Întâlnirea așteptată de o întreagă planetă, criticată de un oficial ucrainean / Umbre și lumini la trei ani şi jumătate de la începutul războiului
Gândul, 9 august 2025 14:00
Apar și primele reacții, după anunțul întâlnirii istorice Trump -Putin! Deși pentru mulți, acest prim pas este sinonim cu reușita de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de Externe, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război.” Mesajul acestuia vine după ce președintele american Donald Trump […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
14:30
Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin de pe 15 august și spune că Ucraina nu va ceda teritorii # Gândul
Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN. „Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este […]
Acum 30 minute
14:00
Întâlnirea așteptată de o întreagă planetă, criticată de un oficial ucrainean / Umbre și lumini la trei ani şi jumătate de la începutul războiului # Gândul
Apar și primele reacții, după anunțul întâlnirii istorice Trump -Putin! Deși pentru mulți, acest prim pas este sinonim cu reușita de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de Externe, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război.” Mesajul acestuia vine după ce președintele american Donald Trump […]
14:00
Între bulion și pasta de tomate există o diferență clară, însă puțini o cunosc și mulți fac confuzie între cele două preparate din roșii. Când ar trebui însă să folosești pasta de tomate și când bulionul? Fiecare dintre aceste două preparate au rolul lor bine stabilit în bucătărie. Bulionul este, deci, un sos conservat, făcut […]
14:00
Lucia Margareta Efrim a plecat, azi, pe ultimul drum ca să se odihnească departe de lumea dezlănțuită. Ceremonia înmormântării a avut loc la Cimitirul Bellu ortodox, unde a fost condusă spre locul de odihnă veșnică de un alai de prieteni și colegi care n-o vor uita niciodată. Toto, așa cum o știm toți, a fost […]
13:50
Ministrul Sănătății anunță că un spital modern prinde contur la Tecuci, cu o investiție de 190 de milioane de lei # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat, sâmbătă, că la Tecuci prinde contur spitalul care este construit de Consiliul Județean Galați, cu o investiție de 190 de milioane de lei. „Spital nou la Tecuci – investiție majoră pentru sănătatea gălățenilor! Scuze poate găsi oricine. Dar puțini sunt cei care construiesc spitale și salvează vieți! Îl felicit […]
13:50
Cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”, în august 2025. Este una dintre cele mai vechi așezări din țară # Gândul
Iată cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”, în august 2025. Este una dintre cele mai vechi așezări din țară, iar apusul este spectaculos. În plus, turiștii pot găsi aici mai multe atracții, precum Farul Vechi, plajele sălbatice și Catedrala Sf. Nicolae. V-ați gândit vreodată care este „perla Deltei Dunării”? […]
13:50
Pastila lui Cristoiu: Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia # Gândul
Pastila lui Ion Cristoiu, jurnalist și publicist. „Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia, și nu doar războiului din Ucraina, care e doar un punct din agenda discuțiilor”, a spus Ion Cristoiu. În curs de actualizare!
