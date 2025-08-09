Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia: „O decizie împotriva păcii”
Digi24.ro, 9 august 2025 11:10
Președintele Ucrainei a respins ideea ca un eventual acord de pace negociat de Donald Trump cu Vladimir Putin să includă cedări de teritorii, subliniind că orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, potrivit CNN.
• • •
Acum 5 minute
11:30
80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Moment de reculegere pentru victimele catastrofei # Digi24.ro
Japonia comemorează, astăzi, 80 de ani de la lansarea celei de-a doua bombe nucleare din istorie, asupra orașului Nagasaki. Un minut de reculegere a fost ținut la ora locală 11 și două minute, la exact 80 de ani de când bomba atomică botezată "Fat man'' a căzut. Pe durata minutului de reculegere, în oraș s-a auzit doar clopotul restaurat al unei biserici, care a răsunat pentru prima dată după bombardament.
Acum 10 minute
11:20
Cum să razi de pe fața Pământului un oraș de mărimea Londrei. Studiul înfiorător care leagă începutul erei nucleare de Marea Britanie # Digi24.ro
Acum 80 de ani, un bombardier american B-29 a lansat o bombă atomică asupra orașului japonez Hiroshima. Momentul a marcat începutul erei atomice, însă prima descriere a unei bombe atomice destul de mici încât să poată fi folosită ca o armă a apărut înainte de Proiectul Manhattan, într-un document scris în Marea Britanie care a fost atât de secret încât a avut doar o singură copie.
Acum 30 minute
11:10
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii" între Ucraina și Rusia: „O decizie împotriva păcii"
Președintele Ucrainei a respins ideea ca un eventual acord de pace negociat de Donald Trump cu Vladimir Putin să includă cedări de teritorii, subliniind că orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, potrivit CNN.
11:10
Șeful CNAS, despre analizele decontate de stat: „Unii furnizori de servicii medicale preferă banii cash. O să facem controale” # Digi24.ro
Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a afirmat în emisiunea „În fața ta”, întrebat despre plafonul pentru analizele decontate de stat, că anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru aceste investigații medicale. El a explicat că unul dintre motive este că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash în detrimentul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, la Digi24, de la ora 14:00.
Acum o oră
10:40
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat, în premieră mondială, picături oftalmice pe bază de aceclidină pentru tratarea prezbiopiei, o afecțiune care afectează aproape toți adulții după vârsta de 45 de ani.
10:40
Trei zile de caniculă în România. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade în vestul țării # Digi24.ro
Meteorologii au transmis noi atenționări meteorologice de caniculă și disconfort termic ridicat în mai multe județe din sudul și vestul țării. Timp de trei zile vor fi înregistrate peste 30 de grade în majoritatea județelor, iar local în termometre se vor înregistra și 40 de grade Celsius. Potrivit ANM și nopțile vor fi calde, cu temperaturi tropicale.
Acum 2 ore
10:10
Mircea Fechet avertizează asupra opririi programului de împăduriri: „Pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare” # Digi24.ro
Fostul ministru al Mediului susține că România riscă să blocheze un program funcțional de împăduriri, în condițiile în care suprafețe tot mai mari de teren sunt afectate de deșertificare. Mircea Fechet (PNL) atrage atenția că „pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului” și avertizează că România pierde „în fiecare minut 50 mp prin deșertificare”.
10:00
Carambol în drum spre mare. Șase mașini, implicate într-un accident pe autostrada Soarelui # Digi24.ro
Un accident în lanț s-a produs pe Autostrada Soareului, pe sensul de mers către Constanța. Șase mașini s-au tamponat, însă este vorba doar despre pagube materiale, potrivit unor imagini surprinse de un telespectator Digi24.
09:40
Planul ambițios al UE: Trenuri de mare viteză care să concureze cu transportul aerian în Europa # Digi24.ro
Comisia Europeană pregătește un plan pentru extinderea rețelei de trenuri de mare viteză, vizând conexiuni rapide și accesibile între capitale și marile orașe, astfel încât transportul feroviar să devină o alternativă competitivă la zborurile pe distanțe lungi în Europa, potrivit The Guardian.
