Inteligența artificială a lui Elon Musk, acuzată că face videoclipuri explicite cu Taylor Swift
G4Media, 9 august 2025 11:10
Generatorul video AI al lui Elon Musk’ fost acuzat că a făcut „o alegere deliberată” pentru a crea clipuri sexuale explicite ale lui Taylor Swift,... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
11:30
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona Palaia Fokaia # G4Media
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona localităţii Palaia Fokaia, cu intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat... G4Media.ro.
11:20
Transfer de fișiere: O firmă românească a lansat o alternativă la WeTransfer / Ce beneficii oferă Nivlo Send? # G4Media
O firmă din România a lansat platforma Nivlo Send (www.nivlosend.com), cu scopul de a face partajarea fișierelor mai eficientă și mai flexibilă. G4Media.ro.
11:20
Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţa să demonteze megafoane instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major de la Seul, conform agenţiei Yonhap,... G4Media.ro.
Acum 15 minute
11:10
INTERVIU Cum a ajuns Irina Schrotter să o îmbrace pe Mihaela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și cât costă creațiile designerului român # G4Media
Când Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a ales să poarte o creație Irina Schrotter în cadrul vizitei oficiale în Austria, alegerea nu a fost... G4Media.ro.
11:10
Atacurile câinilor de la stâne se înmulțesc: Sfaturile salvamontiștilor pentru turiști și recomandări pentru ciobani # G4Media
Salvamontiștii avertizează asupra creșterii numărului de câini de stână și a riscurilor pe care aceștia le reprezintă pentru turiștii care merg pe munte. În ultima... G4Media.ro.
11:10
Inteligența artificială a lui Elon Musk, acuzată că face videoclipuri explicite cu Taylor Swift # G4Media
Generatorul video AI al lui Elon Musk’ fost acuzat că a făcut „o alegere deliberată” pentru a crea clipuri sexuale explicite ale lui Taylor Swift,... G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:00
A revenit trendul modelelor super slabe? Marea Britanie înregistrează o creștere a plângerilor legate de aceste tendințe # G4Media
Interzicerea reclamelor de modă de pe stradă care prezentau modele care arătau „nesănătos de slabe” a determinat experții din industrie să avertizeze cu privire la... G4Media.ro.
11:00
Caniculă şi temperaturi extrem de ridicate, până luni seară – Meteorologii anunţă că nopţile sunt tropicale / Au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu # G4Media
Meteorologii anunţă caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale, până luni seară, fiind emise mai multe avertizări cod galben şio cod portocaliu. Pe timpul zilei temperaturile... G4Media.ro.
Acum o oră
10:50
MAE invocă un deficit de personal care se acutizează an de an: 15% din personalul diplomatic şi consular şi peste 40% din personalul tehnic este detaşat. Peste 180 de posturi scoase la concurs # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări... G4Media.ro.
10:50
Casele de cultură studenţeşti şi Complexul Tei ar putea trece în administrarea autorităţilor locale # G4Media
Cele 14 case de cultură ale studenţilor din România şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” ar putea trece din subordinea Ministerului Muncii în cea a... G4Media.ro.
10:40
VIDEO Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia # G4Media
Premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de... G4Media.ro.
10:30
După ce Trump a anunțat că urmează un „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, Zelenski promite că ucrainenii „nu îşi vor abandona pământul” # G4Media
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele... G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:10
Unde merg antreprenorii români în vacanță? Georgiana Ciceo, fondatoarea brandului de bijuterii Monom: de la satele săsești din România la peisajele italiene, cu mare, vin și construcții în piatră. Recomandări din Cincșor și Puglia # G4Media
În sezon estival, Economedia îi invită pe antreprenorii români să împărtășească idei și destinații de vacanță: unde pleacă, ce locuri inedite au descoperit și ar... G4Media.ro.
10:10
Aflate la un exercițiu, Forțele Aeriene Române au identificat o tânără rănită într-o zonă greu accesibilă din Masivul Ceahlău # G4Media
O tânără, în vârstă de 18 ani, aflată în stare medicală critică, a fost identificată în zona greu accesibilă a Vârfului Toaca de către un... G4Media.ro.
10:10
Calea Victoriei redevine pietonală sâmbătă şi duminică, în cadrul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” # G4Media
Calea Victoriei redevine în acest sfârşit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare şi întâlniri în aer liber, cu activităţi culturale şi recreative pentru toate... G4Media.ro.
10:10
Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru... G4Media.ro.
10:00
Universitatea publică din California a anunţat vineri, că guvernul american îi cere o amendă uriaşă de un miliard de dolari pentru manifestaţiile pro-palestiniene din 2024,... G4Media.ro.
10:00
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte de urgenţă duminică, în privința situației din Gaza / Decizia Israelului de a prelua controlul asupra orașului palestinian, criticată de mai multe state # G4Media
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua... G4Media.ro.
09:50
Înghețata „Labubu” cucerește clienții mici și mari / Este preparată cu spirulină albastră / „Toată lumea vrea să mănânce o înghețată sănătoasă” # G4Media
Celebra jucărie Labubu a ajuns și în bucătărie. O gelaterie din Oradea prepară o înghețată cu acest nume, dar cu aspect mai puțin înspăimântător și... G4Media.ro.
09:50
Vicepremierul Tánczos Barna, într-o vizită la Bihor: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista” # G4Media
Aflat într-o vizită în Bihor, vicepremierul Tánczos Barna a vorbit într-o conferință de presă la Prefectură despre proiectele PNRR, care trebuie finalizate până în august... G4Media.ro.
