Burduja, despre alegerile pentru Primăria Bucureşti: E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide / Candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă / Un primar general care să ţină direcţia către Vest, nu către Est
G4Media, 9 august 2025 14:10
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, ”de minţi limpezi şi... G4Media.ro.
• • •
Cum explică șeful CNAS faptul că anul trecut nu au fost cheltuiți toți bani alocați pentru analizele decontate: Unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash # G4Media
Întrebat despre plafonul pentru analizele decontate de stat, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a afirmat în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, că anul trecut... G4Media.ro.
Câmpulung Film Fest 10: O săptămână cu filme din toată lumea și competiție de scurt-metraje, în inima Bucovinei # G4Media
Câmpulung Film Fest împlinește 10 ani și marchează această ediție aniversară printr-unProgram extins, plin de proiecții, expoziții, spectacole și întâlniri. Timp de o săptămână (11-17 august), orașul se... G4Media.ro.
Exclusiv | Secretele instructorului canin Răzvan Gavrilă: ”Nu există câini care nu pot fi dresați, însă dresajul durează toată viața” (VIDEO) # G4Media
În cel mai recent episod EduPet, jurnalista Ioana Cosma a stat de vorbă cu Răzvan Gavrilă, un instructor canin cu experiență, care ne dezvăluie adevărul... G4Media.ro.
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul... G4Media.ro.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce a vizitat şantierul noului spital de la Tecuci: Prinde contur un spital modern, care va deservi peste 120.000 de locuitori. Sprijinim dotarea cu aparatură şi echipamente medicale # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, sâmbătă, că la Tecuci prinde contur un spital nou şi modern, realizat cu finanţarea Consiliului Judeţean Galaţi, ministerul urmând să... G4Media.ro.
Două fetițe de 9 şi 12 ani, rănite în tren de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau # G4Media
Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite în tren, sâmbătă, după ce un geam care a căzut peste ele în vagonul în... G4Media.ro.
PSD Iaşi critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la ”coada listei” de priorităţi: Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională # G4Media
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern... G4Media.ro.
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, episodul 57/ A murit fostul președinte Ion Iliescu, studenții rămân fără burse în vacanță, vara explodează între festivaluri și controverse publicitare # G4Media
Nu ai avut timp să citești știrile în această săptămână? Iată o selecție a celor mai importante evenimente pe care trebuie să le știi, selectate... G4Media.ro.
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre... G4Media.ro.
The Telegraph: Trump nu trebuie să abandoneze Ucraina acceptând o pace nedreaptă / Statele Unite să nu se lase convinse să impună un acord favorabil lui Putin # G4Media
Publicația The Telegraph arată că dacă întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc în 15 august – așa cum s-a anunțat –... G4Media.ro.
Cât costă un șezlong și o umbrelă? Prețurile de pe litoralul românesc, în comparație cu cele din vestul Europei # G4Media
Prețurile pentru închirierea unui șezlong pe litoralul românesc se compară cu cele de pe plajele din vestul Europei, din țări precum Franța, Olanda și Germania,... G4Media.ro.
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” # G4Media
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, potrivit BBC, transmite News.ro. Comentariile... G4Media.ro.
Autoturism în valoare de 90.000 de euro căutat de autorităţile din Polonia, descoperit de poliţiştii de frontieră constănţeni # G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa un autoturism de lux căutat de către autorităţile din Polonia, transmite Agerpres.... G4Media.ro.
Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită la Washington, a anunţat sâmbătă şeful său... G4Media.ro.
Caniculă şi disconfort termic ridicat în Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni / Temperaturile urcă până la 37 de grade # G4Media
Canicula şi disconfortul termic ridicat vor caracteriza vremea din Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni, iar maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, potrivit prognozei... G4Media.ro.
Trei tone de tutun şi zeci de milioane de ţigări de contrabandă, descoperite de poliţişti în primele 7 luni ale anului # G4Media
Peste 59 de milioane de ţigarete şi peste trei tone de tutun au fost descoperite de poliţişti în primele şapte luni ale anului, fiind aplicate... G4Media.ro.
