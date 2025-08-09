A murit singurul om care a fost și directorul FBI, și directorul CIA! William H. Webster avea 101 ani
Sport.ro, 9 august 2025 11:10
Personalitate de prim rang în administrația SUA, juristul american era și un veteran al celui de-al doilea război mondial.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
11:30
Jackpot pentru Alex Băluță! Gigi Becali dezvăluie suma colosală oferită la despărțire + noua destinație a craioveanului # Sport.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) s-a despărțit de FCSB, iar acum este pe cale să semneze cu un club din străinătate.
Acum 15 minute
11:10
A murit singurul om care a fost și directorul FBI, și directorul CIA! William H. Webster avea 101 ani # Sport.ro
Personalitate de prim rang în administrația SUA, juristul american era și un veteran al celui de-al doilea război mondial.
11:10
Jucătorii de la FCSB, deturnați! Ce se întâmplă cu Alex Băluță, Ovidiu Perianu și Andrei Gheorghiță # Sport.ro
FCSB s-a despărțit în ultimele zile de mai mulți jucători.
Acum o oră
10:50
Mutare interesantă realizată în fotbalul românesc.
10:40
Daniel Oprița a răbufnit la conferință și a venit cu o idee pentru ca Steaua să poată promova: "Dacă nu ne descurcăm așa, retrogradăm și asta e!" # Sport.ro
Steaua a început un nou sezon în care nu are drept de promovare în Superliga. Daniel Oprița a venit cu o nouă propunere după primele etape din Liga 2.
10:30
Duminica aceasta, VOYO transmite în exclusivitate meciul Liverpool – Crystal Palace din Community Shield # Sport.ro
Start în noul sezon fotbalistic din Anglia.
Acum 2 ore
10:10
Nicolae Dică, înjurat în Ghencea de fanii Stelei: "Sunt tot acei suporteri care erau pe garduri de bucurie când am făcut performanță" # Sport.ro
Nicolae Dică, antrenorul Concordiei Chiajna, a fost adversarul Stelei în runda a doua din liga secundă. Ilfovenii au cedat în Ghencea, scor 1-4.
10:00
U Cluj - Petrolul Ploiești, de la 21:30! Meci de tradiție în fotbalul nostru, cu o istorie începută tocmai în 1952 # Sport.ro
Partida din etapa a cincea a Superligii este LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:50
În play-off-ul Europa League, Aberdeen va fi adversara câștigătoarei din duelul FCSB - Drita. În prima manșă, campioana României s-a impus la București cu 3-2.
09:50
UTA Arad - Farul Constanța, de la 18:30, duel în premieră între foștii dinamoviști Adrian Mihalcea și Ianis Zicu! # Sport.ro
Partida din etapa a cincea a Superligii României este LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Partidele din runda secundă a celui de-al doilea eșalon fotbalistic sunt LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:30
De asta sunt unde sunt: Alcaraz i-a dezvăluit lui Sinner ce a ajuns să facă în vacanța de trei săptămâni de după Wimbledon # Sport.ro
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, două simboluri diferite ale disciplinei sportive duse la maximum.
Acum 4 ore
09:20
Florinel Coman (27 de ani) s-a întors în această vară la Al Gharafa, în Qatar, după jumătate de sezon în care a evoluat în Serie A, la Cagliari, sub formă de împrumut.
09:00
Meciurile din turul 3 al Cupei! Încă un Dinamo la Clinceni, adversar dificil pentru Poli Timișoara + derby-ul orașului la Câmpulung Muscel # Sport.ro
Cupa României a ajuns în turul al treilea al fazei naționale.
09:00
Olandezii au găsit "defectul evident" al lui Dennis Man după ce românul a bătut palma cu PSV Eindhoven # Sport.ro
Dennis Man (26 de ani) va semna cu PSV Eindhoven în următoarele zile, conform tot mai multor informații apărute în Italia și Olanda.
08:50
Rezultat excelent obținut de sportiva româncă în proba de triplusalt.
08:30
Fotbalistul de la Rapid care a jucat la Campionatul Mondial s-a transferat la o finalistă de Champions League! # Sport.ro
Jucătorul trecut și prin România se îndreaptă spre finalul carierei.
08:20
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a învins AS Monaco, scor 2-1, într-o partidă amicală disputată pe Stade Louis II.
08:20
Veste proastă pentru un oraș mare din România: "Un stadion nou poate să apară abia peste 4-5 ani" # Sport.ro
Situația economică actuală amână reconstrucția mai multor stadioane din România.
08:10
Un antrenor spaniol a afirmat ce lumea doar bănuia despre Djokovic: cum e sârbul ca persoană, în afara tenisului # Sport.ro
Novak Djokovic, descris amănunțit de spaniolul Pepe Imaz.
Acum 12 ore
00:20
„Câinii” au câștigat cu 1-0 la Clinceni, dar au tremurat în fața Metaloglobusului.
00:20
Cătălin Cîrjan a spart gheața în noul sezon din Superligă și a anunțat obiectivul lui Dinamo # Sport.ro
Dinamo a câștigat chinuit meciul cu Metaloglobus de la Clinceni, scor 1-0, în etapa a cincea din Superliga României.