Acum 4 ore
09:10
Ucraina și aliații săi se mobilizează înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin (Surse Axios) # Digi24.ro
Înalți oficiali ucraineni, americani și europeni se vor întâlni în Marea Britanie, înaintea summitului planificat pentru săptămâna viitoare între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, au declarat surse familiarizate cu aceste planuri pentru Axios, relatează sâmbătă Kyiv Independent.
08:30
Două foste republici sovietice îl susțin pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace: „Vom apăra” această candidatură # Digi24.ro
După ce a intermediat un acord istoric în Caucaz, Donald Trump primește sprijinul a două foste republici sovietice pentru Premiul Nobel pentru Pace. Armenia și Azerbaidjan s-au angajat să „apere” candidatura sa, după ce Aliev şi Pashinian au semnat un document pe care Casa Albă l-a numit „declaraţie comună”.
08:00
Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # Digi24.ro
Aurul a atins, vineri, un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC, potrivit News.ro.
07:50
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele # Digi24.ro
Într-o țară unde cei mai mulți oameni preferă banii cash, ambiția premierului Edi Rama de a transforma Albania în prima economie din lume fără bancnote până în 2030 ar produce un șoc în toată societatea. Acest vis pare cu atât mai greu de realizat cu cât mai mult de jumătate dintre albanezi nu au niciun cont bancar, potrivit datelor Băncii Mondiale.
07:50
Aglomeraţie la ieşirea din ţară, la Giurgiu-Ruse şi pe Autostrada Soarelui către litoral. Anunțul autorităților # Digi24.ro
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că pe majoritatea arterelor rutiere din ţară se circulă bine, valorile de trafic fiind reduse. Este, însă, aglomeraţie pe DN 5, la ieşirea din ţară la Giurgiu-Ruse şi pe Autostrada Soarelui către litoral.
07:40
Alternativa Techirghiol, autostrada care ar urma să facă legătura spre sudul litoralului, se află în impas. În ce stadiu este proiectul # Digi24.ro
Alternativa Techirghiol, proiectul conceput pentru ca șoferii să evite aglomerația de pe DN39 pare să se blocheze. Autostrada este planificată din 2019, dar proiectul a tot fost amânat. Noul termen este 16 septembrie. Dacă nici atunci nu se va concretiza nimic, planul riscă să fie amânat la nesfârșit, iar tot procesul ar putea fi reluat.
Acum 6 ore
07:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de președintele american # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.
07:10
Eugène Ionesco: „Am avut profesori din București care, în acel moment, se nazificaseră, erau teoreticieni ai rasismului” # Digi24.ro
Eugène Ionesco: „Am avut profesori din București care, în acel moment, se nazificaseră, erau teoreticieni ai rasismului"
07:10
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți consecutive. Când va putea fi admirată # Digi24.ro
Iubitorii aștrilor cerești au parte de un spectacol inedit weekendul acesta. Luna plină din august, numită „Luna Sturion” va răsări weekendul acesta, fiind vizibilă atât în noaptea de 9, cât și în cea de 10 august. Cel mai bun moment pentru a vedea răsăritul lunii pline este imediat după apusul soarelui. Nu numai că este iluminată 100% în acel moment, dar apare și pe cerul estic, atunci când este suficient de întuneric pentru ca satelitul Pământului să fie ușor vizibil, în timp ce peisajul din fața sa este încă scăldat în lumina amurgului, explică astronomii citați de Live Science.
07:10
Cum au nimicit trupele de comando ucrainene un întreg batalion rusesc. Unitatea Timur, bătălii sângeroase cu rușii în Europa și Africa # Digi24.ro
Soarele abia ce răsărise deasupra regiunii Sumî când o mult temută unitate a forțelor speciale ucrainene a lansat una dintre cele mai curajoase asalturi din războiul contra Rusiei. Trupele de comando ale Kievului s-au infiltrat adânc în spatele liniilor rusești și au reușit să distrugă mai multe centre de comandă într-un atac surpriză care, potrivit serviciului ucrainean de informații militare (GUR), a eliminat un întreg batalion rusesc și a oprit ofensiva armatei ruse în nord-estul Ucrainei.
