Zelenski caută sprijin european, după confirmarea summitului Trump - Putin

Newsweek.ro, 9 august 2025 18:40

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat sâmbătă o rundă de contacte cu aliaţi apropiaţi...

Acum 5 minute
19:00
Efectul Trump. Aurul sparge recordul de 3.500 dolari pe uncie. Despre ce fel de tarife mai e vorba? Newsweek.ro
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tar...
Acum 15 minute
18:40
Acum 30 minute
18:30
Medicul de familie va deconta servicii medicale după ce primeşte un SMS de la pacient Newsweek.ro
Medicii de familie și din policlinică vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi v...
Acum o oră
18:10
VIDEO Incendiu de vegetaţie uscată, în apropierea unui cartier de blocuri ANL din Galaţi Newsweek.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit, vineri după-amiază, în apropierea unui cartier de blocur...
Acum 2 ore
17:50
ANAF verifică firmele care deduc cheltuieli în interesul personal al asociaților Newsweek.ro
Inspectorii ANAF au luat în colimator firmele care deducă cheltuieli în interesul asociaților sau a ...
17:30
Salariile de la Combinatul Siderurgic Galaţi sunt poprite în conturile Liberty Tubular Products Newsweek.ro
Banii pentru banii salariile de la Combinatul Siderurgic Galaţi există, dar nu în conturile ccombina...
17:00
Poliția locală va concedia un sfert dintre angajați. Decizia guvernului Bolojan, ireversibilă Newsweek.ro
Poliția locală va pierde aproape 70 de angajați în urma modificărilor legislative propuse de guvernu...
17:00
Horoscop, 10 - 16 august. Mercur e retrograd. Berbec - ceartă, Taur - bani, Pești și Leu haos Newsweek.ro
Acesta e verdictul astrologilor: Horoscop, 10 - 16 august. Mercur e retrograd. Berbec - ceartă, Taur...
Acum 4 ore
16:50
Cât sunt de periculoși gândacii care au invadat apartamentele în ultimele zile? „Sunt prădători” Newsweek.ro
În ultimele zile, mai mulți ieșeni au semnalat prezența unor gândaci de culoare brun-închis, observa...
16:40
Până la ce vârstă copiii nu sunt trecuți la întreținere? Decizie a Senatului în ajutorul familiilor Newsweek.ro
Asociațiile de proprietari trebuie să știe. Se va institui o vârstă până la acre copiii nu sunt trec...
16:10
10.000 pensionari vor pierde 8.000 lei la pensie. Guvernul Bolojan pregătește o decizie bombă Newsweek.ro
Guvernul Bolojan pregătește o decizie prin care 10.000 pensionari vor pierde 8.000 lei la pensie. Ne...
15:50
Putin și-a informat aliații că se întâlnește cu Trump. De ce are nevoie de sprijinul lui Xi Jinping? Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu omologul chinez Xi Jinping și cu cel din Bela...
15:30
Descoperirea care schimbă complet modul cum vom consuma medicamente. Sunt mai sigure Newsweek.ro
Cercetătorii de la UChicago Pritzker School of Molecular Engineering (UChicago PME) au creat nanopar...
15:20
Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Când a depus actele? DOCUMENT Newsweek.ro
O veste foarte bună. Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Documentul est...
15:00
Exorcizarea în România, o practică greșit înțeleasă. Părintele Argatu, cel mai mare exorcist ortodox Newsweek.ro
Exorcizarea în România are o istorie îndelungată, dar a fost și subiect de mari controverse. Cazul T...
Acum 6 ore
14:40
Un nou studiu despre AVC la femei. Ce legătură are cu anumite compicații în sarcină? Newsweek.ro
Un nou studiu despre accidentul vascular cerebral (AVC) la femeile mai tinere de 50 de ani relevă le...
14:20
Primul om din lume care a traversat înot Europa e român. A parcurs 556 km Newsweek.ro
Primul om din lume care a traversat înot Europa este român. El a înotat cei 556 de km ai Canalului ...
