Imaginile dezastrului în Grecia, din cauza incendiilor. În Attica au fost mobilizaţi inclusiv pompieri români

20:10

De o lună de zile, criminalul din Mureş, un individ extrem de periculos, este liber ca pasărea cerului. Poliţia încă nu a reuşit să îi dea de urmă, deşi susţine că îl caută zi şi noapte cu sute de agenţi, jandarmi, salvamontişti cu drone şi câini de urmă după ce şi-a omorât şi incendiat fosta iubită. Localnicii se tem pentru viaţa lor şi sunt revoltaţi că statul cheltuie enorm pentru căutări, dar în zadar. Bărbatul ar putea veni oricând să le facă rău.