07:10
Dezvăluiri din culisele celor 6 convorbiri telefonice Putin-Trump de anul acesta. Care dintre cei doi lideri a fost mai vocal # Digi24.ro
Convorbirile telefonice dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, din acest an, au durat uneori chiar și câteva ore, din cauza monologurilor lungi ale liderului de la Kremlin, a raportat The Wall Street Journal, citând actuali și foști oficiali americani. Asistenții au spus că Trump, în loc să-și arate nerăbdarea obișnuită sau să întrerupă, a ascultat, de fiecare dată, cu atenție ceea ce a avut Putin de spus.
07:10
Sunt în pericol mașinile electrice pe timp de caniculă? Specialiștii auto: „Pot apărea limitări temporare de performanță” # Digi24.ro
Deși niciun tip de autovehicul nu este complet imun la riscul de incendiu, mai ales în cazul unui accident grav, percepția conform căreia modelele electrice ar fi mai predispuse la explozii, în special în condiții de temperaturi ridicate, nu este susținută de date concrete
07:10
Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, la care au dreptul părinții. Cuantumul brut al indemnizației este de 100% # Digi24.ro
Asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Acum 12 ore
02:40
Digi Talks la UNTOLD X cu Teodora Tompea, Sore şi Ioana Ciurlea. "Cea mai mare dovadă de curaj - să îți ceri scuze" # Digi24.ro
“Cea mai mare dovadă de curaj e să îți ceri scuze” spune Sore, celebra cântăreață. Este și felul în care își crește fetița de 9 ani, pe care speră să o păstreze cât mai aproape de valorile și principiile sănătoase de viață. Sore s-a confruntat cu "hate-ul" din online încă din adolescență, atunci când activa în celebra trupă Lala Band.
02:40
Președintele Consiliului Concurenței, despre creșterile de prețuri: Situația nu arată rău, dar va exista o majorare a inflației # Digi24.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat, vineri, în cadrul emisiunii LIVE difuzată la Digi24, că, per ansamblu, situația creșterilor de prețuri „nu arată rău”, dar că estimările arată o majorare a inflației de la 6% la 7-8%.
00:00
Un bărbat de 39 de ani s-a rănit grav, vineri, în timpul unei drumeţii în Munţii Făgăraş, iar salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă spre locul incidentului. A fost alertat şi elicopterul SMURD, dar când au ajuns la victimă echipaje de salvare au constatat că este decedată.
00:00
Fată mușcată de câini în zona montană din Brașov. Au intervenit salvamontiștii. Avertisment Salvamont: Atenţie la câinii de stână # Digi24.ro
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere şi cer turiştilor să aibă grijă în drumeţii.
8 august 2025
23:50
O tânără din Craiova a fost salvată de la înec, în Creta, de un polițist din Sebeș aflat în concediu # Digi24.ro
Un poliţist de la Serviciul Rutier din Sebeş, aflat în concediu în Creta, a salvat de la înec o tânără româncă luată de valuri şi dusă în larg, pe care nu o cunoştea, care şi-a exprimat mulţumirea într-un mesaj transmis vineri Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.
23:40
Peste un milion de migranți fără acte au plecat voluntar din SUA de la începutul mandatului lui Donald Trump # Digi24.ro
Peste un milion de migranţi fără documente au părăsit SUA din proprie iniţiativă, de când preşedintele Donald Trump a preluat mandatul, a anunțat secretarul pentru Securitate internă Kristi Noem, care a adăugat că „niciun străin ilegal” nu a intrat în țară în ultimele trei luni.
23:40
Incendii puternice de vegetație în Turcia. Traficul maritim prin Strâmtoarea Dardanele a fost închis # Digi24.ro
Incendiile forestiere, care fac prăpăd în nord-vestul Turciei, au forțat autoritățile locale să închidă temporar traficul maritim pe o rută comercială extrem de importantă: Strâmtoarea Dardanele, a anunțat Ministerul turc al Transporturilor, citat de BBC.
23:00
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, anunţă The Associated Press.
23:00
Ce este „narcisismul colectiv” rusesc și cum ar putea întâlnirea Trump - Putin să escaladeze această narațiune propagandistică # Digi24.ro
Dacă liderul Kremlinului, Vladimir Putin, reușește să se întâlnească personal cu președintele SUA, Donald Trump, acest lucru ar putea întări narațiunea propagandei rusești potrivit căreia Putin a ridicat Rusia căzută până acum„în genunchi”.
