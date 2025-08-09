Avram Iancu a traversat Europa înot, pe ruta Rin-Main-Dunăre: 4.448 km în 40 de zile, fără costum de neopren
ObservatorNews, 9 august 2025 09:30
Performanţă românească greu de atins! După 40 de zile de înot, fără costum de neopren, Avram Iancu a reuşit să traverseze întreaga Europă.
Acum 5 minute
09:40
Pasager rănit pe Icon of the Seas, cel mai mare vas de croazieră din lume. Un tobogan cu apă de 14 m s-a spart # ObservatorNews
Incident grav pe cel mai mare vas de croazieră din lume! O persoană a fost rănită pe celebrul ''Icon of the Seas'' după ce un panou de sticlă al unuia dintre toboganele cu apă ale vasului s-a spart. Starea victimei este stabilă, iar toboganul a fost închis pentru restul călătoriei. Cauza incidentului este încă investigată.
Acum 10 minute
09:30
Avram Iancu a traversat Europa înot, pe ruta Rin-Main-Dunăre: 4.448 km în 40 de zile, fără costum de neopren
Performanţă românească greu de atins! După 40 de zile de înot, fără costum de neopren, Avram Iancu a reuşit să traverseze întreaga Europă.
Acum 30 minute
09:20
A intrat la UPU şi a semănat teroare. Bărbat care ameninţa cu cuţitul într-un spital din SUA, împuşcat mortal # ObservatorNews
Incident grav la un spital din Virginia de Vest. Un bărbat a intrat la urgenţe şi a cerut nevoie de ajutor. După nici câteva minute, a început să țipe şi să devină agresiv. Individul a ieșit apoi din baie cu un cuțit şi a atacat un angajat. Poliția a intrat imediat pe fir. Agenții au fost nevoiți să deschidă focul pentru că bărbatul nu a vrut să se predea. Atacatorul a fost împușcat mortal.
09:20
Pompierii civili s-au întrecut timp de 3 zile la Drobeta-Turnu Severin. Prin ce probe de foc au trecut # ObservatorNews
Înarmaţi cu ambiție, curaj şi determinare. Aşa s-au prezentat cei 150 de pompieri civili, la Drobeta-Turnu Severin pentru marea etapă națională a competiției dedicate lor. Şi cum confruntarea a fost una pe muchie de cuțit, fiecare secundă a contat şi a reprezentat o șansă spre victorie. La final însă, doar cei mai buni dintre ei au urcat pe podium.
Acum o oră
09:00
Tânăr ucrainean, rătăcit prin Munţii Maramureşului. Fără hrană și slăbit de puteri, a sunat disperat la 112 # ObservatorNews
Un ucrainean de 23 de ani s-a rătăcit, ieri, în Munţii Maramureşului. Băiatul a plecat în urmă cu cinci zile din ţara sa, însă a rămas fără apă şi fără provizii şi, slăbit de puteri, a sunat disperat la 112.
08:50
Cinema sub stele cu intrare liberă, în parcul Constantin Brâncuşi din Sectorul 6 al Capitalei # ObservatorNews
Vara aceasta, în Sectorul 6 al Capitalei, serile devin mai speciale şi animate, odată cu revenirea unuia dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale ale sezonului: Cinema sub stele! Timp de 5 weekenduri consecutive, parcurile se transformă într-un festival de film în aer liber, în care fiecare seară aduce o nouă poveste, o nouă locație și o altă stare de bine.
Acum 2 ore
08:30
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri # ObservatorNews
Atac șocant, în plină zi, pe o stradă din București. O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată de patru ori de un bărbat pe care nu l-a mai văzut niciodată, sub privirile trecătorilor. Rănită grav, victima a fost nevoită să sune singură la 112, în timp ce martorii au asistat nepăsători. După cinci ore de căutări, polițiștii l-au prins pe agresor, care a fost reţinut pentru 24 de ore.
08:20
21 de județe și Capitala intră de la ora 12.00 sub cod galben de caniculă. Val de aer fierbinte în România # ObservatorNews
Sâmbătă este în vigoare o avertizare cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Potrivit meteorologilor, maximele ajung şi la 38 de grade Celsius.
08:10
Bătrână din Piteşti, atacată cu cuţitul de propriul soţ. Femeia de serviciu a găsit-o rănită pe scara blocului # ObservatorNews
Caz șocant la Pitești! O femeie de 76 de ani a fost atacată cu un cuțit chiar de soțul ei, în vârstă de 77 de ani.