Acum o oră
13:40
ÎMPUȘCĂTURI în zona turistică Time Square! Haos și panică, după ce un tânăr a tras în oameni / Mobilizare a poliției la fața locului # Gândul
Situație periculoasă în New York City! Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în zona turistică populară Time Square. Din primele informații, atacatorul – un tânăr în vârstă de 17 ani – a fost arestat. Totul ar fi pornit de la o dispută verbală între tânărul de 17 ani și bărbatul de 65 de […]
Acum 2 ore
13:20
Situație de COȘMAR în zona turistică Time Square! Haos și panică, după ce un tânăr a început să tragă în oameni / Trei persoane, împușcate # Gândul
Situație periculoasă în New York City! Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în zona turistică populară Time Square. Din primele informații, atacatorul – un tânăr în vârstă de 17 ani – a fost arestat. Totul ar fi pornit de la o dispută verbală între tânărul de 17 ani și bărbatul de 65 de […]
13:10
Bogdan Cojocaru, lider PSD Iași: „Guvernul Bolojan frânează Moldova și vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor” # Gândul
Preşedintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat sâmbătă că Guvernul condus de Ilie Bolojan frânează Moldova, referindu-se la faptul că Executivul ar vrea să plaseze A7 şi A8 la ”coada listei”. „A8 şi A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul ţării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este […]
13:00
Ce au putut să găsească noii proprietari în casele în care s-au mutat. Lucrurile bizare pe care foștii locatari le-au lăsat în urmă # Gândul
Unii dintre noii proprietari care s-au mutat în diverse locuințe au avut parte de surprize mari! Foștii locatari le-au lăsat „moștenire” anumite lucruri pe care multe persoane le pot considera a fi bizare. Printre acestea se numără o placentă și un băț de dinamită. Mutarea într-o nouă casă ar putea reprezenta o provocare uriașă pentru […]
12:50
3 zodii care se dezvoltă pe plan financiar în săptămâna 11-17 august 2025: Idei curajoase, soluții și oportunități uriașe # Gândul
Horoscopul săptămânii 11-17 august 2025 aduce schimbări în plan astrologic, odată cu revenirea lui Mercur la mișcarea direct și întâlnirea benefică dintre Venus și Jupiter, care promite armonie și oportunități pentru zodii. Trei zodii însă se dezvoltă pe plan financiar. Iată ce spune horoscopul săptămânii viitoare pentru toate zodiile! Berbec Sunt vești bune pentru nativii […]
12:30
Petrișor Peiu, SCRISOARE către Bolojan și Dan pentru excluderea contribuției CASS pentru indemnizațiile foștilor deținuți politici # Gândul
Petrișor Peiu, senator AUR, a transmis o scrisoare deschisă adresată domnului Nicușor Dan, Președintele României și domnului Ilie Bolojan, Prim Ministru, prin care cere eliminarea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor lor. Petrișor Peiu își începe scrisoare menționând că: „De curând, în urma […]
Acum 4 ore
12:20
Pastila lui Ion Cristoiu: „Câștigător incontestabil al întâlnirii dintre Trump și Putin: Beniamin Netanyahu” # Gândul
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit la „Pastila lui Cristoiu” despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, de săptămâna viitoare, din 15 august. El a comentat faptul că, cel care câștigă nu va fi nici Donald Trump și nici Vladimir Putin, cu atât mai puțin Zelenski, ci cel care va ieși câștigător […]
12:20
Selecționerul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez este la a doua calificare consecutivă la turneul final cu tricolorele. Naționala feminină de volei a României s-a calificat pentru a 28-a oară la turneul final al Campionatului European. Totul a devenit oficial odată cu victoria cu 3-1 obținută la Blaj, în fața Croației. Este cea de-a doua calificare consecutivă […]
12:20
Ideea genială cu care acest bărbat din Iași s-a îmbogățit. Ce vinde la fast food-ul lui. Nu mai există așa ceva! # Gândul
Ideea genială cu care acest bărbat din Iași s-a îmbogățit. A introdus în meniul fast food-ului său un preparat care a „câștigat” inimile clienților. Este singurul loc din oraș unde clienții se pot înfrupta din acest fel de mâncare. Vezi mai jos despre ce este vorba! Un bărbat din Iași a avut ideea genială de […]
12:10
Ion Cristoiu, despre întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin: „Câștigător este Netanyahu” # Gândul
Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit la „Pastila lui Cristoiu” despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, de săptămâna viitoare, din 15 august. El a comentat faptul că, cel care câștigă nu va fi nici Donald Trump și nici Vladimir Putin, cu atât mai puțin Zelenski, ci cel care va ieși câștigător va fi […]
