape, anunță Donald Tusk
13:50
Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță DCNews
Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță
13:40
Atenționare de călătorie în Statele Unite ale Americii. MAE, informațiile zilei pentru români DCNews
Atenționare de călătorie în Statele Unite ale Americii. MAE, informațiile zilei pentru români
13:40
Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava DCNews
Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava
13:10
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic DCNews
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic
13:10
Astăzi se dă startul la „Cinema sub stele” în Sectorul 6! Parcurile se transformă în cinematografe în aer liber, timp de o lună DCNews
Astăzi se dă startul la „Cinema sub stele” în Sectorul 6! Parcurile se transformă în cinematografe în aer liber, timp de o lună
12:30
De ce tot mai mulți tineri evită apelurile telefonice DCNews
De ce tot mai mulți tineri evită apelurile telefonice
12:00
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar DCNews
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
11:40
Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge DCNews
Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge
11:30
Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea DCNews
Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea
11:10
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri DCNews
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri
11:00
Ce efect are un post negru de 24 de ore asupra organismului? Un medic explică pas cu pas DCNews
Ce efect are un post negru de 24 de ore asupra organismului? Un medic explică pas cu pas
11:00
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale DCNews
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale
10:40
Un templu străvechi din Peru scoate la lumină dovezi ale unor sacrificii umane de acum 3.000 de ani DCNews
Un templu străvechi din Peru scoate la lumină dovezi ale unor sacrificii umane de acum 3.000 de ani
10:30
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO DCNews
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
10:30
Familia Regală a României, mesaj la moartea Rodicăi Coposu DCNews
Familia Regală a României, mesaj la moartea Rodicăi Coposu
10:30
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică DCNews
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
10:20
O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie DCNews
O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie
09:40
SUA dublează recompensa pentru capturarea lui Maduro. Câte milioane de dolari sunt pe capul său DCNews
SUA dublează recompensa pentru capturarea lui Maduro. Câte milioane de dolari sunt pe capul său
Ieri
09:30
Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final DCNews
Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final
