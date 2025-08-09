De ce vizita lui Putin în Alaska va fi una istorică pentru Rusia
Rador, 9 august 2025 11:00
Dictatorul rus, Vladimir Putin, va deveni primul lider rus care vizitează Alaska, unde se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump. Potrivit bazei de date a Departamentului de Stat al SUA, vizita lui Putin va avea loc pe 15 august, în cadrul unei întâlniri oficiale cu Trump. Guvernatorul statului Alaska, Mike Dunleavy, a declarat pentru […]
11:00
10:50
Ambasadorul Victor Chirilă atenționează: Consecințe inevitabile, în cazul unei majorități antieuropene în Parlamentul de la Chișinău # Rador
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a explicat, într-o postare pe rețelele de socializare, care ar putea fi consecințele la care va fi supusă Republica Moldova în cazul unei majorități antieuropene și, implicit, antiromânești, în Parlamentul de la Chișinău, în contextul scrutinului care va avea loc pe 28 septembrie. Potrivit diplomatului, dacă acest scenariu […]
10:10
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va ceda teritoriile sale ocupanților ruși. Potrivit liderului de la Kiev, răspunsul la problema teritorială se află deja în Constituția Ucrainei. „Răspunsul la problema teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va renunța la acest principiu și nimeni nu va putea să o facă. […]
10:00
La Nagasaki a avut loc o ceremonie pentru a marca împlinirea a 80 de ani de la lansarea bombei atomice asupra Japoniei de către Statele Unite. Evenimentele au început cu un moment de reculegere, iar clopotele-gemene ale catedralei oraşului au răsunat la unison pentru prima dată de la bombardament. Pe data de 9 august 1945, […]
09:40
Declarație comună semnată de miniștrii de externe ai R. Moldova, României și Ucrainei la Cernăuți # Rador
Miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României, Andri Sibiha, Mihai Popșoi și Oana Țoiu, au semnat, astăzi, o declarație comună, în urma unei reuniuni desfășurate la Cernăuți. În declarație, miniștrii de externe reafirmă angajamentul de a consolida eforturile de sprijinire a contracarării consecințelor agresiunii rusești în Ucraina. „România și Republica Moldova își exprimă […]
09:10
Pe 31 august, Ucraina va marca, în premieră, Ziua Limbii Române, odată cu Republica Moldova și România # Rador
Pe 31 august, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua Limbii Române. Intenția autorităților ucrainene a fost anunțată în contextul vizitei la nivel înalt efectuate la Kiev de ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, transmite IPN. „Am salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua limbii române în Ucraina”, a menționat ministra […]
09:00
EVENIMENTE INTERNE – Culte, Biserică * Tecuci/Nicoreşti: Arhiepiscopia Dunării de Jos organizează în perioada 1-14 august procesiunea anuală cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, care va fi adusă în peste 150 de parohii din cele cinci protopopiate ale judeţului Galaţi, precum şi în municipiul Brăila, la Biserica ‘Sfinţii Arhangheli’. […]
08:40
Premierul Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către cancelaria sa declarațiile de avere și de interese # Rador
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către cancelaria sa declarațiile de avere și de interese, depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul guvernului. El face apel către membrii executivului să publice documentele și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea […]
08:30
Guvernul vrea să schimbe regulile pentru plata pensiilor private. Astfel cei care contribuie și au contribuit la pilonul II de pensii private nu vor mai putea să-și retragă la pensionare întreaga sumă acumulată, ci doar 25%, iar restul în tranșe lunare. Un proiect de lege în acest sens a fost discutat ieri de executiv într-o […]
08:20
Kremlinul a confirmat astăzi că președintele rus, Vladimir Putin, se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, vineri, 15 august, în statul american Alaska. Rusia și Statele Unite sunt vecini apropiați cu o graniță comună, a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, locul întâlnirii, precizând că Putin l-a invitat pe Trump să viziteze […]
07:00
Cu toții așteptăm cu nerăbdare să ne distrăm la soare, până când ajungem în mijlocul căldurii și al umidității. Vacanțele la mare, scăldatul în piscină, excursiile la munte și petrecerile în aer liber din timpul verii sunt cât se poate de distractive. Dar, asta se întâmplă până când fondul de ten începe să se „topească”, […]
19:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Foametea și bolile se răspândesc în Sudanul sfâșiat de război, cu o foamete deja prezentă în mai multe zone, 25 de milioane de persoane în situație de insecuritate alimentară acută și aproape 100.000 de cazuri de holeră înregistrate din iulie anul trecut, a declarat vineri Organizația Mondială a Sănătății […]
19:40
