Zelenski cere ajutor european după confirmarea summitului Trump-Putin
DCNews, 9 august 2025 18:30
Zelenski cere ajutor european după confirmarea summitului Trump-Putin
Acum 5 minute
19:00
În ciuda deciziei CCR, Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor declarațiile de avere și de interese
19:00
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței
Acum 30 minute
18:30
Zelenski cere ajutor european după confirmarea summitului Trump-Putin
Acum o oră
18:20
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie din zona vârfului Moldoveanu
Acum 2 ore
17:50
Bombă de 500 kg din Al Doilea Război Mondial, neutralizată la Belgrad
17:40
Trucul unui măcelar pentru decongelarea corectă a cărnii. La ce trebuie să fii atent
17:20
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară: Detalii emoționante despre numele bebelușului
17:20
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
Acum 4 ore
16:40
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
16:30
A fost desemnat cel mai urât câine din lume / foto în articol
16:10
Cum își găsește un român loc de muncă în Marea Britanie. Povestea lui Ionuț Blendea / video
16:10
Incendiu de proporții lângă Atena. Pompierii continuă lupta cu flăcările / video
15:40
Dispută în lumea high tech, generată de „lupta” pe inteligența artificială. Elon Musk, ironizat de marii rivali
15:20
Puțină lume știe că nu Columb a descoperit cu adevărat America. Cu sute de ani înainte, altcineva a pus piciorul pentru prima dată în „Lumea Nouă”
15:00
Cum se intervine în retenția urinară acută și când este necesară cistostoma. Dr. Bogdan Gabriel Pârlițeanu (SANADOR), explicații / video
Acum 6 ore
14:10
Trei persoane au fost împușcate în Times Square, New York. Un adolescent de 17 ani, reținut
14:00
Avion prăbușit în oraș. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Arad, în curtea unei fabrici
13:20
Coreea de Nord a început demontarea megafoanelor de la frontiera cu Coreea de Sud
Acum 8 ore
12:30
Tragedie în Arad: Un planor s-a prăbușit un curtea unei fabrici, două persoane au murit
12:10
Acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, în urma negocierilor ținute în prezența lui Trump
12:00
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului au semnat un acord de pace la Casa Albă
Acum 12 ore
10:50
Schimbul de teritorii între Ucraina și Rusia, respins categoric de Zelenski
10:40
80 de ani de la bombardamentul atomic din Nagasaki: Primarul orașului, semnal de alarmă privind riscul nuclear
10:10
Părinte de București sau de provincie? Ce înseamnă să crești copii în capitală: Provocările prin care trec și adolescenții, explicate de un expert
10:00
E posibil să fii lovit de fulger în casă? Cum poate „intra” fulgerul în apartamentul tău și cum să te protejezi
09:30
Intel, sub presiune politică. Trump îl vrea plecat pe CEO din cauza legăturilor cu China
09:00
„Pacea” de la Casa Albă. Azerbairjanul și Armenia semnează un tratat de pace după 35 de ani de lupte
08:50
Cozi la ieşirea din ţară prin Giurgiu-Ruse şi aglomerație pe drumul către mare. Recomandările Centrului Infotrafic
08:30
Trump deschide discuția despre „schimburi teritoriale” în viitorul acord Rusia–Ucraina. Negocierile ar putea include zone aflate sub control rusesc
08:10
Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin
07:30
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska. Reacția Kremlinului
07:20
BANCUL ZILEI: Ordine de la soție...
06:10
Acum 24 ore
00:10
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
00:00
Psihologul Maria Comăneanu dezvăluie cum funcționează cardurile psihologice, la DrPsy
8 august 2025
23:30
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
23:10
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
23:00
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
21:50
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
21:30
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
21:30
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
20:50
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj
20:10
O membră a guvernului a demisionat, după ce a făcut o manevră de o "ipocrizie uluitoare"
19:30
Incendiu de proporții în Grecia: arde necontrolat/ Mai multe sate evacuate
Ieri
18:50
Bon de pe litoralul românesc: Cât ajunge să coste un prânz banal. Și mai scandaloase sunt reacțiile. ”Dacă vrei `creveți saganaki`... SCOATE BANII, prăpăditule!”
18:00
Viktor Orban cere un summit între Rusia și UE pentru a opri războiul din Ucraina
17:40
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
17:30
Bulgarii, în top 3 speranță de viață sănătoasă. Elveţienii și danezii, în coada clasamentului publicat de Eurostat
17:20
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
16:30
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