22:50
Ciprian Ciucu, despre candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „Omul e ok. Să gândim bine. Nu vrem să câștige un extremist” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, a declarat, vineri seară, la Digi24, că a fost „nevoit să ia în calcul” o candidatură la Primăria Capitalei, dar că nu a luat o decizie. „Vom cântări foarte bine”, a spus liderul din PNL, care a precizat că va fi făcut un sondaj cu privire la candidații care ar putea fi promovați de liberali pentru cursa electorală. Totodată, Ciucu spune despre Cătălin Drulă (USR), care și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, că are o „părere bună despre el”, dar că „trebuie să gândim foarte bine care sunt pașii, pentru că nu vrem să ajungă un extremist” în această funcție.
22:40
Românii din Cernăuți îi cer Oanei Țoiu să protejeze școlile cu predare în limba română. Ce spune ministra de Externe # Digi24.ro
Românii din Cernăuți îi cer Oanei Țoiu să protejeze școlile cu predare în limba română. Ce spune ministra de Externe
22:40
Ce reprezintă, de fapt, „coralul” vechi de miliarde de ani descoperit de NASA pe planeta Marte. Imaginea care i-a uimit pe cercetători # Digi24.ro
Roverul Curiosity al NASA a surprins imagini uluitoare cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte. Cercetătorii au elucidat însă misternul și explică faptul că ciudatul obiect este, de fapt, o rocă mică, de culoare deschisă, erodată de vânt, pe care roverul a găsit-o în craterul Gale, de pe Planeta Roșie, pe data de 24 iulie, arată Live Science.
Acum 24 ore
22:20
Femeie înjunghiată de un bărbat pe care nu îl cunoștea, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei # Digi24.ro
O femeie a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, fiind dusă spital. Agresorul, care conform primelor informaţii a atacat-o din senin, a fost reţinut de către procurori, fiind acuzat de tentativă de omor.
22:10
Proiect. Autorităţile fiscale ar putea publica lista debitorilor persoane juridice şi fizice, dar şi a contribuabililor fără restanțe # Digi24.ro
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar şi contribuabilii care au declarat şi au plătit la termen obligaţiile fiscale, fără restanţe, ar putea fi incluşi pe lista publicată, conform unui proiect de lege publicat pe site-ul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
21:30
Dominic Fritz, reacție față de revolta PSD privind funeraliile lui Ion Iliescu: E regretabil că suntem în acest suspans # Digi24.ro
Dominic Fritz a vorbit, vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre nemulțumirea PSD vizavi de atitudinea Uniunii Salvați România în contextul funeraliilor lui Iliescu. Social-democrații s-au arătat deranjați de decizia USR de a boicota acest evenment, și au refuzat chiar să participe la o sedință a Coaliției, aparent din acest motiv. Președintele USR a spus, însă, că nu vede niciun obstacol în colaborarea cu PSD, și afirmă că „este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans, pentru că până la urmă cetățenii se așteaptă de la noi nu să activăm în tot felul de certuri pe Facebook și la televiziuni, ci se așteaptă să ne facem treaba”.
21:20
Doi străini care lipeau în Chişinău afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei, reţinuţi. Ar fi fost instruiţi în Serbia și Bosnia # Digi24.ro
Doi bărbaţi originari din Helsinki şi Sevastopol au fost reţinuţi, vineri, la Chişinău, fiind suspectaţi că au lipit afişe cu conţinut de chemare la ură socială, interetnică şi religioasă. Afişele foloseau imaginea Maiei Sandu şi a mitropolitului Basarabiei. Autorităţile suspectează că scopul lor era perturbarea procesului electoral, transmite Ziarul de Gardă.
21:20
Pompierii români trimiși în Grecia. Prima misiune de stingere a unui incendiilor de pădure. Intervenția este dificilă # Digi24.ro
Pompierii români aflați în Grecia intervin, vineri, la un incendiu de vegetație care a izbucnit în apropierea localității Charvalo, în regiunea Attica de Est, transmite IGSU.
21:10
Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Donald Trump. Reacția Mexicului (New York Times) # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forţa militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, scrie vineri The New York Times, citând surse despre care afirmă că au cunoştinţă de această decizie, relatează agenţia EFE, scrie Agerpres.
20:50
Germania suspendă exporturile de arme către Israel, din cauza extinderii ofensivei din Gaza # Digi24.ro
Berlinul este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Israelului, dar este din ce în ce mai incomod cu strategia acestuia privind Gaza.
