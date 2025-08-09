Mai multe persoane rănite după focuri de armă trase în Time Square din New York/ VIDEO
News.ro, 9 august 2025 12:40
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00.
• • •
Acum 5 minute
12:50
Două fetiţe de 9 şi 12 ani, rănite în tren după ce un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau # News.ro
Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite în tren, sâmbătă, după ce un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau. Şeful de tren a sunat la 112, copiii fiind duşi la spital împreună cu părinţii.
Acum 10 minute
12:40
12:40
Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la ”coada listei” de priorităţi: Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională # News.ro
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern privind prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la ”coada listei”.
Acum 30 minute
12:20
Manchester City: Rodri s-a accidentat şi nu va fi apt sută la sută până după pauza internaţională din septembrie # News.ro
Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, a suferit o accidentare şi este puţin probabil să fie „cu adevărat apt” până după pauza internaţională din septembrie, a declarat antrenorul Pep Guardiola, citat de BBC.
Acum o oră
12:10
UPDATE - Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad / Două persoane au murit # News.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au murit.
12:00
11:50
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” # News.ro
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, potrivit BBC.
Acum 2 ore
11:40
UPDATE - Accident la Super Rally Timişoara - Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a avariat grav maşina de concurs a tatălui său / Copilotul a fost rănit / Cum s-a produs accidentul - VIDEO # News.ro
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Tmişoara. Copilotul a fost rănit.
11:30
Brigadă de arbitri din Georgia la meciul Drita - FCSB, din turul trei preliminar al Ligii Europa # News.ro
Meciul Drita (Kosovo) - FCSB, din manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Georgia, cu Giorgi Kruaşvili la centru.
11:30
Accident la Super Rally Timişoara - Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a avariat grav maşina de concurs a tatălui său / Copilotul a fost rănit - VIDEO # News.ro
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Tmişoara. Copilotul a fost rănit.
11:30
Lucrări Magritte, Warhol, Dali de mai multe milioane de lire sterline vor fi scoase la licitaţie la Londra # News.ro
Opere de artă prestigioase, între care tablouri de René Magritte, Andy Warhol şi desene de Salvador Dali, vor fi scoase la licitaţie la Londra în 17, 18 şi 19 septembrie, a anunţat casa de licitaţii Sotheby's.
10:50
Caniculă şi temperaturi extrem de ridicate, până luni seară – Meteorologii anunţă că nopţile sunt tropicale / Au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu # News.ro
Meteorologii anunţă caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale, până luni seară, fiind emise mai multe avertizări cod galben şio cod portocaliu. Pe timpul zilei temperaturile se vor apropia de 40 de grade în mai multe judeţe, iar noaptea minimele nu vor scădea sub 18 0 22 de grade.
10:50
Atacurile câinilor de la stâne asupra turiştilor, tot mai frecvente /Salvamont: Sunt un pericol real / Sfaturi pentru turişti şi apel către ciobani din partea salvatorilor # News.ro
Salvamontiştii atrag atenţia asupra înmulţirii câinilor de stână, dar şi cu privire la riscurile pe care aceste animale le reprezintă pentru turiştii care merg pe munte. În contextul în care mai multe persoane au fost atacate de câini în ultima perioadă, salvatorii montani le recomandă turiştilor să nu se apropie mult de stâne, să nu încerce să fugă dacă se află în apropierea câinilor, iar dacă sunt atacaţi să încerce să se protejeze cu rucsacul ori cu o haină, în special în zona feţei şi a mâinilor.
Acum 4 ore
10:20
Caniculă şi temperaturi extreme de ridicate, până luni seară – Meteorologii anunţă că nopţile sunt tropicale / Au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu # News.ro
10:20
Conflictul dintre Marc-Andre ter Stegen şi FC Barcelona la final. Portarul german şi-a recuperat banderola de căpitan # News.ro
După câteva zile de tensiuni crescânde, conflictul dintre Marc-Andre ter Stegen şi FC Barcelona pare să se fi calmat. Vineri seară, clubul catalan a publicat un scurt comunicat în care anunţa că portarul german îşi recuperează banderola de căpitan.
10:20
Război în Ucraina - Trump evocă un „schimb de teritorii”, Zelenski promite că ucrainenii „nu îşi vor abandona pământul” # News.ro
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele american, care a promis să pună capăt conflictului în „24 de ore” odată revenit la Casa Albă, a indicat vineri că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, fără a da detalii. Aceste comentarii au fost criticate sâmbătă de Volodimir Zelenski.
10:20
MAE anunţă că se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an / 15% din personalul diplomatic şi consular şi peste 40% din personalul tehnic este detaşat / Peste 180 de posturi scoase la concurs / Mesajul ministrului - VIDEO # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări de personal, conform legislaţiei. Potrivit statisticilor, 15% din personalul diplomatic şi consular şi peste 40% din personalul tehnic este detaşat, iar instituţia scoate la concurs peste 180 de posturi. Ministrul Oana Ţoiu face apel la cei interesaţi să se înscrie pentru a reprezenta România în străinătate.
