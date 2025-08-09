Poliția locală va concedia un sfert dintre angajați. Decizia guvernului Bolojan, ireversibilă
Newsweek.ro, 9 august 2025 17:00
Poliția locală va pierde aproape 70 de angajați în urma modificărilor legislative propuse de guvernu...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
17:30
Salariile de la Combinatul Siderurgic Galaţi sunt poprite în conturile Liberty Tubular Products # Newsweek.ro
Banii pentru banii salariile de la Combinatul Siderurgic Galaţi există, dar nu în conturile ccombina...
Acum 30 minute
17:00
Poliția locală va concedia un sfert dintre angajați. Decizia guvernului Bolojan, ireversibilă # Newsweek.ro
Poliția locală va pierde aproape 70 de angajați în urma modificărilor legislative propuse de guvernu...
17:00
Horoscop, 10 - 16 august. Mercur e retrograd. Berbec - ceartă, Taur - bani, Pești și Leu haos # Newsweek.ro
Acesta e verdictul astrologilor: Horoscop, 10 - 16 august. Mercur e retrograd. Berbec - ceartă, Taur...
Acum o oră
16:50
Cât sunt de periculoși gândacii care au invadat apartamentele în ultimele zile? „Sunt prădători” # Newsweek.ro
În ultimele zile, mai mulți ieșeni au semnalat prezența unor gândaci de culoare brun-închis, observa...
16:40
Până la ce vârstă copiii nu sunt trecuți la întreținere? Decizie a Senatului în ajutorul familiilor # Newsweek.ro
Asociațiile de proprietari trebuie să știe. Se va institui o vârstă până la acre copiii nu sunt trec...
Acum 2 ore
16:10
10.000 pensionari vor pierde 8.000 lei la pensie. Guvernul Bolojan pregătește o decizie bombă # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan pregătește o decizie prin care 10.000 pensionari vor pierde 8.000 lei la pensie. Ne...
15:50
Putin și-a informat aliații că se întâlnește cu Trump. De ce are nevoie de sprijinul lui Xi Jinping? # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu omologul chinez Xi Jinping și cu cel din Bela...
15:30
Cercetătorii de la UChicago Pritzker School of Molecular Engineering (UChicago PME) au creat nanopar...
Acum 4 ore
15:20
Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Când a depus actele? DOCUMENT # Newsweek.ro
O veste foarte bună. Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Documentul est...
15:00
Exorcizarea în România, o practică greșit înțeleasă. Părintele Argatu, cel mai mare exorcist ortodox # Newsweek.ro
Exorcizarea în România are o istorie îndelungată, dar a fost și subiect de mari controverse. Cazul T...
14:40
Un nou studiu despre accidentul vascular cerebral (AVC) la femeile mai tinere de 50 de ani relevă le...
14:20
Primul om din lume care a traversat înot Europa este român. El a înotat cei 556 de km ai Canalului ...
13:50
Incident grav într-un tren de călători. Doi copii au ajuns la spital după ce un geam a căzut # Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs într-un tren de călători care venea dinspre Mangalia. Un geam a căzut pe...
13:30
Escrocherie imposibil de detectat în numele Booking. Îți compromite iremediabil vacanța # Newsweek.ro
Escrocii reusesc să fure bani accesând o cunoscută platformă de rezervări hoteliere. Turiștii sunt c...
Acum 6 ore
13:20
VIDEO Incendii uriașe în Grecia și Turcia. Zeci de case și mașini și păduri, mistuite de flăcări # Newsweek.ro
Zone extinse din Grecia și Turcia sunt cuprinse de incendii devastatoare, cu sate evacuate, victime ...
13:00
VIDEO Fiul lui Mihai Leu, accident în timpul Super Rally Timișoara. Copilotul său a fost rănit # Newsweek.ro
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident cu mașina tatălui său, la Super Rally Timi...
12:20
Accident aviatic la Arad. Un avion de mici dimensiuni, prăbușit în curtea unei fabrici. 2 morți # Newsweek.ro
Doi oameni au murit într-un accident aviatic produs în urmă cu scurt timp. Un avion de mici dimensiu...
12:20
VIDEO De la casa de copii, la propria clinică de recuperare.De ce e special Gabi, terapeut nevăzător # Newsweek.ro
Gabriel Constantin, mult mai cunoscut ca "Gabi terapeut nevăzător", are o poveste de viață cutremură...
11:30
Cele șase plaje „blue flag” din România, cu nisip fin și apă curat. Cele mai multe, în Năvodari # Newsweek.ro
România are doar șase plaje care poartă distincția internațională „Blue Flag”, recunoscută pentru cu...
Acum 8 ore
11:10
Efectul tarifelor lui Trump. Prețul aurului atinge un nou record istoric. Ce spun economiștii # Newsweek.ro
Aurul a urcat vineri la un maxim istoric de 3.534,10 dolari uncia pe piața futures, în contextul tem...
10:50
Suspiciuni de sabotaj. Țiței azer contaminat cu cloruri. Risc de avarie la rafinăriile din România # Newsweek.ro
Ministerul Energiei investighează o posibilă acțiune de sabotaj rusesc, după ce un transport de țițe...
10:30
Pacea în Ucraina. Trump confirmă un posibil schimb de teritorii cu Rusia. Kievul va recupera o parte # Newsweek.ro
reședintele SUA Donald Trump a vorbit despre un potențial acord între Ucraina și Rusia care ar impli...
10:20
Programul celei de-a 7-a etape din Superliga: 3 meciuri de „foc”, într-o zi. Unde le vezi la TV? # Newsweek.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul celei de-a 7-a etape din Superliga, care se v...
10:10
James Lovell, astronautul NASA care a condus dramatica misiune Apollo 13 și a transformat un eșec te...
