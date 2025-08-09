Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, după un amplu efort al ofiţerilor de poliţie din întregul stat / Avea pregătire militară, era pasionat de vânătoare şi avea mai multe arme în casă
G4Media, 9 august 2025 09:30
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, vineri, la doar câţiva kilometri de locul împuşcăturilor, după ce sute... G4Media.ro.
• • •
Acum 15 minute
09:30
09:30
Fostul ministru al Mediului: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri / Mircea Fechet, apel către actuala conducere, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare: Deşertificarea nu ia pauză! # G4Media
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite, sâmbătă, că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru... G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:20
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # G4Media
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile... G4Media.ro.
Acum o oră
09:00
De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani / Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii # G4Media
Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni... G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:30
Eminem vorbeşte despre dependenţa sa de droguri într-un film documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou” # G4Media
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans”, filmul... G4Media.ro.
08:10
Inteligența Artificială a pătruns în industria muzicală în ultimii ani nu doar ca un simplu ajutor, ci ca un partener creativ, capabil să compună melodii,... G4Media.ro.
08:10
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar... G4Media.ro.
08:10
Unsprezece menajere au fost arestate în Hong Kong sub suspiciunea de „ucidere de copii” şi avorturi ilegale, a anunţat poliţia, citată de BBC, transmite News.ro.... G4Media.ro.
07:50
Norvegia pregăteşte prima rundă majoră de licenţiere pentru petrol şi gaze din ultimii ani # G4Media
Norvegia se pregăteşte să lanseze o nouă rundă de acordare a licenţelor de exploatare pentru petrol şi gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental... G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:40
Dominic Fritz, privind reacția PSD pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: Este regretabil că suntem în acest suspans # G4Media
Dominic Fritz a vorbit, vineri seara, la Digi24, despre nemulțumirea PSD vizavi de atitudinea Uniunii Salvați România în contextul funeraliilor lui Iliescu. Social-democrații s-au arătat... G4Media.ro.
07:40
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că pe majoritatea arterelor rutiere din ţară se circulă bine, valorile de trafic fiind reduse. Este, însă, aglomeraţie pe DN... G4Media.ro.
07:20
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # G4Media
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate,... G4Media.ro.
07:20
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv”, potrivit lui Donald Trump,... G4Media.ro.
07:20
Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp... G4Media.ro.
07:00
Un turist în vârstă de 39 de ani s-a accidentat și a decedat, în zona cascadei dinspre Cabana Suru din Munţii Făgăraş # G4Media
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Sibiu a decedat vineri, după ce s-a accidentat grav pe munte, în zona cascadei dinspre Cabana... G4Media.ro.
07:00
O fată a fost muşcată de câini, într-o zonă montană din judeţul Braşov / Salvamont: Atenţie la câinii de stână # G4Media
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care... G4Media.ro.
06:50
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate, după aproape 24 de ani # G4Media
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să... G4Media.ro.
06:50
BREAKING Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.... G4Media.ro.
06:40
Un incendiu la Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul spaniol José Maria Bellido # G4Media
Un incendiul izbucnit vineri seara în Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul acestui oraş din sudul Spaniei, potrivit căruia monumentul, inclus în... G4Media.ro.
06:30
Declin al acţiunilor companiilor europene de apărare, vineri, după informaţii privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina # G4Media
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din... G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
BREAKING Președintele Trump anunță că negociază ”schimburi de teritorii” între Ucraina și Rusia / Președintele Zelenski a respins constant cedarea de teritorii # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri seară la Casa Albă că negocierile pentru un acord de pace în Ucraina sunt „foarte aproape” de finalizare... G4Media.ro.
8 august 2025
23:00
Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat vineri că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar trebuie organizate alegeri parţiale şi a... G4Media.ro.
22:50
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, transmite News.ro. Într-o postare pe X, NASA... G4Media.ro.
22:10
Ciprian Ciucu (PNL): PSD nu face gesturi simbolice, sper să nu fie un calcul de genul ”căutăm un pretext să ieşim de la guvernare” / Lucrurile stau economic mai prost decât se știe # G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un... G4Media.ro.
21:50
Autorităţile fiscale ar putea publica lista datornicilor la stat, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) # G4Media
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar... G4Media.ro.
21:40
Bosch și VW anunță un parteneriat istoric pentru a lansa un software de conducere autonomă „Made in Europe” # G4Media
Bosch și Volkswagen au anunțat un parteneriat major pentru a aduce condusul automatizat de la un produs de nișă la un produs de masă, începând... G4Media.ro.
21:40
Pisicile ne-au păcălit ani la rând. Descoperirea făcută de cercetători ar putea schimba tot ce știam până acum despre feline # G4Media
Pisicile au o aură misterioasă. Sunt animale inteligente, cu personalități marcate de o doză semnificativă de independență și o fascinație constantă pentru rutină. Felinelor le place... G4Media.ro.
21:40
Românii din Cernăuţi i-au cerut ministrului de Externe să intervină pentru salvarea învăţământului în limba română # G4Media
Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ... G4Media.ro.
21:30
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente... G4Media.ro.
21:10
Avertismentul presei germane: Întâlnirea Trump – Putin poate duce la redesenarea Europei de Est, nu doar a Ucrainei # G4Media
Nikolas Busse, editorialistul influentului ziar german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), a lansat un avertisment la adresa liderilor europeni înainte de posibila întâlnire dintre președintele american... G4Media.ro.
