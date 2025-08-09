Viitorul star al lui Dinamo? Titular, astăzi, în prima echipă la numai 15 ani: „Are deja 1,85m înălțime”
Gazeta Sporturilor, 9 august 2025 17:00
CS Dinamo a câștigat cu Muscelul Câmpulung, în etapa a doua din Liga 2. Pentru „câini” a debutat un fundaș central de numai 15 ani, pe nume Ayan Anghel. Acesta a jucat tot meciul în centrul defensivei, în victoria roș-albilor cu 3-2.Florin Bratu, antrenorul de la CS Dinamo, a vorbit pentru GSP.ro despre prima victorie în Liga 2 a echipei lui, nou-promovată, dar și despre puștiul de numai 15 ani. Ayan Anghel va împlini 16 ani pe 14 august. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
17:30
Cei de la CFR Cluj au anunțat transferul lui Jayden Rus (16 ani). Tânărul fotbalist poate juca în banda dreaptă a atacului. La doar 4 ore după ce l-a prezentat pe Ovidiu Perianu, sosit de la FCSB, CFR Cluj a anunțat o nouă achiziție. De data asta este vorba despre una de viitor, fiind vorba despre un tânăr de 16 ani.Jayden Rus a fost format în Statele Unite ale Americii, acolo unde a făcut parte din academiile celor de la FC Dallas și Vardar SC. ...
Acum 10 minute
17:20
Fostul atacant important de la Dinamo, după victoria chinuită cu Metaloglobus: „Scopul scuză mijloacele. Dar le-a trecut glonțul pe la ureche” # Gazeta Sporturilor
Florin Bratu, fostul atacant important de la Dinamo, analizat victoria chinuită a „câinilor” cu Metaloglobus, scor 1-0, în etapa #5 din Superliga.Antrenorul de la CS Dinamo a vorbit despre jocul modest din repriza a doua al elevilor lui Zeljko Kopic, însă a transmis un mesaj clar: „Scopul scuză mijloacele”. ...
Acum 30 minute
17:10
Atacantul lui U Cluj, Mamadou Thiam, 30 de ani, a încercat să explice de ce echipa a bifat o singură victorie în acest start de sezon și este foarte optimist în perspectiva partidei de diseară cu Petrolul (Sibiu, ora 21:30)Universitatea Cluj - Petrolul este diseară, de la ora 21:30, la Sibiu, un duel în care ambele formații caută a doua victorie a sezonului. ...
17:00
Acum o oră
16:30
Patronul din Liga 1 a vrut jucătorul de la FCSB, iar acum râde de el: „Nu e de acolo. Îl execută din nou” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a râs de reintegrarea lui Malcom Edjouma în lotul celor de la FCSB. Acționarul echipei din Superliga l-a dorit pe mijlocaș în această vară, însă a ratat transferul.Edjouma a fost pus pe lista de transferuri de FCSB la începutul sezonului. Înainte de meciul cu Drita, el a fost reprimit în lot. Francezul chiar a intrat pe parcursul partidei cu campioana din Kosovo. ...
Acum 2 ore
16:20
Românul care a scris istorie. A înotat peste 4.000 de kilometri: „Am devenit primul om din lume care a traversat un continent” # Gazeta Sporturilor
Românul Avram Iancu a devenit primul om care a înotat 4.448 de kilometri, de la Marea Nordului la Marea Neagră, fără costum de neopren.Acesta a înotat timp de 40 de zile, prin Canalul Main și fluviile Rin și Dunăre. După ce a reușit această performanță, Avram Iancu a postat un mesaj pe rețelele sociale despre întreg procesul prin care a trecut. ...
16:20
16:20
16:20
16:20
16:20
Unirea Slobozia se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, cu FCSB, în etapa a 5‑a din SuperLiga, programat duminică, de la ora 21:30, pe stadionul Ghencea.Jean Vlădoiu, antrenorul principal din acte al Unirii Slobozia, a prefațat duelul cu campioana României și e convins că ialomițenii au șanse reale de a obține un rezultat pozitiv, prin ambiție și dăruire.VIDEO. ...
