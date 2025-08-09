Efectul tarifelor lui Trump. Prețul aurului atinge un nou record istoric. Ce spun economiștii

Newsweek.ro, 9 august 2025 11:10

Aurul a urcat vineri la un maxim istoric de 3.534,10 dolari uncia pe piața futures, în contextul tem...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
11:30
Cele șase plaje „blue flag” din România, cu nisip fin și apă curat. Cele mai multe, în Năvodari Newsweek.ro
România are doar șase plaje care poartă distincția internațională „Blue Flag”, recunoscută pentru cu...
Acum 30 minute
11:10
Efectul tarifelor lui Trump. Prețul aurului atinge un nou record istoric. Ce spun economiștii Newsweek.ro
Aurul a urcat vineri la un maxim istoric de 3.534,10 dolari uncia pe piața futures, în contextul tem...
Acum o oră
10:50
Suspiciuni de sabotaj. Țiței azer contaminat cu cloruri. Risc de avarie la rafinăriile din România Newsweek.ro
Ministerul Energiei investighează o posibilă acțiune de sabotaj rusesc, după ce un transport de țițe...
10:30
Pacea în Ucraina. Trump confirmă un posibil schimb de teritorii cu Rusia. Kievul va recupera o parte Newsweek.ro
reședintele SUA Donald Trump a vorbit despre un potențial acord între Ucraina și Rusia care ar impli...
Acum 2 ore
10:20
Programul celei de-a 7-a etape din Superliga: 3 meciuri de „foc”, într-o zi. Unde le vezi la TV? Newsweek.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul celei de-a 7-a etape din Superliga, care se v...
10:10
James Lovell, legendarul comandant al misiunii Apollo 13, a murit la 97 de ani Newsweek.ro
James Lovell, astronautul NASA care a condus dramatica misiune Apollo 13 și a transformat un eșec te...
10:00
New York Times: Trump a autorizat US Army să atace cartelurile de droguri din America Latină Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a autorizat US Army să atace cartelurile de droguri din America L...
09:30
Femeie de 48 de ani, înjunghiată în plină stradă în București. Agresorul? Un bărbat recidivist Newsweek.ro
Un bărbat care are antecedente pentru infracţiuni ca tentativaăla viol, agresiune sexuală şi tâlhări...
Acum 4 ore
09:10
Amendă uriașă, de 1.000.000.000 $, pentru UCLA, celebra universitate din California. Care e cauza? Newsweek.ro
Administrația Trump a dat o amendă uriașă, de 1.000.000.000 $, celebrei universități UCLA din Califo...
08:40
VIDEO „Stans”, filmul în care Eminem își povestește viața. „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc” Newsweek.ro
Rapperul american Eminem a lansat un film documentar autobiografic intitulat „Stans”, în care vorbeș...
08:20
7 ani de când am fost gazați la mitingul din 10 august, niciun vinovat. Faptele se prescriu în 2026 Newsweek.ro
Se împlinesc 7 ani de când am fost gazați și bătuți la mitingul din 10 august 2018 din Piața Victori...
08:00
Fructul verii cel mai iubit de români, periculos pentru sănătate. De ce să NU îl cumperi? Newsweek.ro
Puțini știu ce se ascunde, de fapt, sub coaja fină și lucioasă a celui mai iubit fruct al verii. Dul...
07:50
De ce s-au certat Sergiu Nicolaescu și Szobi Cseh? „A început să-i tremure gura de nervi” Newsweek.ro
De ce s-au certat Sergiu Nicolaescu și Szobi Cseh? Cei doi au colaborat la multe filme regizate de N...
07:30
Trump și Putin se vor întâlni în Alaska la 15 august. Cum va arăta harta Ucrainei după Newsweek.ro
Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la 15 august în Alaska, a anunțat președintele SUA. Vor...
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 10 august. Luna în Pești aduce o zi agitată Vărsătorilor. Balanțele, discuții intense Newsweek.ro
Horoscop 10 august. Luna în Pești aduce o zi agitată Vărsătorilor. Balanțele și Scorpionii au parte ...