10:00
New York Times: Trump a autorizat US Army să atace cartelurile de droguri din America Latină # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a autorizat US Army să atace cartelurile de droguri din America L...
09:30
Femeie de 48 de ani, înjunghiată în plină stradă în București. Agresorul? Un bărbat recidivist # Newsweek.ro
Un bărbat care are antecedente pentru infracţiuni ca tentativaăla viol, agresiune sexuală şi tâlhări...
Acum 12 ore
09:10
Amendă uriașă, de 1.000.000.000 $, pentru UCLA, celebra universitate din California. Care e cauza? # Newsweek.ro
Administrația Trump a dat o amendă uriașă, de 1.000.000.000 $, celebrei universități UCLA din Califo...
08:40
VIDEO „Stans”, filmul în care Eminem își povestește viața. „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc” # Newsweek.ro
Rapperul american Eminem a lansat un film documentar autobiografic intitulat „Stans”, în care vorbeș...
08:20
7 ani de când am fost gazați la mitingul din 10 august, niciun vinovat. Faptele se prescriu în 2026 # Newsweek.ro
Se împlinesc 7 ani de când am fost gazați și bătuți la mitingul din 10 august 2018 din Piața Victori...
08:00
Fructul verii cel mai iubit de români, periculos pentru sănătate. De ce să NU îl cumperi? # Newsweek.ro
Puțini știu ce se ascunde, de fapt, sub coaja fină și lucioasă a celui mai iubit fruct al verii. Dul...
07:50
De ce s-au certat Sergiu Nicolaescu și Szobi Cseh? „A început să-i tremure gura de nervi” # Newsweek.ro
De ce s-au certat Sergiu Nicolaescu și Szobi Cseh? Cei doi au colaborat la multe filme regizate de N...
07:30
Trump și Putin se vor întâlni în Alaska la 15 august. Cum va arăta harta Ucrainei după # Newsweek.ro
Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la 15 august în Alaska, a anunțat președintele SUA. Vor...
07:20
Horoscop 10 august. Luna în Pești aduce o zi agitată Vărsătorilor. Balanțele, discuții intense # Newsweek.ro
Horoscop 10 august. Luna în Pești aduce o zi agitată Vărsătorilor. Balanțele și Scorpionii au parte ...
07:10
Revoltă: Pensionarii încep să retragă toți banii din pensiile private. Refuză limitarea guvernului # Newsweek.ro
Pensionarii sunt supărați că statul român nu îi va mai lăsa să scoată toți banii o singură dată din ...
Acum 24 ore
22:40
Rusia ieftinește și mai mult petrolul pentru China. Companiile de stat din India nu mai cumpără # Newsweek.ro
Rusia ieftinește și mai mult petrolul pentru China. Companiile de stat din India nu mai cumpără
22:10
Mai multe transporturi de țesături din fibră de sticlă, provenite din Belarus și blocate la Vama Alb...
22:10
Medicul infecționist Carmen Dorobăț a devenit recent victima unei campanii online, în care chipul și...
22:00
O primărie riscă amenzi usturătoare, din cauza autorizaţiilor de construire. Care e aceasta? # Newsweek.ro
Primăria Iași se confruntă cu un val de sesizări din partea investitorilor imobiliari. Municipalitat...
21:40
"Cu adevărat pensie privată" - aşa numeşte Iancu Guda încasarea banilor din Pilonul 2, în rate # Newsweek.ro
"Cu adevărat pensie privată" - aşa numeşte expertul Iancu Guda, din grupul celor care acordă consult...
21:00
Ilie Bolojan le solicită miniștrilor să își publice declarațiile de avere și de interese # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministr...
20:10
Dronele Shahed ale Rusiei au bombardat depozite cu petrol venit pe ruta Transbalcanică, prin România # Newsweek.ro
Rusia a lansat cinci drone de atac Shahed asupra unui depozit de petrol aparținând companiei petroli...
20:10
Aurul se tranzacționează la niveluri-record. Care este cauza? Există şi Trump în motivele indirecte # Newsweek.ro
Aurul, cel mai căutat metal preţios, se tranzacționează la niveluri-record. Care este cauza acestei ...
19:20
România începe să exploateze pământuri rare. Unde vor începe exploatările? Care este minereul? # Newsweek.ro
România se înscrie în trendul global şi începe şi ea să exploateze mineralele critice atât de căutat...
19:10
Risc extrem. Putin testează racheta nucleară Burevesnik. Franța și Marea Britanie fac front comun # Newsweek.ro
Putin ar putea testa cea mai recentă rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, Burevesnik, în urmă...
18:40
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane, din cauza tarifelor impuse de Trump # Newsweek.ro
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei ...
17:50
Tânără româncă arestată după ce a drogat și jefuit mai mulți bătrâni în Italia. Cum a fost descoperi...
17:50
Când Trump credea că l-a „prins” pe Putin, Rusia și China lansează patrule în regiunea Asia-Pacific # Newsweek.ro
Navele Marinei Ruse și ale Marinei Armatei Populare de Eliberare din China au început patrule comune...
17:40
Un tată singur și bolnav de cancer a reușit să devină milionar peste noapte. Cum a reușit? # Newsweek.ro
Un tată singur și bolnav de cancer a reușit să devină milionar peste noapte. Cum a reușit? Ce spune ...
17:40
Cum te poți înscrie în RPEP-Programul românesc de excelență inspirat din modelul Baldrige (SUA) # Newsweek.ro
11 august marchează deschiderea depunerii de intenții pentru admiterea într-o nouă cohortă a Romania...
Ieri
17:10
Copil de 7 ani mușcat de viperă în Maramureș. Salvat cu un elicopter SMURD. Cum s-a terminat misiune...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.