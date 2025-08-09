Ministerul Afacerilor Externe face angajări. 185 de posturi scoase la concurs/ Mesajul ministrului
Ministerul Afacerilor Externe anunță că se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an. În acest sens, ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță că un număr de 185 de posturi vor fi scoase la concurs. Ministerul de Externe menționează într-un comunicat că un cumul de factori a generat această situație: plecările […]
Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău # Gândul
Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu care avea scopul de salvare și evacuare medicală a victimelor au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău. Fata a primit primul ajutor, apoi a fost imobilizată pe targă şi coborâtă de pe munte. „O tânără, în vârstă de 18 ani, […]
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți descoperi al patrulea bărbat din această fotografie, în cel mult 7 secunde # Gândul
Sâmbătă, 9 august 2025, Gândul.ro vă aduce în observație o nouă iluzie optică virală. De data aceasta, trebuie să descoperiți unde se află cel de-al patrulea bărbat din fotografia de mai sus, în cel mult 7 secunde. Dacă nu ați reușit să găsiți personajul ascuns în imagine, atunci noi vă sărim în ajutor. Vezi răspunsul […]
OpenAI a anunțat, joi, 7 august, lansarea modelului ChatGPT-5, o versiune ce promite rezultate mai bune în sarcini, ca răspunsuri la întrebări despre sănătate, scrierea și generarea de coduri informatice. Conform Washington Post, reprezentanții OpenAI anunțau anterior că GPT-5 nu o să performeze la acest nivel. Dar într-o demonstrație transmisă în direct, joi, noul sistem […]
Mircea Fechet: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului/ Deșertificarea nu ia pauză! # Gândul
Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a notat într-o postare pe Facebook că în actualul mandat de la ministerul pe care l-a predat în luna iunie, împăduririle nu sunt o prioritate. „Urgent, fără nicio zi de pauză, pentru că nici deșertificarea nu ia pauză! În fond, AFM asta trebuie să finanțeze, Mediul! Împădurirea este o […]
Bancul zilei: o bătrânică și o tânără stau de vorbă într-un autobuz aglomerat. Apoi, discuția are loc cu șoferul. Dialogul lor stârnește râsul! O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune: – Dacă ai ști doar… ce […]
Povestea românului care a ajutat SUA să cumpere Alaska de la ruși. Importanța teritoriului unde se vor întâlni Trump și Putin # Gândul
Statul Alaska, din nordul Statelor Unite ale Americii – locul unde se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin are o simbolistică aparte pentru americani. Acest ținut a fost cumpărat de la ruși în anul 1867, iar la achiziție a participat și un general american de origine română. La inițiativa secretarului de stat al SUA, […]
Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos. Când a văzut nota, a scos telefonul și a făcut poză # Gândul
Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos? A fotografiat nota de plată, iar imaginea a fost încărcată într-un grup dedicat turiștilor care călătoresc în insula grecească. Vezi mai jos! Thasos reprezintă una dintre destinațiile grecești de vacanță preferate de turiștii români. De data aceasta, un […]
Nagasaki comemorează 80 de ani de la atacul cu bomba atomică. Va fi ținut un moment de reculegere # Gândul
Sâmbătă, 9 august, Japonia comemorează 80 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului Nagasaki, în care aproximativ 70.000 de oameni și-au pierdut viața, informează AP News. La data de 9 august 1945, Statele Unite au lansat o bombă atomică asupra orașului Nagasaki, la numai trei zile după atacul de la Hiroshima, soldat cu 140.000 […]
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București # Gândul
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Iată ce se întâmplă în București, în prima lună de toamnă. Prima lună de toamnă se apropie cu pași repezi. Este o lună bogată în evenimente importante, pe data de 8 septembrie sărbătorindu-se Nașterea Maicii Domnului, iar pe 22 septembrie fiind […]
Stelian Bujduveanu a făcut anunțul: aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” # Gândul
Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, a spus în emisiunea Talk B1, de la B1 TV, moderată de Alex Vlădescu, că, în urma noilor măsuri, se preconizează o reducere drastică a numărului de polițiști locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului București. La ora actuală, municipiul are 400 de angajați în poliția locală, […]
Pepenele, cel mai iubit fruct al verii, este prezent, în această perioadă, pe toate tarabele din piețe. Pentru mulți români, selecția rămâne o combinație de instinct și experiență, însă unii merg și pe cunoștințele vânzătorilor și încredere. Chiar și așa, sunt câteva aspecte pe care trebuie să le iei în considerare atunci când alegi un […]
