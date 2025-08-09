CNN: Oficialii americani dezvăluie cererile lui Putin pentru pace în Ucraina către partenerii europeni
Bursa, 9 august 2025 18:40
Oficialii americani au informat omologii europeni despre cererile Rusiei de a încheia războiul din Ucraina.
Rusia a lăudat sâmbătă acordul de pace mediat de SUA între Azerbaidjan şi Armenia, dar a avertizat că intervenţia externă ar putea complica situaţia din Caucazul de Sud.
Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. and #8221;Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia and #8221;.
Rusia condamnă şi respinge planul Israelului de a-şi extinde operaţiunea militară în Fâşia Gaza.
Poliţia Metropolitană din Londra a anunţat sâmbătă arestarea a 150 de persoane în timpul unui protest împotriva deciziei Marii Britanii de a interzice grupul Palestine Action, precizând că se fac în continuare arestări.
Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa.
Ministerul rus al Apărării: Forţele Moscovei preiau controlul asupra satului Yablunivka din Doneţk # Bursa
Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că a lovit un and #8222;centru logistic în care erau depozitate drone Shahed pregătite pentru utilizare, precum şi componente străine pentru acestea and #8221;.
Mexicul respinge posibilitatea intrării armatei americane pe teritoriul său, după informaţiile că Donald Trump ar fi ordonat Pentagonului să atace cartelurile de droguri din America Latină.
Iranul a arestat în ultimele luni 20 de persoane acuzate de spionaj pentru serviciul secret israelian Mossad, iar justiţia de la Teheran a avertizat că nu va arăta clemenţă şi va folosi aceste cazuri ca exemple.
POLITICO: Guvernele străine au investit masiv în lobby pentru a-l influenţa pe Trump privind tarifele, dar majoritatea au eşuat # Bursa
Ţările din întreaga lume au cheltuit zeci de milioane de dolari în acest an pe lobbyişti conectaţi la preşedintele Donald Trump, în încercarea de a evita tarifele vamale care ar putea afecta grav economiile lor.
Şeful CNAS explică necheltuirea fondurilor pentru analize: Unii furnizori paraclinici preferă plata cash # Bursa
Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a declarat în emisiunea la Digi24 că, în 2024, nu au fost cheltuite integral fondurile alocate pentru analizele decontate de stat.
Ministrul Sănătăţii: Vrem să extindem proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a subliniat sâmbătă, în timpul unei vizite în judeţul Galaţi, că medicina de familie reprezintă fundamentul sistemului de sănătate şi că autorităţile intenţionează să extindă programul de dotare şi reabilitare a cabinetelor medicale prin atragerea de noi fonduri europene.
Sebastian Burduja cere candidat comun la Primăria Bucureşti: 'Direcţia trebuie să fie spre Vest, nu spre Est and #8221; # Bursa
Sebastian Burduja, preşedintele PNL Bucureşti, a transmis sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook, că pentru alegerile la Primăria Capitalei este nevoie de and #8222;minţi limpezi şi judecăţi lucide and #8221;, avertizând asupra pericolului ca blocul izolaţionist să câştige funcţia de primar general.
Preşedintele rus Vladimir Putin a purtat, înaintea summitului din 15 august cu liderul american Donald Trump, o serie de convorbiri telefonice cu omologii din China, Belarus şi alte state aliate.
ASF: Fondurile de pensii private obligatorii au ajuns la active de 170,8 miliarde lei în iunie 2025 # Bursa
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare totală de 170,8 miliarde de lei la sfârşitul lunii iunie 2025, înregistrând o creştere de 19% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a înmânat trimisului special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, o distincţie, Ordinul Lenin, care urma să fie transmisă unui înalt oficial al CIA, al cărui fiu a fost ucis în Ucraina luptând alături de forţele ruse.
Alexandru Rogobete: La Tecuci prinde contur un spital modern pentru peste 120.000 de locuitori # Bursa
Alexandru Rogobete a inspectat şantierul noului spital de la Tecuci, investiţia ridicându-se la peste 190 milioane de lei.
The Telegraph: SUA nu trebuie să facă concesii privind teritoriul Ucrainei fără acordul Kievului # Bursa
Publicaţia The Telegraph subliniază că, în cazul în care întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin va avea loc pe 15 august, discuţiile trebuie să se bazeze pe un principiu esenţial: Statele Unite nu trebuie să facă niciun fel de concesii privind teritoriul şi suveranitatea Ucrainei fără acordul prealabil al Kievului.
Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va efectua la începutul lunii septembrie o vizită la Washington, a anunţat sâmbătă şeful său de cabinet, Pawel Szefernaker.
Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la and #8221;coada listei and #8221; de priorităţi # Bursa
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern privind prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la and #8221;coada listei and #8221;.
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au murit.
Ministrul ucrainean de Externe: 'Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război and #8221; # Bursa
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că and #8222;Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război and #8221;.
Universitatea publică din California a anunţat că guvernul american îi cere o amendă uriaşă de un miliard de dolari pentru manifestaţiile pro-palestiniene din 2024, o nouă ofensivă a administraţiei Donald Trump împotriva învăţământului superior.
Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţă să demonteze megafoanele instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major sud-coreean.
Cele două categorii economice-inflaţia şi şomajul- nu erau recunoscute că funcţionează în economia socialistă, deoarece prin centralismul democratic şi planificare, statul stabilea preţurile şi tarifele, menţinându-le neschimbate un număr mai mare de ani
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume.
Armenia şi Azerbaidjan au semnat un acord de pace istoric la Casa Albă, sub medierea lui Donald Trump # Bursa
Premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev au semnat vineri, la Casa Albă, un acord de pace în cadrul unei ceremonii găzduite de preşedintele american Donald Trump.