08:10
Bărbat de 39 de ani din Sibiu, mort în Munţii Făgăraş. Se accidentase grav în zona Cabanei Suru # ObservatorNews
Tragedie, ieri, în Munţii Făgăraş! Un bărbat de 39 de ani a murit, după ce s-a accidentat grav. Salvamontiştii au găsit victima în zona Cabanei Suru, însă din nefericire, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Poliţiştii au preluat cazul şi au deschis un dosar penal.
08:00
Summer Well 2025. Reacţia unui tânăr care şi-a cerut de soţie iubita pe o piesă a trupei Snow Patrol # ObservatorNews
Prima noapte la Summer Well a început în forță - muzică, lumini și culoare! Zeci de mii de tineri au dansat și au cântat până la epuizare pe ritmurile antrenante ale muzicii. Domeniul Ştirbey a devenit neîncăpător pentru petrecăreți, care au cântat la unison hiturile trupei Snow Patrol. Iar distracţia a fost, bineînțeles, garantată!
08:00
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte de urgenţă, ca reacţie la planul Israelului de a ocupa orașul Gaza # ObservatorNews
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență, duminică, pentru a discuta decizia guvernului israelian de a-și extinde războiul împotriva Hamas prin preluarea controlului asupra orașului Gaza. Anunțul vine în urma unor condamnări pe scară largă ale planului israelian. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, l-a descris drept o "escaladare periculoasă".
Acum 4 ore
07:30
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie, identificate după aproape 24 de ani. Cine erau # ObservatorNews
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să înregistreze progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rămăşiţele celor decedaţi familiilor lor, relatează AP.
07:30
Horoscop 10 august 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Gemenii sunt axaţi pe comunicare și îşi rezolvă anumite confuzii. Pe nativii Pești simțul empatic îi ajută să distribuie sarcinile potrivite oamenilor potriviți.
07:20
SONDAJ: Sunteți de acord să retrageți, la pensionare, doar 25% din suma acumulată în Pilonul II? # ObservatorNews
Guvernul pregătește modificări majore pentru fondurile private de pensii, la care contribuie 9 milioane de viitori pensionari. Regulile ar urma să fie schimbate în timpul jocului: sumele acumulate nu vor mai putea fi retrase integral, ca în prezent, ci în tranșe. Concret, beneficiarii ar urma să primească 25% din bani la momentul pensionării, restul fiind plătit eșalonat pe o perioadă de 10 ani. Experții atrag atenția că proiectul favorizează mai degrabă fondurile de pensii private decât pe cei care au contribuit, cu atât mai mult cu cât speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. În urma presiunii publice, Guvernul a decis, vineri, să amâne adoptarea hotărârii.
06:50
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul # ObservatorNews
Preşedintele Donald Trump a anunţat, vineri, pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august, în statul american Alaska. Anunțul liderului de la Casa Albă, care vine în ziua stabilită de el ca termen limită pentru ca Putin să facă pace sau să se confrunte cu sancțiuni economice severe, marchează un moment important în relația președintelui american cu omologul său rus, care nu a mai fost în SUA din 2015 și nu s-a mai întâlnit cu Trump din 2018.
Acum 12 ore
23:00
Horoscop weekend 9-10 august. Zodia care trebuie să ia o hotărâre dificilă în relaţia de cuplu # ObservatorNews
Luna Plină aduce pentru toate zodiile momente de claritate, decizii importante și schimbări neașteptate. În timp ce unele semne primesc recunoaștere în carieră sau își clarifică relațiile, altele se confruntă cu surprize financiare ori emoționale. Intrarea Lunii în Pești schimbă tonul spre introspecție și latura personală, iar careul cu Uranus aduce imprevizibilul în prim-plan.
23:00
Horoscop săptămânal Fecioară 11-15 august. Nativii în zodia Fecioară au şanse să primească propuneri de colaborare care vin din direcţii neaşteptate. Relaţiile trec printr-o perioadă dinamică, unde socializarea este unul dintre cele mai importante aspecte.
23:00
Horoscop săptămânal Balanţă 11-15 august 2025. Săptămâna aduce pentru aceşti nativi claritate în carieră, șanse financiare prin colaborări și oportunități în dragoste. Mercur își reia mersul direct, deblocând proiecte amânate, iar Venus alături de Jupiter promite sprijin, inspirație și întâlniri cu oameni influenți.