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Ara, transmite News.ro. ISU Arad anunţă, sâmbătă, un accident aviatic. ”Avion de... G4Media.ro.
VIDEO Cum a transformat Ucraina un umil avion agricol într-un fighter aer-aer, vânător de drone Shahed / Această soluție s-ar putea să nu fie rentabilă: racheta sa costă cât 10 UAV-uri / Ce alte aeronave militare improvizate folosește Kievul? # G4Media
Confruntată cu o penurie de avioane de luptă specializate, Ucraina a apelat la o serie de aeronave improvizate, cu propulsie cu elice, pentru misiuni militare,... G4Media.ro.
VIDEO Accident la Super Rally Timişoara – Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a avariat grav maşina de concurs a tatălui său / Copilotul a fost rănit / Cum s-a produs accidentul # G4Media
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se... G4Media.ro.
VIDEO Demo pentru viața de student/ Cazare în campus, cursuri, „treasure hunt”, seri de relaxare: tabăra de vară a Universității Tehnice din Cluj # G4Media
Vrei să vezi cum va fi în facultate? Participarea la o tabără de vară dintre cele organizate de Universități, pentru elevi, este exact ceea ce... G4Media.ro.
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona Palaia Fokaia # G4Media
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona localităţii Palaia Fokaia, cu intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat... G4Media.ro.
Transfer de fișiere: O firmă românească a lansat o alternativă la WeTransfer / Ce beneficii oferă Nivlo Send? # G4Media
O firmă din România a lansat platforma Nivlo Send (www.nivlosend.com), cu scopul de a face partajarea fișierelor mai eficientă și mai flexibilă. G4Media.ro.
Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţa să demonteze megafoane instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major de la Seul, conform agenţiei Yonhap,... G4Media.ro.
INTERVIU Cum a ajuns Irina Schrotter să o îmbrace pe Mihaela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și cât costă creațiile designerului român # G4Media
Când Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a ales să poarte o creație Irina Schrotter în cadrul vizitei oficiale în Austria, alegerea nu a fost... G4Media.ro.
Atacurile câinilor de la stâne se înmulțesc: Sfaturile salvamontiștilor pentru turiști și recomandări pentru ciobani # G4Media
Salvamontiștii avertizează asupra creșterii numărului de câini de stână și a riscurilor pe care aceștia le reprezintă pentru turiștii care merg pe munte. În ultima... G4Media.ro.
Inteligența artificială a lui Elon Musk, acuzată că face videoclipuri explicite cu Taylor Swift # G4Media
Generatorul video AI al lui Elon Musk’ fost acuzat că a făcut „o alegere deliberată” pentru a crea clipuri sexuale explicite ale lui Taylor Swift,... G4Media.ro.
A revenit trendul modelelor super slabe? Marea Britanie înregistrează o creștere a plângerilor legate de aceste tendințe # G4Media
Interzicerea reclamelor de modă de pe stradă care prezentau modele care arătau „nesănătos de slabe” a determinat experții din industrie să avertizeze cu privire la... G4Media.ro.
Caniculă şi temperaturi extrem de ridicate, până luni seară – Meteorologii anunţă că nopţile sunt tropicale / Au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu # G4Media
Meteorologii anunţă caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale, până luni seară, fiind emise mai multe avertizări cod galben şio cod portocaliu. Pe timpul zilei temperaturile... G4Media.ro.
MAE invocă un deficit de personal care se acutizează an de an: 15% din personalul diplomatic şi consular şi peste 40% din personalul tehnic este detaşat. Peste 180 de posturi scoase la concurs # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări... G4Media.ro.
Casele de cultură studenţeşti şi Complexul Tei ar putea trece în administrarea autorităţilor locale # G4Media
Cele 14 case de cultură ale studenţilor din România şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” ar putea trece din subordinea Ministerului Muncii în cea a... G4Media.ro.
