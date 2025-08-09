The Telegraph: Trump nu trebuie să abandoneze Ucraina acceptând o pace nedreaptă / Statele Unite să nu se lase convinse să impună un acord favorabil lui Putin
G4Media, 9 august 2025 12:40
Publicația The Telegraph arată că dacă întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc în 15 august – așa cum s-a anunțat –... G4Media.ro.
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
12:50
PSD Iaşi critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la ”coada listei” de priorităţi: Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională # G4Media
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern... G4Media.ro.
12:50
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, episodul 57/ A murit fostul președinte Ion Iliescu, studenții rămân fără burse în vacanță, vara explodează între festivaluri și controverse publicitare # G4Media
Nu ai avut timp să citești știrile în această săptămână? Iată o selecție a celor mai importante evenimente pe care trebuie să le știi, selectate... G4Media.ro.
12:50
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre... G4Media.ro.
Acum 10 minute
12:40
Acum 30 minute
12:30
Cât costă un șezlong și o umbrelă? Prețurile de pe litoralul românesc, în comparație cu cele din vestul Europei # G4Media
Prețurile pentru închirierea unui șezlong pe litoralul românesc se compară cu cele de pe plajele din vestul Europei, din țări precum Franța, Olanda și Germania,... G4Media.ro.
12:30
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” # G4Media
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, potrivit BBC, transmite News.ro. Comentariile... G4Media.ro.
12:30
Autoturism în valoare de 90.000 de euro căutat de autorităţile din Polonia, descoperit de poliţiştii de frontieră constănţeni # G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa un autoturism de lux căutat de către autorităţile din Polonia, transmite Agerpres.... G4Media.ro.
12:20
Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită la Washington, a anunţat sâmbătă şeful său... G4Media.ro.
12:20
Caniculă şi disconfort termic ridicat în Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni / Temperaturile urcă până la 37 de grade # G4Media
Canicula şi disconfortul termic ridicat vor caracteriza vremea din Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni, iar maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, potrivit prognozei... G4Media.ro.
12:20
Trei tone de tutun şi zeci de milioane de ţigări de contrabandă, descoperite de poliţişti în primele 7 luni ale anului # G4Media
Peste 59 de milioane de ţigarete şi peste trei tone de tutun au fost descoperite de poliţişti în primele şapte luni ale anului, fiind aplicate... G4Media.ro.
Acum o oră
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Ara, transmite News.ro. ISU Arad anunţă, sâmbătă, un accident aviatic. ”Avion de... G4Media.ro.
12:00
VIDEO Cum a transformat Ucraina un umil avion agricol într-un fighter aer-aer, vânător de drone Shahed / Această soluție s-ar putea să nu fie rentabilă: racheta sa costă cât 10 UAV-uri / Ce alte aeronave militare improvizate folosește Kievul? # G4Media
Confruntată cu o penurie de avioane de luptă specializate, Ucraina a apelat la o serie de aeronave improvizate, cu propulsie cu elice, pentru misiuni militare,... G4Media.ro.
12:00
VIDEO Accident la Super Rally Timişoara – Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a avariat grav maşina de concurs a tatălui său / Copilotul a fost rănit / Cum s-a produs accidentul # G4Media
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se... G4Media.ro.
12:00
VIDEO Demo pentru viața de student/ Cazare în campus, cursuri, „treasure hunt”, seri de relaxare: tabăra de vară a Universității Tehnice din Cluj # G4Media
Vrei să vezi cum va fi în facultate? Participarea la o tabără de vară dintre cele organizate de Universități, pentru elevi, este exact ceea ce... G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:30
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona Palaia Fokaia # G4Media
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona localităţii Palaia Fokaia, cu intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat... G4Media.ro.
11:20
Transfer de fișiere: O firmă românească a lansat o alternativă la WeTransfer / Ce beneficii oferă Nivlo Send? # G4Media
O firmă din România a lansat platforma Nivlo Send (www.nivlosend.com), cu scopul de a face partajarea fișierelor mai eficientă și mai flexibilă. G4Media.ro.
11:20
Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţa să demonteze megafoane instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major de la Seul, conform agenţiei Yonhap,... G4Media.ro.
11:10
INTERVIU Cum a ajuns Irina Schrotter să o îmbrace pe Mihaela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și cât costă creațiile designerului român # G4Media
Când Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a ales să poarte o creație Irina Schrotter în cadrul vizitei oficiale în Austria, alegerea nu a fost... G4Media.ro.
11:10
Atacurile câinilor de la stâne se înmulțesc: Sfaturile salvamontiștilor pentru turiști și recomandări pentru ciobani # G4Media
Salvamontiștii avertizează asupra creșterii numărului de câini de stână și a riscurilor pe care aceștia le reprezintă pentru turiștii care merg pe munte. În ultima... G4Media.ro.
11:10
Inteligența artificială a lui Elon Musk, acuzată că face videoclipuri explicite cu Taylor Swift # G4Media
Generatorul video AI al lui Elon Musk’ fost acuzat că a făcut „o alegere deliberată” pentru a crea clipuri sexuale explicite ale lui Taylor Swift,... G4Media.ro.
11:00
A revenit trendul modelelor super slabe? Marea Britanie înregistrează o creștere a plângerilor legate de aceste tendințe # G4Media
Interzicerea reclamelor de modă de pe stradă care prezentau modele care arătau „nesănătos de slabe” a determinat experții din industrie să avertizeze cu privire la... G4Media.ro.
11:00
Caniculă şi temperaturi extrem de ridicate, până luni seară – Meteorologii anunţă că nopţile sunt tropicale / Au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu # G4Media
Meteorologii anunţă caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale, până luni seară, fiind emise mai multe avertizări cod galben şio cod portocaliu. Pe timpul zilei temperaturile... G4Media.ro.
