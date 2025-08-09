Fostul ministru al Mediului: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri / Mircea Fechet, apel către actuala conducere, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare: Deşertificarea nu ia pauză!

G4Media, 9 august 2025 09:30

Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite, sâmbătă, că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru...

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
09:30
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, după un amplu efort al ofiţerilor de poliţie din întregul stat / Avea pregătire militară, era pasionat de vânătoare şi avea mai multe arme în casă G4Media
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, vineri, la doar câţiva kilometri de locul împuşcăturilor, după ce sute...
09:30
Acum 30 minute
09:20
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii G4Media
O „îngheţare" a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile...
Acum o oră
09:00
De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani / Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii G4Media
Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni...
Acum 2 ore
08:30
Eminem vorbeşte despre dependenţa sa de droguri într-un film documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou” G4Media
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans", filmul...
08:10
Cum schimbă AI-ul industria muzicală: revoluție sau amenințare? G4Media
Inteligența Artificială a pătruns în industria muzicală în ultimii ani nu doar ca un simplu ajutor, ci ca un partener creativ, capabil să compună melodii,...
08:10
Sam Altman îl ironizează pe Elon Musk: ”Nu mă gândesc prea mult la el” G4Media
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar...
08:10
Unsprezece menajere, arestate pentru avorturi ilegale în Hong Kong G4Media
Unsprezece menajere au fost arestate în Hong Kong sub suspiciunea de „ucidere de copii" şi aborturi ilegale, a anunţat poliţia, citată de BBC, transmite News.ro.
07:50
Norvegia pregăteşte prima rundă majoră de licenţiere pentru petrol şi gaze din ultimii ani G4Media
Norvegia se pregăteşte să lanseze o nouă rundă de acordare a licenţelor de exploatare pentru petrol şi gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental...
07:40
Dominic Fritz, privind reacția PSD pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: Este regretabil că suntem în acest suspans G4Media
Dominic Fritz a vorbit, vineri seara, la Digi24, despre nemulțumirea PSD vizavi de atitudinea Uniunii Salvați România în contextul funeraliilor lui Iliescu. Social-democrații s-au arătat...
07:40
Aglomeraţie la ieşirea din ţară, la Giurgiu-Ruse şi pe Autostrada Soarelui către litoral G4Media
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că pe majoritatea arterelor rutiere din ţară se circulă bine, valorile de trafic fiind reduse. Este, însă, aglomeraţie pe DN...
Acum 4 ore
07:20
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase G4Media
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate,...
07:20
Azerbaidjan şi Armenia îl vor susţine pe Trump pentru premiul Nobel pentru pace G4Media
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv", potrivit lui Donald Trump,...
07:20
Minut de reculegere la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de atacul nuclear G4Media
Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp...
07:00
Un turist în vârstă de 39 de ani s-a accidentat și a decedat, în zona cascadei dinspre Cabana Suru din Munţii Făgăraş G4Media
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Sibiu a decedat vineri, după ce s-a accidentat grav pe munte, în zona cascadei dinspre Cabana...
07:00
O fată a fost muşcată de câini, într-o zonă montană din judeţul Braşov / Salvamont: Atenţie la câinii de stână G4Media
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care...
06:50
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate, după aproape 24 de ani G4Media
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să...
06:50
BREAKING Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.
06:40
Un incendiu la Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul spaniol José Maria Bellido G4Media
Un incendiul izbucnit vineri seara în Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul acestui oraş din sudul Spaniei, potrivit căruia monumentul, inclus în...
06:30
Declin al acţiunilor companiilor europene de apărare, vineri, după informaţii privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina G4Media
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din...
Acum 12 ore
00:00
BREAKING Președintele Trump anunță că negociază ”schimburi de teritorii” între Ucraina și Rusia / Președintele Zelenski a respins constant cedarea de teritorii G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri seară la Casa Albă că negocierile pentru un acord de pace în Ucraina sunt „foarte aproape" de finalizare...
8 august 2025
23:00
Preşedintele USR anunță că vrea candidat comun cu PNL la Primăria București G4Media
Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat vineri că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar trebuie organizate alegeri parţiale şi a...
22:50
Comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani G4Media
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, transmite News.ro. Într-o postare pe X, NASA...
22:10
Ciprian Ciucu (PNL): PSD nu face gesturi simbolice, sper să nu fie un calcul de genul ”căutăm un pretext să ieşim de la guvernare” / Lucrurile stau economic mai prost decât se știe G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un...
21:50
Autorităţile fiscale ar putea publica lista datornicilor la stat, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) G4Media
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar...
21:40
Bosch și VW anunță un parteneriat istoric pentru a lansa un software de conducere autonomă „Made in Europe” G4Media
Bosch și Volkswagen au anunțat un parteneriat major pentru a aduce condusul automatizat de la un produs de nișă la un produs de masă, începând...
21:40
Pisicile ne-au păcălit ani la rând. Descoperirea făcută de cercetători ar putea schimba tot ce știam până acum despre feline G4Media
Pisicile au o aură misterioasă. Sunt animale inteligente, cu personalități marcate de o doză semnificativă de independență și o fascinație constantă pentru rutină. Felinelor le place...
