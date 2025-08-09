VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început meciul
Primasport.ro, 9 august 2025 21:40
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început meciul
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
21:50
Olandezul Emmanuel Nzekwesi, noul pivot al vicecampioanei CSM Oradea
21:50
Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games
Acum 10 minute
22:00
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Meci fără ocazii # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Meci fără ocazii
21:40
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început meciul # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început meciul
Acum 30 minute
21:30
Mihai Stoica a oferit ultimele informaţii despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la FCSB | EXCLUSIV # Primasport.ro
Mihai Stoica a oferit ultimele informaţii despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la FCSB | EXCLUSIV
21:20
VIDEO | ”Sunt foarte corect cu ce am văzut”. Adrian Mihalcea e lider în Superliga, dar trage semnale de alarmă # Primasport.ro
VIDEO | ”Sunt foarte corect cu ce am văzut”. Adrian Mihalcea e lider în Superliga, dar trage semnale de alarmă
Acum o oră
21:10
VIDEO | Ianis Zicu, dezamăgit de meciul cu UTA. ”Sunt situaţii pe care ţi le asumi”
20:50
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:50
Braga - CFR Cluj se vede joi pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie # Primasport.ro
Braga - CFR Cluj se vede joi pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie
Acum 2 ore
20:40
George Puşcaş nu mai rămâne în Turcia şi ar putea semna în Superliga
20:30
Rapid Bucureşti a câştigat Turneul Memorial ”Constantin Tită”, după finala cu DVSC Debrecen # Primasport.ro
Rapid Bucureşti a câştigat Turneul Memorial ”Constantin Tită”, după finala cu DVSC Debrecen
20:30
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa 2-1! Start entuziasmant de sezon pentru echipa pregătită de Adrian Mihalcea # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa 2-1! Start entuziasmant de sezon pentru echipa pregătită de Adrian Mihalcea
20:20
Portarul echipei Metz, pregătit să joace în Ligue 1, la trei ani după ce a fost profesor suplinitor # Primasport.ro
Portarul echipei Metz, pregătit să joace în Ligue 1, la trei ani după ce a fost profesor suplinitor
20:00
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! S-a marcat din nou # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! S-a marcat din nou
Acum 4 ore
19:40
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început repriza secundă # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început repriza secundă
19:30
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Pauză # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Pauză
19:20
350 de practicanţi de Karate Kyokushin, din România şi străinătate, se antrenează pentru marele concurs de mâine de la Vaţa Băi # Primasport.ro
350 de practicanţi de Karate Kyokushin, din România şi străinătate, se antrenează pentru marele concurs de mâine de la Vaţa Băi
19:10
New England Patriots a dezvăluit o statuie uriaşă a lui Tom Brady în faţa stadionului Gillette din Foxborough # Primasport.ro
New England Patriots a dezvăluit o statuie uriaşă a lui Tom Brady în faţa stadionului Gillette din Foxborough
19:00
Fostul antrenor al Elenei Rybakina, Stefano Vukov, a primit undă verde pentru a reveni după suspendare # Primasport.ro
Fostul antrenor al Elenei Rybakina, Stefano Vukov, a primit undă verde pentru a reveni după suspendare
18:50
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul
18:40
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început meciul # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început meciul
18:10
Ce a distribuit Alex Băluţă, după ce a plecat de la FCSB
Acum 6 ore
17:40
Ştefania Uţă, medalie de aur la 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20
17:40
”Băieţii s‑au pregătit foarte bine”. Unirea Slobozia vrea să dea lovitura cu FCSB
17:30
Noul sezon al NBA va începe pe 21 octombrie
17:30
După Ovidiu Perianu, CFR Cluj a transferat astăzi un alt jucător
17:20
VIDEO | UTA Arad – Farul, astăzi, de la ora 18:30, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul, astăzi, de la ora 18:30, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
După Ovidiu Perianu, CFR Cluj a transferat astăzi un al doilea jucător
16:50
Naomi Osaka şi-a cerut scuze după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal # Primasport.ro
Naomi Osaka şi-a cerut scuze după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal
16:50
Claudiu Răducanu a numit cel mai bun antrenor din România
16:40