09:30
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, după un amplu efort al ofiţerilor de poliţie din întregul stat / Avea pregătire militară, era pasionat de vânătoare şi avea mai multe arme în casă # G4Media
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, vineri, la doar câţiva kilometri de locul împuşcăturilor, după ce sute... G4Media.ro.
09:30
Fostul ministru al Mediului: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri / Mircea Fechet, apel către actuala conducere, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare: Deşertificarea nu ia pauză! # G4Media
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite, sâmbătă, că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru... G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:20
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # G4Media
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile... G4Media.ro.
09:00
De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani / Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii # G4Media
Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni... G4Media.ro.
08:30
Eminem vorbeşte despre dependenţa sa de droguri într-un film documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou” # G4Media
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans”, filmul... G4Media.ro.
08:10
Inteligența Artificială a pătruns în industria muzicală în ultimii ani nu doar ca un simplu ajutor, ci ca un partener creativ, capabil să compună melodii,... G4Media.ro.
08:10
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar... G4Media.ro.
08:10
Unsprezece menajere au fost arestate în Hong Kong sub suspiciunea de „ucidere de copii” şi avorturi ilegale, a anunţat poliţia, citată de BBC, transmite News.ro.... G4Media.ro.
07:50
Norvegia pregăteşte prima rundă majoră de licenţiere pentru petrol şi gaze din ultimii ani # G4Media
Norvegia se pregăteşte să lanseze o nouă rundă de acordare a licenţelor de exploatare pentru petrol şi gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental... G4Media.ro.
07:40
Dominic Fritz, privind reacția PSD pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: Este regretabil că suntem în acest suspans # G4Media
Dominic Fritz a vorbit, vineri seara, la Digi24, despre nemulțumirea PSD vizavi de atitudinea Uniunii Salvați România în contextul funeraliilor lui Iliescu. Social-democrații s-au arătat... G4Media.ro.
07:40
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că pe majoritatea arterelor rutiere din ţară se circulă bine, valorile de trafic fiind reduse. Este, însă, aglomeraţie pe DN... G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:20
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # G4Media
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate,... G4Media.ro.
07:20
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv”, potrivit lui Donald Trump,... G4Media.ro.
07:20
Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp... G4Media.ro.
07:00
Un turist în vârstă de 39 de ani s-a accidentat și a decedat, în zona cascadei dinspre Cabana Suru din Munţii Făgăraş # G4Media
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Sibiu a decedat vineri, după ce s-a accidentat grav pe munte, în zona cascadei dinspre Cabana... G4Media.ro.
07:00
O fată a fost muşcată de câini, într-o zonă montană din judeţul Braşov / Salvamont: Atenţie la câinii de stână # G4Media
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care... G4Media.ro.
06:50
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate, după aproape 24 de ani # G4Media
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să... G4Media.ro.
06:50
BREAKING Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.... G4Media.ro.
06:40
Un incendiu la Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul spaniol José Maria Bellido # G4Media
Un incendiul izbucnit vineri seara în Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul acestui oraş din sudul Spaniei, potrivit căruia monumentul, inclus în... G4Media.ro.
06:30
Declin al acţiunilor companiilor europene de apărare, vineri, după informaţii privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina # G4Media
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din... G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
BREAKING Președintele Trump anunță că negociază ”schimburi de teritorii” între Ucraina și Rusia / Președintele Zelenski a respins constant cedarea de teritorii # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri seară la Casa Albă că negocierile pentru un acord de pace în Ucraina sunt „foarte aproape” de finalizare... G4Media.ro.
8 august 2025
23:00
Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat vineri că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar trebuie organizate alegeri parţiale şi a... G4Media.ro.
22:50
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, transmite News.ro. Într-o postare pe X, NASA... G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:10
Ciprian Ciucu (PNL): PSD nu face gesturi simbolice, sper să nu fie un calcul de genul ”căutăm un pretext să ieşim de la guvernare” / Lucrurile stau economic mai prost decât se știe # G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un... G4Media.ro.
21:50
Autorităţile fiscale ar putea publica lista datornicilor la stat, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) # G4Media
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar... G4Media.ro.
21:40
Bosch și VW anunță un parteneriat istoric pentru a lansa un software de conducere autonomă „Made in Europe” # G4Media
Bosch și Volkswagen au anunțat un parteneriat major pentru a aduce condusul automatizat de la un produs de nișă la un produs de masă, începând... G4Media.ro.
21:40
Pisicile ne-au păcălit ani la rând. Descoperirea făcută de cercetători ar putea schimba tot ce știam până acum despre feline # G4Media
Pisicile au o aură misterioasă. Sunt animale inteligente, cu personalități marcate de o doză semnificativă de independență și o fascinație constantă pentru rutină. Felinelor le place... G4Media.ro.
21:40
Românii din Cernăuţi i-au cerut ministrului de Externe să intervină pentru salvarea învăţământului în limba română # G4Media
Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ... G4Media.ro.
21:30
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente... G4Media.ro.
21:10
Avertismentul presei germane: Întâlnirea Trump – Putin poate duce la redesenarea Europei de Est, nu doar a Ucrainei # G4Media
Nikolas Busse, editorialistul influentului ziar german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), a lansat un avertisment la adresa liderilor europeni înainte de posibila întâlnire dintre președintele american... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.