Zelenski: Ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor
Jurnalul.ro, 9 august 2025 18:30
Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca constituția în ceea ce privește problemele teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor ocupanților”, potrivit Reuters.
Acum 15 minute
18:50
Cercetătorii au creat o „super-moleculă", care lovește simultan două gene ale cancerului # Jurnalul.ro
O echipă de la Universitatea din Carolina de Nord a dezvoltat o tehnologie revoluționară care poate dezactiva simultan două dintre cele mai dificile ținte ale cancerului - genele KRAS și MYC.
18:50
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut 104 controale și au stabilit sancțiuni în valoare de peste 620.000 lei. Sancțiunile au fost stabilite în august timpul operațiunii Comandament Litoral.
Acum o oră
18:30
18:10
Locuitorii din orașe au nevoie de doar un sfert de oră petrecut zilnic în spații verzi pentru îmbunătățirea sănătății mentale, arată un studiu de la Universitatea Stanford.
Acum 2 ore
17:50
Investiție de peste 190 de milioane de lei pentru construcția unui spital nou la Tecuci # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat sâmbătă că ministerul va sprijini dotarea cu aparatură și echipamente a noului spital din Tecuci, realizat printr-o investiție de 190 de milioane de lei din bugetul Consiliului Județan Galați.
17:30
Minune la Strehaia! Pompierii au găsit o biblie neatinsă de flăcări după un incendiu care a afectat o casă și o biserică # Jurnalul.ro
Pompierii din județul Mehedinți au găsit o biblie neatinsă de flăcări după ce au stins un incendiu care a afectat o casă și o biserică din Strehaia. Acest semn a amintit tuturor că există lucruri pe care nici flăcările nu le pot atinge, a fost concluzia pompierilor.
17:10
Doi copii au fost loviți de un geam într-un tren aflat în stația Rupea din județul Brașov. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical.
Acum 4 ore
16:50
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
16:30
Experții în astrologie susțin că anumite luni de naștere ascund personalități complexe, adesea interpretate greșit de cei din jur. Descoperă ce spun specialiștii despre nativii născuți în februarie, octombrie și iulie și ce îi face atât de greu de înțeles.
16:10
O fetiță de nouă ani a dispărut de pe o plajă din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației # Jurnalul.ro
O fată de nouă ani din Dâmbovița a dispărut sâmbătă de pe o plaja din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației pentru a găsi copila.
15:50
Alegeri în Capitală. Burduja: Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului izolaționist # Jurnalul.ro
„Vrem un primar general care să țină direcția corectă, către Vest, nu către Est, pentru București și pentru România. Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului existențial izolaționist”, spune Sebastian Burduja,președintele PNL București,referitor la alegerile pentru Primăria Capitalei.
15:30
Scene incredibile pe autostradă. Un șofer a făcut o manevră de întoarcere. A rămas fără permis pentru 5 luni # Jurnalul.ro
Un șofer a făcut sâmbătă o manevră de întoarcere pe autostrada A1 și a provocat un accident. Bărbatul a fost amendat și a rămas fără permis pentru cinci luni
15:10
Cele mai mature și empatice zodii: 3 semne zodiacale care excelează în inteligența emoțională # Jurnalul.ro
Într-o lume în care detașarea emoțională este adesea glorificată, există persoane care strălucesc prin empatie, profunzime și echilibru emoțional. Potrivit astrologilor, trei semne zodiacale ies în evidență prin capacitatea lor naturală de a înțelege, gestiona și vindeca emoții – atât proprii, cât și ale celor din jur. Află dacă zodia ta (sau ascendentul sau Luna natală) se numără printre ele.
Acum 6 ore
14:50
Optimizarea proceselor financiare în retail și HoReCa cu ajutorul mașinilor de numărat și sortat bani # Jurnalul.ro
Gestionarea fluxului de numerar în retail și HoReCa poate deveni o provocare atunci când tranzacțiile zilnice cresc și resursele nu mai fac față volumului tot mai mare.
14:30
Îmbătrânirea este o parte firească a călătoriei în această lume. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul trece prin multe schimbări.