10:50
MAE invocă un deficit de personal care se acutizează an de an: 15% din personalul diplomatic şi consular şi peste 40% din personalul tehnic este detaşat. Peste 180 de posturi scoase la concurs # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări... G4Media.ro.
10:50
Casele de cultură studenţeşti şi Complexul Tei ar putea trece în administrarea autorităţilor locale # G4Media
Cele 14 case de cultură ale studenţilor din România şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” ar putea trece din subordinea Ministerului Muncii în cea a... G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:40
VIDEO Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia # G4Media
Premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de... G4Media.ro.
10:30
După ce Trump a anunțat că urmează un „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, Zelenski promite că ucrainenii „nu îşi vor abandona pământul” # G4Media
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele... G4Media.ro.
10:10
Unde merg antreprenorii români în vacanță? Georgiana Ciceo, fondatoarea brandului de bijuterii Monom: de la satele săsești din România la peisajele italiene, cu mare, vin și construcții în piatră. Recomandări din Cincșor și Puglia # G4Media
În sezon estival, Economedia îi invită pe antreprenorii români să împărtășească idei și destinații de vacanță: unde pleacă, ce locuri inedite au descoperit și ar... G4Media.ro.
10:10
Aflate la un exercițiu, Forțele Aeriene Române au identificat o tânără rănită într-o zonă greu accesibilă din Masivul Ceahlău # G4Media
O tânără, în vârstă de 18 ani, aflată în stare medicală critică, a fost identificată în zona greu accesibilă a Vârfului Toaca de către un... G4Media.ro.
10:10
Calea Victoriei redevine pietonală sâmbătă şi duminică, în cadrul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” # G4Media
Calea Victoriei redevine în acest sfârşit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare şi întâlniri în aer liber, cu activităţi culturale şi recreative pentru toate... G4Media.ro.
10:10
Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru... G4Media.ro.
10:00
Universitatea publică din California a anunţat vineri, că guvernul american îi cere o amendă uriaşă de un miliard de dolari pentru manifestaţiile pro-palestiniene din 2024,... G4Media.ro.
10:00
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte de urgenţă duminică, în privința situației din Gaza / Decizia Israelului de a prelua controlul asupra orașului palestinian, criticată de mai multe state # G4Media
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua... G4Media.ro.
09:50
Înghețata „Labubu” cucerește clienții mici și mari / Este preparată cu spirulină albastră / „Toată lumea vrea să mănânce o înghețată sănătoasă” # G4Media
Celebra jucărie Labubu a ajuns și în bucătărie. O gelaterie din Oradea prepară o înghețată cu acest nume, dar cu aspect mai puțin înspăimântător și... G4Media.ro.
09:50
Vicepremierul Tánczos Barna, într-o vizită la Bihor: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista” # G4Media
Aflat într-o vizită în Bihor, vicepremierul Tánczos Barna a vorbit într-o conferință de presă la Prefectură despre proiectele PNRR, care trebuie finalizate până în august... G4Media.ro.
09:30
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, după un amplu efort al ofiţerilor de poliţie din întregul stat / Avea pregătire militară, era pasionat de vânătoare şi avea mai multe arme în casă # G4Media
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, vineri, la doar câţiva kilometri de locul împuşcăturilor, după ce sute... G4Media.ro.
09:30
Fostul ministru al Mediului: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri / Mircea Fechet, apel către actuala conducere, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare: Deşertificarea nu ia pauză! # G4Media
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite, sâmbătă, că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru... G4Media.ro.
09:20
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # G4Media
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile... G4Media.ro.
09:00
De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani / Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii # G4Media
Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni... G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:30
Eminem vorbeşte despre dependenţa sa de droguri într-un film documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou” # G4Media
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans”, filmul... G4Media.ro.
08:10
Inteligența Artificială a pătruns în industria muzicală în ultimii ani nu doar ca un simplu ajutor, ci ca un partener creativ, capabil să compună melodii,... G4Media.ro.
08:10
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar... G4Media.ro.
08:10
Unsprezece menajere au fost arestate în Hong Kong sub suspiciunea de „ucidere de copii” şi avorturi ilegale, a anunţat poliţia, citată de BBC, transmite News.ro.... G4Media.ro.
07:50
Norvegia pregăteşte prima rundă majoră de licenţiere pentru petrol şi gaze din ultimii ani # G4Media
Norvegia se pregăteşte să lanseze o nouă rundă de acordare a licenţelor de exploatare pentru petrol şi gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental... G4Media.ro.
07:40
Dominic Fritz, privind reacția PSD pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: Este regretabil că suntem în acest suspans # G4Media
Dominic Fritz a vorbit, vineri seara, la Digi24, despre nemulțumirea PSD vizavi de atitudinea Uniunii Salvați România în contextul funeraliilor lui Iliescu. Social-democrații s-au arătat... G4Media.ro.
07:40
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că pe majoritatea arterelor rutiere din ţară se circulă bine, valorile de trafic fiind reduse. Este, însă, aglomeraţie pe DN... G4Media.ro.
07:20
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # G4Media
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate,... G4Media.ro.
07:20
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv”, potrivit lui Donald Trump,... G4Media.ro.
07:20
Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp... G4Media.ro.
07:00
Un turist în vârstă de 39 de ani s-a accidentat și a decedat, în zona cascadei dinspre Cabana Suru din Munţii Făgăraş # G4Media
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Sibiu a decedat vineri, după ce s-a accidentat grav pe munte, în zona cascadei dinspre Cabana... G4Media.ro.
07:00
O fată a fost muşcată de câini, într-o zonă montană din judeţul Braşov / Salvamont: Atenţie la câinii de stână # G4Media
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care... G4Media.ro.