Explozie în oraşul Gaza la câteva ore după ce Israelul a anunţat o preluare totală a controlului asupra oraşului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare arată o explozie produsă vineri în orașul Gaza, la doar câteva ore după ce cabinetul de securitate israelian a aprobat planurile de preluare completă a controlului asupra orașului. Înregistrarea video arată o explozie care a avut loc la doar câteva […]
19:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Belgia l-a convocat pe ambasadorul israelian la Bruxelles pentru a-și exprima „dezaprobarea totală” față de decizia Israelului de a ocupa complet oraşul Gaza, precum și față de „colonizarea continuă” de către Israel a teritoriului palestinian, a anunțat Maxime Prevot, ministrul belgian de externe.(CNN INTERNATIONAL – 8 august)/mbaciu/asalar
18:50
Partidele din coaliția de guvernare critică propunerile ASF privind încasarea pensiilor private # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Pentru săptămâna viitoare este anunțată o consultare extinsă asupra propunerilor /ASF privind pensiile private/, dar proiectul a fost primit astăzi cu mai multe critici, chiar din partidele care fac parte din coaliția de guvernare. Relatează Iulia Gherman. Reporter: UDMR respinge orice propunere […]
18:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Rata dobânzii de politică monetară rămâne la nivelul de 6,5% pe an, a decis astăzi Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. Dobânda cheie se menține la acest nivel din august anul trecut, iar banca centrală a hotărât să nu acționeze în vederea scăderii […]
18:30
Preşedintele Belarusului a declarat că nu intenţioneză să mai candideze pentru un nou mandat # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat într-un interviu publicat vineri că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat și a negat că își pregătește fiul ca succesor. Aleksandr Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin, a condus Belarusul prin mai mult în mai bine de trei […]
18:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Vicepreședintele american JD Vance a declarat că Statele Unite nu intenționează să recunoască un stat palestinian, în urma declarațiilor recente ale Franței, Canadei și Marii Britanii că intenționează să recunoască existența unui stat palestinian. JD Vance a precizat că poziția SUA nu s-a schimbat după ce premierul israelian, Benjamin […]
18:10
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
18:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Membrii cabinetului de securitate israelian s-au răstit la șeful militar al țării, Eyal Zamir, în timpul unei întâlniri despre planurile Israelului pentru Gaza care a durat aproape 10 ore, a declarat un oficial politic israelian. CNN a relatat anterior că șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), […]
17:40
Guvernul a adoptat modificări la legislația privind locuințele și terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Guvernul a adoptat modificări la legislația privind locuințele și terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România. Printr-o ordonanță de urgență aprobată în ședința de astăzi, executivul stabilește noi măsuri și introduce o procedură revizuită de evaluare și plată a despăgubirilor. Astfel, îmbunătățirile aduse de stat sau de terțe […]
17:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonică cu președintele R.P.Chineze, Xi Jinping, în cursul căreia i-a relatat acestuia despre principalele rezultate ale discuției avute cu trimisul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, pe 6 august, informează serviciul de presă al Kremlinului. După ce a mulțumit pentru […]
16:40
În Grădina Cișmigiu din capitală sunt în desfășurare o serie de activități care surprind viața și activitatea viețuitoarelor urbane # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – În Grădina Cișmigiu din capitală sunt în desfășurare o serie de activități care surprind viața și activitatea viețuitoarelor urbane, pentru a sărbători Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor, marcată mâine. Până diseară vor avea loc tururi ghidate pentru descoperirea faunei […]
16:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Peste 9 milioane de persoane au în prezent conturi de pensii private, ce totalizează echivalentul a peste 10% din Produsul Intern Brut al României. Este necesar un cadru legal care să le ofere participanţilor la fonduri predictibilitatea şi garanţia reală că economiile […]
16:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – O reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova la nivel de miniștri de externe a avut loc astăzi la Cernăuți. Miniștrilor Oana Țoiu, Andri Sibiha și Mihai Popșoi li s-au alăturat online colegii lor din Polonia și Lituania. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București, Oana Țoiu […]
15:50
La Cluj-Napoca este în plină desfășurare festivalul Untold, ajuns la cea de-a 10-a ediție. Străzile orașului s-au umplut de tineri veniți din toate colțurile României, dar și din străinătate. Ieri, petrecerea din prima zi a ținut până în zori. Mii de persoane au asistat pe Cluj Arena, cel mai mare stadion al Transilvaniei, la concerte […]
15:50