07:10
Revoltă: Pensionarii încep să retragă toți banii din pensiile private. Refuză limitarea guvernului Newsweek.ro
Pensionarii sunt supărați că statul român nu îi va mai lăsa să scoată toți banii o singură dată din ...
Acum 12 ore
22:40
Rusia ieftinește și mai mult petrolul pentru China. Companiile de stat din India nu mai cumpără Newsweek.ro
Rusia ieftinește și mai mult petrolul pentru China. Companiile de stat din India nu mai cumpără
Acum 24 ore
22:10
Ce se mai întâmplă cu materialele cu posibil uz militar, depistate în Vama Albiţa? Newsweek.ro
Mai multe transporturi de țesături din fibră de sticlă, provenite din Belarus și blocate la Vama Alb...
22:10
Imaginea unei doctoriţe foarte cunoscute este folosită într-un deepfake făcut cu AI Newsweek.ro
Medicul infecționist Carmen Dorobăț a devenit recent victima unei campanii online, în care chipul și...
22:00
O primărie riscă amenzi usturătoare, din cauza autorizaţiilor de construire. Care e aceasta? Newsweek.ro
Primăria Iași se confruntă cu un val de sesizări din partea investitorilor imobiliari. Municipalitat...
21:40
"Cu adevărat pensie privată" - aşa numeşte Iancu Guda încasarea banilor din Pilonul 2, în rate Newsweek.ro
"Cu adevărat pensie privată" - aşa numeşte expertul Iancu Guda, din grupul celor care acordă consult...
21:00
Ilie Bolojan le solicită miniștrilor să își publice declarațiile de avere și de interese Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministr...
20:10
Dronele Shahed ale Rusiei au bombardat depozite cu petrol venit pe ruta Transbalcanică, prin România Newsweek.ro
Rusia a lansat cinci drone de atac Shahed asupra unui depozit de petrol aparținând companiei petroli...
20:10
Aurul se tranzacționează la niveluri-record. Care este cauza? Există şi Trump în motivele indirecte Newsweek.ro
Aurul, cel mai căutat metal preţios, se tranzacționează la niveluri-record. Care este cauza acestei ...
19:20
România începe să exploateze pământuri rare. Unde vor începe exploatările? Care este minereul? Newsweek.ro
România se înscrie în trendul global şi începe şi ea să exploateze mineralele critice atât de căutat...
19:10
Risc extrem. Putin testează racheta nucleară Burevesnik. Franța și Marea Britanie fac front comun Newsweek.ro
Putin ar putea testa cea mai recentă rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, Burevesnik, în urmă...
18:40
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane, din cauza tarifelor impuse de Trump Newsweek.ro
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei ...
17:50
Tânără româncă arestată după ce a drogat și jefuit mai mulți bătrâni în Italia Newsweek.ro
Tânără româncă arestată după ce a drogat și jefuit mai mulți bătrâni în Italia. Cum a fost descoperi...
17:50
Când Trump credea că l-a „prins” pe Putin, Rusia și China lansează patrule în regiunea Asia-Pacific Newsweek.ro
Navele Marinei Ruse și ale Marinei Armatei Populare de Eliberare din China au început patrule comune...
17:40
Un tată singur și bolnav de cancer a reușit să devină milionar peste noapte. Cum a reușit? Newsweek.ro
Un tată singur și bolnav de cancer a reușit să devină milionar peste noapte. Cum a reușit? Ce spune ...
17:40
Cum te poți înscrie în RPEP-Programul românesc de excelență inspirat din modelul Baldrige (SUA) Newsweek.ro
11 august marchează deschiderea depunerii de intenții pentru admiterea într-o nouă cohortă a Romania...
17:10
Copil de 7 ani mușcat de viperă în Maramureș. Salvat cu un elicopter SMURD Newsweek.ro
Copil de 7 ani mușcat de viperă în Maramureș. Salvat cu un elicopter SMURD. Cum s-a terminat misiune...
17:00
10 firme din România au datorii de 11.500.000.000 lei la stat, românii cocoșați de taxe și impozite Newsweek.ro
În timp ce România are o gaură bugetară uriașă, de circa 30.000.000.000 lei, și guvernanții încearcă...