16:00
Gigi Becali, la bustul gol pe șantier » A coborât din Rolls Royce și le-a dat indicații muncitorilor # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali a fost surprins de trecători la bustul gol, pe un șantier din Pipera. Patronul de la FCSB le-a dat indicații muncitorilor care lucrează la ridicarea bisericii în care investește latifundiarul.Patronul de la FCSB construiește o biserică în zona de Nord a Bucureștiului, în Voluntari. Acesta a promis că o va ridica după calificarea în grupele Champions League din 2008, când echipa lui a eliminat-o pe Galatasaray în preliminarii. ...
15:40
Un gigant din industria auto tocmai a intrat și pe piața din România » 3 fabrici în țara noastră # Gazeta Sporturilor
Compania mexicană Nemak a anunțat achiziționarea diviziei auto a GF Casting Solutions, care avea în portofoliu și 3 fabrici din România, la Pitești, Scornicești și Arad. Acestea vor trece de acum în portofoliul Nemak.GF Casting Solutions, o companie elvețiană specializată în componente turnate ușoare, a cedat divizia auto către Nemak, companie cu sediul în Monterrey.Achiziția s-ar fi făcut pentru 336 de milioane de dolari, potrivit El Economista. ...
15:30
Cum a fost cucerită Venus Williams de logodnicul italian: „Adoră să gătesc pentru ea, îi plac chifteluțele în sos de roșii” # Gazeta Sporturilor
Venus Williams (45 de ani) și Andrea Preti (37 de ani), actor, regizor și model, au recunoscut că se vor căsători în curând, după ce presa mondenă i-a relaționat de mai multe luni, e când septupla campioană de Grand Slam s-a afișat în public cu un impresionant inel cu diamant.Venus Williams a confirmat recent, în timpul turneului de la Washington, după ce a câștigat meciul din primul tur, un zvon care circula de câteva luni: acela că este logodită cu Andrea Preti. ...
Acum 4 ore
15:00
Alexander Isak, 25 de ani, a transmis că vrea să plece de la Newcastle, Liverpool fiind interesată să-i obțină semnătura. Dar proprietarii lui Newcastle, șeicii saudiți, au pus piciorul în prag și au transmis că vor bloca orice tentativă de transfer!După 3 ani la Newcastle, Alexander Isak simte că a venit momentul să schimbe peisajul. Suedezul este ademenit pe Anfield, la campioana Angliei, unde ar face pereche în atac cu nou-venitul Hugo Ekitike. ...
14:50
Benjamin Sesko, prezentat de Manchester United! De ce a ales „Old Trafford”: „Ceea ce mă entuziasmează cu adevărat...” # Gazeta Sporturilor
Manchester United l-a prezentat pe Benjamin Sesko, 22 de ani, atacant cumpărat cu 76,5 milioane de euro de la RB Leipzig. Slovenul a explicat de ce a preferat „Old Trafford”, deși Newcastle, formație calificată în Champions League, era la rândul ei interesată de serviciile lui.Benjamin Sesko a fost prezentat oficial ca nou jucător al lui Manchester United. Suma de transfer poate ajunge la 85 de milioane de euro dacă vor fi activate anumite clauze de performanță. ...
14:40
Soția jucătorului plecat de la FCSB, mesaj la despărțire: „Când o ușă se închide...” # Gazeta Sporturilor
Diana Băluță, soția lui Alexandru Băluță, a reacționat după ce fotbalistul s-a despărțit de FCSB, după doi ani în care a jucat la campioana României.Băluță s-a transferat în 2023 la FCSB și a câștigat două titluri cu echipa roș-albastră, jucând și în Europa League pentru formația din București. Extrema dreapta s-a despărțit vineri seară de campioana României, după doi ani.GALERIE FOTO. ...
14:20
Rezilierea lui Băluță, o nouă afacere marcă înregistrată Becali » 5 exemple uluitoare de risipă # Gazeta Sporturilor
Foarte probabil, Alexandru Băluță va încasa 200.000 de euro pentru că a acceptat rezilierea contractului cu FCSB. Este încă una dintr-un lung șir de afaceri șocante încheiate de Gigi Becali, patronul căruia nu-i mai pasă câți bani pierde în momentul în care i se pune pata pe un fotbalist. ...