12:00
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, anunță ISU Arad. Știre în curs de actualizare
11:50
Claudiu Năsui spune că fondurile de pensii câștigă mai mulți bani din comisioane: „Nu de alta, dar deficitul acela trebuie acoperit de undeva” # Gândul
Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, arată într-o postare pe Facebook că varianta propusă de ASF și agreată de Guvern în cazul pensiilor private aduce bani la buget. Deputatul USR precizează că: „Fondurile de pensii câștigă mai mulți bani din comisioane dacă oamenii nu-și mai pot retrage banii. Iar statul are o cerere mai mare […]
11:40
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara # Gândul
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara. În timpul sesiunii de calificări, tânărul a rupt un parapet de beton. La fața locului au intervenit echipajele medicale. Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara. Pe 8 și […]
11:20
Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău # Gândul
Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu care avea scopul de salvare și evacuare medicală a victimelor au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău. Fata a primit primul ajutor, apoi a fost imobilizată pe targă şi coborâtă de pe munte. „O tânără, în vârstă de 18 ani, […]
11:10
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți descoperi al patrulea bărbat din această fotografie, în cel mult 7 secunde # Gândul
Sâmbătă, 9 august 2025, Gândul.ro vă aduce în observație o nouă iluzie optică virală. De data aceasta, trebuie să descoperiți unde se află cel de-al patrulea bărbat din fotografia de mai sus, în cel mult 7 secunde. Dacă nu ați reușit să găsiți personajul ascuns în imagine, atunci noi vă sărim în ajutor. Vezi răspunsul […]
11:10
Ministerul Afacerilor Externe face angajări. 185 de posturi scoase la concurs/ Mesajul ministrului # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe anunță că se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an. În acest sens, ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță că un număr de 185 de posturi vor fi scoase la concurs. Ministerul de Externe menționează într-un comunicat că un cumul de factori a generat această situație: plecările […]
11:00
OpenAI a anunțat, joi, 7 august, lansarea modelului ChatGPT-5, o versiune ce promite rezultate mai bune în sarcini, ca răspunsuri la întrebări despre sănătate, scrierea și generarea de coduri informatice. Conform Washington Post, reprezentanții OpenAI anunțau anterior că GPT-5 nu o să performeze la acest nivel. Dar într-o demonstrație transmisă în direct, joi, noul sistem […]
10:50
Mircea Fechet: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului/ Deșertificarea nu ia pauză! # Gândul
Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a notat într-o postare pe Facebook că în actualul mandat de la ministerul pe care l-a predat în luna iunie, împăduririle nu sunt o prioritate. „Urgent, fără nicio zi de pauză, pentru că nici deșertificarea nu ia pauză! În fond, AFM asta trebuie să finanțeze, Mediul! Împădurirea este o […]
10:50
Bancul zilei: o bătrânică și o tânără stau de vorbă într-un autobuz aglomerat. Apoi, discuția are loc cu șoferul. Dialogul lor stârnește râsul! O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune: – Dacă ai ști doar… ce […]
10:40
Povestea românului care a ajutat SUA să cumpere Alaska de la ruși. Importanța teritoriului unde se vor întâlni Trump și Putin # Gândul
Statul Alaska, din nordul Statelor Unite ale Americii – locul unde se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin are o simbolistică aparte pentru americani. Acest ținut a fost cumpărat de la ruși în anul 1867, iar la achiziție a participat și un general american de origine română. La inițiativa secretarului de stat al SUA, […]
10:30
Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos. Când a văzut nota, a scos telefonul și a făcut poză # Gândul
Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos? A fotografiat nota de plată, iar imaginea a fost încărcată într-un grup dedicat turiștilor care călătoresc în insula grecească. Vezi mai jos! Thasos reprezintă una dintre destinațiile grecești de vacanță preferate de turiștii români. De data aceasta, un […]
Acum 6 ore
10:20
Nagasaki comemorează 80 de ani de la atacul cu bomba atomică. Va fi ținut un moment de reculegere # Gândul
Sâmbătă, 9 august, Japonia comemorează 80 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului Nagasaki, în care aproximativ 70.000 de oameni și-au pierdut viața, informează AP News. La data de 9 august 1945, Statele Unite au lansat o bombă atomică asupra orașului Nagasaki, la numai trei zile după atacul de la Hiroshima, soldat cu 140.000 […]
