Ucraina susţine că a lovit un depozit de drone din Rusia, la 1.300 de kilometri de graniţă

Preşedintele Donald Trump a anunţat, vineri, pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august, în statul american Alaska. Anunțul liderului de la Casa Albă, care vine în ziua stabilită de el ca termen limită pentru ca Putin să facă pace sau să se confrunte cu sancțiuni economice severe, marchează un moment important în relația președintelui american cu omologul său rus, care nu a mai fost în SUA din 2015 și nu s-a mai întâlnit cu Trump din 2018.