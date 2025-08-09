MAE se confruntă cu deficit major de personal, peste 180 de posturi scoase la concurs pentru a suplini detaşările şi demisiile

16:50

Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând de astăzi, să afişeze preţurile bunurilor atât în moneda naţională - leva -, cât şi în euro, măsură ce face parte din pregătirile pentru aderarea ţării la zona euro la 1 ianuarie 2026, relatează agenţia Novinite, de la care relatăm cele ce urmează. Regula se aplică atât magazinelor fizice, cât şi celor online şi va rămâne în vigoare până la 8 august 2026.