14:10
Costel Gîlcă, antrenorul Rapidului, a vorbit despre situația lui Cristi Manea, la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul. După etapa trecută, 2-1 cu Botoșani, fundașul dreapta a transmis că va pleca dacă nu va juca mai mult. Câteva zile mai târziu, soția lui posta o fotografie cu el pe un pat de spital din Barcelona.Oțelul - Rapid are loc luni, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
14:00
Stefano Vukov (38 de ani), antrenor al Elenei Rybakina (26 de ani) din 2019, poate primi din nou acreditări la competițiile WTA, a anunțat forul tenisului feminin, după ce acesta fusese suspendat provizoriu, apoi sancționat cu un an de interdicție în februarie 2025 în urma acuzațiilor de „abuz de autoritate și comportament abuziv”. ...
Acum 6 ore
13:00
CFR Cluj l-a prezentat pe jucătorul dat afară de Gigi Becali: „Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a anunțat transferul lui Ovidiu Perianu, mijlocaș central în vârstă de 23 de ani pe care Gigi Becali nu l-a considerat suficient de bun pentru FCSB.Pus pe lista neagră de Gigi Becali, Perianu a fost dorit de Petrolul Ploiești. „Lupii galbeni” ajunseseră la un acord de principiu cu jucătorul, dar CFR a intrat pe fir și l-a convins să facă trecerea la Cluj-Napoca. ...
12:50
Nebunie, aseară, pe Cluj Arena » Au închis stadionul la Untold: fanii au răbufnit la porți # Gazeta Sporturilor
Vineri seară, pe scenă la Untold a urcat Post Malone, iar stadionul Cluj Arena a fost plin până la refuz. Zeci de mii de oameni au intrat în arenă pentru a pleca acasă cu amintiri de neuitat, însă nu toți au fost norocoși.Asta pentru că, la un moment dat, stadionul a fost închis, din cauza afluenței uriașe de persoane. Iar mii de oameni au rămas pe scări în drumul spre interiorul stadionului. ...
12:50
Diego Simeone și-a luat campion din Serie A! » Atletico achită 26 de milioane de euro pentru „Jack” Raspadori # Gazeta Sporturilor
Giacomo Raspadori este a șaptea achiziție pe care Atletico o face în această vară. Atacantul lui Antonio Conte va juca în La Liga, după ce clubul madrilen a bătut palma cu Napoli pentru transferul atacantului italian de 25 de ani și achită 22 de milioane de euro plus 4 milioane ca bonusuri de performanță. ...
12:20
Lovitură dură pentru Pep Guardiola! » „Am încercat cu disperare, dar nu-l pot avea decât peste 5 săptămâni” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola s-a resemnat în privința absenței lui Rodri cel puțin pentru primele 3 etape ale noului sezon din Premier League. Câștigătorul Balonului de Aur 2024 s-a reaccidentat la Campionatul Mondial al Cluburilor și poate fi recuperat de Manchester City abia la mijlocul lunii septembrie, după pauza meciurilor interțări. ...
12:10
Gigi Becali vrea înapoi la FCSB jucătorul cedat în Superliga: „Nu scapă el de mine” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a oferit detalii despre Andrei Gheorghiță (extremă stânga), Ovidiu Perianu (mijlocaș central) și Jordan Gele (atacant).Gheorghiță a fost cedat sub formă de împrumut la U Cluj pentru restul sezonului. Gigi Becali a transmis că îl vrea înapoi pe acesta stagiunea viitoare, motiv pentru care nu l-a dat definitiv.În schimb, despre Perianu Becali a declarat că se bucură să a scăpat de el. Iar la Gele situația e încă incertă. ...
12:10
Marco, fiul regretatului Mihai Leu, a făcut accident în deschiderea Raliului Timișoarei » Bolidul tatălui a fost grav avariat # Gazeta Sporturilor
În semn de omagiu pentru tatăl lui, regretatul Mihai Leu, Marco Leu a decis să urce la volanul bolidului pe care-l conducea fostul campion, într-o tură demonstrativă care a deschis etapa de Super Rally de la Timișoara. Din nefericire, el a scăpat mașina de sub control și a făcut accident.Numele „Leu” în motorsportul românesc este dus mai departe de Marco, fiului marelui campion răpus de o boală gravă. ...
11:50
Gigi Becali a intrat în direct cu detalii incendiare de la negocierile finale: „Ce omenie, când vrei 300.000 de la mine?” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a oferit detalii de la negocierile cu Alexandru Băluță (31 de ani), jucătorul care a semnat vineri rezilierea contractului cu echipa roș-albastră. De asemenea, a dezvăluit și destinația fotbalistului: Cipru!După doi ani la FCSB, Băluță va schimba echipa. A rămas liber de contract și a primit 50.000 de euro de la Gigi Becali la reziliere. Jucătorul va încasa alți 150. ...