(P) Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov a fost acreditat pentru prelevare și transplant de organe # Gândul
Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov devine primul punct medical pentru transplant de țesuturi și organe din Ilfov, după ce a primit acreditarea din partea Agenției Naționale de Transplant – Ministerul Sănătății Publice pentru efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic, anunță Consiliul Județean Ilfov. CJ Ilfov […]
Dacă e sâmbătă, atunci te delectăm cu un nou banc haios. De data aceasta, la 50 de ani de la căsătorie, Mitică, supărat, se decide să îi spună tot adevărul soției sale. Iată bancul! La 50 de ani de la căsătorie: –Nevastă, dacă mă superi, îți spun tot adevărul… –Spune Mitică! –Să știi că acum […]
Cod galben de caniculă, sâmbătă, în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Zonele vizate # Gândul
Astăzi este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Temperaturile maxime ajung la 38 de grade Celsius. De acest cod galben sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov […]
După aproape 24 de ani, au fost descoperite rămășițele a trei victime ale ATENTATELOR din 11 septembrie 2001 # Gândul
Rămășițele trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate recent, au anunțat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continua să aibă progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rănășițele celor decedați familiilor lor, a relatat AP. Joi, oficialii din New York au anunțat că au […]
Un turist de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul său a fost recuperat de Salvamont din Munții Făgăraș # Gândul
Un bărbat de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul acestuia a fost recuperat în noaptea de vineri spre sâmbătă de salvamontiști din Munții Făgăraș. Salvamont Sibiu a intervenit, după un apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munții Făgăraș. Echipa Salvamont s-a deplasat […]
Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de nou-promovata Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă. Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (15), cu un șut de la circa 25 de metri, deviat de fundașul bosniac Omar Pasagic. Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Kopic: „Am fost obosiți, am […]
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru discuții privind Ucraina # Gândul
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețelele sociale, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a […]
Alex Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB, astfel că este acum jucător liber de contract. Mihai Stoica, managerul de la FCSB, a confirmat că Alexandru Băluță va juca în străinătate. FCSB a scăpat de Alex Băluță, care și-a reziliat contractul! „A semnat încetarea” „Pe lista de campionat sunt 21 de jucători în afara celor formați […]
La Repubblica: Ce îl sperie pe Vladimir Putin după trei ani și jumătate de război în Ucraina /Liderul Rusiei vrea evitarea războiului NUCLEAR cu NATO # Gândul
Rusia este, conform estimărilor experților guvernamentali britanici, în cea mai slabă poziție de la începerea războiului din Ucraina, iar președintele Vladimir Putin pare înclinat să accepte concesii, ținând cont de temerile unui conflict militar atomic cu Alianța Nord-Atlantică, comentează cotidianul italian La Repubblica. Au trecut aproape trei ani și jumătate de la izbucnirea războiului din […]
Dinamo a învins pe Metaloglobus 1-0, dar Zeljko Kopic nu e mulțumit. „Am fost obosiți, fizic și psihic. Nu am avut reacție” # Gândul
Dinamo a învins nou-promovata Metaloglobus, 1-0, în etapa 5 a Superligii. Golul a fost marcat de Cătălin Cîrjan, cu un șut de la 25 de metri. Dinamo a reușit a doua victorie consecutivă, după ce a învins FCSB etapa trecută și e pe locul 5. Au jucat echipele: METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio, Caramalău, Pasagic, A. […]
Două zodii urcă pe culmile NOROCULUI până la final de august. Se dărâmă orice barieră din calea lor # Gândul
Două zodii se vor ridica pe culmile norocului până la finalul lunii august și vor depăși toate obstacolele care le stăteau în cale. Acestea vor reuși să dărâme orice barieră profesională sau personală, fiind apreciate de șefi și obținând recunoaștere pentru eforturile lor. De asemenea, oportunitățile de promovare și premiile vor veni ca o recompensă […]
9 AUGUST, calendarul zilei: Marcy din serialul „Familia Bundy” împlinește 67 de ani, Eric Bana 57/ Este ucisă Sharon Tate # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 9 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Amanda Bearse, născută pe 9 august 1958 în Winter Park, Florida, este o actriță şi regizoare americană, cunoscută mai ales pentru rolul Marcy Rhoades/D’Arcy în popularul sitcom Married… with Children (1987-1997). A […]
CULISELE înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare dezvăluie de ce a fost închis tot timpul sicriul fostului șef al statului # Gândul
