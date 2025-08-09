Efectul tarifelor lui Trump. Prețul aurului atinge un nou record istoric. Ce spun economiștii
Newsweek.ro, 9 august 2025 11:10
Aurul a urcat vineri la un maxim istoric de 3.534,10 dolari uncia pe piața futures, în contextul tem...
Acum 5 minute
11:30
Cele șase plaje „blue flag” din România, cu nisip fin și apă curat. Cele mai multe, în Năvodari # Newsweek.ro
România are doar șase plaje care poartă distincția internațională „Blue Flag”, recunoscută pentru cu...
Acum 30 minute
11:10
Efectul tarifelor lui Trump. Prețul aurului atinge un nou record istoric. Ce spun economiștii # Newsweek.ro
Aurul a urcat vineri la un maxim istoric de 3.534,10 dolari uncia pe piața futures, în contextul tem...
Acum o oră
10:50
Suspiciuni de sabotaj. Țiței azer contaminat cu cloruri. Risc de avarie la rafinăriile din România # Newsweek.ro
Ministerul Energiei investighează o posibilă acțiune de sabotaj rusesc, după ce un transport de țițe...
10:30
Pacea în Ucraina. Trump confirmă un posibil schimb de teritorii cu Rusia. Kievul va recupera o parte # Newsweek.ro
reședintele SUA Donald Trump a vorbit despre un potențial acord între Ucraina și Rusia care ar impli...
Acum 2 ore
10:20
Programul celei de-a 7-a etape din Superliga: 3 meciuri de „foc”, într-o zi. Unde le vezi la TV? # Newsweek.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul celei de-a 7-a etape din Superliga, care se v...
10:10
James Lovell, astronautul NASA care a condus dramatica misiune Apollo 13 și a transformat un eșec te...
10:00
New York Times: Trump a autorizat US Army să atace cartelurile de droguri din America Latină # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a autorizat US Army să atace cartelurile de droguri din America L...
09:30
Femeie de 48 de ani, înjunghiată în plină stradă în București. Agresorul? Un bărbat recidivist # Newsweek.ro
Un bărbat care are antecedente pentru infracţiuni ca tentativaăla viol, agresiune sexuală şi tâlhări...
Acum 4 ore
09:10
Amendă uriașă, de 1.000.000.000 $, pentru UCLA, celebra universitate din California. Care e cauza? # Newsweek.ro
Administrația Trump a dat o amendă uriașă, de 1.000.000.000 $, celebrei universități UCLA din Califo...
08:40
VIDEO „Stans”, filmul în care Eminem își povestește viața. „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc” # Newsweek.ro
Rapperul american Eminem a lansat un film documentar autobiografic intitulat „Stans”, în care vorbeș...
08:20
7 ani de când am fost gazați la mitingul din 10 august, niciun vinovat. Faptele se prescriu în 2026 # Newsweek.ro
Se împlinesc 7 ani de când am fost gazați și bătuți la mitingul din 10 august 2018 din Piața Victori...
08:00
Fructul verii cel mai iubit de români, periculos pentru sănătate. De ce să NU îl cumperi? # Newsweek.ro
Puțini știu ce se ascunde, de fapt, sub coaja fină și lucioasă a celui mai iubit fruct al verii. Dul...
07:50
De ce s-au certat Sergiu Nicolaescu și Szobi Cseh? „A început să-i tremure gura de nervi” # Newsweek.ro
De ce s-au certat Sergiu Nicolaescu și Szobi Cseh? Cei doi au colaborat la multe filme regizate de N...
07:30
Trump și Putin se vor întâlni în Alaska la 15 august. Cum va arăta harta Ucrainei după # Newsweek.ro
Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la 15 august în Alaska, a anunțat președintele SUA. Vor...
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 10 august. Luna în Pești aduce o zi agitată Vărsătorilor. Balanțele, discuții intense # Newsweek.ro
Horoscop 10 august. Luna în Pești aduce o zi agitată Vărsătorilor. Balanțele și Scorpionii au parte ...