11:40
Campioana României operează cu frică, nu cu psihologi, și e convinsă că are dreptate.Imbatabilă sezoanele trecute, FCSB a înfruntat o criză în debutul actualei stagiuni. Întrebat dacă un psiholog ar fi de folos echipei, Mihai Stoica s-a enervat: „Atunci eu ce mai fac?! Am stat şi eu de vorbă cu nişte psihologi şi mi se par impostori!”. ...
11:40
Sceptici în privința lui Dennis Man » „O sumă exagerată pentru o rezervă!” + Cum îl văd fanii lui PSV pe român # Gazeta Sporturilor
Transferul lui Dennis Man la campioana din Eredivisie, care ar trebui să se oficializeze în acest weekend, este privit cu reținere în presa din Țările de Jos. „9 milioane de euro sunt mulți bani pentru al șaptelea jucător de atac la PSV. E un dribler decent, dar îl văd rezerva lui Perisic în extremă”, a comentat Voetbalprimeur.be într-un podcast difuzat aseară. ...
11:30
Ei sunt „Newcastle” din Superligă » Au vrut 3 jucători de la FCSB, i-au ratat PE TOȚI: „Nu ai cum să lupți. Noi am dat 8 mii, ei 10!” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul, a explicat cum i-au fost „suflați” doi jucători pe care i-a așteptat la Ploiești. Este vorba despre Andrei Gheorghiță, Alexandru Băluță și Ovidiu Perianu, puși pe lista neagră de Gigi Becali la FCSB. În ultimele săptămâni, Petrolul a încercat să transfere mai mulți dintre „indezirabilii” de la FCSB. Ploieștenii au deschis discuții cu Andrei Gheorghiță, Ovidiu Perianu și Alexandru Băluță. ...
Acum 8 ore
11:00
Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, a văzut FCSB - Drita, scor 3-2, în turul 3 preliminar Europa League. Tehnicianul echipei scoțiene a declarat că nu poate numi o favorită înainte de partida din manșa a doua, din Kosovo.Dacă trece de Drita, FCSB va juca în play-off-ul Europa League cu Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției în sezonul trecut. Elevii lui Jimmy Thelin vor intra direct în play-off-ul competiției, datorită coeficientului campionatului scoțian. ...
10:40
U Cluj - Petrolul, în etapa #5 din Superliga » Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Petrolul este diseară, de la ora 21:30, la Sibiu, în etapa #4 a Superligii, în casa de împrumut a „Șepcilor roșii” cât timp este festivalul UNTOLD pe Cluj Arena. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și în direct la PrimaSport 1 și DigiSport 1.U Cluj - Petrolul este un duel imprevizibil în etapa #4 a Superligii, diseară, de la ora 21:30, pe „Municipalul” din Sibiu. Trupa lui Ioan Ovidiu Sabău va disputa al 3-lea duel oficial consecutiv pe malul Cibinului. ...
10:40
Legenda lui Galatasaray i-a ajutat pe români să evadeze: „Noi suntem «kardeș», ca «frații»” + Turiștii, Becali și portofelul # Gazeta Sporturilor
Faruk Süren, 80 de ani, președintele Cim Bom între 1996 și 2001, respectat și influent om al lui Galatasaray, a povestit pentru GSP.ro un episod amuzant al interacțiunii sale cu impresarul Ioan Becali. Și a rememorat cum i-a ajutat pe câțiva români să fugă din țara lui Nicolae CeaușescuFaruk Suren, 80 de ani, este unul dintre cei mai respectați și iubiți oameni dintre conducătorii lui Galatasaray de-a lungul istoriei. ...
10:40
Succes în inferioritate pentru Cristi Chivu la Inter » „Nu îmi prea pasă de rezultate! Eu nu vreau cupa de august” # Gazeta Sporturilor
Inter a revenit de la 0-1 în amicalul de pe Stade Louis II, câștigând cu 2-1 contra lui Monaco, deși Hakan Calhanoglu a fost eliminat în prima repriză. Antrenorul Cristi Chivu a declarat că pentru el „nu contează rezultatele din perioada de pregătire, ci atitudinea și jocul nerazzurrilor”.Primul meci amical serios din această vară pentru Inter a coincis cu un succes remarcabil. ...