23:00
Horoscop săptămânal Scorpion 11-15 august 2025. Mercur își reia mersul direct, Venus și Jupiter deschid uși spre recunoaștere profesională, iar veștile bune pe plan financiar nu întârzie să apară
23:00
Horoscop săptămânal Săgetător 11-15 august 2025. Începutul săptămânii îi provoacă pe Săgetători să își lărgească orizonturile, atât în plan personal, cât și profesional.
23:00
Horoscop săptămânal Capricorn 11-15 august 2025. Capricornii au parte de o săptămână a clarificărilor financiare și a consolidării relațiilor importante.
23:00
Horoscop săptămânal Vărsător 11-15 august 2025. Vărsătorii intră într-o perioadă favorabilă pentru parteneriate, proiecte comune și îmbunătățirea stilului de viață. Mercur, revenit la mers direct, aduce claritate în relații și colaborări, iar conjuncția Venus-Jupiter promite un mediu de lucru mai plăcut și oportunități de creștere profesională și financiară.
23:00
Horoscop săptămânal Peşti 11-15 august 2025. Peștii au parte de o săptămână în care ordinea și inspirația merg mână în mână. Mercur, revenit la mers direct, aduce claritate în muncă și rutină, iar conjuncția Venus-Jupiter aprinde sectorul creativității, oferind șansa de a transforma o pasiune într-un proiect bănos.
22:50
Horoscop săptămânal Gemeni 11-15 august. Marte, care activează în aspect armonios cu Mercur, îţi dă determinarea să acţionezi rapid pentru a valorifica noile oportunităţi. Săptămâna aceasta, Jupiter şi Venus îţi pot deschide calea către o nouă relaţie.
22:50
Horoscop săptămânal Rac 11-15 august. Pe nativii în Rac îi aşteaptă un val de energie pozitivă şi încredere în propriile forţe. Pe plan emoţional, racii vor fi în centrul atenţiei celor dragi şi persoanelor cu intenţii sincere.
22:50
Horoscop săptămânal Leu 11-15 august. Nativii în zodia Leu au parte de un plus de şarm şi carismă în această săptămână datorită lui Mercur. De asemenea, leii ar putea să îşi revizuiască strategia financiară în această perioadă, fiindcă ar putea rezolva nişte probleme legate de bani.
22:40
"Trei incendii simultane nu sunt o coincidență". Europa, în alertă din cauza incendiilor # ObservatorNews
Concediu de coşmar pentru mii de turişti din Grecia. Oamenii au rămas blocaţi de vântul puternic în porturi după ce navigaţia feriboturilor a fost parţial interzisă. Rafalele, care au făcut şi două victime, au reaprins focarele în mai multe zone ale ţării. Focul le dă bătăi de cap şi turcilor. Strâmtoarea Dardanele a fost închisă din cauza unui incendiu de vegetaţie.
22:40
Horoscop săptămânal Berbec 11-15 august. Nativii în Berbec se pot aştepta la o veste bună legată de un proiect amânat sau de o plată întârziată. Venus şi Jupiter susţin atmosfera caldă din cuplu, iar nativii singuri se pot aştepta să îşi găsească pe cineva.
22:40
Horoscop săptămânal Taur 11-15 august. Mercur te ajută să clarifici chestiuni legate de chestiuni administrative în familie, acte sau discuţii cu rudele. Nativii în Taur se pot concentra pe negocierile financiare, iar dialogurile constructive în relaţii vor curge fără probleme.
22:20
O nouă amendă pentru Albert NBN, la Untold. A fost sancţionat pentru limbajul vulgar folosit pe scenă # ObservatorNews
Trapperul Albert NBN a fost amendat după concertul său în cadrul ediţiei aniversare Untold X. Acesta a fost sancţionat contravenţional de autorităţi după ce, în timp ce se afla pe scenă, a folosit limbaj vulgar şi expresii jignitoare în versurile pieselor sale. În iulie, acesta a stârnit controverse după ce a rostit fraze jignitoare la adresa României, fapt pentru care a fost amendat cu 3.000 de lei.
22:00
Iancu Guda: Modificările la Pilonul II și III sunt foarte bune, o aliniere la practicile internaționale # ObservatorNews
Analistul financiar Iancu Guda apreciază că modificările referitoare la felul în care se distribuie banii din pensia privată (Pilonul II şi III) sunt foarte bune şi reperezintă o aliniere la toate bunele practici internaţionale.