21:10
Un poliţist de la Serviciul Rutier din Sebeş, aflat în concediu în Creta, a salvat de la înec o tânără româncă luată de valuri şi... G4Media.ro.
21:00
Britanicii fentează Legea privind Siguranța Online / Traficul proxy din Regat a crescut cu 65%, ca urmare a folosirii tot mai răspândite a soluțiilor de VPN # G4Media
Pe fondul furorii generate de creșterea utilizării VPN-urilor în Marea Britanie, mulți utilizatori privesc proxy-urile ca o alternativă potențială la acest serviciu. The Register expune aceste tendințe,... G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:40
Pompierii români din Grecia participă la prima misiune de stingere a unui incendiu de vegetaţie # G4Media
Pompierii români aflaţi în Grecia intervin vineri la un incendiu de vegetaţie izbucnit în apropierea localităţii Charvalo, în regiunea Attica de Est, transmite Agerpres. ”În... G4Media.ro.
20:40
O nouă pastilă pentru slăbit oferă o alternativă „convenabilă” la tratamentele injectabile (studiu) # G4Media
Un studiu în cadrul căruia a fost evaluată o nouă pastilă pentru slăbit cu administrare zilnică a constatat că persoanele care iau acest medicament pot... G4Media.ro.
20:30
Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de şah AI (inteligenţă... G4Media.ro.
20:10
Premierul Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a cerut vineri tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună... G4Media.ro.
20:00
Astronomii au găsit dovezi solide ale existenței unei planete gigant gazoase în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru – Alpha Centauri, situat la... G4Media.ro.
20:00
Întâlnirea Trump-Putin de săptămâna viitoare ar putea avea loc în Ungaria, Italia, Elveția sau Emirate # G4Media
O întrevedere la nivel înalt între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este planificată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat un... G4Media.ro.
19:40
Creșterea vânzărilor de autoturisme în China încetinește în luna iulie / Cererea pentru mașini hibride este, și ea, în scădere # G4Media
Creșterea de autovehicule noi în China a încetinit în luna iulie, parțial din cauza scăderii cererii pentru vehicule hibride. Reuters relatează că acest declin vine pe fondul... G4Media.ro.
19:40
Pastele de vineri seara / Farfalle cu fructe de mare și mazăre congelate și roșii cherry de sezon. O rețetă cu care te poți simți la mare chiar dacă ai rămas acasă # G4Media
Pentru cine și-a făcut un obicei din a prepara în fiecare vineri seara, adică repede și bun, un fel de paste diferit, iată o rețetă... G4Media.ro.
19:20
VIDEO Afișe instigatoare la ură care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați instruiți în tabere rusești de gherilă din Serbia și Bosnia # G4Media
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, a reținut doi cetățeni străini care lipeau în Chișinău afișe cu conținut de chemare la ură socială,... G4Media.ro.
19:10
Autoritatea Aeronautică Civilă, acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei # G4Media
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de... G4Media.ro.
19:10
Afișe care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, lipite pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați care au intrat vineri dimineață în Republica Moldova # G4Media
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Chișinău, afișe cu conținut de chemare la ură socială,... G4Media.ro.
18:50
Acces liber pentru alpinişti pe 97 de vârfuri din Nepal pentru a atenua presiunea asupra Everestului # G4Media
Nepalul oferă, pentru următorii doi ani, acces liber pe 97 de vârfuri himalayene izolate în încercarea de a diversifica turismul montan şi de a atenua... G4Media.ro.
18:50
Corpul de Control al Ministerului Mediului: Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva / Raportul a fost trimis la Parchetul General # G4Media
Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 – 2024, relevă... G4Media.ro.
18:30
Cum ar putea arăta acordul între Rusia și Statele Unite privind războiului din Ucraina / Kievul ar putea fi forțat să-și retragă trupele din teritorii pe care încă le controlează, oferind Moscovei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe front (surse) # G4Media
Washingtonul și Moscova încearcă să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea cimenta anexarea de către Rusia a... G4Media.ro.
18:20
Lamine Yamal și Robert Lewandowski, sancționați de UEFA pentru nerespectarea regulilor la un control antidoping # G4Media
UEFA i-a sancționat pe Lamine Yamal și Robert Lewandowski cu câte 5.000 de euro amendă pentru că au încălcat Regulamentul Antidoping după ultimul meci al... G4Media.ro.
18:20
Grădina Cetății Medievale Râșnov și Turnul Bathory vor putea fi vizitate, începând cu 13 august, doar pe bază de bilet de acces, anunță Primăria Râșnov,... G4Media.ro.
18:10
Un nou val de caniculă a pus stăpânire pe Franţa / Temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius în weekend # G4Media
Un nou val de caniculă sufocantă a cuprins vineri Franţa, peste zece departamente din sudul ţării fiind plasate sub alertă, în condiţiile în care temperaturile... G4Media.ro.
18:00
Michael Storer susține că Tadej Pogacar a renunțat la o victorie de etapă în Turul Franței pentru a nu atrage antipatia fanilor francezi # G4Media
În podcastul „Hotseat” de la Domestique, ciclistul australian Michael Storer (Tudor) a susținut că Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), câștigătorul Turului Franței 2025, a renunțat... G4Media.ro.