07:10
Revoltă: Pensionarii încep să retragă toți banii din pensiile private. Refuză limitarea guvernului # Newsweek.ro
Pensionarii sunt supărați că statul român nu îi va mai lăsa să scoată toți banii o singură dată din ...
Acum 12 ore
22:40
Rusia ieftinește și mai mult petrolul pentru China. Companiile de stat din India nu mai cumpără # Newsweek.ro
Rusia ieftinește și mai mult petrolul pentru China. Companiile de stat din India nu mai cumpără
Acum 24 ore
22:10
Mai multe transporturi de țesături din fibră de sticlă, provenite din Belarus și blocate la Vama Alb...
22:10
Medicul infecționist Carmen Dorobăț a devenit recent victima unei campanii online, în care chipul și...
22:00
O primărie riscă amenzi usturătoare, din cauza autorizaţiilor de construire. Care e aceasta? # Newsweek.ro
Primăria Iași se confruntă cu un val de sesizări din partea investitorilor imobiliari. Municipalitat...
21:40
"Cu adevărat pensie privată" - aşa numeşte Iancu Guda încasarea banilor din Pilonul 2, în rate # Newsweek.ro
"Cu adevărat pensie privată" - aşa numeşte expertul Iancu Guda, din grupul celor care acordă consult...
21:00
Ilie Bolojan le solicită miniștrilor să își publice declarațiile de avere și de interese # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministr...
20:10
Dronele Shahed ale Rusiei au bombardat depozite cu petrol venit pe ruta Transbalcanică, prin România # Newsweek.ro
Rusia a lansat cinci drone de atac Shahed asupra unui depozit de petrol aparținând companiei petroli...
20:10
Aurul se tranzacționează la niveluri-record. Care este cauza? Există şi Trump în motivele indirecte # Newsweek.ro
Aurul, cel mai căutat metal preţios, se tranzacționează la niveluri-record. Care este cauza acestei ...
19:20
România începe să exploateze pământuri rare. Unde vor începe exploatările? Care este minereul? # Newsweek.ro
România se înscrie în trendul global şi începe şi ea să exploateze mineralele critice atât de căutat...
19:10
Risc extrem. Putin testează racheta nucleară Burevesnik. Franța și Marea Britanie fac front comun # Newsweek.ro
Putin ar putea testa cea mai recentă rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, Burevesnik, în urmă...
18:40
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane, din cauza tarifelor impuse de Trump # Newsweek.ro
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei ...
17:50
Tânără româncă arestată după ce a drogat și jefuit mai mulți bătrâni în Italia. Cum a fost descoperi...
17:50
Când Trump credea că l-a „prins” pe Putin, Rusia și China lansează patrule în regiunea Asia-Pacific # Newsweek.ro
Navele Marinei Ruse și ale Marinei Armatei Populare de Eliberare din China au început patrule comune...
17:40
Un tată singur și bolnav de cancer a reușit să devină milionar peste noapte. Cum a reușit? # Newsweek.ro
Un tată singur și bolnav de cancer a reușit să devină milionar peste noapte. Cum a reușit? Ce spune ...
17:40
Cum te poți înscrie în RPEP-Programul românesc de excelență inspirat din modelul Baldrige (SUA) # Newsweek.ro
11 august marchează deschiderea depunerii de intenții pentru admiterea într-o nouă cohortă a Romania...
17:10
Copil de 7 ani mușcat de viperă în Maramureș. Salvat cu un elicopter SMURD. Cum s-a terminat misiune...
17:00
10 firme din România au datorii de 11.500.000.000 lei la stat, românii cocoșați de taxe și impozite # Newsweek.ro
În timp ce România are o gaură bugetară uriașă, de circa 30.000.000.000 lei, și guvernanții încearcă...
