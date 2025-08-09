Noul preşedinte al Poloniei se va întalni cu Trump la Washington la începutul lunii septembrie

07:00

Cu toții așteptăm cu nerăbdare să ne distrăm la soare, până când ajungem în mijlocul căldurii și al umidității. Vacanțele la mare, scăldatul în piscină, excursiile la munte și petrecerile în aer liber din timpul verii sunt cât se poate de distractive. Dar, asta se întâmplă până când fondul de ten începe să se „topească”, […]