10:00
Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău / Pacienta a primit primul ajutor, a fost imobilizată pe targă şi coborâtă # News.ro
Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu care avea scopul de salvare şi evacuare medicală a victimelor au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău. Pacienta a primit primul ajutor, a fost imobilizată pe targă şi coborâtă din munte, fiind predate salvamontiştilor.
10:00
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat primele picătură pentru ochi pe bază de aceclidină pentru tratamentul prezbiopiei la adulţi.
09:50
Accident pe autostradă în judeţul Timiş / Un autoturism a intrat în atenuatorul de şoc de pe breteaua de ieşire de pe autostradă / O persoană a fost rănită - FOTO # News.ro
Un autoturism a intrat, sâmbătă, în atenuatorul de şoc de pe breteaua de ieşire de pe autostradă în judeţul Timiş, iar o persoană a fost rănită. Traficul rutier este dirijat.
09:30
Fostul ministru al Mediului: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri / Mircea Fechet, apel către actuala conducere, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare: Deşertificarea nu ia pauză! # News.ro
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite, sâmbătă, că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru 14.700 hectare, dintre care peste 7.886 hectare plantate, plus alte 2.300 hectare la o semnătură distanţă. ”Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului”, transmite Fechet, care avertizează că ”pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare”. El face apel la actuala conducere a Ministerului Mediului, Diana Buzoianu (USR) să nu oprească împăduririle, mai ales că ”deşertificarea nu ia pauză”.
09:20
LPF a anunţat programul etapei a şaptea a Superligii. Trei partide sunt programate la 24 august.
09:10
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # News.ro
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile pentru un summit la nivel înalt între Donald Trump şi Vladimir Putin în zilele următoare.
09:10
Un copil de 6 ani a fost accidentat de o maşină în judeţul Argeş. Se pare că intenţiona să treacă strada prin loc nepermis, în fugă, când a fost surprins de un autoturism.
08:50
Autoritatea britanică pentru concurenţă aprobă preluarea Spirit AeroSystems de către Boeing # News.ro
Autoritatea britanică pentru concurenţă a aprobat vineri preluarea companiei Spirit AeroSystems de către Boeing, după ce a decis să nu iniţieze o investigaţie aprofundată privind posibile efecte anticoncurenţiale ale tranzacţiei, transmite Reuters.
08:50
De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani. La cel mai mare spital de copii din Capitală au fost 70 de cazuri în ultima săptămână. Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii # News.ro
Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni ale anului. Într-un răspuns transmis la solicitarea News.ro, reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) au furnizat informaţii legate de numărul copiilor înregistraţi cu COVID-19 în luna iunie şi în luna iulie a acestui an. Astfel, la grupa de vârstă 0-9 ani creşterea numărului de cazuri este de şase ori mai mare în iulie faţă de luna iunie. Specialiştii INSP au precizat că este posibilă o subraportare a bolii în cazul adulţilor, faţă de cea făcută în cazul copiilor, în contextul în care adulţii se adresează mai rar spitalului.
Acum 6 ore
08:40
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, după ”un efort herculean” din partea ofiţerilor de poliţie din întregul stat / Avea pregătire militară, era pasionat de vânătoare şi avea mai multe arme în casă # News.ro
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, vineri, la doar câţiva kilometri de locul împuşcăturilor, după ce sute de poliţişti au petrecut ultima săptămână căutându-l în munţii din apropiere, au declarat autorităţile, potrivit The Associated Press.
08:20
Eminem vorbeşte despre dependenţa sa de droguri într-un film documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou”/ VIDEO # News.ro
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans”, filmul reconstituie diferitele etape ale carierei sale, care a început la sfârşitul anilor 1980, folosind imagini rare de arhivă, reconstituiri stilizate şi interviuri exclusive. Printre diferitele subiecte abordate se numără consumul de droguri, de care artistul din Missouri a fost dependent până în 2007.
08:20
Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, accidentată la spate, s-a retras din US Open (25 august-7 septembrie), au anunţat vineri organizatorii ultimului turneu de Grand Slam al anului.
08:20
Salvamontiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru salvarea a 15 persoane din zonele montane, iar nouă dintre acestea au fost predate echipajelor medicale. O persoană din judeţul Sibiu a murit şi a fost coborâtă de către salvamontişti.
08:10
Unsprezece menajere au fost arestate în Hong Kong sub suspiciunea de „ucidere de copii” şi avorturi ilegale, a anunţat poliţia, citată de BBC.
07:50
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond, transmite Reuters.
07:40
Trump cere demisia CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, din cauza legăturilor cu China – redresarea companiei, în pericol # News.ro
Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan, invocând legături ”conflictuale” cu firme chineze, transmite Reuters.