14:10
Divorțul nu înseamnă doar sfârșitul unei relații, ci o resetare profundă a modului în care vezi lumea, oamenii și, mai ales, cum acorzi încredere. Fie că te-a luat prin surprindere sau l-ai anticipat, această experiență lasă urme adânci. Descoperă cele 13 schimbări subtile prin care trece încrederea ta după un divorț și cum îți influențează viitoarele relații.
13:50
Capitala se va afla sub avertizare Cod galben de caniculă până luni seara, cu maxime care vor ajunge la 37 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru București, emise de ANM.
13:30
Consumul de bere în Germania este în scădere accentuată, arată cele mai recente date statistice, care indică pierderea treptată a interesului germanilor pentru băutura considerată mult timp un simbol național.
13:10
Există atât de mulți factori de luat în considerare în astrologie. Dar Soarele, Luna și semnele astrale sunt puncte bune de plecare.
Acum 8 ore
12:50
România se alătură SUA și UE pentru protejarea cablurilor submarine față de amenințărilor digitale # Jurnalul.ro
România a semnat Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine, alături de SUA și partenerii din Uniunea Europeană, pentru a consolida protecția acestei infrastructuri critice în fața sabotajelor și atacurilor cibernetice.
12:20
Fiul lui Mihai Leu, accident la un raliu în Timișoara
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei firme din Arad. Doi oameni au murit # Jurnalul.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în curtea unei firme din Arad. La fața locului intervin mai multe echipaje ale ISU Arad. Din primele informații, doi oameni au murit.
11:50
Nu scăpăm de caniculă! ANM a emis noi alerte cod portocaliu în mai multe județe, duminică și luni # Jurnalul.ro
Meteorologii au emis avertizări Cod portocaliu de caniculă, pentru duminică și luni, valabile în mai multe județe din țară.
11:30
Intervenții contracronometru pe munte: Salvamontiștii au salvat 15 persoane într-o singură zi # Jurnalul.ro
15 persoane aflate în situații critice au fost salvate vineri din munți, potrivit unei statistici prezentate de Salvamont România.
11:10
Horoscopul zilnic, 10 August 2025: Gemenii sunt romantici, Scorpionii acceptă provocări, iar Vărsătorii au o energie fantastică # Jurnalul.ro
Horoscopul zilnic, 10 August 2025: Taurii au o oportunitate, Racii încheie o etapă dificilă, iar Săgetătorii obțin informații valoroase.
Acum 12 ore
10:50
Oportunităţi de angajare! MAE anunță că va scoate la concurs 85 posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că la jumătatea lunii august vor fi lansate concursuri pentru un număr de 185 posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative. Din cauza lipsei de personal, 15% din personalul diplomatic și consular de la misiuni este detașat, arată MAE.
10:30
Descoperă semnificația cuvântului „eradicat” și cum este folosit corect în limba română.
10:10
Bucharest International Dance Film Festival anunță cea de-a XI-a ediție: „Keep Calm and Keep On Moving” # Jurnalul.ro
Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF), singurul eveniment din România dedicat exclusiv filmului de dans, revine între 11 și 14 septembrie 2025 cu cea de-a 11-a ediție - o celebrare multidisciplinară a mișcării, corpului și rezilienței prin cinema și artă imersivă.
09:50
Cristiano Ronaldo, fostul jucător al Real Madrid, a vorbit despre rutina sa de somn și importanța acesteia pentru un organism sănătos și echilibrat.
09:30
Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei, cu un premiu de 100.000 de Euro # Jurnalul.ro
Premiera: sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00
09:10
Descoperă ce tip de iubită ești în relațiile romantice și cum îți influențează personalitatea viața amoroasă.
08:30
Pe măsură ce grădinăritul sustenabil este tot mai apreciat, zațul de cafea iese în evidență ca o resursă verde cu multiple beneficii. De la fertilizant natural la insecticid, acest reziduu aparent banal poate deveni un veritabil aliat pentru grădina ta, dar numai dacă este folosit corect.
08:20
8 august 2014. O dată importantă în istoria recentă a României, care a marcat apogeul celei mai mari farse judiciare a ultimilor ani, pronunțarea sentințelor în dosarul privatizării ICA.