Gândul a aflat culisele înmormântării lui Ion Iliescu chiar de la coordonatorul serviciilor funerare, care a vorbit în premieră cu jurnaliștii, la o zi după încheierea funeraliilor de stat. „Până la momentul decesului nu am putut da niciun fel de informații nici colegilor mei, nici altor instituții”, a povestit Vlad Andrei Cristea, președintele Asociației Serviciilor […]
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei şi exporturilor Bulgariei, cu un declin estimat de 32,8% al livrărilor către piaţa americană. Potrivit lui Doncho Barbalov, adjunct al ministrului Economiei şi Industriei, această scădere reprezintă aproximativ 1,5% din exporturile totale ale Bulgariei. În termeni macroeconomici, impactul asupra PIB-ului în 2025 […]
După întâlnirea cu Zelenski, Oana Țoiu a discutat și cu românii din Cernăuți: „31 august devine Ziua Limbii Române și în Ucraina” # Gândul
După ce s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți oficiali, ministra de Externe Oana Țoiu (USR), s-a întâlnit vineri cu comunitatea de români din Cernăuți. Ministra din partea Guvernului Bolojan a anunțat că 31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina, potrivit MEDIAFAX. „Am vrut în primul rând să le […]
Ford amână până în 2028 lansarea de noi modele electrice. Compania americană schimbă STRATEGIA # Gândul
Ford Motor amână lansarea următoarelor două generaţii de vehicule electrice, din considerentul că piața americană s-a schimbat, iar acum cererea se concentrează mai mult pe modele mici ca dimensiune și accesibile ca preț. Producătorul auto american şi-a informat recent furnizorii că noua camionetă complet electrică, care urma să fie produsă la fabrica din Tennessee, va […]
Microsoft a realizat o listă cu „meseriile viitorului”. Ce joburi vor dispărea din cauza revoluției A.I. # Gândul
Apariția lui ChatGPT le-a adus oamenilor o nouă modalitate pentru găsirea informațiilor, planificări și îmbunătățirea comunicării. Pe de altă parte, tehnologia revoluționară vine cu un mare dezavantaj: ar putea duce la dispariția multor locuri de muncă. Într-un raport realizat de Microsoft, s-a descoperit că munca la birou ar putea dispărea în viitor, deoarece inteligența artificială […]
A murit Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13. NASA: Curajul său a transformat o posibilă tragedie într-un succes din care am învățat enorm # Gândul
Administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, a anunțat că fostul astronaut Jim Lovell, comandantul misiunii lunare Apollo 13, a decedat pe 7 august 2025, în Lake Forest, Illinois. Avea 97 de ani. NASA a transmis condoleanțe familiei căpitanului, a cărui „muncă a inspirat milioane de oameni de-a lungul deceniilor”. „Caracterul și curajul neclintit al lui […]
Efectul Iliescu în Coaliție. Ciprian Ciucu speră că amenițarea PSD de a debarca în OPOZIȚIE este un joc politic intern # Gândul
Liderul PSD Sorin Grindeanu anunță convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru luni, în urma tensiunilor create în Coaliția de guvernare din cauza poziției unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale pentru fostul președinte Ion Iliescu. „Sper să nu fie un calcul de genul să căutăm un pretext să ieșim de la guvernare. Partidul […]
Cele 40 de joburi care vor dispărea în următorii 10-20 ani, din cauza AI. O mare companie a făcut o listă cu 40 de meserii care vor rezista în viitor # Gândul
Apariția lui ChatGPT le-a adus oamenilor o nouă modalitate pentru găsirea informațiilor, planificări și îmbunătățirea comunicării. Pe de altă parte, tehnologia revoluționară vine cu un mare dezavantaj: ar putea duce la dispariția multor locuri de muncă. Într-un raport realizat de Microsoft, s-a descoperit că munca la birou ar putea dispărea în viitor, deoarece inteligența artificială […]
„Pele al Palestinei”, ucis într-un atac israelian. Eric Cantona: „Cât vom mai permite acest genocid?” # Gândul
Fostul fotbalist palestinian, Suleiman Al-Obeid, poreclit „Pele palestinian”, a fost ucis într-un atac israelian, în timp ce aștepta ajutor umanitar în Fâșia Gaza. Cunoscut drept „Pele al Palestinei”, fostul jucător al echipei naționale palestiniene de fotbal Suleiman Al-Obeid, născut în 1984, în orașul Gaza, a fost ucis miercuri, când militarii israelieni „au vizat persoane care […]
Preşedintele USR, Dominic Fritz a subliniat că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar, trebuie organizate alegeri parţiale. Alegerea USR este deputatul Cătălin Drulă „care este bine pregătit pentru un astfel de post”. Fritz merge pe varianta candidatului unic de Dreapta la București. Cătălin Drulă a anunțat deja că intenționează să […]
SUA și Rusia încearcă să obțină acordul aliaților europeni asupra planului de pace /Ucraina riscă să PIARDĂ teritoriile ocupate # Gândul
Statele Unite și Rusia poartă negocieri specifice asupra împărțirii teritoriilor din estul Ucrainei, o ipoteză fiind oprirea conflictului pe actuala linie a frontului, afirmă surse diplomatice, înaintea summitului președinților american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin. Oficialii americani și ruși discută despre un acord asupra teritoriilor ucrainene, înaintea întâlnirii președinților Donald Trump și Vladimir […]