VIDEO Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia # G4Media
Premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de... G4Media.ro.
După ce Trump a anunțat că urmează un „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, Zelenski promite că ucrainenii „nu îşi vor abandona pământul” # G4Media
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele... G4Media.ro.
Unde merg antreprenorii români în vacanță? Georgiana Ciceo, fondatoarea brandului de bijuterii Monom: de la satele săsești din România la peisajele italiene, cu mare, vin și construcții în piatră. Recomandări din Cincșor și Puglia # G4Media
În sezon estival, Economedia îi invită pe antreprenorii români să împărtășească idei și destinații de vacanță: unde pleacă, ce locuri inedite au descoperit și ar... G4Media.ro.
Aflate la un exercițiu, Forțele Aeriene Române au identificat o tânără rănită într-o zonă greu accesibilă din Masivul Ceahlău # G4Media
O tânără, în vârstă de 18 ani, aflată în stare medicală critică, a fost identificată în zona greu accesibilă a Vârfului Toaca de către un... G4Media.ro.
Calea Victoriei redevine pietonală sâmbătă şi duminică, în cadrul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” # G4Media
Calea Victoriei redevine în acest sfârşit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare şi întâlniri în aer liber, cu activităţi culturale şi recreative pentru toate... G4Media.ro.
Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru... G4Media.ro.
Universitatea publică din California a anunţat vineri, că guvernul american îi cere o amendă uriaşă de un miliard de dolari pentru manifestaţiile pro-palestiniene din 2024,... G4Media.ro.
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte de urgenţă duminică, în privința situației din Gaza / Decizia Israelului de a prelua controlul asupra orașului palestinian, criticată de mai multe state # G4Media
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua... G4Media.ro.
Înghețata „Labubu” cucerește clienții mici și mari / Este preparată cu spirulină albastră / „Toată lumea vrea să mănânce o înghețată sănătoasă” # G4Media
Celebra jucărie Labubu a ajuns și în bucătărie. O gelaterie din Oradea prepară o înghețată cu acest nume, dar cu aspect mai puțin înspăimântător și... G4Media.ro.
Vicepremierul Tánczos Barna, într-o vizită la Bihor: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista” # G4Media
Aflat într-o vizită în Bihor, vicepremierul Tánczos Barna a vorbit într-o conferință de presă la Prefectură despre proiectele PNRR, care trebuie finalizate până în august... G4Media.ro.
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, după un amplu efort al ofiţerilor de poliţie din întregul stat / Avea pregătire militară, era pasionat de vânătoare şi avea mai multe arme în casă # G4Media
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, vineri, la doar câţiva kilometri de locul împuşcăturilor, după ce sute... G4Media.ro.
Fostul ministru al Mediului: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri / Mircea Fechet, apel către actuala conducere, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare: Deşertificarea nu ia pauză! # G4Media
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite, sâmbătă, că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru... G4Media.ro.
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # G4Media
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile... G4Media.ro.
De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani / Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii # G4Media
Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni... G4Media.ro.
Eminem vorbeşte despre dependenţa sa de droguri într-un film documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou” # G4Media
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans”, filmul... G4Media.ro.
Inteligența Artificială a pătruns în industria muzicală în ultimii ani nu doar ca un simplu ajutor, ci ca un partener creativ, capabil să compună melodii,... G4Media.ro.
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar... G4Media.ro.
Unsprezece menajere au fost arestate în Hong Kong sub suspiciunea de „ucidere de copii” şi avorturi ilegale, a anunţat poliţia, citată de BBC, transmite News.ro.... G4Media.ro.
Norvegia pregăteşte prima rundă majoră de licenţiere pentru petrol şi gaze din ultimii ani # G4Media
Norvegia se pregăteşte să lanseze o nouă rundă de acordare a licenţelor de exploatare pentru petrol şi gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental... G4Media.ro.