10:30
UTA Arad - Farul se dispută azi, de la 18:30, pe stadionul ”Francisc Neuman”, în etapa a 5-a a Superligii. Meciul va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și va fi transmis la televizor de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.UTA și Farul se numără printre cele 4 echipe neînvinse în acest sezon, arădenii având 8 puncte, iar constănțenii 10. Ambele formați au antrenori noi, din aceeași generație, Adrian Mihalcea și Ianis Zicu, care se vor afla la primul duel direct în primul eșalon. ...
10:10
Armă high-tech contra hooligans » Poliția va folosi un spray special cu markeri invizibili, testat pe infractori! # Gazeta Sporturilor
Poliția are un nou mijloc de a combate violența în creștere de pe stadioanele din fotbalul englez. Pentru a-i potoli sau chiar identifica pe fanii turbulenți, începând de astăzi, la meciurile din League One (a treia divizie) agenții vor apela în caz de urgență la un spray special ce pulverizează pe corpul persoanelor certate cu legea particule invizibile de marker ADN, care nu pot fi îndepărtate pentru o perioadă de până la șapte luni!Celebrii hooligans, care, de o bună ...
10:10
Claudiu Răducanu, verdict la ieșirea din stadion: „E cel mai bun antrenor din România la ora actuală! Ce a făcut azi...” # Gazeta Sporturilor
Craioveanul Claudiu Răducanu, 48 de ani, figură emblematică pentru fotbalul local, a asistat la Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3-0, iar la ieșirea din stadion a dat verdictul: „Mirel Rădoi e cel mai bun antrenor din România!”.Printre cei aproape 23.000 de spectatori care au asistat la Craiova - Spartak Trnava s-a numărat și Claudiu Răducanu, fostul atacant craiovean cu meciuri la Steaua, FCSB, Espanyol și Armimia Bielefeld, printre altele. ...
10:00
Vitesse, echipa olandeză înființată în 1892, a pierdut în instanță demersul împotriva Comisiei de Licențiere și a Comisiei de Apel din cadrul Federației. Astfel, clubul din Arnhem și-a pierdut statutul de profesionist.Vitesse evolua în liga a doua din Olanda, și-a pierdut licența de club profesionist în această vară, din cauza unor datorii acumulate pe parcursul a mai multor ani, care se ridică la 14 milioane de euro. ...
09:50
PSG l-a trecut pe Donnarumma pe lista de transferuri! Doi coloși sunt interesați # Gazeta Sporturilor
PSG, campioana Franței și a Europei, a trecut unul dintre cei mai importanți jucători, pe portarul Gianluigi Donnarumma, pe lista de transferuri!Se prefigurează ceea ce ar fi o despărțire-șoc. ...
09:40
AC Milan s-a înțeles pentru vârful de 75 de milioane de euro, dar el ezită să-și dea acordul # Gazeta Sporturilor
Cu transferul lui Benjamin Sesko ca și făcut, Manchester United ia în calcul cedarea lui Rasmus Hojlund sub formă de împrumut. AC Milan s-a arătat interesată, dar fotbalistul ezită.Aducerea lui Sesko va însemna ca Hojlund să nu primească atât de multe minute cât și-ar dori. ...
09:30
Haos incredibil în La Liga: Horațiu Moldovan și Ionuț Radu n-au primit încă drept de joc! # Gazeta Sporturilor
Cu o săptămână înaintea reluării campionatului spaniol, mai mult de jumătate din fotbaliștii transferați în această vară n-au fost legitimați de cluburile din La Liga. Printre cei 50 în pericol să rateze prima etapă se află Horațiu Moldovan și Ionuț Radu, pe care Oviedo și Celta Vigo încă nu-i poate înscrie, din motive legate de birocrație, limite salariale ori alte probleme financiare!Situație neverosimilă în Spania, unde multe cluburi din La Liga au ajuns în ...
Acum 12 ore
09:10
Într-un meci meci-test disputat în spatele ușilor închise, Real Madrid a trecut cu 4-1 de divizionara secundă Leganes. Eder Militao a înscris din propria jumătate, de la aproximativ 65 de metri de poartă!După parcursul de la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde a fost oprită în mod usturător de PSG, 0-4 în semifinale, Real Madrid a revenit în acțiune. ...
