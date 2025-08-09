Filmul tragediei din Arad, unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fabricii de vagoane Astra

07:20

Guvernul pregătește modificări majore pentru fondurile private de pensii, la care contribuie 9 milioane de viitori pensionari. Regulile ar urma să fie schimbate în timpul jocului: sumele acumulate nu vor mai putea fi retrase integral, ca în prezent, ci în tranșe. Concret, beneficiarii ar urma să primească 25% din bani la momentul pensionării, restul fiind plătit eșalonat pe o perioadă de 10 ani. Experții atrag atenția că proiectul favorizează mai degrabă fondurile de pensii private decât pe cei care au contribuit, cu atât mai mult cu cât speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. În urma presiunii publice, Guvernul a decis, vineri, să amâne adoptarea hotărârii.