21:50
Muncitorii de pe Autostrada Moldovei rămân în concediu forţat până când autorităţile găsesc bani pentru lucrări. Cel mai mare constructor român şi-a tras utilajele pe dreapta pentru că sute de kilometri de drumuri de mare viteză vor fi scoşi din PNRR şi nu se ştie care va fi soarta lor.
21:50
Ziua Internațională a Pisicii. Felina care a "condus" o mașină de poliție în Maramureș, amendată cu mângâieri # ObservatorNews
Este Ziua Internațională a Pisicii. Sigur, ele sunt sărbătorite în fiecare zi, dar astăzi este şi oficial. Românii au cele mai multe pisici ca animale de companie dintre toţi europenii. Peste 4 milioane de feline trăiesc în casele şi în curţile noastre. Şi, bineînţeles, în inimile noastre.
21:50
Clubul Bellagio din Mamaia, unde se ţineau cele mai extravagante petreceri de pe litoral în anii 2010, a ars ca o torţă. Clădirea, abandonată de ani buni, nu mai era racordată la utilităţi. Din acest motiv, pompierii au stabilit că focul a fost pus intenţionat. Clubul a fost ridicat fără autorizaţie de construcţie, iar pe teren se aude că se va construi un ansamblu imobiliar.
21:10
Litoralul, la "minus infinit". Monumentele istorice, victimele birocrației: "Pe vremuri, era crema cremelor" # ObservatorNews
În afară de a admira marea, turiştii care ajung pe litoral nu prea au ce vedea. Monumentele istorice si clădirile simbol din Mamaia şi Constanţa sunt în paragină. Starea de degradare este atât de mare încât au devenit un pericol pentru turişti şi au fost închise. Planuri de refacere sunt, dar birocraţia pune beţe în roate, iar trecerea timpului nu face decât să aducă obiectivele mai aproape de colaps. Ministrul Turismul a recunoscut, în exclusivitate pentru Observator, că suntem la "minus infinit".
21:10
ANIMAŢIE. Cum putea fi evitată tragedia din Sibiu unde un tată şi fiul lui au murit electrocutaţi # ObservatorNews
Tragedie cumplită într-o familie din Sibiu. Un tată şi fiul lui de nouă ani au murit electrocutaţi în timp ce se jucau lângă o piscină gonflabilă în curtea casei. Apa a ajuns pe un prelungitor aruncat pe iarbă. Astfel de improvizaţii pot fi mortale, atrag atenţia specialiştii.
21:10
Femeie, înjunghiată din senin de un necunoscut, în București. Nimeni nu s-a oprit să o ajute # ObservatorNews
Atac șocant, în plină zi, pe o stradă din București. O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată de patru ori de un bărbat pe care nu l-a mai văzut niciodată, sub privirile trecătorilor. Rănită grav, victima a fost nevoită să sune singură la 112, în timp ce martorii au asistat nepăsători. După cinci ore de căutări, polițiștii l-au prins pe agresor.
20:50
Ilie Bolojan le cere miniştrilor să publice declaraţiile de avere şi de interese, în ciuda deciziei CCR # ObservatorNews
Premierul României, Ilie Bolojan, a cerut tuturor miniştrilor să transmită declaraţiile de avere şi de interese depuse după numirea în funcţie către Cancelaria Prim-Ministrului. Împreună cu acestea, prim-ministrul a solicitat şi acordul miniştrilor pentru publicarea declaraţiilor pe site-ul Guvernului României, se arată într-un comunicat de presă.
Acum 24 ore
20:20
Posibil atac hibrid al Rusiei: Ar fi contaminat intenționat petrolul destinat României # ObservatorNews
Scenariu şoc luat în calcul de statul român. Rusia ar fi contaminat intenționat petrolul din Azerbaidjan destinat României și altor țări europene. Țițeiul, amestecat cu clorină, putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de carburanţi.
20:20
Coaliţia este la un pas de destrămare! PSD va decide luni dacă rămâne la guvernare alături de USR. Social-democraţii sunt nemulţumiţi de declaraţiile liderilor Uniunii Salvaţi România referitoare la funeraliile lui Ion Iliescu. Potrivit unor surse însă, miza scandalului e legată de împărţirea a zeci de funcţii de prefect şi şefi de agenţii.
20:10
Statul dă 100 de milioane de euro anual pe chirii. Printre cele mai scumpe, cele ale ICCJ și CSM # ObservatorNews
100 de milioane de euro! Atât cheltuie statul pe chirii, într-un an! Guvernul vrea să strângă cureaua şi să renunţe la contractele păguboase. Unul dintre acestea e încheiat de Ministerul Muncii. Instituţia plăteşte peste 30.000 de euro pe lună pentru sediul aflat într-un hotel, unde mai lucrează o sută de angajaţi.