Reclamele de la Zara, retrase din cauza modelelor cu siluete „nesănătoase” care ar fi încurajat ANOREXIA # Gândul
Două reclame ale brandului Zara au fost retrase din Marea Britanie, la ordinul Autorității pentru Standardele Publicității din Marea Britanie, din cauza unor modele cu siluete considerate „nesănătoase”, ce ar fi încurajat anorexia și o dietă alimentară iresponsabilă. În una dintre reclame, umbrele erau aplicate încât picioarele modelului să pară „subțiri”, iar corpul să pară […]
Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de AVERE: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală # Gândul
Ilie Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului. Premierul României le-a mai solicitat membrilor cabinetului să publice documentele și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea […]
Israelul CRITICĂ dur decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament /Netanyahu se declară ”dezamăgit” # Gândul
Guvernul Benjamin Netanyahu a criticat vehement, vineri seară, decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament către Israel, denunțând o presupusă recompensare a grupului islamist Hamas. Premierul Benjamin Netanyahu l-a sunat pe cancelarul Friedrich Merz și s-a declarat ”dezamăgit” de hotărârea Germaniei. Netanyahu a susținut că Germania nu mai ajută Israelul, deși Berlinul oferă sprijin […]
Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import # Gândul
În timp ce este preocupat pentru reducerea taxelor și a datoriei naționale a Statelor Unite, care a ajuns la 36 trilioane de dolari, președintele Donald Trump își extinde revoluția mișcării „Make America Great Again” (Să facem America măreață din nou) prin revenirea la rețeta originală a băuturii răcoritoare Coca-Cola și complimentarea unei reclame controversate la […]
O femeie și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, în secret. Poliția Locală a identificat-o: „În spatele fiecărei canapele se află un nume” # Gândul
Poliția Locală din Sectorul 6 a amendat o femeie care și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, fără să știe că pe el avea numele și adresa. Polițiștii locali spun că „în spatele fiecărei canapele sau a unui sac de gunoi aruncat” se află un nume. Pe strada Brașov, polițiștii au găsit textile, șase uși, două […]
Bloomberg: Oficiali americani și ruși lucrează la un acord privind TERITORII din Ucraina, în contextul unei întâlniri Trump-Putin # Gândul
Oficiali americani și ruși lucrează la un acord privind teritorii din Ucraina, pentru o întâlnire la nivel înalt între președintele SUA Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, potrivit unor persoane la curent cu chestiunea. SUA lucrează pentru a obține acceptul Ucrainei și al aliaților săi europeni […]
Curtea de Conturi acuză: Autoritatea Aeronautică Civilă a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei # Gândul
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de audit publicat pe site-ul instituției. Curtea de Conturi arată în raport că Autoritatea Aeronautică a refuzat să vireze la bugetul statului în 2023 suma de 7,8 milioane de lei, adică […]
Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan # Gândul
Liderul USR Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale luate de Coaliția de guvernare. Este posibil să fie nevoie de mai mult timp pentru a fi vizibile efectele pozitive, afirmă el la Digi24. Dar, subliniază Fritz, România va găsi înțelegere de la piețele financiare și Comisia Europeană, este de părere Fritz. […]
Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva/ Raportul Corpului de Control, trimis la Parchet # Gândul
Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 – 2024, arată concluziile raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), raport ce a fost trimis la Parchet. „La nivelul RNP Romsilva, evoluţia indicatorului financiar de performanţă […]
Traficul maritim prin Strâmtoarea Dardanele a fost temporar oprit, din cauza incendiilor forestiere din nord-vestul Turciei, a anunțat Ministerul Transporturilor de la Ankara. Traficul prin Strâmtoarea Dardanele, o importantă rută pentru transportul maritim internațional, a fost oprit ca măsură de precauție, deoarece incendiile s-au răspândit în zona din apropierea orașului Canakkale. Un număr de locuitori […]
O primărie din țară anunță trecerea la AUSTERITATE: Anulăm Zilele Comunei pentru a direcționa fondurile către investiții esențiale # Gândul
Primăria unei comune din țară a anunțat că va anula festivalul dedicat „Zilelor Comunei”. Motivul: În contextul actual, marcat de măsurile de austeritate, primăria trebuie să direcționeze fondurile către investițiile esențiale. Primarul, viceprimarul și membrii Consiliului Local din comuna Feldru, Bistrița-Năsăud, au decis împreună să nu mai organizeze evenimentul „Zilele Comunei Feldru”, potrivit Radio Șomeș. „În […]