MAE se confruntă cu deficit major de personal, peste 180 de posturi scoase la concurs pentru a suplini detaşările şi demisiile # Bursa
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări de personal, conform legislaţiei.
Armenia şi Azerbaidjan, aflate într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să pună capăt definitiv acestuia, a declarat preşedintele american Donald Trump.
ONU convoacă o reuniune de urgenţă pe tema planului Israelului de a prelua controlul asupra Gaza # Bursa
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică, la ora 10:00, o reuniune de urgenţă dedicată situaţiei din Gaza, după anunţul planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului.
Trump sugerează and #8222;schimb de teritorii and #8221;, Zelenski: and #8222;Ucraina îşi va apăra pământul cu orice preţ and #8221; # Bursa
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina.
Vicepremierul Tanczos Barna: 'Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista and #8221; # Bursa
În timpul unei vizite în Bihor, vicepremierul Tanczos Barna a susţinut o conferinţă de presă la Prefectură, unde a discutat despre proiectele PNRR, ce trebuie finalizate până în august 2026, precum şi despre viitoarele reforme din administraţia locală, inclusiv reducerea numărului de posturi.
Axios: Ucraina şi aliaţii săi vor avea o întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin # Bursa
Oficiali de rang înalt din Ucraina, SUA şi Europa intenţionează să stabilească o poziţie comună înaintea întâlnirii planificate între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în Marea Britanie înainte de 15 august.
Fostul ministru al Mediului: 'Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri and #8221; # Bursa
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru 14.700 hectare, dintre care peste 7.886 hectare plantate, plus alte 2.300 hectare la o semnătură distanţă.
Autoritatea britanică pentru concurenţă a aprobat preluarea companiei Spirit AeroSystems de către Boeing, după ce a decis să nu iniţieze o investigaţie aprofundată privind posibile efecte anticoncurenţiale ale tranzacţiei.
Norvegia se pregăteşte să lanseze o nouă rundă de acordare a licenţelor de exploatare pentru petrol şi gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental norvegian - prima iniţiativă de acest fel din 2021 încoace, a anunţat vineri ministrul Energiei, Terje Aasland.
Ciprian Ciucu: PSD nu face gesturi gratuite, sper să nu caute pretexte să iasă de la guvernare # Bursa
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un partid abil şi nu face gesturi simbolice gratuite.
O and #8222;îngheţare and #8221; a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile pentru un summit la nivel înalt între Donald Trump şi Vladimir Putin în zilele următoare.
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.
CNBC: Acţiunile giganţilor europeni din apărare scad după zvonuri despre un posibil acord SUA-Rusia privind Ucraina # Bursa
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din Statele Unite şi Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina.
Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan, invocând legături and #8221;conflictuale and #8221; cu firme chineze.
Sam Altman îl ironizează pe Elon Musk după avertismentul privind parteneriatul OpenAI-Microsoft: and #8221;Nu mă gândesc prea mult la el and #8221; # Bursa
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond.
BNR menţine dobânda-cheie la 6,5% şi avertizează asupra unui salt al inflaţiei în trimestrul III # Bursa
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în şedinţa de astăzi, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, a dobânzii Lombard la 7,50% şi a dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, potrivit unui comunicat BNR. Nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi valută rămân neschimbate, potrivit comunicatului băncii centrale
Un incendiu de vegetaţie cu propagare rapidă izbucnit în nord-vestul Turciei a dus vineri la evacuarea populaţiei şi la suspendarea temporară a traficului maritim în strâmtoarea Dardanele, în timp ce echipajele de pompieri acţionau cu mijloace aeriene şi terestre, au anunţat autorităţile locale.
Ford amână lansarea noilor modele electrice şi se concentrează pe vehicule mai mici şi mai accesibile # Bursa
Ford Motor a anunţat amânarea lansării următoarelor două generaţii de vehicule electrice, optând să îşi orienteze producţia către modele mai mici şi mai accesibile, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Doi străini reţinuţi la Chişinău după ce au lipit afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei # Bursa
Doi bărbaţi originari din Helsinki şi Sevastopol au fost reţinuţi vineri la Chişinău, fiind suspectaţi că au lipit afişe cu conţinut de chemare la ură socială, interetnică şi religioasă, folosind imaginea preşedintei Maia Sandu şi a mitropolitului Basarabiei, transmite Ziarul de Gardă. Autorităţile suspectează că scopul acţiunilor era perturbarea procesului electoral.
Bloomberg: Negocieri SUA-Rusia pentru un acord care ar forţa Ucraina să cedeze teritorii Rusiei # Bursa
Întreaga lume aşteaptă cu interes deznodământul celei mai importante întâlniri diplomatice de la declanşarea invaziei Rusiei în Ucraina: summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump.
Întâlnirea Trump-Putin de săptămâna viitoare ar putea avea loc în Ungaria, Italia, Elveţia sau Emiratele Arabe Unite # Bursa
O întrevedere la nivel înalt între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este planificată pentru sfârşitul săptămânii viitoare, a anunţat un oficial senior de la Casa Albă, potrivit Sky News, de la care relatăm cele ce urmează.
Dominic Fritz: USR e pregătit să continue reformele, PSD trebuie să clarifice poziţia în coaliţie # Bursa
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că PSD a semnat de curând un acord de constituire a coaliţiei şi nu s-a întâmplat nimic care contravine acestui document, de aceea nu crede în scenariul retragerii social-democraţilor de la guvernare.