Mai multe țări din întreaga lume au condamnat demersul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza. Într-o convorbire telefonică cu președintele Autorității Palestiniene, președintele egiptean, Abdel Fattah El-Sisi, a subliniat „respingerea categorică de către țara sa a oricărei strămutări a palestinienilor de pe pământul lor”, precum și „poziția sa fermă și neclintită în sprijinul […]
15:40
Fondul suveran de investiții al Norvegiei, în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, va anunța săptămâna viitoare schimbări în gestionarea investițiilor sale israeliene, a declarat vineri ministrul de finanțe, Jens Stoltenberg, excluzând orice retragere generală din cauza războiului din Gaza. Guvernul a declarat marți că a lansat o revizuire urgentă a investițiilor fondului din […]
15:40
Președintele ASF a prezentat proiectul care prevede introducerea unor fonduri de plată a pensiilor private # Rador
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară a prezentat azi proiectul care prevede introducerea unor fonduri de plată a pensiilor private și impune ca banii din fondurile acumulate să poată fi achitați doar în tranșe cu un cuantum redus. Alexandru Petrescu a explicat că la momentul înființării fondurilor de pensii administrate privat, în anul 2008, a existat […]
15:30
Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care guvernul îl are în lucru va fi promovat tot prin angajarea răspunderii în parlament # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care guvernul îl are în lucru va fi promovat tot prin angajarea răspunderii în parlament. Vicepremierul Tánczos Barna a precizat azi că decizia a fost luată în coaliție cu ajutorul tuturor partidelor, iar demersul va începe peste câteva zile. Tánczos Barna: Săptămâna viitoare începe […]
14:50
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că Statele Unite au obținut pentru prima dată un plan diplomatic clar privind ceea ce dorește Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina – transmite Kyiv Post. Declarația lui Rubio survine în contextul în care administrația americană analizează posibilitatea unei întâlniri între președintele SUA, Donald Trump, […]
14:40
Cernăuţi – Miniștrii de externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României au semnat o declarație comună # Rador
Miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României, Andri Sibiha, Mihai Popşoi şi Oana Ţoiu, au semnat, vineri, o declarație comună, în urma unei reuniuni desfăşurate la Cerănuţi. Potrivit corespondentului Ukrinform, aceasta este deja a patra întâlnire la nivel de miniștri de externe în formatul Ucraina-Moldova-România. „Este deja a patra noastră întâlnire la nivel […]
14:40
Decizia Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza a stârnit critici la nivel intern şi internaţional. Premierul britanic, Keir Starmer, a îndemnat Israelul să „reconsidere imediat” decizia, afirmând că Marea Britanie acţionează pentru a asigura pacea „ca parte a unei soluții cu două state”. Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a declarat că planul este […]
14:20
Ministerul Finanțelor a atras vineri 105 milioane de lei de la bănci, suplimentar față de licitațiile de joi # Rador
Ministerul Finanțelor a atras astăzi 105 milioane de lei de la bănci, suplimentar față de licitațiile de ieri, când a împrumutat 781 de milioane de lei la dobânzi de 7,33% pe an, respectiv de 7,26% pe an. Valoarea nominală a celor două emisiuni suplimentare a fost de 75 de milioane de lei, respectiv 30 de […]
13:50
Autoritățile din Ucraina raportează că atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore s-au soldat cu morţi şi răniți, în mai multe regiuni ale ţării. Potrivit rapoartelor de vineri dimineaţă ale autorităţilor din regiunile bombardate, atacuile s-au soldat cu trei morţi şi 19 răniţi. În regiunea Zaporijjia, au fost înregistraţi doi morți în urma a 545 […]
13:40
Zelenski și Tusk au convenit asupra coordonării acțiunilor pentru pace și integrare europeană # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au discutat, vineri, despre eforturile comune pentru pace, cooperarea în domeniul producției de apărare, sprijinul pentru cetățenii ucraineni și negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană. Zelenski a transmis pe Facebook că l-a informat pe Tusk despre conversațiile sale cu președintele SUA, Donald Trump, pecum și cu […]
13:30
Un dosar penal a fost deschis în cazul incendiului violent izbucnit clădirea fostului club Clubul Bellagio din Mamaia # Rador
Un dosar penal a fost deschis în cazul incendiului violent care a izbucnit aseară în imobilul dezafectat al unui fost club din staţiunea Mamaia. Dosarul vizează infracţiunea de distrugere din culpă, iar cercetările în acest caz sunt în plină desfăşurare. A fost degajată o cantitate mare de fum în zonă, iar traficul a fost restricţionat. […]
13:20
eșița împlinește 29 de ani de emisie neîntreruptă și invită ascultătorii din Banat și nu numai la un dublu eveniment aniversar, care îmbină mișcarea în aer liber cu muzica live și spiritul comunității! 8 august 2025 – Tura pân’ la Șură Pedalează în ritmul aniversării! Tradiționala tură ciclistă revine într-o nouă ediție, plină de zâmbete, voie […]