08:50
Jucătorul remarcat de MM Stoica: „Merită o mențiune specială, mai ales după ce s-a scris” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, 60 de ani, președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, a subliniat contribuția lui Dennis Politic (25) la revenirea roș-albaștrilor cu Drita, de la 0-2 la 3-2 în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League.Criticat de Gigi Becali înaintea meciului cu Drita, patronul FCSB afirmând că speră că nu avea să fie nevoie să-l arunce în luptă, Dennis Politic a răspuns cu o contribuție importantă la revenirea campioanei României. ...
08:20
„Țeapă” asumată » Real Madrid l-a trimis înapoi în țara lui, gratis, pe jucătorul care a costat-o 30 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Reinier Jesus, mijlocaș brazilian în vârstă de 23 de ani, a fost cedat de Real Madrid la Atletico Mineiro, ocupanta locului 10 în campionatul Braziliei, fără sumă de transfer. În urmă cu câțiva ani, Reinier Jesus era văzut drept una dintre marile speranțe ale fotbalului brazilian. Cota lui era atât de bună, încât Real Madrid l-a cumpărat în 2020 cu 30 de milioane de euro, o decizie pe care la 5 ani distanță o putem cataloga drept complet neinspirată. ...
07:40
Nu e banderola, uite banderola! Debandadă totală la Barcelona: e din nou căpitan după ce a acceptat să semneze # Gazeta Sporturilor
Marc-Andre ter Stegen, 33 de ani, a fost reinstalat căpitan la FC Barcelona, după ce a semnat ca raportul medical al ultimei lui operații să fie prezentat Ligii Spaniole, ceea ce ajută clubul să elibereze din fondul salarial. Marc-Andre Ter Stegen și-a recăpătat statutul de căpitan al Barcelonei, iar procesul disciplinar pe care clubul îl deschisese împotriva lui a fost închis. ...
Acum 24 ore
03:30
Debutantul de 19 ani al lui Dinamo: „Un sentiment unic! Am încercat să aduc plusvaloare” # Gazeta Sporturilor
Forțat de accidentarea francezului Ikoko, Zeljko Kopic a apelat pentru ultimele zece minute ale meciului cu Metaloglobus, câștigat cu 1-0, la moldoveanul Alexandru Tabuncic, 19 ani, care a bifat astfel debutul la Dinamo. ...
00:30
Mihai Teja n-are niciun dubiu: „N-am văzut-o pe Dinamo! Am dominat la toate capitolele” # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Mihai Teja (46 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție în urma insuccesului de la Clinceni. Unicul gol al partidei a fost marcat de Cătălin Cîrjan (22 de ani).Antrenorul gazdelor susține că echipa lui trebuia să obțină cel puțin un rezultat de egalitate în condițiile în care a prestat un fotbal mai bun. În viziunea lui, Metaloglobus a dominat repriza a doua. ...
00:20
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre victoria la limită cu Metaloglobus, 1-0, din etapa a 5-a din Superligă.Tehnicianul croat al „câinilor” și-a felicitat echipa pentru victorie și pentru cum au jucat în prima jumătate de oră. Apoi a explicat ce s-a întâmplat cu jocul echipei.Concluziile lui Zeljko Kopic după Metaloglobus - Dinamo: „Contează că am luat cele 3 puncte”„Concluzia e că am luat 3 puncte. ...
00:20
Fotbalistul de la Dinamo care a ieșit accidentat explică: „Nu am mai jucat din aprilie”. Care e situația lui # Gazeta Sporturilor
Fundașul Jordan Ikoko (31 de ani) a debutat la Dinamo, în victoria cu Metaloglobus, 1-0. Iar la final a vorbit despre meci și despre situația sa.Francezul a bifat primele minute pentru „câini”, dar a ieșit în minutul 85, acuzând probleme medicale. La final a spus doar că este obosit și a vorbit și despre venirea sa la echipa alb-roșie.Ce a spus Jordan Ikoko după debutul la Dinamo„E o victorie importantă după meciul cu FCSB. ...
00:10
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a fost desemnat omul meciului de la Clinceni. Acesta a oferit prima reacție și a dezvăluit cui a dedicat golul din minutul 14, primul din acest sezon pentru el.A recunoscut că reușita este pentru familia lui, care l-a susținut întotdeauna, dar și pentru Casian Soare (18 ani). Mijlocașul dinamoviștilor s-a accidentat destul de grav și va lipsi în următoarele luni. ...