20:10
Revoltă în Mureș, după ce criminalul Emil Gânj e liber de o lună. Se tem că va ucide iar # ObservatorNews
De o lună de zile, criminalul din Mureş, un individ extrem de periculos, este liber ca pasărea cerului. Poliţia încă nu a reuşit să îi dea de urmă, deşi susţine că îl caută zi şi noapte cu sute de agenţi, jandarmi, salvamontişti cu drone şi câini de urmă după ce şi-a omorât şi incendiat fosta iubită. Localnicii se tem pentru viaţa lor şi sunt revoltaţi că statul cheltuie enorm pentru căutări, dar în zadar. Bărbatul ar putea veni oricând să le facă rău.
19:50
Propunerea pregătită de Putin, pentru ca Trump să recunoască teritoriile ocupate de Moscova în Ucraina # ObservatorNews
Astăzi expiră termenul impus de preşedintele Donald Trump lui Vladimir Putin pentru a încheia războiul din Ucraina. Liderul rus şi cel de la Casa Albă urmează să se întâlnească în zilele următoare, însă fără Volodimir Zelenski şi alţi reprezentanţi europeni. Putin ar urma să-i ceară lui Trump să recunoască regiunile ocupate şi îi va propune, în schimb, afaceri de miliarde de dolari.
19:50
Primarii se revoltă că sunt lăsați fără consilieri și polițiști locali. "Cum poți să ai performanță?" # ObservatorNews
Mii de funcționari din primării vor fi daţi afară, iar localităţile mici rămân fără poliţişti locali. În plus, primăriile nu vor mai primi bani de la Guvern pentru a plăti salariile. Sunt câteva dintre prevederile pachetului doi de reforme pentru reducerea deficitului bugetar. Ca să crească încasările la bugetele locale, statul pune presiune şi pe datornici: cine are restanțe la impozite sau amenzi nu va mai putea vinde sau cumpăra mașini sau obţine autorizaţii de construcţie.
19:30
În cât timp vrea Guvernul să îi lase pe români să își ia pensiile private. "Poate nu mai apuci" # ObservatorNews
Atac la fondurile private de pensii, la care cotizează 9 milioane de viitori pensionari. Guvernul vrea să schimbe regulile în timpul jocului. Banii strânși în fondurile private nu vor mai putea fi retrași deodată, aşa cum este în prezent, ci etapizat. Mai exact, 25% din sumă la pensionare iar apoi eşalonat, pe o perioadă de 10 ani. Experţii susțin că noul proiect ține cont de interesele fondurilor de pensii private și nu ale beneficiarilor, mai ales că speranţa de viaţă este printre cele mai mici din Uniunea Europeană. În urma presiunilor publice, Guvernul a amânat azi adoptarea hotărârii.
19:20
Știrile zilei, 8 august 2025. O tânără de 19 ani a murit la câteva zile după ce a născut # ObservatorNews
Știrile zilei, 8 august 2025, prezentate de Nadina Câmpean.
19:20
Trupele Vama şi Paraziţii şi-au anulat concertele la festivalul Untold. Vama ar fi trebuit să concerteze sâmbătă, la ora 18.40, iar Paraziţii ar fi trebuit să concerteze vineri, la ora 21.55. De asemenea, la o zi după ce a cântat la acelaşi festival, Albert NBN a fost amendat de autorităţi cu suma de 1.000 de lei, pentru limbajul vulgar şi expresiile jignitoare folosite.
18:40
Interzis pe viață pe stadion, un suporter din UK a găsit o soluţie inedită. Urmăreşte meciurile din copac # ObservatorNews
Un suporter britanic al clubului Epsom & Ewell, care are interdicţie pe viață pe stadion după critici dure la adresa conducerii, și-a găsit propria tribună: un copac aflat lângă arenă. De acolo, Richard Lambert, fost cronicar al echipei timp de două decenii, urmărește toate meciurile și continuă să scrie rezumate, hotărât să nu renunțe la pasiunea lui.
18:30
Viktor Orban cere urgent un summit UE-Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina # ObservatorNews
Premierul ungar Viktor Orban a declarat, într-un interviu acordat postului public de radio, că Rusia și Europa ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta modalitățile de încheiere a războiului din Ucraina, transmite MTI, citat de Agerpres.