16:40
Vor fi noi scumpiri la carne și ulei. Care este prețul pe care îl vom plăti în magazine în viitor # Newsweek.ro
Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt ni...
16:20
Popriri pe ajutoarele sociale. Metoda de a-i face pe cei cu venituri mici să plătească taxe # Newsweek.ro
Cei care primesc ajutoare sociale pot rămâne fără bani dacă încalcă legea. Autoritățile ar putea să ...
16:10
Trump și-a publicat propriile cifre și economia SUA „duduie”. Spune că omul lui Biden le-a măsluit # Newsweek.ro
După ce a s-a supărat din cauza datelor prezentate de Biroul de Statistici ale locurilor de muncă (B...
15:50
Austeritate, la Primăria Sector 3? Vrea să cumpere 140 de autoutilitare electrice cu 10.500.000 € # Newsweek.ro
Invocând dorința de reducerea a emisiilor de gaze cu efect de seră și a zgomotului, în plină criză b...
15:40
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele # Newsweek.ro
Pensionarii încep să aibă câștig de cauză în procesele înaintate către instanțe. Cei mai avantajați ...
15:20
7 judecători au renunțat la pensiile speciale. Se reîntorc în sistem. Nicușor Dan a semnat decretele # Newsweek.ro
Șapte judecători s-au reîntors în activitate după ce se pensionaseră acum câțiva ani. Președintele N...
14:50
Nicuşor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala prezidențială din 2002 cu Vadim Tudor # Newsweek.ro
: Președintele României, Nicușor Dan, a declarat anul trecut, pe vremea când era primar general al C...
14:40
Guvernul nu a aprobat vila de protocol pentru Traian Băsescu. Ce vrea să facă Ilie Bolojan? (SURSE) # Newsweek.ro
Surse guvernamentale susțin că acordarea unei vile de protocol pentru Traian Băsescu a fost amânată....
14:30
FOTO A fost descoperit „Orașul Hobbiților”. Are circa 8.000 de ani și se află la 400 km de București # Newsweek.ro
Arheologii au descoperit în cel mai mare complex megalitic din Balcani, aflat la 400 km de București...
14:10
Chișinăul „rupe lanțurile” gazului rusesc. Moldovagaz, controlată de Gazprom, rămasă fără licență # Newsweek.ro
Republica Moldova a retras licența de furnizare a gazelor companiei Moldovagaz, controlată majoritar...
13:50
La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă? # Newsweek.ro
Au început să se facă plățile pentru alocații, indemnizații și ajutoare sociale. Care sunt românii c...
13:40
„Italia va zbura către Marte!”. Acord istoric semnat SpaceX cu Roma pentru explorarea planetei roșii # Newsweek.ro
SpaceX, compania fondată de Elon Musk, a semnat un acord fără precedent cu Agenția Spațială Italiană...
13:30
Guvernul face un anunț important cu privire la pensiile private. Alexandru Petrescu șeful Autoritată...
13:10
China simulează invazia Taiwanului: 57 de avioane militare și 10 nave de război au înconjurat insula # Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Taiwan a raportat o prezență masivă a forțelor militare chineze în jurul ins...
12:50
Două „vrăjitoare” au scăpat o femeie de „farmece” și de bani. Le-a dat 31.000 € să îi aducă iubitul # Newsweek.ro
O femeie a apelat la vrăjitoare să o ajute să se mărite. Însă acestea au stors de la ea zeci de mii ...
12:40
Românii nu au bani de mașini noi. Piața auto, -15%. Mașinile electrice, -41%. Mașinile SH, +9% # Newsweek.ro
Cifrele înregistrate pe piața auto în primele șapte luni din 2025 arată că românii nu au bani de maș...
12:20
Turcia, „veriga slabă” care riscă subminarea planului UE de a stopa toate importurile de gaz rusesc # Newsweek.ro
Uniunea Europeană vrea să oprească toate importurile de gaz rusesc în următorii doi ani, însă refuzu...