13:20
Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament şi pe al doilea pachet de măsuri fiscale, a reafirmat vicepremierul Tnáczos Barna # Rador
Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament şi pe al doilea pachet de măsuri fiscale, a reafirmat vicepremierul Tnáczos Barna într-o conferinţă de presă. El a precizat că sunt prevăzute reforme profunde în ceea ce priveşte structura şi funcţionarea statului la nivel central sau la nivelul autorităţilor locale. Pachetul doi fiscal cuprinde între altele reforma […]
12:40
China – Președintele Xi a ordonat efectuarea tuturor eforturilor de salvare în provincia Gansu afectată de inundații # Rador
Președintele Chinei, Xi Jinping, a dispus efectuarea tuturor eforturilor de salvare după ce inundațiile fulgerătoare declanșate de ploile torențiale au ucis zece persoane și au lăsat 33 de persoane dispărute în provincia Gansu, în nord-vestul țării, a relatat vineri postul de televiziune de stat CCTV./cstoica/eradu (REUTERS – 8 august)
12:30
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de viceprim-ministru. Acesta demisionat din guvernul Bolojan pe 27 iulie după scandalul privind mita oferită timp de 8 ani unei funcționare ANAF, deja condamnată la închisoare. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 8 august)/eradu
12:30
Piaţa auto rămâne în scădere accentuată, apreciază preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, Dan Vardie # Rador
Înmatriculările de autoturisme pur electrice au înregistrat o scădere de aproape 18% în iulie 2025 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, transmite Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile. În acelaşi timp, înmatriculările de autoturisme au fost în creştere cu peste 26 de procente faţă de iulie 2024, iar vânzările de autoturisme hibride au înregistrat […]
12:30
Ucraina și Republica Moldova au prelungit liberalizarea transportului de marfă până la sfârșitul anului 2027 # Rador
Ministerul Dezvoltării Comunităților, Teritoriilor și Infrastructurii de la Kiev a anunțat că acordul de liberalizare a transportului bilateral şi de tranzit între Ucraina și Republica Moldova va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2027. Acest acord permite transportatorilor ucraineni și celor din Republica Moldova să efectueze transporturi bilaterale și de tranzit fără a obține […]
12:20
Prețurile mondiale ale produselor alimentare au atins în iulie cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, transmite FAO # Rador
Prețurile mondiale ale produselor alimentare au crescut în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, determinate de creșterea prețurilor internaționale la carne și uleiuri vegetale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Indicele FAO al prețurilor la alimente, care servește drept referință globală pentru prețurile produselor alimentare, a atins […]
12:20
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XXV Londra, 8 august 1945: Nașterea Tribunalului de la Nürnberg și începutul justiției internaționale # Rador
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere La 8 august 1945, în capitala Marii Britanii, reprezentanții celor patru mari puteri aliate Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Uniunea Sovietică și Franța au semnat Acordul de la Londra privind urmărirea și pedepsirea criminalilor de război ai Axei europene. Documentul a pus bazele Tribunalului Militar Internațional de la Nürnberg, […]
12:10
Romfilatelia introduce în circulație marți, 12 august a.c., emisiunea de mărci poștale intitulată „Parcuri Naționale. Defileul Jiului”.
12:10
Vineri expiră termenul limită anunțat de președintele Trump pentru ca Rusia să fie de acord cu o încetare a focului în Ucraina # Rador
Termenul limită anunțat de președintele Trump pentru ca Rusia să fie de acord cu o încetare a focului în Ucraina urmează să expire astăzi. Președintele american nu a precizat dacă va pune în aplicare amenințarea privind instituirea de noi sancțiuni la adresa Moscovei și asupra partenerilor săi comerciali. Joi, Kremlinul a anunțat că dl Trump […]
11:30
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Ieri
11:00
Regulamentul european privind libertatea presei intră integral în vigoare în toate statele membre ale UE, începând din 8 august # Rador
ncepând de astăzi, în toate statele membre ale Uniunii Europene va intra integral în vigoare Regulamentul european privind libertatea presei. Ieri, mai mulţi europarlamentari au subliniat că data de 8 august 2025 trebuie să devină un reper pentru libertatea mass media în blocul comunitar. De asemenea, oficialii de la Bruxelles au cerut fiecărei ţări membre […]
10:50
Premierul Viktor Orbán a acordat un interviu vineri dimineață în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată de Radiou Kossuth din Budapesta. Viktor Orbán a declarat că în trecut, mai mulți oameni își doreau copii, dar astăzi mai puțini își doresc. O explicație pentru aceasta este că oamenii s-au schimbat și își doresc […]