10:10
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București # Gândul
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Iată ce se întâmplă în București, în prima lună de toamnă. Prima lună de toamnă se apropie cu pași repezi. Este o lună bogată în evenimente importante, pe data de 8 septembrie sărbătorindu-se Nașterea Maicii Domnului, iar pe 22 septembrie fiind […]
09:50
Stelian Bujduveanu a făcut anunțul: aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” # Gândul
Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, a spus în emisiunea Talk B1, de la B1 TV, moderată de Alex Vlădescu, că, în urma noilor măsuri, se preconizează o reducere drastică a numărului de polițiști locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului București. La ora actuală, municipiul are 400 de angajați în poliția locală, […]
09:10
Pepenele, cel mai iubit fruct al verii, este prezent, în această perioadă, pe toate tarabele din piețe. Pentru mulți români, selecția rămâne o combinație de instinct și experiență, însă unii merg și pe cunoștințele vânzătorilor și încredere. Chiar și așa, sunt câteva aspecte pe care trebuie să le iei în considerare atunci când alegi un […]
09:10
(P) Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov a fost acreditat pentru prelevare și transplant de organe # Gândul
Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov devine primul punct medical pentru transplant de țesuturi și organe din Ilfov, după ce a primit acreditarea din partea Agenției Naționale de Transplant – Ministerul Sănătății Publice pentru efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic, anunță Consiliul Județean Ilfov. CJ Ilfov […]
09:10
Dacă e sâmbătă, atunci te delectăm cu un nou banc haios. De data aceasta, la 50 de ani de la căsătorie, Mitică, supărat, se decide să îi spună tot adevărul soției sale. Iată bancul! La 50 de ani de la căsătorie: –Nevastă, dacă mă superi, îți spun tot adevărul… –Spune Mitică! –Să știi că acum […]
09:00
Cod galben de caniculă, sâmbătă, în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Zonele vizate # Gândul
Astăzi este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Temperaturile maxime ajung la 38 de grade Celsius. De acest cod galben sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov […]
08:40
După aproape 24 de ani, au fost descoperite rămășițele a trei victime ale ATENTATELOR din 11 septembrie 2001 # Gândul
Rămășițele trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate recent, au anunțat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continua să aibă progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rănășițele celor decedați familiilor lor, a relatat AP. Joi, oficialii din New York au anunțat că au […]
Acum 8 ore
08:00
Un turist de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul său a fost recuperat de Salvamont din Munții Făgăraș # Gândul
Un bărbat de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul acestuia a fost recuperat în noaptea de vineri spre sâmbătă de salvamontiști din Munții Făgăraș. Salvamont Sibiu a intervenit, după un apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munții Făgăraș. Echipa Salvamont s-a deplasat […]
07:50
Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de nou-promovata Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă. Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (15), cu un șut de la circa 25 de metri, deviat de fundașul bosniac Omar Pasagic. Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Kopic: „Am fost obosiți, am […]
07:50
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru discuții privind Ucraina # Gândul
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețelele sociale, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a […]
07:50
Alex Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB, astfel că este acum jucător liber de contract. Mihai Stoica, managerul de la FCSB, a confirmat că Alexandru Băluță va juca în străinătate. FCSB a scăpat de Alex Băluță, care și-a reziliat contractul! „A semnat încetarea” „Pe lista de campionat sunt 21 de jucători în afara celor formați […]
07:40
La Repubblica: Ce îl sperie pe Vladimir Putin după trei ani și jumătate de război în Ucraina /Liderul Rusiei vrea evitarea războiului NUCLEAR cu NATO # Gândul