16:40
Vor fi noi scumpiri la carne și ulei. Care este prețul pe care îl vom plăti în magazine în viitor Newsweek.ro
Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt ni...
16:20
Popriri pe ajutoarele sociale. Metoda de a-i face pe cei cu venituri mici să plătească taxe Newsweek.ro
Cei care primesc ajutoare sociale pot rămâne fără bani dacă încalcă legea. Autoritățile ar putea să ...
16:10
Trump și-a publicat propriile cifre și economia SUA „duduie”. Spune că omul lui Biden le-a măsluit Newsweek.ro
După ce a s-a supărat din cauza datelor prezentate de Biroul de Statistici ale locurilor de muncă (B...
15:50
Austeritate, la Primăria Sector 3? Vrea să cumpere 140 de autoutilitare electrice cu 10.500.000 € Newsweek.ro
Invocând dorința de reducerea a emisiilor de gaze cu efect de seră și a zgomotului, în plină criză b...
15:40
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele Newsweek.ro
Pensionarii încep să aibă câștig de cauză în procesele înaintate către instanțe. Cei mai avantajați ...
15:20
7 judecători au renunțat la pensiile speciale. Se reîntorc în sistem. Nicușor Dan a semnat decretele Newsweek.ro
Șapte judecători s-au reîntors în activitate după ce se pensionaseră acum câțiva ani. Președintele N...
14:50
Nicuşor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala prezidențială din 2002 cu Vadim Tudor Newsweek.ro
: Președintele României, Nicușor Dan, a declarat anul trecut, pe vremea când era primar general al C...
14:40
Guvernul nu a aprobat vila de protocol pentru Traian Băsescu. Ce vrea să facă Ilie Bolojan? (SURSE) Newsweek.ro
Surse guvernamentale susțin că acordarea unei vile de protocol pentru Traian Băsescu a fost amânată....
14:30
FOTO A fost descoperit „Orașul Hobbiților”. Are circa 8.000 de ani și se află la 400 km de București Newsweek.ro
Arheologii au descoperit în cel mai mare complex megalitic din Balcani, aflat la 400 km de București...
14:10
Chișinăul „rupe lanțurile” gazului rusesc. Moldovagaz, controlată de Gazprom, rămasă fără licență Newsweek.ro
Republica Moldova a retras licența de furnizare a gazelor companiei Moldovagaz, controlată majoritar...
13:50
La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă? Newsweek.ro
Au început să se facă plățile pentru alocații, indemnizații și ajutoare sociale. Care sunt românii c...
13:40
„Italia va zbura către Marte!”. Acord istoric semnat SpaceX cu Roma pentru explorarea planetei roșii Newsweek.ro
SpaceX, compania fondată de Elon Musk, a semnat un acord fără precedent cu Agenția Spațială Italiană...
13:30
VIDEO Ce decizie a luat guvernul în legătură cu pilonul II? Anunț de ultim moment Newsweek.ro
Guvernul face un anunț important cu privire la pensiile private. Alexandru Petrescu șeful Autoritată...
13:10
China simulează invazia Taiwanului: 57 de avioane militare și 10 nave de război au înconjurat insula Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Taiwan a raportat o prezență masivă a forțelor militare chineze în jurul ins...
12:50
Două „vrăjitoare” au scăpat o femeie de „farmece” și de bani. Le-a dat 31.000 € să îi aducă iubitul Newsweek.ro
O femeie a apelat la vrăjitoare să o ajute să se mărite. Însă acestea au stors de la ea zeci de mii ...
12:40
Românii nu au bani de mașini noi. Piața auto, -15%. Mașinile electrice, -41%. Mașinile SH, +9% Newsweek.ro
Cifrele înregistrate pe piața auto în primele șapte luni din 2025 arată că românii nu au bani de maș...
12:20
Turcia, „veriga slabă” care riscă subminarea planului UE de a stopa toate importurile de gaz rusesc Newsweek.ro
Uniunea Europeană vrea să oprească toate importurile de gaz rusesc în următorii doi ani, însă refuzu...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.