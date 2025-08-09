CNBC: Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase
Bursa, 9 august 2025 11:10
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume.
• • •