00:20
FCSB continuă să facă modificări pe lista LPF, iar în zilele următoare și-ar putea rezilia contractul încă un jucător al campioanei României.
00:20
Metaloglobus a pierdut la limită, dar a pus probleme „câinilor” la Clinceni.
00:00
S-a lămurit după ce a văzut-o pe Dinamo în meciul cu Metaloglobus: ”Nu e OK de continuat așa” # Sport.ro
Dinamo a câștigat chinuit meciul cu Metaloglobus de la Clinceni, scor 1-0, în etapa a cincea din Superliga României.
00:00
Dennis Man pleacă la PSV Eindhoven, iar Parma i-a găsit dej înlocuitor.
8 august 2025
23:30
Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovici se află în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad, o competiţie organizată de clanul Djokovici din 2009.
23:20
Metaloglobus – Dinamo, primul duel din etapa cu numărul cinci din Superliga.
23:20
Meci interzis cardiacilor pentru Chivu! Rămasă în 10 oameni și condusă cu 1-0 în minutul 60, Inter a marcat gol după gol # Sport.ro
Deși a jucat mai bine de o repriză în 10 oameni, Inter a întors scorul și a câștigat amicalul cu Monaco.
23:00
Dennis Man (26 de ani) va schimba echipa după patru ani la Parma, alături de care a evoluat în Serie B și Serie A.
23:00
Gheorghe Grozav (34 de ani), fotbalistul care a început al patrulea sezon consecutiv la Petrolul, a semnat un nou contract cu ploieștenii.
23:00
Revelația de la Mondialul Cluburilor intră oficial în planurile lui Xabi Alonso.
22:50
Cum a reacționat Victoria Mboko, după ce „a spart banca” la optsprezece ani, în Montreal. Ce sumă a câștigat # Sport.ro
Campioana inedită de la Montreal a trăit cele mai intense clipe ale vieții sale.
Acum 24 ore
22:20
Hansi Flick, antrenorul german al clubului spaniol FC Barcelona, a fost suspendat un meci de către UEFA, pentru contestarea unor decizii de arbitraj în sezonul trecut, a anunţat vineri forul european.
22:10
Stadionul plin la Clinceni! Fanii lui Dinamo au luat cu asalt micuța arenă de lângă București # Sport.ro
Meciul dintre Metaloglobus și Dinamo poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:00
Andrei Rațiu (27 de ani) este legitimat la Rayo Vallecano.
21:50
Remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB - Drita: "Merită mențiune specială! Două goluri au plecat efectiv de la el" # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 3-2 contra celor de la Drita, după ce kosovarii au condus cu 2-0 la București. Manșa secundă din turul 3 preliminar Europa League se joacă la Priștina, joi, de la 21:00, în direct pe VOYO.
21:50
Euforia din derby-ul cu FCSB a adus valuri de suporteri în deplasare.
21:40
Dennis Man (26 de ani) va pleca după patru ani de la Parma și va schimba campionatul. Internaționalul român va deveni noul jucător al celor de la PSV Eindhoven, campioana Olandei.
21:30
Alexandru Băluță (31 de ani) nu mai este jucătorul lui FCSB. Craioveanul și-a reziliat contractul cu campioana României după ce a fost tras pe linie moartă în debutul acestui sezon.
21:10
Steaua București a câștigat cu 4-1 meciul cu Concordia Chiajna, din etapa a doua din Liga 2.
20:50
"O greșeală majoră!" Cristi Balaj s-a convins după CFR Cluj - Braga și face un anunț înaintea returului # Sport.ro
CFR Cluj a cedat în meciul tur cu Braga, 1-2, din turul 3 preliminar al Europa League. Returul este în Portugalia, joia viitoare.
20:50
Meciul dintre Metaloglobus și Dinamo se dispută vineri, de la ora 21:30, pe stadionul din Clinceni.
20:50
Dennis Man (26 de ani) este pe punctul de a părăsi Serie A, primul eșalon al Italiei.
20:30
Vito Kopic, fiul lui Zeljko Kopic, a plecat din România, unde a evoluat o scurtă perioadă de timp pentru Universitatea Cluj.
20:30
„Noua Serena Williams” a apărut: a câștigat finala de la Montreal la câteva ore după ce a ieșit din spital. Ce i s-a întâmplat # Sport.ro
Victoria Mboko poate fi catalogată „noua Serena Williams,” după recordul stabilit la Montreal.
20:30
Mâna dreaptă a lui „Reghe“, povești horror din Sudan: „Ferească Dumnezeu! 20.000 de oameni au început să arunce cu pietre în noi“ # Sport.ro
Antrenorul român Laurențiu Reghecampf a semnat cu Al-Hilal Omdurman, campioana Sudanului, în ciuda situației politice tensionate.
20:00
Licența profesională a fost revocată definitiv după acuzații de înșelăciune și lipsă de transparență, iar echipa nu va mai evolua în fotbalul profesionist al Țărilor de Jos.
19:50
Dennis Man (26 ani) va semna cu PSV Eindhoven în următoarele zile sau chiar ore. Internaționalul român pleacă de la Parma după patru sezoane și jumătate.
19:50
Campioana CSM Bucureşti obţine a doua victorie la Cupa Dunărea, în partida cu vicecampioana Corona Braşov, scor 31-28 (19-14).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.