08:10
Începând cu 9 august 2025, bucuria revine pentru trei zodii. Marte în opoziție cu Neptun este un tranzit destul de complicat, iar acest lucru ne poate face să simțim că ne învârtim în cercuri, fără să ajungem nicăieri. Este confuz și descurajant, dar va trece curând.
08:10
Un bărbat de 39 de ani din Sibiu a murit, trupul lui fiind recuperat în noaptea de vineri spre sâmbătă de salvamontiști din Munții Făgăraș.
07:50
Compotul de piersici este una dintre cele mai delicioase și populare metode de conservare a fructelor pentru iarnă.
07:50
Printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth Social, președintele SUA, Donald Trump a anunțat că întâlnirea cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în Alaska, informează Reuters.
07:30
Costumul este simbolul eleganței masculine și poate transmite încredere, rafinament și profesionalism – dar doar dacă este purtat corect.
07:10
Pe 9 august 2025, patru zodii vor avea o revelație importantă. Energia Lunii Pline aduce totul la lumină, iar atunci când Luna se află în Vărsător, binecuvântările vin adesea în moduri neașteptate. Pentru patru zodii, aceasta este o zi pentru gândire revoluționară. Fii pregătit să primești!
06:50
Zacusca de pește este o variantă gustoasă și hrănitoare a celebrei zacusci tradiționale românești.
06:30
Fericirea nu vine din ceea ce adăugăm în viața noastră, ci adesea din ceea ce alegem să refuzăm.
Acum 24 ore
00:50
Rebecca Nicolescu, vacanță între echilibru și libertate: ”Animalele mă liniștesc foarte mult. A fost o vară în care am respirat mai profund” # Jurnalul.ro
Rebecca Nicolescu, interpreta care dă viață personajului Alexia în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a ales ca pauza dintre sezoane să fie una dedicată stării de bine și reconectării cu lucrurile esențiale.
00:30
La doar 10 ani, dublă campioană mondială la balet. Povestea Ilincăi Bendeac, înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
Ilinca Bendeac, mica balerină de doar 10 ani, impresionează prin maturitatea artistică și tehnica desăvârșită cu care domină scena competițiilor internaționale.
00:10
După 9 august 2025, lupta tăcută se încheie pentru trei zodii.
8 august 2025
23:40
Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025 pe fondul expirării schemei de plafonare a prețului la energie și al majorării cotelor TVA și a accizelor, arată vineri BNR.
23:20
Fritz: Românii, inclusiv votanții PSD, așteaptă să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă # Jurnalul.ro
Președintele USR Dominic Fritz susține că decizia formațiunii de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu a fost legitimă și spune că acum românii, inclusiv votanții PSD, așteaptă ca Guvernul să facă treabă.
23:10
Horoscop final de vară 2025: Patru zodii care își vor găsi răspunsurile și claritatea până la sfârșitul anului # Jurnalul.ro
Pe măsură ce vara 2025 se încheie, patru zodii vor trece printr-o perioadă de transformare interioară. Îndoielile dispar, întrebările își găsesc răspunsul, iar claritatea obținută le va ajuta să încheie anul cu mai multă putere, încredere și direcție. Descoperă dacă Racul, Balanța, Capricornul sau Vărsătorul se numără printre aceste semne norocoase.
22:50
Nazare: Am deblocat procesul de despǎgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă # Jurnalul.ro
Guvernul a adoptat vineri ordonanța care reia procedurile de despăgubire în acord cu Decizia 43/205 a Curții Constituționale din februarie 2025 privind imobilele confiscate în perioada comunistă, a anunțat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
22:40
Fosta jucătoare din top 10 mondial Paula Badosa s-a retras vineri de la US Open după ce s-a confruntat cu o accidentare la spate, scrie AP.
22:40
Horoscop de weekend, 9-10 August 2025: Taurii primesc un bonus, Leii sunt ambițioși, iar Peștii sunt ghidați de intuiție # Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 9-10 August 2025: Berbecii au parte de tandrețe, Fecioarele planifică ceva romantic, iar Capricornii vor să controleze totul în jur.