13:50
Incident grav într-un tren de călători. Doi copii au ajuns la spital după ce un geam a căzut Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs într-un tren de călători care venea dinspre Mangalia. Un geam a căzut pe...
13:30
Escrocherie imposibil de detectat în numele Booking. Îți compromite iremediabil vacanța Newsweek.ro
Escrocii reusesc să fure bani accesând o cunoscută platformă de rezervări hoteliere. Turiștii sunt c...
13:20
VIDEO Incendii uriașe în Grecia și Turcia. Zeci de case și mașini și păduri, mistuite de flăcări Newsweek.ro
Zone extinse din Grecia și Turcia sunt cuprinse de incendii devastatoare, cu sate evacuate, victime ...
13:00
VIDEO Fiul lui Mihai Leu, accident în timpul Super Rally Timișoara. Copilotul său a fost rănit Newsweek.ro
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident cu mașina tatălui său, la Super Rally Timi...
Acum 8 ore
12:20
Accident aviatic la Arad. Un avion de mici dimensiuni, prăbușit în curtea unei fabrici. 2 morți Newsweek.ro
Doi oameni au murit într-un accident aviatic produs în urmă cu scurt timp. Un avion de mici dimensiu...
12:20
VIDEO De la casa de copii, la propria clinică de recuperare.De ce e special Gabi, terapeut nevăzător Newsweek.ro
Gabriel Constantin, mult mai cunoscut ca "Gabi terapeut nevăzător", are o poveste de viață cutremură...
11:30
Cele șase plaje „blue flag” din România, cu nisip fin și apă curat. Cele mai multe, în Năvodari Newsweek.ro
România are doar șase plaje care poartă distincția internațională „Blue Flag”, recunoscută pentru cu...
11:10
Efectul tarifelor lui Trump. Prețul aurului atinge un nou record istoric. Ce spun economiștii Newsweek.ro
Aurul a urcat vineri la un maxim istoric de 3.534,10 dolari uncia pe piața futures, în contextul tem...
Acum 12 ore
10:50
Suspiciuni de sabotaj. Țiței azer contaminat cu cloruri. Risc de avarie la rafinăriile din România Newsweek.ro
Ministerul Energiei investighează o posibilă acțiune de sabotaj rusesc, după ce un transport de țițe...
10:30
Pacea în Ucraina. Trump confirmă un posibil schimb de teritorii cu Rusia. Kievul va recupera o parte Newsweek.ro
reședintele SUA Donald Trump a vorbit despre un potențial acord între Ucraina și Rusia care ar impli...
10:20
Programul celei de-a 7-a etape din Superliga: 3 meciuri de „foc”, într-o zi. Unde le vezi la TV? Newsweek.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul celei de-a 7-a etape din Superliga, care se v...
10:10
James Lovell, legendarul comandant al misiunii Apollo 13, a murit la 97 de ani Newsweek.ro
James Lovell, astronautul NASA care a condus dramatica misiune Apollo 13 și a transformat un eșec te...
10:00
New York Times: Trump a autorizat US Army să atace cartelurile de droguri din America Latină Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a autorizat US Army să atace cartelurile de droguri din America L...
09:30
Femeie de 48 de ani, înjunghiată în plină stradă în București. Agresorul? Un bărbat recidivist Newsweek.ro
Un bărbat care are antecedente pentru infracţiuni ca tentativaăla viol, agresiune sexuală şi tâlhări...
09:10
Amendă uriașă, de 1.000.000.000 $, pentru UCLA, celebra universitate din California. Care e cauza? Newsweek.ro
Administrația Trump a dat o amendă uriașă, de 1.000.000.000 $, celebrei universități UCLA din Califo...
08:40
VIDEO „Stans”, filmul în care Eminem își povestește viața. „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc” Newsweek.ro
Rapperul american Eminem a lansat un film documentar autobiografic intitulat „Stans”, în care vorbeș...