21:40
Românii din Cernăuţi i-au cerut ministrului de Externe să intervină pentru salvarea învăţământului în limba română G4Media
Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ...
21:30
Trupele Paraziții și Vama se retrag de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD G4Media
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente...
21:10
Avertismentul presei germane: Întâlnirea Trump – Putin poate duce la redesenarea Europei de Est, nu doar a Ucrainei G4Media
Nikolas Busse, editorialistul influentului ziar german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), a lansat un avertisment la adresa liderilor europeni înainte de posibila întâlnire dintre președintele american...
21:10
O româncă a fost salvată de la înec în Creta de un polițist din Sebeș aflat în concediu G4Media
Un poliţist de la Serviciul Rutier din Sebeş, aflat în concediu în Creta, a salvat de la înec o tânără româncă luată de valuri şi...
21:00
Britanicii fentează Legea privind Siguranța Online / Traficul proxy din Regat a crescut cu 65%, ca urmare a folosirii tot mai răspândite a soluțiilor de VPN G4Media
Pe fondul furorii generate de creșterea utilizării VPN-urilor în Marea Britanie, mulți utilizatori privesc proxy-urile ca o alternativă potențială la acest serviciu. The Register expune aceste tendințe,...
20:40
Pompierii români din Grecia participă la prima misiune de stingere a unui incendiu de vegetaţie G4Media
Pompierii români aflaţi în Grecia intervin vineri la un incendiu de vegetaţie izbucnit în apropierea localităţii Charvalo, în regiunea Attica de Est, transmite Agerpres. "În...
20:40
O nouă pastilă pentru slăbit oferă o alternativă „convenabilă” la tratamentele injectabile (studiu) G4Media
Un studiu în cadrul căruia a fost evaluată o nouă pastilă pentru slăbit cu administrare zilnică a constatat că persoanele care iau acest medicament pot...
Acum 24 ore
20:30
OpenAI l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, la un turneu de şah pentru AI G4Media
Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de şah AI (inteligenţă...
20:10
Premierul Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a cerut vineri tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună...
20:00
Descoperire fascinantă: O planetă gigant în Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem solar G4Media
Astronomii au găsit dovezi solide ale existenței unei planete gigant gazoase în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru – Alpha Centauri, situat la...
20:00
Întâlnirea Trump-Putin de săptămâna viitoare ar putea avea loc în Ungaria, Italia, Elveția sau Emirate G4Media
O întrevedere la nivel înalt între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este planificată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat un...
19:40
Creșterea vânzărilor de autoturisme în China încetinește în luna iulie / Cererea pentru mașini hibride este, și ea, în scădere G4Media
Creșterea de autovehicule noi în China a încetinit în luna iulie, parțial din cauza scăderii cererii pentru vehicule hibride. Reuters relatează că acest declin vine pe fondul...
19:40
Pastele de vineri seara / Farfalle cu fructe de mare și mazăre congelate și roșii cherry de sezon. O rețetă cu care te poți simți la mare chiar dacă ai rămas acasă G4Media
Pentru cine și-a făcut un obicei din a prepara în fiecare vineri seara, adică repede și bun, un fel de paste diferit, iată o rețetă...
19:20
VIDEO Afișe instigatoare la ură care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați instruiți în tabere rusești de gherilă din Serbia și Bosnia G4Media
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, a reținut doi cetățeni străini care lipeau în Chișinău afișe cu conținut de chemare la ură socială,...
19:10
Autoritatea Aeronautică Civilă, acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei G4Media
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de...
19:10
Afișe care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, lipite pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați care au intrat vineri dimineață în Republica Moldova G4Media
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Chișinău, afișe cu conținut de chemare la ură socială,...
18:50
Acces liber pentru alpinişti pe 97 de vârfuri din Nepal pentru a atenua presiunea asupra Everestului G4Media
Nepalul oferă, pentru următorii doi ani, acces liber pe 97 de vârfuri himalayene izolate în încercarea de a diversifica turismul montan şi de a atenua...
18:50
Corpul de Control al Ministerului Mediului: Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva / Raportul a fost trimis la Parchetul General G4Media
Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 – 2024, relevă...
18:30
Cum ar putea arăta acordul între Rusia și Statele Unite privind războiului din Ucraina / Kievul ar putea fi forțat să-și retragă trupele din teritorii pe care încă le controlează, oferind Moscovei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe front (surse) G4Media
Washingtonul și Moscova încearcă să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea cimenta anexarea de către Rusia a...
18:20
Lamine Yamal și Robert Lewandowski, sancționați de UEFA pentru nerespectarea regulilor la un control antidoping G4Media
UEFA i-a sancționat pe Lamine Yamal și Robert Lewandowski cu câte 5.000 de euro amendă pentru că au încălcat Regulamentul Antidoping după ultimul meci al...
18:20
Taxă de intrare în curtea cetății medievale Râșnov, din 13 august G4Media
Grădina Cetății Medievale Râșnov și Turnul Bathory vor putea fi vizitate, începând cu 13 august, doar pe bază de bilet de acces, anunță Primăria Râșnov,...
18:10
Un nou val de caniculă a pus stăpânire pe Franţa / Temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius în weekend G4Media
Un nou val de caniculă sufocantă a cuprins vineri Franţa, peste zece departamente din sudul ţării fiind plasate sub alertă, în condiţiile în care temperaturile...
18:00
Michael Storer susține că Tadej Pogacar a renunțat la o victorie de etapă în Turul Franței pentru a nu atrage antipatia fanilor francezi G4Media
În podcastul „Hotseat" de la Domestique, ciclistul australian Michael Storer (Tudor) a susținut că Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), câștigătorul Turului Franței 2025, a renunțat...