20:50
Planul de cucerire al lui Benjamin Netanyahu. Cum ar putea fi izolat orașul Gaza și strămutați două milioane de palestinieni # Digi24.ro
Vestea deciziei guvernului israelian de a prelua controlul asupra orașului Gaza este întâmpinată cu disperare de către palestinieni. Guvernul israelian va încerca din nou să forțeze întreaga populație a orașului să se mute în sud, un proces care, potrivit rapoartelor, ar putea fi finalizat în două luni. O populație civilă de două milioane de oameni ar urma să fie astfel relocată, să primească ordine și să fie ținută în viață, mai mult sau mai puțin, prin furnizarea haotică - și, în cazul punctelor de distribuție, adesea letală - a unor cantități minime de ajutor, în timp ce locurile pe care le numesc „acasă” ar fi distruse sistematic, scriu jurnaliștii BBC.
20:40
Digi Talks la UNTOLD X cu Florin Negruțiu şi Edsta: Dracula are un branding mai bun decât România # Digi24.ro
Anul acesta, Digi Talks aduc la ediția aniversară Untold X campania “Împreună, fără ură”, un apel la toleranță, dialog și empatie. Prima discuție a fost deschisă de jurnalistul Florin Negruțiu, care l-a avut invitat pe EDSTA, influencer și regizor stabilit în New York.
20:40
Ce spune Dominic Fritz, întrebat dacă ia în calcul scenariul retragerii PSD de la guvernare # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat, vineri la Digi24, că nu crede în scenariul retragerii social-democraților de la guvernare, deoarece PSD a semnat de curând acordul de constituire a coaliției și nu s-a întâmplat nimic care să contravină acestui document. Președintele USR a subliniat că „ţara aşteaptă reforme”.
20:30
Digi Talks la UNTOLD X cu Teodora Tompea, Sore şi Ioana Ciurlea. "Cea mai mare dovadă de curaj - să îți ceri scuze" # Digi24.ro
“Cea mai mare dovadă de curaj e să îți ceri scuze” spune Sore, celebra cântăreață. Este și felul în care își crește fetița de 9 ani, pe care speră să o păstreze cât mai aproape de valorile și principiile sănătoase de viață. Sore s-a confruntat cu "hate-ul" din online încă din adolescență, atunci când activa în celebra trupă Lala Band.
20:30
Președintele Consiliului Concurenței, despre creșterile de prețuri: Situația nu arată rău, dar va exista o majorare a inflației # Digi24.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat, vineri, în cadrul emisiunii LIVE difuzată la Digi24, că, per ansamblu, situația creșterilor de prețuri „nu arată rău”, dar că estimările arată o majorare a inflației de la 6% la 7-8%.
20:20
Modificările la Pilonul II de pensii. Dominic Fritz: „Cred că e corect că proiectul a fost restras”. Explicațiile liderului USR # Digi24.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, la Digi 24, despre proiectul privind Pilonul II de pensii, ce a ajuns pe masa Guvernului azi, dar care a fost amânat pentru o ședință ulterioară.
20:20
O ordonanță de urgență modifică procedura de despăgubire pentru imobilele confiscate de comunişti. „O veste aşteptatǎ de mulți români” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, vineri, adoptarea unei ordonanţe care aduce modificări în procedura de despăgubire pentru imobilele confiscate în perioada comunistă. Vot fi 7 tranşe anuale sau o plată unică de 40% pentru cei care renunţă la eşalonare.
20:10
Ilie Bolojan le cere miniștrilor să publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor” # Digi24.ro
Premierul solicită miniștrilor publicarea declarațiilor de avere și de interese, în spiritul principiilor transparenței și integrității. „Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern”, a declarat Ilie Bolojan.
20:00
Fritz despre scandalul „neterminații de la USR”: Să ne întoarcem la un ton normal și să avem o dezbatere despre moștenirea lui Iliescu # Digi24.ro
Invitat la Digi24 Dominic Fritz a luat poziție în legătură cu foarte recentul scandal în care un deputat PSD, Voicu Vușcan, a criticat declarațiile USR-ului prin care se cerea anularea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu.Vușcan a vorbit despre „neterminații de la USR” și a spus că la următoarea moțiune de cenzură va vota căderea guvernului.