Rusia este, conform estimărilor experților guvernamentali britanici, în cea mai slabă poziție de la începerea războiului din Ucraina, iar președintele Vladimir Putin pare înclinat să accepte concesii, ținând cont de temerile unui conflict militar atomic cu Alianța Nord-Atlantică, comentează cotidianul italian La Repubblica. Au trecut aproape trei ani și jumătate de la izbucnirea războiului din […]
07:40
Dinamo a învins pe Metaloglobus 1-0, dar Zeljko Kopic nu e mulțumit. „Am fost obosiți, fizic și psihic. Nu am avut reacție” # Gândul
Dinamo a învins nou-promovata Metaloglobus, 1-0, în etapa 5 a Superligii. Golul a fost marcat de Cătălin Cîrjan, cu un șut de la 25 de metri. Dinamo a reușit a doua victorie consecutivă, după ce a învins FCSB etapa trecută și e pe locul 5. Au jucat echipele: METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio, Caramalău, Pasagic, A. […]
07:30
Două zodii urcă pe culmile NOROCULUI până la final de august. Se dărâmă orice barieră din calea lor # Gândul
Două zodii se vor ridica pe culmile norocului până la finalul lunii august și vor depăși toate obstacolele care le stăteau în cale. Acestea vor reuși să dărâme orice barieră profesională sau personală, fiind apreciate de șefi și obținând recunoaștere pentru eforturile lor. De asemenea, oportunitățile de promovare și premiile vor veni ca o recompensă […]
07:30
Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Kopic: „Am fost obosiți, am supraviețuit, dar am fost fără reacție” # Gândul
Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de nou-promovata Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă. Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (15), cu un șut de la circa 25 de metri, deviat de fundașul bosniac Omar Pasagic. Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Kopic: „Am fost obosiți, am […]
07:20
9 AUGUST, calendarul zilei: Marcy din serialul „Familia Bundy” împlinește 67 de ani, Eric Bana 57/ Este ucisă Sharon Tate # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 9 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Amanda Bearse, născută pe 9 august 1958 în Winter Park, Florida, este o actriță şi regizoare americană, cunoscută mai ales pentru rolul Marcy Rhoades/D’Arcy în popularul sitcom Married… with Children (1987-1997). A […]
07:10
CULISELE înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare dezvăluie de ce a fost închis tot timpul sicriul fostului șef al statului # Gândul
Gândul a aflat culisele înmormântării lui Ion Iliescu chiar de la coordonatorul serviciilor funerare, care a vorbit în premieră cu jurnaliștii, la o zi după încheierea funeraliilor de stat. „Până la momentul decesului nu am putut da niciun fel de informații nici colegilor mei, nici altor instituții”, a povestit Vlad Andrei Cristea, președintele Asociației Serviciilor […]
Acum 24 ore
00:50
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei şi exporturilor Bulgariei, cu un declin estimat de 32,8% al livrărilor către piaţa americană. Potrivit lui Doncho Barbalov, adjunct al ministrului Economiei şi Industriei, această scădere reprezintă aproximativ 1,5% din exporturile totale ale Bulgariei. În termeni macroeconomici, impactul asupra PIB-ului în 2025 […]
00:30
După întâlnirea cu Zelenski, Oana Țoiu a discutat și cu românii din Cernăuți: „31 august devine Ziua Limbii Române și în Ucraina” # Gândul
După ce s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți oficiali, ministra de Externe Oana Țoiu (USR), s-a întâlnit vineri cu comunitatea de români din Cernăuți. Ministra din partea Guvernului Bolojan a anunțat că 31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina, potrivit MEDIAFAX. „Am vrut în primul rând să le […]
8 august 2025
23:50
Ford amână până în 2028 lansarea de noi modele electrice. Compania americană schimbă STRATEGIA # Gândul
Ford Motor amână lansarea următoarelor două generaţii de vehicule electrice, din considerentul că piața americană s-a schimbat, iar acum cererea se concentrează mai mult pe modele mici ca dimensiune și accesibile ca preț. Producătorul auto american şi-a informat recent furnizorii că noua camionetă complet electrică, care urma să fie produsă la fabrica din Tennessee, va […]
23:30
Microsoft a realizat o listă cu „meseriile viitorului”. Ce joburi vor dispărea din cauza revoluției A.I. # Gândul
Apariția lui ChatGPT le-a adus oamenilor o nouă modalitate pentru găsirea informațiilor, planificări și îmbunătățirea comunicării. Pe de altă parte, tehnologia revoluționară vine cu un mare dezavantaj: ar putea duce la dispariția multor locuri de muncă. Într-un raport realizat de Microsoft, s-a descoperit că munca la birou ar putea dispărea în viitor, deoarece inteligența artificială […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.