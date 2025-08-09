Atacurile câinilor de la stâne se înmulțesc: Sfaturile salvamontiștilor pentru turiști și recomandări pentru ciobani
G4Media, 9 august 2025 11:10
Salvamontiștii avertizează asupra creșterii numărului de câini de stână și a riscurilor pe care aceștia le reprezintă pentru turiștii care merg pe munte. În ultima... G4Media.ro.
Acum 5 minute
11:20
Transfer de fișiere: O firmă românească a lansat o alternativă la WeTransfer / Ce beneficii oferă Nivlo Send? # G4Media
O firmă din România a lansat platforma Nivlo Send (www.nivlosend.com), cu scopul de a face partajarea fișierelor mai eficientă și mai flexibilă. G4Media.ro.
11:20
Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţa să demonteze megafoane instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major de la Seul, conform agenţiei Yonhap,... G4Media.ro.
Acum 10 minute
11:30
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona Palaia Fokaia # G4Media
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona localităţii Palaia Fokaia, cu intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat... G4Media.ro.
Acum 15 minute
11:10
INTERVIU Cum a ajuns Irina Schrotter să o îmbrace pe Mihaela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și cât costă creațiile designerului român # G4Media
Când Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a ales să poarte o creație Irina Schrotter în cadrul vizitei oficiale în Austria, alegerea nu a fost... G4Media.ro.
11:10
Atacurile câinilor de la stâne se înmulțesc: Sfaturile salvamontiștilor pentru turiști și recomandări pentru ciobani # G4Media
Salvamontiștii avertizează asupra creșterii numărului de câini de stână și a riscurilor pe care aceștia le reprezintă pentru turiștii care merg pe munte. În ultima... G4Media.ro.
11:10
Inteligența artificială a lui Elon Musk, acuzată că face videoclipuri explicite cu Taylor Swift # G4Media
Generatorul video AI al lui Elon Musk’ fost acuzat că a făcut „o alegere deliberată” pentru a crea clipuri sexuale explicite ale lui Taylor Swift,... G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:00
A revenit trendul modelelor super slabe? Marea Britanie înregistrează o creștere a plângerilor legate de aceste tendințe # G4Media
Interzicerea reclamelor de modă de pe stradă care prezentau modele care arătau „nesănătos de slabe” a determinat experții din industrie să avertizeze cu privire la... G4Media.ro.
11:00
Caniculă şi temperaturi extrem de ridicate, până luni seară – Meteorologii anunţă că nopţile sunt tropicale / Au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu # G4Media
Meteorologii anunţă caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale, până luni seară, fiind emise mai multe avertizări cod galben şio cod portocaliu. Pe timpul zilei temperaturile... G4Media.ro.
Acum o oră
10:50
MAE invocă un deficit de personal care se acutizează an de an: 15% din personalul diplomatic şi consular şi peste 40% din personalul tehnic este detaşat. Peste 180 de posturi scoase la concurs # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări... G4Media.ro.
10:50
Casele de cultură studenţeşti şi Complexul Tei ar putea trece în administrarea autorităţilor locale # G4Media
Cele 14 case de cultură ale studenţilor din România şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” ar putea trece din subordinea Ministerului Muncii în cea a... G4Media.ro.
10:40
VIDEO Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia # G4Media
Premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de... G4Media.ro.
10:30
După ce Trump a anunțat că urmează un „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, Zelenski promite că ucrainenii „nu îşi vor abandona pământul” # G4Media
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele... G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:10
Unde merg antreprenorii români în vacanță? Georgiana Ciceo, fondatoarea brandului de bijuterii Monom: de la satele săsești din România la peisajele italiene, cu mare, vin și construcții în piatră. Recomandări din Cincșor și Puglia # G4Media
În sezon estival, Economedia îi invită pe antreprenorii români să împărtășească idei și destinații de vacanță: unde pleacă, ce locuri inedite au descoperit și ar... G4Media.ro.
10:10
Aflate la un exercițiu, Forțele Aeriene Române au identificat o tânără rănită într-o zonă greu accesibilă din Masivul Ceahlău # G4Media
O tânără, în vârstă de 18 ani, aflată în stare medicală critică, a fost identificată în zona greu accesibilă a Vârfului Toaca de către un... G4Media.ro.
10:10
Calea Victoriei redevine pietonală sâmbătă şi duminică, în cadrul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” # G4Media
Calea Victoriei redevine în acest sfârşit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare şi întâlniri în aer liber, cu activităţi culturale şi recreative pentru toate... G4Media.ro.
10:10
Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru... G4Media.ro.
10:00
Universitatea publică din California a anunţat vineri, că guvernul american îi cere o amendă uriaşă de un miliard de dolari pentru manifestaţiile pro-palestiniene din 2024,... G4Media.ro.
10:00
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte de urgenţă duminică, în privința situației din Gaza / Decizia Israelului de a prelua controlul asupra orașului palestinian, criticată de mai multe state # G4Media
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua... G4Media.ro.
09:50
Înghețata „Labubu” cucerește clienții mici și mari / Este preparată cu spirulină albastră / „Toată lumea vrea să mănânce o înghețată sănătoasă” # G4Media
Celebra jucărie Labubu a ajuns și în bucătărie. O gelaterie din Oradea prepară o înghețată cu acest nume, dar cu aspect mai puțin înspăimântător și... G4Media.ro.
09:50
Vicepremierul Tánczos Barna, într-o vizită la Bihor: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista” # G4Media
Aflat într-o vizită în Bihor, vicepremierul Tánczos Barna a vorbit într-o conferință de presă la Prefectură despre proiectele PNRR, care trebuie finalizate până în august... G4Media.ro.