Un ciclist italian, plasat în comă artificială, după o căzătură la Turul Poloniei
16:30
Al doilea caz Musi pentru FCSB? Mihai Stoica vine astăzi la Prima Sport pentru a discuta subiectul # Primasport.ro
Al doilea caz Musi pentru FCSB? Mihai Stoica vine astăzi la Prima Sport pentru a discuta subiectul
16:20
”Nu am scăpat. E împrumutat”. Gigi Becali l-a cedat pe Andrei Gheorghiţă la alt club din Superliga # Primasport.ro
”Nu am scăpat. E împrumutat”. Gigi Becali l-a cedat pe Andrei Gheorghiţă la alt club din Superliga
16:10
Atacantul Benjamin Sesko, transferat la Manchester United pentru 85 de milioane de euro # Primasport.ro
Atacantul Benjamin Sesko, transferat la Manchester United pentru 85 de milioane de euro
16:10
Spaniola Paula Badosa, accidentată la spate, nu va evolua la US Open
16:10
Dinamo Bucureşti câştigă turneul spaniol InterPontes, după finala cu Sporting Lisabona # Primasport.ro
Dinamo Bucureşti câştigă turneul spaniol InterPontes, după finala cu Sporting Lisabona
Acum 8 ore
15:20
Probleme pentru FCSB înaintea meciului cu Unirea Slobozia! 4 titulari sunt OUT, iar unul este incert: „E o situaţie dificilă” # Primasport.ro
Probleme pentru FCSB înaintea meciului cu Unirea Slobozia! 4 titulari sunt OUT, iar unul este incert: „E o situaţie dificilă”
15:10
Costel Gâlcă, mesaj clar pentru Cristi Manea: „Dacă e să îi întrebăm pe toţi, toţi vor să joace” # Primasport.ro
Costel Gâlcă, mesaj clar pentru Cristi Manea: „Dacă e să îi întrebăm pe toţi, toţi vor să joace”
14:50
OUT de la Dinamo! Jucătorul va evolua la altă echipă din România: „Bine ai venit în familie” # Primasport.ro
OUT de la Dinamo! Jucătorul va evolua la altă echipă din România: „Bine ai venit în familie”
14:40
Totul este oficial! Real Madrid are un nou număr 9
14:40
Giovanni Becali a numit starul SuperLigii! Suma de transfer pe care impresarul consideră că o merită „cel mai bun jucător din campionat”: „Nu ai altul ca el în România acum. Este numărul 1 la export” # Primasport.ro
Giovanni Becali a numit starul SuperLigii! Suma de transfer pe care impresarul consideră că o merită „cel mai bun jucător din campionat”: „Nu ai altul ca el în România acum. Este numărul 1 la export”
14:20
Alexandru Musi a dat cărţile pe faţă! Adevăratul motiv pentru care a ales să plece de la FCSB şi să semneze cu Dinamo: „Mereu am încercat să rămân pozitiv” # Primasport.ro
Alexandru Musi a dat cărţile pe faţă! Adevăratul motiv pentru care a ales să plece de la FCSB şi să semneze cu Dinamo: „Mereu am încercat să rămân pozitiv”
Acum 12 ore
13:30
VIDEO | Metalul Buzău – Sepsi, 0-0! Gazdele se mulţumesc cu un singur punct
13:10
Jucătorul transferat în această vară de CFR Cluj a plecat din Gruia şi a semnat cu altă echipă din România # Primasport.ro
Jucătorul transferat în această vară de CFR Cluj a plecat din Gruia şi a semnat cu altă echipă din România
13:10
VIDEO | Metalul Buzău – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele ratează ocaziile mari ale partidei # Primasport.ro
VIDEO | Metalul Buzău – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele ratează ocaziile mari ale partidei
13:00
OFICIAL | Lovitură în Superliga! A plecat de la FCSB şi a fost prezentat la o contracandidată la titlu: „Bun venit” # Primasport.ro
OFICIAL | Lovitură în Superliga! A plecat de la FCSB şi a fost prezentat la o contracandidată la titlu: „Bun venit”
12:20
A fost anunţată brigada de arbitri pentru Drita - FCSB! Aminti neplăcute pentru campioana României cu centralul care a condus înfrângerea de acum 3 ani # Primasport.ro
A fost anunţată brigada de arbitri pentru Drita - FCSB! Aminti neplăcute pentru campioana României cu centralul care a condus înfrângerea de acum 3 ani
12:00
Gigi Becali a anunţat unde va juca Alexandru Băluţă! Despărţire cu scântei între patron şi jucător: „Ce omenie, când vrei 300.000 de la mine?” # Primasport.ro
Gigi Becali a anunţat unde va juca Alexandru Băluţă! Despărţire cu scântei între patron şi jucător: „Ce omenie, când vrei 300.000 de la mine?”
11:50
VIDEO | Accident grav la Super Rally Timişoara. Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a avariat serios maşina. Copilotul a fost rănit # Primasport.ro
VIDEO | Accident grav la Super Rally Timişoara. Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a avariat serios maşina. Copilotul a fost rănit
11:40
A fost mare bătaie pe doi jucători de la FCSB! Erau aşteptaţi să semneze, dar transferurile au fost deturnate şi vor ajunge la alte forţe din Superliga: „Sunt sprijinite de primării. N-ai cum!” # Primasport.ro
A fost mare bătaie pe doi jucători de la FCSB! Erau aşteptaţi să semneze, dar transferurile au fost deturnate şi vor ajunge la alte forţe din Superliga: „Sunt sprijinite de primării. N-ai cum!”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.