07:30
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că pe majoritatea arterelor rutiere din ţară se circulă bine, valorile de trafic fiind reduse. Este, însă, aglomeraţie pe DN 5, la ieşirea din ţară la Giurgiu-Ruse şi pe Autostrada Soarelui către litoral.
07:30
INTERVIU-Medic epidemiolog: Candida auris, un revelator pentru deficienţele unui sistem sanitar. În continuare nu putem izola pacienţii pentru că spitalele au infrastructură veche, în continuare avem probleme cu partea de curăţenie, de igienă a mâinilor # News.ro
Dr. Alexandru Coman, medic epidemiolog la Institutul Inimii Nicoale Stăncioiu Cluj – Napoca şi vicepreşedintele Asociaţiei pentru prevenirea şi controlul infecţiilor a explicat în cadrul unui interviu acordat News.ro ce este candida auris, unde a fost descoperită prima dată ciuperca periculoasă, care sunt motivele pentru care este greu de tratat. Medicul vorbeşte despre realitatea actuală din sistemul sanitar, legată de supraaglomerare, de infrastructura învechită, de problemele legate de curăţenie, în multe dintre unităţile sanitare, elemente care favorizează transmiterea acestui patogen periculos, cu o rată de rezistenţă şi contagiozitate foarte mare. Candida auris este clasificată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii printre cei mai periculoşi fungi patogeni din lume, cu o mortalitate de până la 70%, în cazurile grave.
07:20
Norvegia pregăteşte prima rundă majoră de licenţiere pentru petrol şi gaze din ultimii ani # News.ro
Norvegia se pregăteşte să lanseze o nouă rundă de acordare a licenţelor de exploatare pentru petrol şi gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental norvegian – prima iniţiativă de acest fel din 2021 încoace, a anunţat vineri ministrul Energiei, Terje Aasland, transmite Reuters.
07:00
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv”, potrivit lui Donald Trump, conflictul care le opune de zeci de ani.
06:50
Clopotul restaurat al unei biserici a sunat la 80 de ani de la explozia atomică de la Nagasaki # News.ro
Un minut de reculegere s-a ţinut la Nagasaki, sâmbătă, la ora la care a avut loc explozia atomică din oraşul japonez în urmă cu 80 de ani, în timp ce clopotul restaurat al unei biserici a sunat pentru prima dată de la atac.
06:50
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # News.ro
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC.
Acum 8 ore
06:20
Declin al acţiunilor companiilor europene de apărare, vineri, după informaţii privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina # News.ro
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din Statele Unite şi Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, transmite CNBC.
06:10
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate, după aproape 24 de ani # News.ro
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să înregistreze progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rămăşiţele celor decedaţi familiilor lor, relatează AP.
05:40
Universitatea publică din California a anunţat vineri, că guvernul american îi cere o amendă uriaşă de un miliard de dolari pentru manifestaţiile pro-palestiniene din 2024, o nouă ofensivă a administraţiei Donald Trump împotriva învăţământului superior, relatează AFP.
05:20
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.
Acum 12 ore
00:50
Handbal masculin: Dinamo Bucureşti câştigă turneul spaniol InterPontes, după finala cu Sporting CP, prima adversară din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat vineri seară, turneul spaniol InterPontes, după ce a învins în finala de la Pontevedra, scor 31-29 (14-14), pe Sporting CP, prima sa adversară din grupa A a Ligii Campionilor, în 10 septembrie. Câştigătoarea s-a decis în urma aruncărilor de la 7 metri.
00:10
Argeş: Bărbat de 77 de ani, reţinut după ce şi-a înjunghiat soţia cu un cuţit / Victima, transportată la spital # News.ro
Un bărbat de 77 de ani din judeţul Argeş, suspectat că şi-a înjunghiat soţia cu un cuţit, a fost reţinut pentru 24 de ore. Femeia a fost transportată la spital.
00:00
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins vineri, într-un meci amical, scor 2-1, gruparea franceză AS Monaco. Milanezii au jucat în zece din minutul 36.
Acum 24 ore
23:40
Echipa Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de o altă grupare bucureşteană, Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă.
23:40
Un bărbat de 39 de ani s-a rănit grav, vineri, în timpul unei drumeţii în Munţii Făgăraş, iar salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă spre locul incidentului. A fost alertat şi elicopterul SMURD, dar când au ajuns la victimă echipaje de salvare au constatat că este decedată.
23:30
Fată muşcată de câini în zona montană din judeţul Braşov / Avertisment Salvamont: Atenţie la câinii de stână! # News.ro
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere şi cer turiştilor să aibă grijă în drumeţii.
23:30
Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat vineri oficializarea prelungirii contractului atacantului român Gicu Grozav, căpitanul echipei.