09:30
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, după un amplu efort al ofiţerilor de poliţie din întregul stat / Avea pregătire militară, era pasionat de vânătoare şi avea mai multe arme în casă # G4Media
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, vineri, la doar câţiva kilometri de locul împuşcăturilor, după ce sute... G4Media.ro.
09:30
Fostul ministru al Mediului: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri / Mircea Fechet, apel către actuala conducere, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare: Deşertificarea nu ia pauză! # G4Media
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite, sâmbătă, că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru... G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:20
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # G4Media
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile... G4Media.ro.
09:00
De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani / Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii # G4Media
Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni... G4Media.ro.
08:30
Eminem vorbeşte despre dependenţa sa de droguri într-un film documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou” # G4Media
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans”, filmul... G4Media.ro.
08:10
Inteligența Artificială a pătruns în industria muzicală în ultimii ani nu doar ca un simplu ajutor, ci ca un partener creativ, capabil să compună melodii,... G4Media.ro.
08:10
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar... G4Media.ro.
08:10
Unsprezece menajere au fost arestate în Hong Kong sub suspiciunea de „ucidere de copii” şi avorturi ilegale, a anunţat poliţia, citată de BBC, transmite News.ro.... G4Media.ro.
07:50
Norvegia pregăteşte prima rundă majoră de licenţiere pentru petrol şi gaze din ultimii ani # G4Media
Norvegia se pregăteşte să lanseze o nouă rundă de acordare a licenţelor de exploatare pentru petrol şi gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental... G4Media.ro.
07:40
Dominic Fritz, privind reacția PSD pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: Este regretabil că suntem în acest suspans # G4Media
Dominic Fritz a vorbit, vineri seara, la Digi24, despre nemulțumirea PSD vizavi de atitudinea Uniunii Salvați România în contextul funeraliilor lui Iliescu. Social-democrații s-au arătat... G4Media.ro.
07:40
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că pe majoritatea arterelor rutiere din ţară se circulă bine, valorile de trafic fiind reduse. Este, însă, aglomeraţie pe DN... G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:20
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # G4Media
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate,... G4Media.ro.
07:20
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv”, potrivit lui Donald Trump,... G4Media.ro.
07:20
Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp... G4Media.ro.
07:00
Un turist în vârstă de 39 de ani s-a accidentat și a decedat, în zona cascadei dinspre Cabana Suru din Munţii Făgăraş # G4Media
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Sibiu a decedat vineri, după ce s-a accidentat grav pe munte, în zona cascadei dinspre Cabana... G4Media.ro.
07:00
O fată a fost muşcată de câini, într-o zonă montană din judeţul Braşov / Salvamont: Atenţie la câinii de stână # G4Media
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care... G4Media.ro.
06:50
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate, după aproape 24 de ani # G4Media
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să... G4Media.ro.
06:50
BREAKING Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.... G4Media.ro.
06:40
Un incendiu la Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul spaniol José Maria Bellido # G4Media
Un incendiul izbucnit vineri seara în Moscheea-Catedrală din Cordoba a fost stins, a anunţat primarul acestui oraş din sudul Spaniei, potrivit căruia monumentul, inclus în... G4Media.ro.
06:30
Declin al acţiunilor companiilor europene de apărare, vineri, după informaţii privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina # G4Media
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din... G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
BREAKING Președintele Trump anunță că negociază ”schimburi de teritorii” între Ucraina și Rusia / Președintele Zelenski a respins constant cedarea de teritorii # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri seară la Casa Albă că negocierile pentru un acord de pace în Ucraina sunt „foarte aproape” de finalizare... G4Media.ro.
8 august 2025
23:00
Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat vineri că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar trebuie organizate alegeri parţiale şi a... G4Media.ro.
22:50
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, transmite News.ro. Într-o postare pe X, NASA... G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:10
Ciprian Ciucu (PNL): PSD nu face gesturi simbolice, sper să nu fie un calcul de genul ”căutăm un pretext să ieşim de la guvernare” / Lucrurile stau economic mai prost decât se știe # G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un... G4Media.ro.
21:50
Autorităţile fiscale ar putea publica lista datornicilor la stat, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) # G4Media
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar... G4Media.ro.
21:40
Bosch și VW anunță un parteneriat istoric pentru a lansa un software de conducere autonomă „Made in Europe” # G4Media
Bosch și Volkswagen au anunțat un parteneriat major pentru a aduce condusul automatizat de la un produs de nișă la un produs de masă, începând... G4Media.ro.
21:40
Pisicile ne-au păcălit ani la rând. Descoperirea făcută de cercetători ar putea schimba tot ce știam până acum despre feline # G4Media
Pisicile au o aură misterioasă. Sunt animale inteligente, cu personalități marcate de o doză semnificativă de independență și o fascinație constantă pentru rutină. Felinelor le place... G4Media.ro.
21:40
Românii din Cernăuţi i-au cerut ministrului de Externe să intervină pentru salvarea învăţământului în limba română # G4Media
Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ... G4Media.ro.
21:30
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente... G4Media.ro.
21:10
Avertismentul presei germane: Întâlnirea Trump – Putin poate duce la redesenarea Europei de Est, nu doar a Ucrainei # G4Media
Nikolas Busse, editorialistul influentului ziar german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), a lansat un avertisment la adresa liderilor europeni înainte de posibila întâlnire dintre președintele american... G4Media.ro.
