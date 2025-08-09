Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți descoperi al patrulea bărbat din această fotografie, în cel mult 7 secunde

20:20

Liderul USR Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale luate de Coaliția de guvernare. Este posibil să fie nevoie de mai mult timp pentru a fi vizibile efectele pozitive, afirmă el la Digi24. Dar, subliniază Fritz, România va găsi înțelegere de la piețele financiare și Comisia Europeană, este de părere Fritz. […]