08:20
7 ani de când am fost gazați la mitingul din 10 august, niciun vinovat. Faptele se prescriu în 2026 Newsweek.ro
Se împlinesc 7 ani de când am fost gazați și bătuți la mitingul din 10 august 2018 din Piața Victori...
08:00
Fructul verii cel mai iubit de români, periculos pentru sănătate. De ce să NU îl cumperi? Newsweek.ro
Puțini știu ce se ascunde, de fapt, sub coaja fină și lucioasă a celui mai iubit fruct al verii. Dul...
07:50
De ce s-au certat Sergiu Nicolaescu și Szobi Cseh? „A început să-i tremure gura de nervi” Newsweek.ro
De ce s-au certat Sergiu Nicolaescu și Szobi Cseh? Cei doi au colaborat la multe filme regizate de N...
07:30
Trump și Putin se vor întâlni în Alaska la 15 august. Cum va arăta harta Ucrainei după Newsweek.ro
Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la 15 august în Alaska, a anunțat președintele SUA. Vor...
07:20
Horoscop 10 august. Luna în Pești aduce o zi agitată Vărsătorilor. Balanțele, discuții intense Newsweek.ro
Horoscop 10 august. Luna în Pești aduce o zi agitată Vărsătorilor. Balanțele și Scorpionii au parte ...
07:10
Revoltă: Pensionarii încep să retragă toți banii din pensiile private. Refuză limitarea guvernului Newsweek.ro
Pensionarii sunt supărați că statul român nu îi va mai lăsa să scoată toți banii o singură dată din ...
Acum 24 ore
22:40
Rusia ieftinește și mai mult petrolul pentru China. Companiile de stat din India nu mai cumpără Newsweek.ro
Rusia ieftinește și mai mult petrolul pentru China. Companiile de stat din India nu mai cumpără
22:10
Ce se mai întâmplă cu materialele cu posibil uz militar, depistate în Vama Albiţa? Newsweek.ro
Mai multe transporturi de țesături din fibră de sticlă, provenite din Belarus și blocate la Vama Alb...
22:10
Imaginea unei doctoriţe foarte cunoscute este folosită într-un deepfake făcut cu AI Newsweek.ro
Medicul infecționist Carmen Dorobăț a devenit recent victima unei campanii online, în care chipul și...
22:00
O primărie riscă amenzi usturătoare, din cauza autorizaţiilor de construire. Care e aceasta? Newsweek.ro
Primăria Iași se confruntă cu un val de sesizări din partea investitorilor imobiliari. Municipalitat...
21:40
"Cu adevărat pensie privată" - aşa numeşte Iancu Guda încasarea banilor din Pilonul 2, în rate Newsweek.ro
"Cu adevărat pensie privată" - aşa numeşte expertul Iancu Guda, din grupul celor care acordă consult...
21:00
Ilie Bolojan le solicită miniștrilor să își publice declarațiile de avere și de interese Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministr...
20:10
Dronele Shahed ale Rusiei au bombardat depozite cu petrol venit pe ruta Transbalcanică, prin România Newsweek.ro
Rusia a lansat cinci drone de atac Shahed asupra unui depozit de petrol aparținând companiei petroli...
20:10
Aurul se tranzacționează la niveluri-record. Care este cauza? Există şi Trump în motivele indirecte Newsweek.ro
Aurul, cel mai căutat metal preţios, se tranzacționează la niveluri-record. Care este cauza acestei ...
19:20
România începe să exploateze pământuri rare. Unde vor începe exploatările? Care este minereul? Newsweek.ro
România se înscrie în trendul global şi începe şi ea să exploateze mineralele critice atât de căutat...
19:10
Risc extrem. Putin testează racheta nucleară Burevesnik. Franța și Marea Britanie fac front comun Newsweek.ro
Putin ar putea testa cea mai recentă rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, Burevesnik, în urmă...
Ieri
18:40
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane, din cauza tarifelor impuse de Trump Newsweek.ro
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei ...
